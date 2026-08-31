De Moscovo a Taiwan: os sinais perturbadores de um sistema internacional que se aproxima do ponto de ruptura

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Nas últimas semanas, os sinais têm-se acumulado. O Director da CIA foi a Moscovo discretamente para avisar a Rússia contra qualquer ataque contra um país da NATO. A inteligência ucraniana informa que o Estado-Maior da Rússia está preparando mais 600.000 homens para mobilização ao longo de dois anos. No Oriente Médio, a guerra com o Irã continua a absorver navios, mísseis e parte da atenção militar da América. No Pacífico, os líderes aliados começam a preocupar-se abertamente com as consequências desta dispersão à medida que a China aumenta a sua pressão em torno de Taiwan.[1]

Nenhum destes acontecimentos, tomados separadamente, anuncia uma guerra mundial. Por outro lado, a sua acumulação levanta uma questão que ainda teria sido escandalosa há alguns anos: o que aconteceria se duas destas frentes se abrissem ao mesmo tempo? Os Estados Unidos deveriam então proteger a Europa da Rússia, prosseguir uma guerra já onerosa contra o Irão e manter forças suficientes no Pacífico para dissuadir Pequim de tirar partido da situação em torno de Taiwan.

É aí que a situação de 2026 se torna diferente. As crises já não são à prova de fugas. Um Patriota disparado contra um míssil iraniano não pode ser usado em outro lugar. Um edifício enviado para o Golfo não está disponível no Pacífico. Uma bateria deslocada para a Europa para tranquilizar a Polónia ou os países bálticos desapareceu simultaneamente noutro teatro. Moscovo, Pequim e Teerão nem sequer precisam de coordenar as suas operações: cada uma beneficia do facto de as outras duas forças Washington para dispersar os seus recursos.

O perigo não vem necessariamente de um projecto concertado da Terceira Guerra Mundial. Ele vem da possibilidade muito mais banal de que um incidente local requer um governo para responder e, em seguida, seu oponente para responder por sua vez. A Europa já conhece este mecanismo. Em 28 de junho de 1914, dois tiros foram disparados em Sarajevo. Trinta e sete dias depois, as principais potências europeias estavam em guerra.

A viagem do Diretor da CIA a Moscou: um aviso que vai além da diplomacia comum

A mudança de John Ratcliffe para Moscou em 25 de agosto é um dos sinais mais incomuns das últimas semanas. De acordo com vários meios de comunicação americanos, o diretor da CIA foi à capital russa para avisar Moscou sobre um ataque ou ação que poderia provocar um confronto com membros da OTAN, especialmente Estônia, Letônia e Lituânia. As autoridades russas reconheceram contactos entre serviços de informação, sem detalhar o seu conteúdo.[2]

Dois erros simétricos devem ser evitados. O primeiro seria considerar este deslocamento como prova de que uma invasão russa dos Estados Bálticos é iminente. Actualmente, não é visível qualquer implantação comparável à concentração observada em torno da Ucrânia no final de 2021. O segundo seria banalizar a missão. Um diretor da CIA não vai discretamente a Moscou, no meio de um grande confronto estratégico, para uma simples reunião de rotina.

O Instituto para o Estudo da Guerra vai mais longe: acredita que a natureza do deslocamento de Ratcliffe sugere que Washington teme a ação russa a curto prazo, mas provavelmente não uma invasão geral. O cenário mais plausível seria um ataque aéreo, um míssil, um drone ou uma incursão limitada para testar o artigo 5. Esta leitura continua a ser uma análise, não uma informação de inteligência tornada pública; No entanto, tem o mérito de especificar o tipo de risco que os planejadores ocidentais estão agora preocupados com.[3]

Os próprios governos bálticos são mais cautelosos. Tallinn e Riga dizem que não mudaram sua avaliação imediata de ameaça e não vêem hoje os preparativos que precederam a invasão da Ucrânia em 2022. Essa diferença é importante: o alerta americano foca mais em um teste ambíguo, provocação ou operação do que em colunas blindadas se preparando para andar em Tallinn.

O precedente de novembro de 2021 vem naturalmente à mente. William Burns foi então enviado para Moscou, enquanto Washington observou os preparativos russos em torno da Ucrânia. A comparação não significa que a história se repita. Contudo, recorda a função destas missões: transmitir directamente uma mensagem de que Washington quer que Moscovo compreenda a gravidade, sem o ruído da diplomacia pública.

A hipótese mais preocupante não é necessariamente uma invasão convencional. Uma operação limitada exigiria muito menos preparação: ataques de mísseis ou drones, pequena incursão, incidentes aéreos ou marítimos, difícil sabotagem, ataque à infraestrutura crítica. O objectivo poderia ser menos territorial do que político: testar a capacidade da NATO de produzir uma resposta colectiva.

Neste sentido, alguns quilómetros de território não seriam a verdadeira questão. A questão seria a credibilidade do artigo 5.o. Uma reação ocidental hesitante poderia convencer Moscou de que o compromisso coletivo da Aliança tem limites políticos exploráveis. Uma forte reacção militar, por outro lado, poderia abrir pela primeira vez um confronto directo entre as forças russas e as forças da NATO.

600 mil homens: um grande sinal, mas não 600 mil soldados prontos para marchar contra a NATO

O segundo sinal diz respeito à informação divulgada em 27 de Agosto pelos serviços de informações ucranianos. Segundo a Presidência ucraniana, o Estado-Maior-General russo preparou um cenário de mobilização adicional de 600 mil pessoas de 2026 e 2027, totalizando cerca de 300 mil este ano e 300 mil no ano seguinte. A origem da informação requer cautela: ela vem de um estado diretamente envolvido em guerra e não equivale a confirmação independente de uma ordem final do Kremlin.[4]

No entanto, é acompanhada por outros índices. Houve relatos de exercícios russos para testar a capacidade administrativa e logística de uma nova mobilização, nomeadamente em Kaliningrado. Isto incluiu avaliar a capacidade de acomodar, alimentar, equipar e organizar rapidamente um grande número de recrutas. Ao mesmo tempo, organizações de direitos russos relataram um aumento na pressão sobre alguns cidadãos para assinar contratos militares.

Acima de tudo, o número de 600.000 não deve ser traduzido na fórmula espetacular de 600.000 homens imediatamente disponíveis para atacar a Europa. Muito disso é provável que seja usado para compensar perdas russas na Ucrânia, girar, reconstituir unidades e construir reservas. Entre a chamada administrativa e uma unidade operacional há um longo processo de treinamento, treinamento, equipamentos e logística.

Mas o aumento do reservatório humano russo continua a ser estrategicamente importante. Pode permitir que Moscou continue uma guerra de atrito na Ucrânia, enquanto gradualmente reconstruir capacidades que podem ser usadas em outros lugares. A questão decisiva será, portanto, menos o número anunciado do que o destino de homens e equipamentos.

O presidente finlandês Alexander Stubb também defende uma leitura muito menos alarmista. Ele afirma que não vê nenhuma evidência ou fato para concluir que a Rússia poderia hoje abrir uma segunda frente contra a OTAN. De acordo com ele, as perdas russas na Ucrânia e a energia convencional e nuclear da Aliança fazem tal escolha não ser justa. O seu aviso é útil: confundir a preparação para uma longa guerra com a preparação para um ataque imediato contra a NATO conduziria a uma interpretação excessiva dos dados disponíveis.[5]

Se novas formações se concentrassem na Bielorrússia, Kaliningrado, no distrito militar de Leningrado ou perto das fronteiras do Báltico e da Finlândia, com depósitos de combustível, munições, unidades de engenharia, defesas aéreas e hospitais de campo, a interpretação mudaria significativamente. Actualmente, não se observa um dispositivo ofensivo tão maciço. Isto não cancela o sinal; Isso limita o escopo.

Uma mobilização significativa também representa um custo social para o Kremlin. A mobilização parcial de 2022 causou partidas no exterior e uma preocupação visível na sociedade russa. Se Moscou decidisse, no entanto, voltar a uma mobilização muito mais ampla, esta escolha indicaria uma deterioração suficientemente grave da situação militar, ou um desejo de ter uma massa de forças maior do que é necessário para manter a frente atual sozinho.

O precedente de 2008: quando Moscou já mencionou armas nucleares contra a Polônia

As preocupações actuais relativamente à Polónia e aos países bálticos não surgem num vazio histórico. Durante a guerra russo-georgiana de Agosto de 2008, quando Nicolas Sarkozy, presidente francês e presidente em exercício do Conselho Europeu, estava a negociar um cessar-fogo entre Moscovo e Tbilisi, o confronto entre a Rússia e o Ocidente já estava acompanhado de retórica nuclear dirigida directamente a Varsóvia.

Em 15 de agosto de 2008, o general Anatoli Nogovitsyne, vice-chefe do Estado-Maior-Geral russo, advertiu que o acordo que permitia a implantação de elementos do escudo antimísseis americano para a Polônia estava expondo o país a um ataque russo. Ele havia explicitamente lembrado que a doutrina militar russa permitia o uso de armas nucleares em determinadas circunstâncias. A declaração tinha sido amplamente interpretada como uma ameaça nuclear contra a Polónia.[6]

A brutalidade das trocas da época também está documentada. Um conselheiro Nicolas Sarkozy revelará alguns meses depois que Vladimir Putin disse, sobre o presidente georgiano Mikheil Saakashvili: « Eu vou enforcá-lo pelas bolas », antes de invocar o precedente de Saddam Hussein. Sarkozy respondeu perguntando-lhe se ele queria acabar como George W. Bush. A história ilustra a violência do clima de negociação. Por outro lado, as fontes públicas que encontrámos não nos permitem dizer que Putin ameaçou pessoalmente Varsóvia com um ataque nuclear à frente de Sarkozy: a ameaça nuclear contra a Polónia foi feita publicamente pelo Estado-Maior-General russo alguns dias depois.[7]

Este precedente mostra que a ameaça nuclear russa a um membro da NATO não é uma invenção recente da guerra ucraniana. Há muito que faz parte de uma linguagem estratégica destinada a recordar-nos que certos confrontos convencionais podem ir além do seu quadro original.

Em 2008, esta ameaça não levou à guerra. No entanto, revelou um elemento que permanece central hoje: Moscou também usa a dissuasão nuclear como uma ferramenta de comunicação política destinada a aumentar o custo psicológico da intervenção ocidental. Desde a primeira greve direta entre a Rússia e a OTAN, cada governo deve calcular não só a proporção de forças convencionais, mas também o risco de subir aos extremos.

Fraqueza americana: não a falta de poder, mas a escassez de algumas munições

Os Estados Unidos continuam a ser o poder militar com o maior espectro de capacidades. Mas uma superpotência não luta com agregados orçamentais: luta com mísseis, navios, tripulações e stocks realmente disponíveis. Mas a guerra com o Irão revelou uma tensão severa em algumas munições de alta tecnologia.

No final de agosto, a Associated Press informou, citando um oficial de defesa americano na Europa e um oficial da OTAN, que a situação das ações Patriot dos EUA na Europa tinha se tornado « diminuição crítica », além do limite crítico. O conflito iraniano teria sido o ponto de viragem após vários anos de entregas à Ucrânia. As análises CISC também destacaram a baixa disponibilidade de estoques Patriot e THAAD e, acima de tudo, a recuperação lenta desses estoques.[8]

O problema é industrial. Um míssil moderno não se substitui em poucos dias. As cadeias de produção exigem componentes especializados, propulsores, eletrônicos, capacidades de teste e mão-de-obra qualificada. O aumento das taxas pode levar vários anos. A guerra moderna revela assim um paradoxo: os Estados Unidos têm uma economia imensamente maior do que os seus adversários, mas o seu aparelho de defesa industrial foi dimensionado há décadas por conflitos limitados e não por atrito simultâneo em vários teatros.

Mark Cancian, ex-coronel naval e analista do CISS, resume brutalmente o problema: nas simulações de uma guerra em torno de Taiwan, muitas munições críticas se esgotam em poucas semanas. Segundo ele, os Estados Unidos provavelmente já estavam insuficientemente equipados para um grande conflito com a China mesmo antes da guerra contra o Irã. E para Patriots e THAADs, ele acrescenta, « não há bons substitutos » uma vez que as ações são esgotadas.[9]

Todas as munições não devem ser adicionadas como se fossem intercambiáveis. Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, Tomahawk e mísseis ar-ar desempenham diferentes funções. Mas todos eles dependem de uma base industrial cujas capacidades não podem ser multiplicadas instantaneamente. O verdadeiro fenómeno está, portanto, a aumentar a concorrência entre teatros por recursos industriais, navais e logísticos limitados.

Uma munição consumida no Golfo já não está disponível em outro lugar. Um edifício enviado ao Oriente Médio não está simultaneamente presente no Pacífico. Uma bateria lançada para proteger uma base americana do Irão não protege uma instalação europeia. Esta evidência logística torna-se um problema estratégico quando três grandes teatros estão simultaneamente sob tensão.

A questão não é, portanto, se os EUA poderiam derrotar o Irão separadamente, defender os seus aliados europeus ou intervir na Ásia. A verdadeira questão é quantas crises graves podem suportar simultaneamente sem que a qualidade da sua resposta caia numa só frente.

Irã transforma o Oriente Médio em um consumidor de poder americano

O conflito com o Irão já não pode ser analisado como uma crise exclusivamente do Médio Oriente. Cada salva iraniana obriga os Estados Unidos e seus aliados a escolher quais ameaças interceptar e com que munições. A relação de custos é muitas vezes desfavorável para o defensor: um drone ou míssil relativamente barato pode exigir o uso de um interceptor multimilionário.[10]

Essa assimetria não dá superioridade militar convencional ao Irã. Washington mantém capacidades ofensivas, aéreas, navais e de inteligência muito superiores. Mas Teerã pode impor um custo de oportunidade global. Quanto mais os Estados Unidos precisam para proteger suas bases, Israel, seus edifícios e seus parceiros, mais capacidade os planejadores americanos preferem manter para a Europa ou Ásia.

A retomada das greves em 30 de agosto lembrou a fragilidade do ataque. Os Estados Unidos atingiram lançadores iranianos perto do Estreito de Ormuz, alegando evitar uma nova ameaça à navegação; Teerã anunciou então fogo em locais americanos na Jordânia. Após mais de seis meses de guerra, o conflito permanece, portanto, capaz de retornar rapidamente.[11]

A retomada dos confrontos no final de agosto mostra que esse consumo não é apenas teórico. As autoridades militares dos EUA expressaram preocupação com o alargamento das operações contra o Irão. Por trás de considerações operacionais é uma equação simples: cada mês adicional de guerra aumenta a necessidade de produzir, transportar e substituir munições sofisticadas.

Para o Irã, portanto, a estratégia pode ser menos para derrotar militarmente os Estados Unidos do que para aumentar o preço de sua presença. Uma campanha suficientemente longa pode afectar as unidades populacionais, as rotações das embarcações, a disponibilidade da tripulação e a política interna dos EUA.

É aqui que o Médio Oriente se une directamente à Europa e à Ásia. Moscovo e Pequim não precisam que o Irão ganhe. Basta que o Irão obrigue Washington a dedicar mais recursos a um teatro que não é nem a Ucrânia nem Taiwan.

O fator eleitoral israelense: a guerra como variável da política doméstica

A esta lógica militar é acrescentado um calendário político particularmente sensível. Israel está programado para realizar suas eleições parlamentares em 27 de outubro de 2026. A eleição é o primeiro grande teste eleitoral nacional desde guerras sucessivas em Gaza, Líbano e Irã. A coligação Benjamin Netanyahu aproxima-se do prazo numa situação politicamente difícil, como várias sondagens de opinião sugeriram que poderia perder a sua maioria, mesmo que a oposição não tenha necessariamente uma coalizão alternativa simples.[12]

Seria abusivo concluir que uma operação militar israelita seria decidida unicamente por razões eleitorais. As ameaças de segurança que Israel enfrenta são reais e as decisões militares são o resultado de um complexo conjunto de considerações operacionais, estratégicas e políticas. Mas seria igualmente ingénuo excluir da análise o calendário eleitoral.

Um governo no campo geralmente procura evitar a imagem de fraqueza. No actual contexto israelita, trata-se directamente do Irão, do Hezbollah e do Líbano. Um ataque iraniano, uma reconstrução visível das capacidades do Hezbollah ou um grave incidente na fronteira norte poderiam imediatamente tornar-se assuntos políticos internos.

O risco é que o espaço disponível para o compromisso seja reduzido. Uma dedução que poderia ser apresentada em tempos normais como uma decisão estratégica pode ser descrita na campanha como uma capitulação. Por outro lado, uma operação militar pode ser valorizada politicamente como demonstração de determinação.

Para o Líbano, esta dimensão é particularmente preocupante. O país permanece exposto a uma lógica em que seu território pode mais uma vez tornar-se um teatro de confronto entre Israel e o eixo iraniano. As operações israelitas no Sul do Líbano, as discussões sobre o desarmamento do Hezbollah, as incertezas sobre o futuro da UNIFIL e a falta de uma solução política duradoura são todos pontos de fricção.

Uma escalada israelo-iraniana antes de 27 de Outubro poderia, portanto, ter uma extensão libanesa, mesmo que nem Beirute nem a maioria dos libaneses quisessem uma nova guerra. O Líbano continua vulnerável precisamente porque não controla totalmente as decisões daqueles que podem utilizar ou atacar o seu território.

Intermediários americanos: Trump também tem um calendário

O calendário americano é quase tão importante. As eleições de novembro de 2026 aproximam-se quando a política externa de Donald Trump se tornou uma questão interna. Reuters destacou em 22 de agosto que o presidente estava chegando às eleições com pouco sucesso diplomático: a guerra com o Irã continua onerosa, a Ucrânia não está resolvida e as crises do Oriente Médio persistem.

Isso cria incentivos conflitantes. Por um lado, a administração pode querer evitar uma nova guerra ou uma extensão do conflito iraniano antes das eleições. Um aumento do preço da energia, perdas militares dos EUA ou a impressão de uma lama poderiam ter um impacto político. Por outro lado, um ataque aos soldados americanos, uma provocação russa ou uma crise em torno de Taiwan poderia tornar qualquer restrição politicamente dispendiosa.

O problema da credibilidade torna-se uma questão eleitoral. Um presidente acusado por seus oponentes de deixar a Rússia testar a OTAN ou deixar a China impor um bloqueio a Taiwan poderia ser tentado a responder rapidamente. Inversamente, um presidente eleito na promessa de acabar com as guerras pode hesitar em envolver os Estados Unidos em outro grande confronto.

Esta contradição aumenta a incerteza para os adversários de Washington. Eles podem acreditar que o calendário eleitoral limita a liberdade de ação americana; mas eles também podem subestimar a violência de uma reação concebida precisamente para evitar a imagem de fraqueza. Por conseguinte, os períodos eleitorais não tornam necessariamente os Estados mais pacíficos. Por vezes, tornam os seus limiares de resposta mais difíceis de prever.

Finalmente, há interação direta entre os calendários americano e israelense. Entre os actos legislativos israelenses de 27 de Outubro e os mandatos dos Estados Unidos de Novembro, os dois governos entram simultaneamente num período em que as decisões de segurança serão imediatamente interpretadas através do prisma eleitoral. Esta proximidade pode reduzir a margem política de desfasamento.

Taiwan: Talvez o cenário mais perigoso não seja invasão

Esta tensão é particularmente visível no Indo-Pacífico. O Washington Post relatou que o esgotamento de algumas ações dos EUA causou preocupações entre os aliados que enfrentam a China. O movimento dos bens navais em direção ao Oriente Médio e a retirada temporária da última transportadora americana presente na Ásia reforçaram essa percepção.[13]

No entanto, seria enganoso assimilar a ausência de um porta-aviões na ausência de poder americano. Os Estados Unidos têm bases no Japão e Guam, bombardeiros de longo alcance, submarinos de ataque nuclear, satélites, capacidades cibernéticas e aliados regionais. Numa guerra em torno de Taiwan, submarinos, mísseis anti-navio e forças dispersas poderiam ser mais decisivos do que a imagem espetacular de um grupo naval.

O Washington Post relata que um funcionário taiwanês agora espera atrasos significativos nas entregas do PAC-3 e chama a atenção americana para o Oriente Médio de « problemas ». Mais de 30 edifícios para operar no Pacífico foram enviados ao Oriente Médio durante a guerra com o Irã. Para os aliados asiáticos, o problema não é mais teórico: começa a afetar entregas, exercícios e presença naval.[14]

Mas a percepção da disponibilidade conta. Uma China convencida de que Washington está temporariamente sobrecarregada pode ser tentada a testar seus compromissos sem escolher a opção mais arriscada de uma invasão anfíbia. Cerca de 40, um bloqueio parcial, controlos marítimos ou zonas de exclusão gradual poderiam criar uma crise muito mais ambígua.

Desde junho, Pequim tem intensificado as chamadas patrulhas policiais em torno de Taiwan. Os exercícios de Han Kuang realizados em agosto simularam precisamente cenários de bloqueio, ruptura de comunicações e escolta de navios mercantes. Reuters descreveu um exercício anti-bloqueio em que a marinha e guarda costeira de Taiwan escoltaram um edifício comercial.

O perigo da quarentena reside na sua ambiguidade. Pequim poderia apresentá-lo como uma medida policial em águas que considera chineses. Washington deve decidir se força a passagem. A primeira colisão, primeiro tiroteio ou primeira perda humana poderia transformar uma operação coercitiva abaixo do limiar da guerra em um confronto direto sino-americano.

Outra vantagem para Pequim seria testar não só os Estados Unidos, mas também o Japão, as Filipinas, a Austrália e outros parceiros regionais. A questão seria então menos sobre quem possui mais navios do que se a arquitetura da aliança americana realmente funciona sob pressão.

A Coreia do Norte já entrou na guerra europeia

O mapa dos actores deve agora ser alargado. A guerra da Ucrânia já não se opõe apenas à Rússia à Ucrânia apoiada pelo Ocidente. A Coreia do Norte tornou-se um importante fornecedor militar de Moscou e cruzou um limite adicional enviando soldados para lutar ao lado das forças russas. De acordo com as avaliações sul-coreanas e ocidentais, cerca de 14 mil militares norte-coreanos já foram recrutados, particularmente na região de Kursk. Pyongyang continua a fornecer mísseis balísticos de curto alcance e quantidades consideráveis de munições de artilharia.[15]

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul estimou em 24 de agosto que a Coreia do Norte tinha fornecido à Rússia mais de 15 milhões de tiros de artilharia, expressos em 152 mm equivalentes. Seul também afirma que Pyongyang está preparando a possibilidade de novas deslocações, embora não mais partidas maciças foram consideradas iminentes. Kim Yo Jong negou a alegação ucraniana de que até 50.000 soldados adicionais poderiam ser enviados. Essa divergência deve ser mantida: a existência de cooperação militar é estabelecida, seu próximo volume não é.

Este envolvimento muda a leitura estratégica da guerra. A Rússia agora goza de uma profundidade humana e industrial externa que lhe permite sustentar uma tensão que só as suas capacidades nacionais tornariam mais dispendiosa. Em troca, a Coreia do Norte recebe dinheiro, recursos e, potencialmente, tecnologia ou um retorno à experiência militar. Seul também acredita que alguns mísseis norte-coreanos usados na Ucrânia ganharam precisão com a ajuda russa. A guerra europeia tornou-se assim um laboratório para uma energia nuclear asiática.

A consequência vai além da Ucrânia. Pyongyang tem mísseis capazes de ameaçar a Coreia do Sul e o Japão, desenvolve vetores ao alcance de Guam, e tem ICBMs cujo alcance teórico atinge o território continental americano. Em 31 de Agosto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte declarou ainda que o seu arsenal nuclear continuaria a crescer. Uma crise coreana simultânea com um confronto em torno de Taiwan forçaria Washington a proteger o Japão, a Coreia do Sul, Guam e suas próprias forças em um momento em que se buscavam recursos na Europa e no Oriente Médio.[16]

A ligação entre teatros já é visível mesmo nas relações entre Washington e Seul. Donald Trump ordenou em agosto uma redução substancial em alguns exercícios conjuntos com a Coreia do Sul, citando seu custo, mas também a recusa de Seul em participar de operações dos EUA contra o Irã. Assim, um conflito no Oriente Médio já afeta a postura militar americana na península coreana. É exatamente o tipo de transmissão estratégica que caracteriza um sistema que se tornou interdependente.[17]

China: menos uma aliança militar do que uma profundidade industrial

O papel chinês deve também ser visto para além dos comunicados diplomáticos. Pequim não luta oficialmente ao lado de Moscou ou Teerã e evita cuidadosamente uma aliança que o forçaria a entrar automaticamente em guerra. Mas o poder industrial da China é uma profundidade estratégica essencial para os Estados sujeitos a sanções ocidentais.

No caso russo, os governos ocidentais acusam as empresas chinesas há vários anos de alimentar cadeias de produção militares com bens de uso duplo: máquinas-ferramentas, microeletrônicas, componentes ópticos, motores e elementos necessários para drones. No caso iraniano, a questão tornou-se ainda mais visível. Em agosto, a administração dos EUA sancionou mais de 20 entidades na Ásia, incluindo a China e Hong Kong, que acusou de contribuir para os programas nucleares, balísticos ou militares do Irão.[18]

A indústria de drones Shahed ilustra esta dependência em particular. As investigações industriais identificaram em versões recentes de motores, giroscópios e componentes eletrônicos de fabricantes chineses ou através de intermediários chineses. Isto não significa que o Estado chinês lidere a produção iraniana. Isto significa que a profundidade industrial da China permite ao Irão substituir gradualmente componentes ocidentais que se tornaram difíceis de obter sob sanções.[19]

Ainda mais sensíveis, as informações divulgadas neste verão relataram negociações ou contratos para sistemas de defesa aérea chineses para o Irão. A Reuters também relatou alegações de que Pequim poderia fornecer sistemas antiaéreos em Teerão, alegações negadas pela China. Este ponto deve continuar a ser apresentado como contestado. Mas sua própria existência mostra qual seria o próximo passo: a mudança da assistência industrial e comercial em grande parte devido a um rearmamento militar chinês mais diretamente identificável.[20]

Finalmente, a relação sino-iraniana tem uma dimensão energética. A China continua a ser a principal fonte de petróleo iraniano. Assim, dá a Teerão um fôlego financeiro que as sanções americanas estão precisamente a tentar abolir. No final de agosto, Washington lançou uma nova campanha de sanções secundárias visando intermediários asiáticos e chineses. Parte do conflito com o Irão torna-se assim também um confronto económico chinês-americano, sem Pequim e Washington a dispararem uns contra os outros.

Guerra híbrida: a frente europeia já existe abaixo do limiar do artigo 5.o

Outra fraqueza de uma leitura exclusivamente convencional é esperar que os tanques russos na fronteira falem de confronto. Parte do conflito entre a Rússia e a Europa já está a ocorrer na zona cinzenta: ciberataques, interferências, alegada sabotagem, operações clandestinas, ataques à infra-estrutura e incursões de drones.

Em 30 de agosto, o chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que Berlim estava finalizando uma resposta à descoberta, perto de um Antonov ucraniano no aeroporto de Leipzig/Halle, de um drone carregado de explosivos. O governo alemão ainda não tinha atribuído oficialmente a operação, mas o ministro do Interior Alexander Dobrindt falou de um cenário de ataque híbrido. A mídia alemã evoca uma possível atribuição à Rússia. Moscou nega regularmente estar na origem de operações de sabotagem na Europa.[21]

No mesmo dia, um oficial da OTAN reconheceu um aumento nas atividades híbridas russas, ao mesmo tempo que enfatizava que a Aliança não via uma ameaça iminente de ataque convencional. Esta combinação é importante. Significa que o risco mais imediato pode não ser uma invasão, mas uma multiplicação de acções suficientemente agressivas para provocar uma reacção ocidental, mantendo-se suficientemente ambígua para complicar a aplicação do artigo 5o.[22]

É nesta área que pode ocorrer o verdadeiro acidente estratégico. Uma sabotagem matando dezenas, um ataque a uma grande infra-estrutura energética ou um drone explosivo destruindo uma aeronave militar ocidental levantaria imediatamente a questão da atribuição e resposta. Quanto mais ousadas são as operações clandestinas, mais difícil se torna a fronteira entre guerra híbrida e guerra aberta.

O contraste com a aproximação entre Rússia, China, Irã e Coréia do Norte torna-se interessante. O seu conjunto continua muito menos institucionalizado do que a NATO e os seus interesses não são idênticos. Mas sua cooperação militar, industrial e econômica está progredindo, enquanto a confiança política no campo ocidental está crescendo. A vantagem ocidental permanece considerável; no entanto, sua tendência é menos favorável do que era quando Washington poderia quase automaticamente confiar na confiança de seus parceiros.

É uma fraqueza que Moscovo e Pequim podem explorar sem disparar um único tiro. A dissuasão de uma aliança baseia-se na convicção de que um ataque contra um provocará realmente a reação de outros. Quanto mais Washington dá a imagem de uma relação transacional com seus aliados, mais um adversário pode ser tentado a testar o ponto onde esta solidariedade pára. Isto não significa que a NATO se desintegre em caso de crise. Isto significa que a própria dúvida tem valor estratégico.

O paradoxo é estratégico. Trump apela aos aliados para que gastem mais, assumam uma parte maior de sua defesa e apoiem os objetivos dos EUA contra a Rússia, Irã e China. No primeiro ponto, sua pressão produziu resultados reais: Os europeus aumentaram muito os seus orçamentos militares e a NATO reafirmou em Ancara o seu compromisso colectivo. Mas as guerras comerciais, as ameaças territoriais e a condicionalidade política de certas exigências americanas tornam simultaneamente mais difícil construir a solidariedade necessária quando se trata de partilhar riscos e não apenas orçamentos.

Pesquisas de opinião mostram que essa erosão excede os governos. Em 36 países pesquisados por Pew na primavera, apenas 23% dos pesquisados na mediana relataram ter confiança em Trump para gerenciar assuntos internacionais. Na Alemanha, a parte de Washington levando em conta os interesses de outros países aumentou de 60% em 2023 para 23% em 2026. Em vários aliados históricos, a imagem dos Estados Unidos retornou a níveis próximos aos mais baixos medidos desde o início dos anos 2000.[23]

A questão palestiniana acrescenta uma fractura diferente. Uma parte significativa da opinião pública e vários governos europeus afastaram-se de Washington em Gaza, na Cisjordânia, na colonização e no apoio americano a Israel. Isto não destrói a Aliança Atlântica, mas reduz o capital político disponível quando uma administração dos EUA pede aos mesmos governos que participem numa nova campanha contra o Irão, aumentem as sanções ou disponibilizem mais recursos militares.

O caso das Malvinas, ou Malvinas, é ainda mais revelador. Na primavera, um documento interno do Pentágono relatado pela imprensa americana incluiu uma revisão da posição dos Estados Unidos sobre a soberania do arquipélago como um dos meios de pressão contra Londres, enquanto o Reino Unido havia recusado algum apoio solicitado na guerra contra o Irã. Washington lembrou então que sua posição oficial de neutralidade sobre a soberania não havia mudado. Mas o simples fato de que a questão apareceu em um cenário retaliatório tem um significado estratégico: uma disputa sobre uma guerra no Oriente Médio poderia estar potencialmente ligada a uma questão territorial existencial para um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos.

A cimeira da NATO em Ancara, em Julho, mostrou que esta tensão poderia agora afectar directamente o funcionamento da Aliança. Trump atacou novamente a Espanha, descrita como um mau parceiro, reavivou suas reivindicações à Groenlândia e relacionou disputas com alguns aliados à sua atitude na guerra contra o Irã. Simultaneamente, os 32 membros reafirmaram o seu empenhamento no artigo 5.o As duas realidades coexistem: a arquitetura militar da NATO permanece sólida, mas a confiança política que a apoia tornou-se menos automática.[24]

A degradação não é apenas sobre Ottawa. Em Janeiro, as ameaças americanas à Gronelândia, território autónomo do Reino da Dinamarca, levaram os dirigentes europeus a convocar uma cimeira extraordinária e a preparar uma resposta comercial de até 93 mil milhões de euros. Trump então recuou, mas o debate europeu já havia mudado: já não era apenas sobre como manter a proteção americana, mas como reduzir a vulnerabilidade da Europa à possível coerção americana.[25]

O Canadá é o exemplo mais espetacular. Após repetidas ameaças contra sua soberania e um novo confronto comercial, Trump ameaçou em 24 de agosto impor 50% de tarifas para automóveis, caminhões e peças canadenses a partir de 2027. Ottawa anunciou represálias. Para além do comércio, a relação entre dois países cujas economias, indústrias de defesa e segurança continental estão profundamente integradas tornou-se um equilíbrio de poder. O Pew Research Center mede essa quebra: 83% dos canadenses ainda viam os Estados Unidos como um parceiro confiável em 2022; Em 2026, eram apenas 35%.[26]

No entanto, a vulnerabilidade americana não se limita às ações de mísseis. É também política. Durante décadas, a principal vantagem estratégica dos Estados Unidos não foi apenas o seu orçamento militar, mas a rede de alianças construída na Europa, América do Norte e Ásia. Esta rede transforma o poder americano em poder coletivo. Donald Trump ajudou a enfraquecer este multiplicador precisamente num momento em que a dispersão das forças dos EUA o torna mais indispensável.

Trump precisa de seus aliados enquanto os enfraqueceu

Moscovo, Teerão e Pequim beneficiam da mesma dispersão americana

O cerne do problema é agora a interconexão. A intensificação iraniana consome mais mísseis americanos e atrai recursos para o Oriente Médio. Moscovo observa uma defesa ocidental que é mais exigente e pode ser tentada a aumentar a pressão sobre a Ucrânia ou a testar a NATO. Washington fortalece então a Europa. Pequim observa que a atenção americana está dividida e, por sua vez, aumenta a pressão em torno de Taiwan.

Não há necessidade de demonstrar a existência de uma sede comum entre a Rússia, o Irão e a China para ver esta convergência. Os interesses dos três poderes permanecem diferentes. Mas cada um beneficia objectivamente das restrições que os outros dois impõem a Washington. É menos uma aliança integrada do que um alinhamento de oportunidades.

Diante deles, o bloco ocidental também é menos homogêneo do que parece. A Ucrânia não é membro da NATO, Israel não pertence à Aliança Atlântica, Taiwan não está coberta por uma garantia comparável ao artigo 5.o e os interesses europeus, americanos e israelitas nem sempre coincidem.

Esta falta de rigidez pode reduzir o risco de guerra automática, mas também cria incerteza. No entanto, a incerteza sobre a reação do oponente é precisamente o que incentiva os testes. Uma aliança perfeitamente credível dissuade; Uma aliança que não sabemos até onde irá pode encorajar-nos a verificar os seus limites.

1914: Sarajevo não criou guerra, ativou um sistema já instável

A comparação com 1914 deve ser usada com cautela. As analogias históricas tornam-se enganosas quando substituem a análise. Economias, tecnologias, instituições internacionais e, especialmente, armas nucleares fazem 2026 profundamente diferente de 1914.

Mas Sarajevo ensina uma coisa essencial: um evento local pode se tornar global quando a estrutura internacional já está saturada de tensões. Em 28 de junho de 1914, Gavrio Princip assassinou François-Ferdinand e sua esposa. A guerra mundial não começa naquele dia. Durante várias semanas, os governos ainda têm escolhas.

A Áustria-Hungria envia um ultimato à Sérvia. A Rússia apoia Belgrado. Começa a mobilização. A Alemanha apoia Viena e considera a mobilização russa uma ameaça. A França e a Grã-Bretanha estão a ser gradualmente treinadas. Em 37 dias, um ataque local tornou-se europeu e depois uma guerra mundial.

O que importa é o mecanismo. Cada governo acredita em defender sua credibilidade. Cada mobilização apresentada como defensiva é percebida pelo outro como potencialmente ofensiva. Cada passo para trás torna-se politicamente mais caro. Os planos militares estão gradualmente reduzindo o espaço para a diplomacia.

Portanto, a lição de 1914 não é que a história se repita exatamente. É que as guerras sistêmicas podem surgir de uma sucessão de decisões localmente racionais. Cada ator pensa que controla o próximo passo; nenhum controla toda a cadeia.

Sarajevo de 2026 pode ser um drone, míssil ou navio

É inútil procurar um novo arquiduque François-Ferdinand hoje. O evento desencadeando uma crise contemporânea poderia ser muito mais comum: um drone russo abatido em território da OTAN, um míssil matando soldados dos EUA na Polônia, uma colisão naval no Báltico, um ataque a um cabo submarino, um navio chinês tentando impor uma inspeção em um navio escoltado pelos Estados Unidos, ou uma salva iraniana causando pesadas baixas americanas.

Imagine um míssil russo atingindo uma instalação polonesa e matando vários militares americanos. Moscovo afirma que isto é um erro. Varsóvia pede uma resposta. Se Washington não reagir, os seus opositores podem interpretar esta restrição como uma limitação do artigo 5.o. Se destruir a bateria responsável, a Rússia pode considerar que acabou de ser atacada pelos Estados Unidos.

No dia seguinte, Moscou respondeu contra uma instalação militar na Polônia. A NATO tem vários objectivos russos. Pequim então observou uma América engajada simultaneamente no Oriente Médio e na Europa e impôs cerca de quarenta marítimos em torno de Taiwan. Washington escolta um navio; uma unidade chinesa está tentando pará-lo; Um tiro é trocado.

Este cenário não é uma previsão. É precisamente isso que uma análise de risco deve distinguir de uma previsão. Sua probabilidade permanece menor do que a de uma continuação de crises contidas. Mas sua gravidade potencial é tal que até mesmo o aumento moderado em sua probabilidade se torna estrategicamente significativo.

Como em 1914, a mobilização pode criar sua própria lógica

O paralelo com 1914 torna-se ainda mais relevante quando examinamos a mobilização. Na época, a mobilização russa geral foi interpretada por Berlim não como mera precaução, mas como um passo que perigosamente reduziu o tempo disponível para agir.

O mundo contemporâneo tem meios de comunicação infinitamente superiores, mas o dilema da segurança permanece. Se a Rússia mobilizar várias centenas de milhares de homens, a Polónia e os Estados Bálticos poderão aumentar os seus próprios preparativos. A NATO move então unidades para leste. Moscou apresenta esses movimentos como evidência de uma ameaça ocidental e, por sua vez, reforça Kaliningrado e Bielorrússia.

Cada campo pode então dizer honestamente que só responde ao outro. O mecanismo opera sem nenhum governo preparando inicialmente um ataque. Uma medida defensiva para um torna-se uma ameaça para o outro.

A viagem do director da CIA a Moscovo faz sentido. Os canais de inteligência podem ser usados para transmitir linhas vermelhas quando os canais diplomáticos comuns já não são suficientes. Isto pode ser lido como um sinal de perigo, mas também como um mecanismo de segurança para evitar interpretações erradas.

A energia nuclear impede a guerra… até ao dia em que já não a impede

A diferença fundamental com 1914, obviamente, permanece como armas nucleares. Ele aumenta drasticamente o custo de um erro, mas ao mesmo tempo reduz o interesse racional na guerra direta entre as grandes potências.

Em 1914, os governos ainda podiam imaginar uma campanha curta e vitoriosa. Em 2026, nenhum líder sério pode ignorar que uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos ou entre a China e os Estados Unidos tem um risco de escalada nuclear.

É por isso que a dissuasão é provavelmente o principal obstáculo para uma guerra mundial. Mas assume que os atores entendem corretamente as intenções e os limiares dos outros. Uma greve considerada limitada pela pessoa que a ordena pode ser considerada estratégica pela pessoa que a sofre.

Portanto, a questão não é apenas se um líder quer usar armas nucleares. Trata-se de saber se uma cadeia de eventos pode reduzir gradualmente as opções até que um dos atores acredite que não escalar ameaça mais sua segurança do que escalar.

Líbano, um pequeno país na encruzilhada de um confronto global

Para o Líbano, esta arquitetura global não é abstrata. O país está numa das linhas de contacto entre Israel e o Irão. Cada mudança na relação de poder entre Washington e Teerão, cada cálculo eleitoral israelense e cada decisão do Hezbollah pode resultar em greves, deslocamento, destruição de infraestrutura e contração da economia libanesa.

Seis meses após o início da guerra contra o Irão, a Associated Press também observa que o conflito não produziu o Médio Oriente esperado pelos seus iniciadores: O Irã sobreviveu às greves, o Estreito de Ormuz tornou-se uma alavanca estratégica e várias monarquias do Golfo estão perguntando mais sobre a força da garantia americana. Esta erosão da confiança também importa para o Líbano: incentiva cada actor regional a procurar as suas próprias garantias, em vez de confiar numa ordem de segurança comum.[27]

O perigo é agravado pela assimetria de decisão. O Estado libanês pode desejar desactivar sem poder garantir que se realizará sozinho. Israel decide as suas operações segundo a sua própria avaliação da ameaça. O Irão mantém uma influência estratégica sobre o eixo regional ao qual pertence o Hezbollah. O Hezbollah tem suas próprias capacidades militares e seus próprios cálculos. Os Estados Unidos exercem pressão diplomática e militar muito além de Beirute.

O calendário eleitoral israelense até 27 de outubro potencialmente reduz o espaço político para concessões. O calendário intercalar dos EUA acrescenta um segundo prazo. Uma escalada entre Israel e o Irão durante este período poderia produzir pressão imediata sobre a frente libanesa, precisamente numa altura em que os líderes dos dois principais aliados ocidentais em causa teriam pouco interesse em parecer fracos.

As incertezas em torno do futuro da UNIFIL adicionam outra variável. Uma presença internacional menos robusta no Sul poderia reduzir os mecanismos de ligação e interposição disponíveis em um incidente. No entanto, em um momento em que o perigo vem justamente de erros computacionais, o desaparecimento de mecanismos de comunicação rápida é um fator de risco.

Para Beirute, o desafio deve ser multiplicar os mecanismos que impedem que um incidente local se torne um casus belli: canais militares, diplomacia internacional, esclarecimento de responsabilidades, fortalecimento do exército libanês e busca de um sistema de segurança sustentável no Sul. O Líbano não tem interesse em se tornar Sarajevo de um confronto que vai além dele.

Uma guerra mundial que ainda não tem nome

A resposta depende da definição escolhida. Se a guerra mundial é chamada de qualquer confronto simultâneo envolvendo direta ou indiretamente várias grandes potências em vários continentes, alguns elementos já estão presentes. A Rússia está lutando contra a Ucrânia com apoio maciço do Ocidente; os Estados Unidos e Israel enfrentam o Irã; A competição militar em torno de Taiwan está se intensificando.

Mas uma definição mais rigorosa exige uma guerra directa entre várias grandes potências e uma verdadeira fusão de teatros. Este limiar não é cruzado. Soldados americanos e russos não estão oficialmente lutando. As forças americanas e chinesas não estão a disparar uns contra os outros. Pequim não foi à guerra por Moscou.

Portanto, é mais preciso falar sobre uma fase pré-confrontação sistêmica. Os conflitos permanecem juridicamente e militarmente distintos, mas os seus recursos, horários e consequências começam a sobrepor-se.

O perigo reside precisamente nesta zona intermédia. Enquanto as crises forem consideradas separadas, pode ser tentador correr mais riscos no teatro. Mas assim que as respostas opostas mobilizam as mesmas ações, alianças e forças, as crises gradualmente deixam de ser independentes.

A Terceira Guerra Mundial, se acontecesse, provavelmente não começaria com uma declaração solene. Pode ser reconhecido retrospectivamente, como o momento em que várias crises locais deixaram de ser contidas e quando as grandes potências começaram a lutar diretamente.

O verdadeiro problema americano: tempo industrial

A falta de mísseis não deve ser descrita como uma fotografia congelada. Washington está a aumentar as suas encomendas e capacidade de produção. O problema é o atraso. Entre uma decisão orçamental e a entrega de um interceptor operacional estão cadeias industriais complexas, componentes raros, ensaios e, por vezes, vários anos de escalada.

Isso cria um conceito estratégico essencial: a janela de vulnerabilidade. Se os adversários dos EUA acreditam que as ações ocidentais serão significativamente maiores em 2029 do que em 2026, eles podem concluir que o rácio de poder relativo é temporariamente mais favorável. O incentivo não é mais apenas desfrutar de uma fraqueza, mas desfrutar de uma fraqueza antes de desaparecer.

Este mecanismo de « agora ou nunca » é historicamente perigoso. Um poder que pensa que está em declínio relativo ou pensa que está fechando uma janela pode correr mais riscos do que um poder convencido de que o tempo está jogando por ele. Os programas de rearmamento dos EUA são, portanto, paradoxos: reforçam a dissuasão a médio prazo, mas podem, durante a fase de transição, dar a alguns oponentes uma razão para agirem mais cedo.

A situação é ainda mais difícil porque a própria Europa não pode substituir instantaneamente as capacidades americanas. Os orçamentos militares estão aumentando, as cadeias de produção estão sendo reavivadas e a cooperação está se aprofundando. A Suécia acaba de anunciar, por exemplo, a implantação do Gripen e de um edifício de guerra na Finlândia para reforçar a vigilância territorial. Mas alguns serviços de inteligência, defesa de mísseis, comando e capacidades estratégicas de transporte permanecem altamente dependentes dos Estados Unidos.[28]

A incerteza em torno da futura presença militar dos EUA na Europa acrescenta uma variável. Reuters revelou em 27 de agosto que o Pentágono estava preparando várias opções para o pessoal dos EUA na Europa como parte de uma revisão esperada no outono. Mesmo sem retirada imediata, o simples facto de os europeus ignorarem o futuro nível de empenhamento americano pode influenciar tanto as suas próprias decisões como os cálculos russos.[29]

O custo económico de uma guerra multifacetada

Uma guerra mundial moderna provavelmente começaria a produzir efeitos econômicos globais mesmo antes das grandes potências declararem guerra oficialmente. Dois pontos geográficos concentram uma parte desproporcionada desta vulnerabilidade: o Estreito de Ormuz e o Estreito de Taiwan.

Ormuz continua a ser uma das principais passagens de energia do planeta. As tensões no verão já interromperam o tráfego e aumentaram os custos. Um encerramento duradouro ou uma campanha de greves contra as infra-estruturas do Golfo provocariam um choque sobre o petróleo, o gás, a navegação e os seguros. Para as economias europeias e asiáticas, isso significaria um regresso acentuado à inflação precisamente no momento em que os orçamentos públicos deveriam financiar o rearmamento.

Em Taiwan, o choque seria diferente, mas potencialmente mais profundo. Uma quarentena chinesa interromperia imediatamente uma das principais artérias comerciais do mundo e o acesso a uma parte essencial da produção de semicondutores avançados. O problema não diz apenas respeito aos smartphones: automóveis, indústria, centros de dados, armas e telecomunicações dependem destas cadeias.

A simultaneidade de uma crise energética no Médio Oriente e de uma crise comercial na Ásia pode levar a um choque inflacionário e recessivo global. Os governos devem financiar simultaneamente a defesa, o apoio às famílias e a segurança dos fornecimentos. Os mercados financeiros provavelmente começariam a integrar o risco de uma guerra sistêmica muito antes que um historiador pudesse datar seu início.

Para o Líbano, já enfraquecido por uma economia dolarizada, de facto reestruturada dívida e dependência das importações de energia, tal choque seria particularmente violento. Uma nova guerra no Sul seria, portanto, apenas parte do problema: o aumento do petróleo, o seguro marítimo, o comércio regional e as transferências de diáspora também seriam expostos.

O risco mais moderno: não sei imediatamente quem bateu

Em 1914, a identidade do assassino Sarajevo não estava em dúvida. Em 2026, o primeiro grande incidente poderia ser marcado pela incerteza. Um drone pode ser comprado comercialmente, um navio pode navegar sob bandeira de terceiros, um ataque cibernético pode transitar por vários países e uma operação clandestina pode ser projetada precisamente para deixar várias explicações possíveis.

Essa ambiguidade poderia ser estabilizadora se desse tempo aos governos. Pode também tornar-se explosivo num ambiente mediático onde as primeiras imagens circulam em minutos e onde políticos, mídias sociais e opinião pública exigem imediatamente uma resposta. Os governos podem ser forçados a agir antes da atribuição técnica estar concluída.

O problema torna-se ainda mais grave quando algumas infra-estruturas são utilizadas por forças convencionais e nucleares. Um ciberataque contra uma rede de comando, um ataque contra um radar ou a destruição de um satélite pode ser interpretado pelo adversário como preparando-se para um ataque muito mais amplo. A verdadeira intenção do agressor então importa menos do que a percepção daquele que deve decidir responder.

É por isso que os canais diretos entre a sede e os serviços de inteligência estão se tornando cada vez mais importantes. A viagem de Ratcliffe a Moscovo não é apenas um sinal de tensão. Recorda também que, num momento em que as relações diplomáticas são as piores, os opositores paradoxalmente têm mais necessidade de poder falar rapidamente.

Quem melhor separa as crises, e quem beneficia da sua simultâneo?

Esta é provavelmente a questão central. Os Estados Unidos têm interesse em compartimentar conflitos. Washington preferiria tratar o Irã, a Rússia, a China e a Coreia do Norte separadamente para poder concentrar a máxima superioridade militar e diplomática em cada teatro.

Os quatro oponentes têm, em graus diferentes, o interesse oposto. A Rússia beneficia de todos os mísseis americanos consumidos no Médio Oriente. O Irão beneficia de cada bateria e edifício imobilizado na Europa ou na Ásia. A China beneficia da dispersão naval americana. A Coreia do Norte beneficia de qualquer crise que reduz a disponibilidade de forças dos EUA na Coreia e no Japão.

Não é necessário que eles organizem um encontro secreto para que esta convergência exista. Resulta mecanicamente da estrutura das forças americanas. Cada um pode agir por suas próprias razões, enquanto inadvertidamente melhorar a posição dos outros. É essa possível simultaneidade que transforma várias crises regionais em risco sistêmico.

O bloco ocidental tem certamente recursos económicos superiores. Mas estes estão fragmentados entre os Estados com diferentes prioridades. A Coreia do Sul deve manter as suas munições para o Norte; o Japão deve proteger o seu próprio território; os europeus devem apoiar a Ucrânia e reconstruir as suas unidades populacionais; Israel está a usar interceptores no Médio Oriente. Assim, o agrupamento teórico das capacidades é limitado pelas necessidades nacionais.

A Ucrânia ilustra esta restrição. Seu novo Ministro da Defesa estima a lacuna de financiamento militar para cobrir em $27 bilhões e Kiev ainda requer centenas de interceptadores Patriot. Uma guerra que perdura assim absorve continuamente recursos ocidentais num momento em que são necessários para reconstruir reservas para outros teatros.[30]

O Árctico, outra linha de fractura entre aliados e adversários

A mudança da concorrência estratégica para o Árctico merece uma atenção especial. A Rússia tem um velho e denso aparato militar, enquanto a OTAN se expandiu para incluir a Finlândia e a Suécia. O Canadá, a Dinamarca em toda a Gronelândia, a Noruega e os Estados Unidos estão, portanto, em contacto com um espaço onde o confronto com Moscovo está a tornar-se mais importante.

O paradoxo é que Washington enfraqueceu simultaneamente parte da confiança dos seus parceiros do Árctico. As pressões de Donald Trump em torno da Groenlândia e as tensões com o Canadá forçaram Ottawa e várias capitais do norte a pensar mais sobre sua autonomia. Uma política destinada a reforçar a posição dos EUA pode, portanto, ter o efeito oposto se convencer os aliados de que a pressão dos EUA é em si um risco a ser gerido.[31]

Para Moscovo, esta potencial desunião é uma oportunidade. A Rússia não precisa de provocar uma grande crise militar: basta que os aliados ocidentais dediquem capital político às suas diferenças internas. Um porto de base, radar ou aliado só é totalmente válido se a relação política que permite a sua utilização permanecer forte.

A Guerra da Ucrânia é também uma escola militar para Pyongyang, Teerão e Pequim

O envolvimento norte-coreano na Ucrânia excede o número de soldados ou conchas fornecidas em Moscou. As forças de Pyongyang ganham experiência contra um exército apoiado pela OTAN, em um ambiente saturado de drones, guerra eletrônica, sensores e ataques de precisão. Esta experiência pode então ser reinjetada contra as forças da Coreia do Sul, Japão e EUA.

Mísseis norte-coreanos usados pela Rússia também são testes do mundo real. Cada lançamento fornece informações sobre a precisão, confiabilidade e capacidade das defesas ocidentais de interceptá-las. Seul acredita que a cooperação com Moscou pode acelerar a melhoria das capacidades militares norte-coreanas.[32]

O mesmo mecanismo existe com o Irão. O uso maciço de drones de design iraniano transformou o campo de batalha ucraniano num laboratório: As contramedidas ucranianas revelam vulnerabilidades, as adaptações russas e iranianas permitem corrigi-las. A circulação diz respeito, portanto, às armas, mas também aos dados, às tácticas e à experiência.

A China observa esta guerra com a mesma atenção. Sem ser um co-beligerante, ele pode aprender sobre a vulnerabilidade de veículos blindados, a importância de drones baratos, as ações necessárias para uma longa guerra e a dependência dos exércitos modernos em redes de comunicação.

A quinta frente já está aberta no seio das democracias

A confrontação penetra diretamente nas sociedades ocidentais. Influência, ciberataques e campanhas de manipulação eleitoral podem enfraquecer um oponente sem destruir uma única base militar.

O Serviço Europeu de Ação Externa descreveu em março de 2026 um modus operandi russo destinado às eleições: deslegitimizando a liderança vários meses antes da eleição, explorando fraturas nacionais durante a campanha e, em seguida, atacando a confiança na integridade do voto. Em especial, são mencionados a Alemanha, a Polónia, a Roménia, a Moldávia e a República Checa.[33]

O caso romeno mostrou até que ponto esta questão pode ir. As autoridades desclassificaram provas de uma campanha coordenada sobre TikTok e actividades cibernéticas; Um usuário supostamente gastou $381.000 para promover conteúdo favorável a Călin Georgescu. O Tribunal Constitucional anulou o primeiro turno. Mesmo sem provar que uma operação estrangeira tinha determinado o resultado, a confiança na própria eleição tinha se tornado o objeto do conflito.[34]

O objectivo não é necessariamente eleger um candidato abertamente pró-russo. Pode ser para convencer os eleitores de que a ajuda à Ucrânia custa muito, que as sanções explicam o seu nível de vida, que as instituições mentem ou que os aliados conduzem o seu país para uma guerra que não lhe diz respeito. Se um parlamento reduzir as dotações para Kiev, o efeito militar é alcançado sem atravessar fronteiras.

A inteligência artificial reduz ainda mais o custo desta guerra: artigos falsificadores de mídia, clonagem de voz, deepfakes e redes automatizadas. Após um incidente na Estónia, versões conflitantes poderiam chegar a dezenas de milhões de europeus antes mesmo de a NATO estabelecer os factos.

Quando Washington também intervém no debate político europeu

Esta questão torna-se mais complexa quando a influência vem dos Estados Unidos. Seria errado estabelecer uma equivalência entre as operações clandestinas atribuídas aos serviços russos e a intervenção pública dos funcionários americanos. Mas o efeito político merece análise.

JD Vance apoiou publicamente as forças políticas europeias e criticou os governos aliados. Na Alemanha, sua aproximação com a AfD e as intervenções de Elon Musk foram vistas como uma interferência incomum. Na Hungria, Vance foi para Budapeste em abril de 2026 e apoiou Viktor Orbán enquanto acusava a União Europeia de influenciar as eleições.[35]

Ao mesmo tempo, a administração Trump iniciou um confronto com Bruxelas sobre o Digital Services Act. O Washington Post relatou que uma investigação interna do Departamento de Estado não havia estabelecido acusações politicamente avançadas de censura europeia, sem impedir Washington de continuar sua campanha.[36]

O paradoxo é profundo: numa altura em que os Estados Unidos precisam que os seus aliados assumam mais responsabilidade pela Rússia, China e Irão, algumas políticas americanas ajudam a tornar o alinhamento com Washington politicamente mais questionável.

Sob o mar, no espaço e em redes: frentes sem linhas de frente

Cabos submarinos, satélites e redes digitais tornaram-se militares e infraestruturas civis. Sua destruição ou interferência pode afetar vários teatros simultaneamente enquanto dificulta a atribuição.

Os cabos transportam a maior parte das comunicações digitais intercontinentais. Sua sabotagem pode causar efeitos econômicos significativos sem fornecer imediatamente um casus belli óbvio. O espaço é ainda mais sensível: GPS, comunicações, inteligência, detecção de lançamento e orientação dependem de satélites.

O duplo caráter de alguns sistemas cria um risco de escalada. Um ataque concebido para cegar as forças convencionais pode ser interpretado como a preparação de um ataque nuclear. O ciberespaço apresenta o mesmo problema: uma intrusão contra uma rede elétrica ou militar pode permanecer adormecida e então ser ativada no meio de uma crise.

Quanto mais inteligência artificial é usada por sistemas de apoio à decisão e quanto mais curtos os atrasos, mais perigosa uma má classificação se torna. A tecnologia dá aos gestores mais informações, mas às vezes dá-lhes menos tempo para entender o que significam.

Suwałki e Bielorrússia: algumas dezenas de quilómetros no centro do risco europeu

O corredor Suwałki, entre a Polónia e a Lituânia, liga os Estados Bálticos ao resto da NATO e situa-se entre Kaliningrado e a Bielorrússia. Uma operação para cortar ou simplesmente ameaçar este eixo teria um efeito estratégico desproporcionado.

A presença de armas nucleares russas anunciadas na Bielorrússia acrescenta uma dimensão adicional. Isso não significa que uma arma seria usada em um incidente fronteiriço, mas requer qualquer planejamento ocidental para incorporar um componente nuclear desde o início.[37]

É por isso que uma nova mobilização russa seria muito mais preocupante se as grandes unidades fossem dirigidas para este espaço. O número de 600.000 não diz sozinho o que Moscou está preparando; A geografia dos destacamentos dirá muito mais.

Turquia, Índia e Potências Médias: a Guerra Mundial não produziria dois blocos perfeitos

A Turquia é membro da NATO, mas tem uma relação especial com Moscovo, controla o Estreito do Mar Negro e tem os seus próprios interesses no Cáucaso e no Médio Oriente. A Índia coopera com os Estados Unidos, Japão e Austrália contra a China, mas mantém uma relação militar histórica com a Rússia e compra sua energia.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Brasil, Indonésia e outros Poderes provavelmente também procurariam preservar uma margem de não alinhamento. O seu comportamento seria crucial para as sanções, a energia, as rotas comerciais e os sistemas de pagamentos.

Por conseguinte, uma longa guerra seria também uma competição pelo não alinhamento: que bloqueia consegue manter o acesso às matérias-primas, aos portos, aos mercados e ao financiamento dos poderes intermédios.

A verdadeira batalha industrial seria medida no tricentésimo dia

As acções dos EUA fazem parte do problema. A outra questão é a capacidade dos adversários de produzir. Uma guerra entre grandes potências provavelmente seria decidida não só pela qualidade das primeiras rodadas, mas pela capacidade de substituir mísseis destruídos, drones, veículos e componentes.

A Rússia transformou parte da sua economia para apoiar uma longa guerra. O Irão produz drones e mísseis em quantidade. A Coreia do Norte abastece maciçamente Moscovo com artilharia. Atrás deles está o poder industrial chinês.

Os Estados Unidos mantêm uma considerável vantagem tecnológica, mas algumas cadeias foram otimizadas para sistemas sofisticados produzidos em volumes limitados. Uma guerra de atrito exige recuperar a massa. A Europa enfrenta o mesmo problema: os orçamentos estão a crescer mais depressa do que as fábricas.

O período actual é, portanto, especial: o Ocidente decidiu rearmar, mas parte deste rearmamento ainda existe apenas sob a forma de futuros contratos e capacidades. Se Moscovo ou Pequim pensarem que o equilíbrio de forças será menos favorável em três anos, poderão ser encorajados a correr mais riscos antes de esta janela fechar.

A guerra econômica começaria antes da mobilização geral

Um confronto simultâneo em torno de Ormuz, Taiwan e Europa provavelmente causaria um choque econômico global mesmo antes de uma mobilização geral. Ormuz tocaria a energia; um bloqueio de Taiwan atingiria semicondutores e navios; uma quebra comercial chinês-americana perturbaria milhares de cadeias de valor.

Os próprios mercados tornar-se-iam um sistema de aviso. Os prémios de seguro marítimo, frete, petróleo, ouro, opções e obrigações responderiam às expectativas antes das libertações militares.

As finanças públicas dos Estados Unidos são também uma restrição. Isso não significa que Washington seria incapaz de financiar uma guerra, mas um confronto em vários teatros iria aumentar drasticamente já altas despesas federais e forçaria arbitragem entre defesa, dívida, tributação e gastos domésticos.

Para o Líbano, o efeito seria imediato: energia mais cara, frete mais caro, pressão sobre as importações e o dólar, o turismo afetado e o risco de contração econômica. Uma guerra mundial contemporânea poderia começar para muitas pessoas com um projeto de lei de energia e alimentos antes de ser manifestado por mobilização militar.

Talvez o fator mais perigoso permaneça a convicção de que o outro blefe

As habilidades físicas não são suficientes para explicar as guerras. Eles também começam com erros de julgamento. Trump pode pensar que Putin se afastará. Putin pode acreditar que Washington não defenderá Tallinn. Xi pode estimar que os EUA não arriscarão uma guerra por Taiwan. Teerão pode julgar que Washington vai aceitar mais perdas pesadas. Netanyahu pode pensar que o Irão é demasiado fraco para responder. Kim Jong-un pode considerar que uma América ocupada em outro lugar deixará passar uma provocação.

Apenas um destes cálculos é errado para criar uma dinâmica que é difícil de parar. Os períodos eleitorais exacerbam o problema porque um líder pode ter menos liberdade para aceitar um retrocesso publicamente.

Isto é também o que distingue o poder real do poder percebido. Os Estados Unidos podem ter recursos suficientes enquanto são percebidos como demasiado dispersos; a Rússia pode ser militarmente esgotada, dando a impressão de estar pronta para correr mais riscos. A guerra muitas vezes surge na lacuna entre estas duas realidades.

O que poderia mudar a situação

O primeiro indicador é a geografia da mobilização russa. O número de 600 mil é espetacular, mas insuficiente. A formação de unidades, transferências ferroviárias, depósitos, engenharia, hospitais de campo, reservas de combustível e possível concentração na Bielorrússia, Kaliningrado ou nas fronteiras da NATO deve ser controlada.

O segundo é o estado real das unidades populacionais ocidentais. Anúncios de aumento de produção não valem a pena disponibilidade imediata. O ritmo de fabricação de Patriots, THAAD, mísseis navais e munições de precisão determinará alguma da credibilidade americana nos próximos meses.

O terceiro é o dispositivo naval americano no Pacífico. A ausência temporária de um porta-aviões não é decisiva em si mesma, mas uma redução prolongada da presença dos EUA, combinada com o cancelamento de exercícios e tensões sobre as munições, poderia alterar os cálculos chineses.

O quarto é o comportamento chinês em torno de Taiwan. É necessário acompanhar a transição de exercícios simples para atos administrativos de soberania: inspeções, controles, interceptações de navios comerciais, novas áreas restritas ou presença permanente de guarda costeira em pontos-chave.

O quinto é o nível de perdas americanas no Médio Oriente. Um ataque iraniano causando um número significativo de mortes americanas poderia criar uma obrigação de resposta política muito mais forte do que o comércio atual.

O sexto é o calendário eleitoral. Em 27 de outubro, em Israel, então, as provas dos Estados Unidos são duas vezes quando os governos podem se tornar mais sensíveis à fraqueza percebida. A política interna não determina mecanicamente a guerra, mas altera o preço político da contenção.

Finalmente, os mecanismos de comunicação devem ser monitorizados. Paradoxalmente, uma proliferação de contactos militares e de inteligência não é necessariamente um mau sinal. Nas crises mais perigosas da guerra fria, os canais directos muitas vezes impediram que um erro se tornasse irreversível.

O perigo começa quando a retirada se torna mais cara do que escalar

Os sinais das últimas semanas não permitem anunciar uma iminente guerra mundial. No entanto, são suficientemente numerosos e coerentes para justificar uma preocupação muito mais grave do que há alguns meses.

A mudança do director da CIA para Moscovo indica que Washington considera que o risco de um teste da NATO russa é suficientemente credível para enviar um aviso directamente ao Kremlin. O cenário ucraniano de mais 600 mil mobilizações continua a ser confirmado de forma independente, mas sugere que Moscovo prepare a possibilidade de um esforço humano sustentável. As tensões nas unidades populacionais americanas mostram que a guerra contra o Irão já tem efeitos estratégicos na Europa e na Ásia.

Além disso, há dois calendários políticos: as eleições israelitas de 27 de Outubro e as eleições americanas de Novembro. Durante algumas semanas, Israel e os Estados Unidos entrarão simultaneamente num período em que qualquer restrição militar pode ser explorada politicamente como prova de fraqueza. Para o Líbano e o Irão, este factor não pode ser ignorado.

O precedente de 2008 recorda finalmente que a retórica nuclear russa em relação à Polónia não data da presente guerra. Na época da crise georgiana, Moscou já havia mencionado publicamente a possibilidade de um ataque, incluindo um ataque nuclear, em resposta à implantação do escudo de mísseis americano.

O paralelo com Sarajevo deve ser entendido corretamente. François-Ferdinand não foi assassinado num mundo pacífico que enlouqueceu num dia. Ele foi assassinado em um sistema já tenso, onde alianças, mobilizações, rivalidades e medo de desactivação fizeram cada decisão mais perigosa.

Portanto, o ponto mais preocupante de 2026 não é que um líder pareça conscientemente querer desencadear uma Terceira Guerra Mundial. É quase o oposto. Todos podem pensar que ele só defende seus interesses em seu próprio teatro, responde a uma provocação limitada ou temporariamente explora uma fraqueza do oponente.

É assim que os sistemas internacionais por vezes perdem o controlo de si próprios. O Irão está a puxar para aumentar o custo imposto a Washington. Washington está a responder para manter a sua credibilidade. Moscovo está a testar um limite porque a América parece ocupada. A NATO responde à salvaguarda do artigo 5.o. Pequim acredita que a oportunidade é favorável para apertar a escada em torno de Taiwan. Washington intervém para evitar o colapso de sua credibilidade na Ásia. Nenhuma decisão tomada isoladamente tem de ser orientada para uma guerra mundial.

O risco começa quando a possibilidade de retroceder se torna politicamente mais cara do que a de avançar. Foi o que aconteceu durante a crise de julho de 1914. É precisamente isso que temos de evitar hoje.

Uma janela de vulnerabilidade que os adversários de Washington podem ser tentados a explorar

As semanas entre o final de Agosto e as eleições de Outubro e Novembro merecem, portanto, uma atenção especial. Eles combinam várias formas de vulnerabilidade que, tomadas separadamente, permaneceriam gerenciáveis: fraqueza temporária de algumas ações americanas, incerteza sobre uma nova mobilização russa, intensificação das operações em torno de Taiwan, guerra com o Irã e campanhas eleitorais israelenses e americanas. Sua superposição, no entanto, cria uma janela na qual as percepções podem evoluir mais rápido do que as capacidades materiais.

Nas relações internacionais, uma janela de oportunidades não precisa de ser objectivamente real para produzir efeitos. Basta um líder acreditar que ela existe. Se Moscovo pensa que Washington está temporariamente demasiado ocupado para responder com força na Europa, o Kremlin pode correr o risco de não ter levado seis meses antes. Se Pequim acredita que os bens e as unidades populacionais navais dos EUA estão suficientemente dispersos, pode impulsionar ainda mais uma operação de coerção. Se Teerão acredita que Washington não pode suportar o custo da interceptação, pode aumentar a pressão.

O perigo vem então de uma sucessão de percepções possivelmente errôneas. Os Estados Unidos podem ser mais fracos do que seus oponentes pensam. A NATO pode responder mais depressa do que Moscovo antecipa. Washington pode aceitar custos muito mais elevados na Ásia para evitar que Taiwan mude de estatuto. Israel pode escolher a escalada precisamente quando Teerã acredita que seu governo politicamente coagido. A história das guerras está cheia de decisões tomadas com base numa má estimativa da vontade oposta.

A situação americana é paradoxal a este respeito. A relativa escassez de alguns interceptores pode dar uma imagem de vulnerabilidade, embora os Estados Unidos mantenham uma imensa capacidade ofensiva. Esta dissociação entre a defesa do stress e o poder de ataque disponível é perigosa. Um oponente pode concluir que Washington é muito fraco para responder, provocar um ataque, e depois descobrir que a Casa Branca escolhe uma resposta ofensiva precisamente porque não pode pagar uma longa campanha defensiva.

O factor tempo industrial deve também ser tido em conta. Os Estados Unidos e seus aliados estão investindo no aumento da produção de munição, mas os efeitos não são instantâneos. Uma janela de fraqueza relativa pode, portanto, ser temporária. Um poder revisionista que acredita que esta janela destinada a fechar pode ser solicitado a agir mais cedo. É o mecanismo clássico de « agora ou nunca », particularmente perigoso quando encontra calendários eleitorais e percepções de declínio.

Por outro lado, esta mesma situação pode encorajar cautela. Moscou sabe que um ataque aberto à OTAN poderia levar a uma mobilização econômica ocidental muito maior. Pequim sabe que uma guerra em torno de Taiwan perturbaria o comércio mundial do qual parte da sua prosperidade ainda depende. Teerã sabe que um ataque causando enormes perdas americanas poderia desencadear uma campanha muito mais destrutiva. Israel sabe que uma guerra regional prolongada teria também um custo económico e humano considerável.

Assim, ainda há fortes freios de escalada. É precisamente por isso que seria errado apresentar a guerra mundial como inevitável. A configuração atual é perigosa não porque conduz necessariamente ao desastre, mas porque aumenta o número de caminhos que podem levar a ele. O papel da diplomacia, das comunicações militares e da dissuasão é fechar estes caminhos antes que um incidente os transforme em auto-estradas.

O verdadeiro teste dos próximos meses será, portanto, a capacidade dos poderes para separar as crises. Se Washington e Moscovo mantiverem um canal para gerir incidentes, se as operações chinesas em torno de Taiwan permanecerem abaixo do limiar de uma quarentena eficaz, se o confronto com o Irão puder ser contido e se o Líbano não for reabsorvido numa guerra israelo-iraniana, o sistema poderá recuperar uma forma instável de equilíbrio. Se, pelo contrário, duas dessas crises atravessarem simultaneamente o seu limiar militar, a margem de manobra será reduzida drasticamente.

Foi neste ponto que o paralelo com 1914 se tornaria realmente preocupante: não porque um assassinato ou um incidente teria valor mágico, mas porque vários governos poderiam descobrir ao mesmo tempo que as decisões tomadas para preservar a sua credibilidade criaram compromissos que eles não mais sabem como derrotar. A prevenção de uma guerra mundial é, portanto, hoje menos importante do que na gestão precisa de pequenos incidentes, linhas vermelhas e percepções adversas.

[1]CBS News, 27 de agosto de 2026, « O diretor da CIA John Ratcliffe, durante uma viagem secreta, alertou a Rússia para não atacar a OTAN »; Washington Post, 26 de agosto de 2026, « A escassez de armas dos EUA contra a guerra iraniana alarma aliados confrontando a China ».

[2]CBS News, 26-27 de agosto de 2026, na visita de John Ratcliffe a Moscou e o aviso sobre os membros da OTAN.

[3]Instituto para o Estudo da Guerra, Avaliação da Campanha Ofensiva Russa, 27 de agosto de 2026. O ISW acredita que a ação limitada contra um membro da OTAN poderia tentar testar a capacidade da Aliança de invocar e implementar o artigo 5.o.

[4]Presidência da Ucrânia, informação da Direcção-Geral de Informações e do Serviço de Informações Estrangeiras, 27 de Agosto de 2026: cenário de 300.000 mobilizados em 2026 e 300.000 em 2027. Estes números são uma avaliação ucraniana e não um anúncio oficial russo.

[5]Reuters, 29 de agosto de 2026, entrevista de Alexander Stubb em Bild. O Presidente finlandês disse que não viu « nenhuma outra evidência nem fato » apoiando a ideia de um próximo ataque russo à OTAN.

[6]The Guardian, 15 de agosto de 2008, « Moscow avisa que poderia atacar a Polônia sobre o escudo de mísseis dos EUA ». O general Anatoli Nogovitsyne afirmou que a Polônia estava expondo « 100% » a uma greve e lembrou que a doutrina russa permitia o uso de armas nucleares.

[7]The Guardian, 14 de novembro de 2008, conta atribuída ao conselheiro de Nicolas Sarkozy sobre a troca Sarkozy-Putine de 12 de agosto de 2008 sobre Mikheil Saakashvili. Le Monde, 18 de agosto de 2008, recorda as longas conversas de Sarkozy com Dmitri Medvedev e Vladimir Putin durante a mediação georgiana.

[8]Associated Press, 27 de agosto de 2026, funcionários dos EUA e da OTAN citaram a situação crítica das ações Patriot na Europa.

[9]Washington Post, 26 de agosto de 2026. Mark Cancian, CISS: simulações de um conflito em torno de Taiwan esgotam muitas munições críticas em poucas semanas; Ele destacou a falta de bons substitutos para Patriot e THAAD uma vez que as ações foram consumidas.

[10]Associated Press, 28 de agosto de 2026, revisão dos primeiros seis meses de guerra com o Irã e consequências regionais sobre a credibilidade da garantia americana.

[11]Associated Press, 30 de agosto de 2026: greves americanas contra lançadores iranianos perto do Estreito de Ormuz e anúncio iraniano de fogo em locais americanos na Jordânia.

[12]Reuters, 12 de julho de 2026: eleições legislativas israelenses estão programadas para 27 de outubro de 2026; Várias pesquisas indicam que a coalizão de Benjamin Netanyahu poderia perder sua maioria, sem que uma maioria alternativa fosse evidente.

[13]Washington Post, 26 de agosto de 2026, sobre a realocação de recursos americanos do Indo-Pacífico para o Oriente Médio e as preocupações dos aliados asiáticos.

[14]Washington Post, 26 de agosto de 2026: mais de 30 edifícios do Pacífico foram enviados para o Oriente Médio; um oficial de Taiwan antecipa os atrasos da PAC-3 e descreve o deslocamento como « troubling ».

[15]Reuters, 24 de agosto de 2026, « Coreia do Norte preparando novas tropas russas ». O Ministério da Defesa da Coreia do Sul informa que Pyongyang continua a fornecer à Rússia mísseis balísticos de curto alcance e mais de 15 milhões de tiros de artilharia, e está se preparando para novos destacamentos de tropas.

[16]Reuters, 31 de agosto de 2026, « A Coreia do Norte diz que a política hostil dos EUA não mudou, jura força nuclear ».

[17]Reuters, de 16 a 17 de agosto de 2026, sobre a decisão de Donald Trump de reduzir certos exercícios norte-coreanos, especialmente após a recusa de Seul em participar em ações contra o Irã.

[18]Reuters, 25 de agosto de 2026, sobre a nova campanha dos EUA de sanções contra o Irão, incluindo mais de vinte entidades no Oriente Médio e na Ásia, incluindo a China, acusadas de apoiar programas nucleares e balísticos iranianos.

[19]Wall Street Journal, 26 de agosto de 2026, investiga a crescente dependência de drones Shahed em motores, giroscópios e componentes eletrônicos da China ou através de intermediários chineses.

[20]Reuters, Julho-Agosto de 2026: a informação referia-se a um possível fornecimento chinês de sistemas de defesa aérea ao Irão; Pequim negou estas alegações. Reuters, 29 de julho de 2026, « China, cálculo bruto na guerra do Irã ».

[21]Reuters, 30 de agosto de 2026, « Merz diz que a Alemanha finaliza a resposta ao suposto ataque de Leipzig ». Berlim fala sobre um cenário de ataque híbrido, mas ainda não tinha atribuído oficialmente o incidente.

[22]Reuters, 30 de Agosto de 2026, « A NATO não vê ameaça iminente de ataque. » A OTAN diz que vê mais atividades híbridas russas sem ver uma ameaça iminente de ataque convencional.

[23]Pew Research Center, pesquisa realizada em 36 países de 8 de fevereiro a 13 de maio de 2026, publicada em 23 de junho de 2026. Mediana confiança em Donald Trump para assuntos internacionais: 23%. Na Alemanha, 23% acreditam que os EUA levam em conta os interesses de outros países, em comparação com 60% em 2023.

[24]Reuters, 8 de julho de 2026, cúpula da OTAN em Ancara: Donald Trump atacou a Espanha e re-lançou a disputa da Groenlândia, reafirmando a unidade da Aliança. Reuters, 3 de julho de 2026: Os 32 membros haviam aprovado um texto reafirmando um compromisso « ironclad » com a defesa coletiva.

[25]Reuters, 22 de janeiro de 2026, « líderes da UE para encontrar os EUA apesar de Trump U-turn na Groenlândia ». Os europeus prepararam um pacote de 93 mil milhões de euros de retaliação comercial após as ameaças dos EUA à Gronelândia.

[26]Pew Research Center, 23 de junho de 2026, « Trump Obtém Comentários Negativos Internacionalmente como Menos Dizer EUA é um parceiro confiável ». No Canadá, a participação dos Estados Unidos na classificação de confiabilidade aumentou de 83% em 2022 para 35% em 2026.

[27]Associated Press, 28 de agosto de 2026: seis meses após o início da guerra, o Irã manteve alavancas, especialmente em torno do Estreito de Ormuz, enquanto vários parceiros do Golfo questionaram a força da proteção americana.

[28]Reuters, 28 de agosto de 2026, « Suécia para implantar jatos de combate, guerras para a Finlândia ».

[29]Reuters, 27 de agosto de 2026, « Pentagons OTAN revisão preparando opções de tropas para Hegseth em 6 de novembro ».

[30]Reuters, 30 de agosto de 2026, « chefe da defesa da Ucrânia para descrever o plano de guerra como Kiev parece mais fundos »: Kiev estima seu déficit financeiro militar em US $ 27 bilhões.

[31]Sobre as tensões no Árctico e o reforço da cooperação entre o Canadá e os países nórdicos no contexto da pressão dos EUA sobre a Gronelândia, ver os desenvolvimentos de 2026 comunicados pela Reuters e pelos governos em causa.

[32]Reuters, 24 de agosto de 2026: A inteligência sul-coreana acredita que a Coreia do Norte está preparando novos destacamentos na Rússia e tirando lições operacionais do seu compromisso; Seul calcula que mais de 15 milhões de tiros de artilharia foram entregues em Moscou.

[33]Serviço Europeu para a Acção Externa, 4.o Relatório da EAAS sobre o Tratamento da Informação Externa e as Ameaças de Interferência, Março de 2026: As eleições são descritas como um objectivo prioritário das operações russas, com uma lógica trifásica observada em particular na Alemanha, Polónia, Roménia, Moldávia e República Checa.

[34]Associated Press, dezembro de 2024, baseado em documentos romenos desclassificados: campanha coordenada em TikTok e Telegram em torno de Călin Georgescu; Um usuário supostamente pagou $381.000 para promover conteúdo. A Rússia negou qualquer interferência.

[35]CBS News, 8 de abril de 2026; Washington Post, 21 de fevereiro de 2025: JD Vance apoiou publicamente Viktor Orbán e conheceu Alice Weidel; Elon Musk também apoiou AfD. Estas intervenções são públicas e não são tratadas aqui como operações ilegais atribuídas à Rússia.

[36]Washington Post, 20 de março de 2026: Campanha da administração Trump contra certas regras digitais europeias; Segundo o jornal, uma investigação interna do Departamento de Estado não tinha estabelecido acusações politicamente avançadas de censura europeia.

[37]A Rússia e a Bielorrússia anunciaram o lançamento de armas nucleares tácticas russas no território da Bielorrússia. O seu estado e localização operacionais precisos permanecem parcialmente opacos; no entanto, a sua presença declarada está a mudar o planeamento estratégico em torno do flanco oriental da NATO.