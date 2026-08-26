Israel limita os movimentos dos cristãos no sul do Líbano

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O exército israelense impôs restrições ao movimento dos habitantes de Rmeich, Debel e Ain Ebel, três localidades cristãs no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano. Os residentes que desejem sair ou regressar às suas aldeias devem agora viajar em comboios organizados, declarar os seus veículos com antecedência e transmitir a identidade dos passageiros. As viagens percorrem uma rota através de Naqoura, com uma escolta do exército libanês e depois da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Final). Essas restrições levaram o Vaticano a intervir com os Estados Unidos na tentativa de impedir Israel de restringir ainda mais o movimento de seus habitantes.

Israel limita o movimento de três aldeias cristãs

Rmeich, Debel e Ain Ebel estão numa situação particular devido à presença de forças israelitas nas localidades e áreas circundantes. As três aldeias, localizadas no distrito de Bint Jbeil, permanecem habitadas, mas seus moradores não podem mais se mover livremente entre suas casas e o resto do território libanês. As estradas utilizáveis dependem agora das condições impostas pela situação militar.

Segundo informações recolhidas de fontes locais, nenhum veículo pode viajar sozinho entre estas aldeias e dentro do Líbano. Os habitantes devem entrar num comboio organizado com antecedência. Pelo menos um comboio, composto por vários carros ou autocarros, parte diariamente de uma das três localidades para o resto do país ou viaja ao contrário.

Esta organização transforma deslocamento civil comum em operações que exigem coordenação de segurança. Um residente que tem de chegar a Beirute, ir a uma consulta médica ou administrativa, trabalhar fora da aldeia ou simplesmente voltar para casa deve agora ter em conta o calendário e as condições estabelecidas para os comboios.

Uma rota imposta por Naqoura

As pessoas não podem escolher livremente o seu caminho. Os comboios devem percorrer o eixo costeiro a sul de Tiro antes de chegar a Naqoura, uma cidade fronteiriça que abriga a sede da Finul. Eles então continuam até Rmeich, Debel e Ain Ebel.

Esta rota é um desvio das ligações habituais entre as aldeias de Bint Jbeil e o resto do Líbano. Tornou-se necessário devido à presença israelita nas zonas circundantes e à incapacidade de utilizar normalmente vários eixos terrestres. O isolamento das três aldeias é, portanto, tanto militar como geográfico.

A situação cria efectivamente um corredor particular para os seus habitantes. Os residentes permanecem no território libanês e em suas próprias aldeias, mas seus movimentos para outra parte do país estão sujeitos a um procedimento de coordenação envolvendo várias forças militares.

Veículos pré-registados e passageiros

As restrições não dizem respeito apenas à rota. Qualquer pessoa que deseje entrar ou sair de uma das três aldeias deve comunicar a sua viagem antes da partida. As características das informações relativas ao veículo e ao passageiro devem ser comunicadas a fim de facilitar a organização da passagem.

O Finul verifica as identidades e os veículos antes de assegurar a necessária coordenação com as forças israelitas. Este procedimento deverá permitir que os comboios atravessem as zonas em causa sem serem bloqueados ou expostos a operações militares. No entanto, isso significa que os movimentos de civis libaneses entre suas aldeias e o resto do território dependem de autorização e coordenação prévias.

Um carro individual não pode, portanto, decidir deixar Rmeich, Debel ou Ain Ebel independentemente do dispositivo. O movimento deve fazer parte de um comboio previamente formado, que limita consideravelmente a liberdade de circulação diária dos habitantes.

O exército libanês e o Finul organizam os comboios

O exército libanês e o Finul realizam várias etapas da viagem. O exército acompanha os comboios para a área de Qleile, ao sul de Tiro, a cerca de 15 quilômetros da fronteira com Israel. Os veículos do Finul passam a acompanhar os civis até às aldeias em causa.

Esta divisão de responsabilidades destina-se a manter uma ligação regular com os três locais, apesar da situação militar. A presença do Finul torna-se essencial nas partes do caminho em que é necessária a coordenação com o exército israelita. Permite também o transporte de produtos essenciais para as pessoas que optaram por ficar.

A ajuda humanitária e médica também pede este mecanismo. Comboios de dentro do Líbano fornecem aldeias sob escolta internacional. A manutenção desta ligação impede, até agora, uma ruptura completa com o resto do país, mas salienta também o grau de isolamento alcançado pelas três localidades.

Rmeich, Debel e Ain Ebel permanecem habitados

As três aldeias são um caso especial na paisagem do sul do Líbano. Apesar das operações militares, uma população civil continuou a viver em Rmeich, Debel e Ain Ebel. Ao longo dos meses, essa presença exigiu a organização de suprimentos, viagens e, às vezes, evacuações médicas em um ambiente de segurança cada vez mais exigente.

Os residentes têm consistentemente afirmado sua vontade de permanecer em suas aldeias. Esta decisão reveste-se de especial importância numa região em que a luta e a destruição provocaram deslocamentos significativos. Para os funcionários locais, preservar a capacidade de circular e receber produtos essenciais é, portanto, uma condição essencial para manter os residentes.

O isolamento não é inteiramente novo. As dificuldades de acesso já haviam sido relatadas em meses anteriores, especialmente para operações humanitárias e médicas. O novo elemento reside no quadro particularmente rigoroso de movimentos, com uma rota específica, de comboios organizados e na impossibilidade de um veículo civil viajar individualmente.

Vaticano intervém com os Estados Unidos

Restrições impostascristãos do Sul do Líbanoassumiram agora uma dimensão diplomática. Segundo relatos, o Vaticano, por meio de seu representante no Líbano, interveio com os Estados Unidos na tentativa de impedir Israel de impor tais restrições aos habitantes das aldeias cristãs.

Esta intervenção faz parte da atenção da Santa Sé durante vários meses ao povo do sul do Líbano. O Núncio Apostólico no Líbano, Dom Paolo Borgia, visitou a região, incluindo Rmeich, Debel e Ain Ebel. As iniciativas humanitárias também forneceram alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.

No entanto, a mudança para Washington marca uma mudança de registro. Já não se trata apenas de apoio material aos habitantes, mas de intervir nas condições impostas aos seus movimentos. Os Estados Unidos têm um canal directo com Israel e desempenham um papel central nas discussões sobre a situação da segurança no Líbano.

No entanto, não há qualquer indicação de que esta intervenção já tenha levado Israel a alterar o regime. Nesta fase, portanto, os moradores continuam a contar com comboios organizados para entrar ou sair de suas aldeias.

As aldeias cristãs de Marjayoun não estão sujeitas ao mesmo regime

As restrições não se aplicam a todas as localidades cristãs do sul do Líbano. No distrito de Marjayoun, moradores de Klaiaa, Jdeidet Marjayoun, Bourj el-Muluk e Deir Mimas podem continuar a viajar entre suas aldeias e o interior do país. Eles têm uma rota através de West Bekaa, Hasbaya, Ibl al-Saqi, Dibbine e Marjayoun.

Essa diferença é explicada pela configuração territorial e militar. Ao contrário de Rmeich, Debel e Ain Ebel, essas localidades ainda têm um eixo para alcançar dentro do Líbano sem passar pelo corredor Naqoura. Por conseguinte, não estão sujeitos ao sistema de comboios imposto às três aldeias do distrito de Bint Jbeil.

No entanto, existem restrições neste sector. Segundo fontes locais, os moradores normalmente podem chegar às suas localidades, mas não são autorizados a acomodar pessoas deslocadas internamente das aldeias circundantes. Isto limita, portanto, as possibilidades de alojamento numa área onde muitas famílias tiveram de deixar as suas casas.

Os jornalistas que visitam o setor também enfrentam certas proibições. Em particular, pedem-lhes que não fotografem a aldeia vizinha de Khiam, que está particularmente exposta às operações militares e à presença israelita.

Livre circulação dependente da coordenação com Israel

A situação de Rmeich, Debel e Ain Ebel levanta uma questão mais ampla do que as dificuldades habituais de deslocamento numa zona de guerra. Os habitantes viajam entre localidades libanesas, mas devem comunicar suas identidades e veículos antes de poderem fazer uma viagem dentro do território nacional. A presença militar israelita em torno das aldeias torna esta coordenação necessária nas actuais condições.

O exército libanês e o Finul fornecem organização prática e segurança dos comboios, mas seu movimento depende da coordenação com as forças israelenses. Essa situação coloca os habitantes em dependência diária de um dispositivo militar que eles não controlam. Afeta viagens pessoais, atividades profissionais, acesso ao cuidado e oferta.

Também levanta a questão da manutenção sustentável da população nestas três localidades. A possibilidade de ficar em uma aldeia depende não só da ausência de luta direta, mas também do acesso a alimentos, medicamentos, serviços e o resto do território. Quanto mais pesados se tornam os procedimentos de viagem, mais difícil se torna manter esta presença civil.

A intervenção do Vaticano com os Estados Unidos mostra que o caso está agora fora do âmbito local. Para Rmeich, Debel e Ain Ebel, no entanto, o desafio imediato permanece concreto: para restaurar o tráfego menos restritivo enquanto, na quarta-feira 26 de agosto, os habitantes devem sempre usar os comboios passando por Naqoura para chegar ao resto do Líbano.