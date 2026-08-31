Moussa Sadr: nova faixa acusa Kaddafi

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Quarenta e oito anos após o desaparecimento do Imam Moussa Sadr na Líbia, uma nova versão afirma que Muammar Kaddafi atirou pessoalmente em duas pessoas em 31 de agosto de 1978, antes de matar seus dois companheiros. Apresentada pelo pesquisador e historiador iraquiano Hamid Abdullah, esta história é baseada em informações supostamente coletadas pelos serviços iraquianos de uma fonte líbia. Abdullah afirma, acima de tudo, que ainda existiriam no Iraque dois documentos que pudessem apoiar este rasto. No entanto, essas reivindicações não foram estabelecidas judicialmente e a família de Moussa Sadr desafia vários elementos.

Um novo caminho é reviver um dos casos mais sensíveis da história contemporânea do Líbano. O pesquisador, historiador e mediasta iraquiano Hamid Abdullah afirma que Muammar Kaddafi matou o imam Moussa Sadr em Trípoli, Líbia, em 31 de agosto de 1978.

De acordo com o relato apresentado em seu programa « Tilka al-Ayyam », o ex-líbio líder supostamente atirou duas balas no peito do dignitário xiita após uma violenta briga em Bab al-Aziziya. Os dois homens que acompanhavam Moussa Sadr, Sheikh Mohammad Yaacoub e o jornalista Abbas Badreddine, foram mais tarde mortos por ordem de Gaddafi.

Mas o elemento potencialmente mais importante apresentado por Hamid Abdullah diz respeito a provas documentais. O pesquisador afirma que dois documentos relacionados ao caso teriam escapado à destruição e ainda estariam escondidos no Iraque por antigos agentes de inteligência iraquianos.

No entanto, nenhum destes documentos foi tornado público no material disponível. Por conseguinte, a sua autenticidade não pôde ser estabelecida de forma independente. O relato de Abdullah deve, nesta fase, ser considerado como uma trilha a ser verificada e não como uma reconstituição definitiva do desaparecimento de Moussa Sadr.

Moussa Sadr: dois documentos estariam escondidos no Iraque

Hamid Abdullah afirma que os antigos serviços de inteligência iraquianos estabeleceram um ficheiro sobre o desaparecimento de Moussa Sadr e dos seus companheiros. Dizem que algumas dessas informações sobreviveram às convulsões políticas no Iraque.

Segundo ele, duas peças são particularmente importantes.

A primeira é uma carta dirigida a Muammar Kaddafi por um homem chamado Hosni al-Ahrari. Este último confirmou a execução da ordem de enterrar os corpos de Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine.

A segunda diz respeito ao envio de três militares líbios para Roma alguns dias após o desaparecimento dos três homens. Esta missão fazia parte de uma operação para fazer uma pista falsa italiana.

O alcance destes documentos seria considerável se fossem encontrados, autenticados e confrontados com as provas já recolhidas no caso. Eles poderiam fornecer orientações sobre duas questões centrais que não tinham sido respondidas desde 1978: o que aconteceu com os três homens na Líbia e como o regime de Kadhafi então tentou esconder seu destino.

No entanto, Hamid Abdullah não apresenta sua conta como o encerramento final do caso. Reconhece que as informações devem ser verificadas e comparadas com outros depoimentos, documentos e investigações acumulados há quase meio século.

Esta precaução é essencial. A alegada existência de documentos no Iraque não constitui, por si só, prova do seu conteúdo ou autenticidade.

Fonte líbia recrutada pela inteligência iraquiana

A história de Abdullah descreve uma longa cadeia de transmissão de informações.

Seu ponto de partida seria Salim al-Hajani, um ex-coronel líbio e baast que havia pedido asilo político em Bagdá. Relata-se que informou os serviços de informação iraquianos de que um alto funcionário líbio da segurança externa, Mohammad Ahmad al-Adl, possuía informações confidenciais sobre o regime de Kaddafi.

Os serviços iraquianos então supostamente organizaram uma reunião com al-Adl na embaixada iraquiana em Tunes.

De acordo com esta versão, o oficial líbio mais tarde tornou-se uma fonte de inteligência iraquiana. Ele forneceu várias informações sobre o funcionamento do regime de Kadhafi, incluindo informações sobre o destino de Moussa Sadr.

A fonte inicial de seu relato, no entanto, acrescenta um grau adicional à cadeia de testemunhos. O próprio Al-Adl obteve os detalhes de uma mulher pertencente à custódia pessoal de Kadhafi.

As informações apresentadas hoje, portanto, não vêm do testemunho público de uma pessoa que afirma ter assistido diretamente a toda a etapa. Eles supostamente seguiram vários intermediários antes de serem registrados pela inteligência iraquiana.

Isso requer cautela especial na avaliação da narrativa.

Debate sobre o Livro Verde

Hamid Abdullah também explica o alegado conflito entre Moussa Sadr e Muammar Kaddafi.

Na época, o regime líbio apoiou financeiramente várias organizações no Líbano, em seguida, mergulhou na guerra civil. Segundo este relato, o movimento Amal estava entre os beneficiários desta política.

Ao mesmo tempo, Gaddafi procurou divulgar no exterior seu « Livro Verde », no qual explicou sua concepção política e social. Cópias tinham sido enviadas para o Líbano.

Moussa O Sadr teria lido um.

De acordo com as informações relatadas por Abdullah, o dignitário xiita, em particular, expressou um julgamento extremamente negativo sobre a obra e seu autor. A inteligência líbia, supostamente infiltrando-se no movimento Amal, supostamente registrou esta conversa antes de transmitir seu conteúdo para Gaddafi.

Seria este episódio que teria alimentado a raiva do líder líbio.

Mais uma vez, essa sequência é baseada na história apresentada pelo pesquisador iraquiano. Não há registro para estabelecer publicamente a existência desta conversa nesta fase das informações disponíveis.

A história de um encontro fatal em 31 de agosto de 1978

Moussa Sadr chegou à Líbia em 25 de agosto de 1978 com o xeique Mohammad Yaacoub e o jornalista Abbas Badreddine.

De acordo com a reconstituição de Hamid Abdullah, Kadhafi alegadamente pediu para se encontrar com Imam sozinho em 31 de agosto em Bab al-Aziziya, um complexo que era um dos centros de poder líbios.

Foi dito que o líder líbio tinha perguntado directamente sobre o que tinha ouvido sobre o Livro Verde.

Moussa Sadr supostamente confirmou seu julgamento e explicou ao seu interlocutor que o livro não continha nenhuma teoria ou idéia de valor real.

O confronto degeneraria então.

Gaddafi supostamente insultou violentamente seu convidado e foi tirado de seu turbante religioso, que ele supostamente jogou no chão. Ele também supostamente acusou Moussa Sadr de ser um agente « israelense ».

De acordo com Abdullah, o dignitário teria permanecido calmo e respondido a Kadhafi que seu destino seria o inferno.

O líder líbio supostamente ordenou que seus guardas parassem Moussa Sadr e o levassem embora.

É neste ponto que reside a acusação mais grave feita pelo pesquisador iraquiano.

Kadhafi alegadamente disparou duas vezes contra Moussa Sadr

De acordo com esta versão, Gaddafi supostamente seguiu os homens que levaram Moussa Sadr e chamou Hosni al-Ahrari.

O líder líbio então supostamente puxou para fora sua própria arma e disparou duas vezes no peito de l.

Ele supostamente entregou a arma a al-Ahrari e ordenou que ele matasse também o xeique Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine. Os dois homens já teriam sido amarrados e levados para outro lugar.

Hamid Abdullah alega, portanto, que os três desaparecimentos foram o resultado de uma decisão de executá-los ao mais alto nível do regime líbio, uma vez que Gaddafi pessoalmente matou Moussa Sadr.

Esta versão fornece uma resposta clara a uma pergunta que permanece oficialmente não resolvida desde 1978. Mas continua a ser uma alegação até que os elementos materiais mencionados sejam produzidos e autenticados.

Também difere de várias suposições feitas ao longo das décadas sobre a detenção prolongada de Moussa Sadr após seu desaparecimento público.

Os três corpos foram enterrados em Bir al-Ghanam

Depois dos três supostos homicídios, o regime devia ter destruído os corpos.

De acordo com Abdullah, Hosni al-Ahrari foi ordenado a transportar os restos mortais de Moussa Sadr e seus dois companheiros para a região de Bir al-Ghanam da Líbia para o enterro.

Este local é um dos elementos mais concretos da nova pista.

Se documentos autênticos ou testemunho independente fossem para confirmar esta indicação, Bir al-Ghanam poderia se tornar um ponto principal de qualquer nova investigação.

O pesquisador iraquiano afirma precisamente que um dos dois documentos que afirma ainda estar presente no Iraque estaria ligado a esta operação. Esta seria a confirmação a Gaddafi por Hosni al-Ahrari após o enterro dos três corpos.

Nesta fase, porém, não foi relatada nenhuma descoberta material para confirmar a presença dos restos mortais nesta área.

Uma operação teria então criado a trilha de Roma

A nova versão não pára nos supostos assassinatos. Ela também procura explicar por que a Itália estava no coração das primeiras versões sobre o destino de Moussa Sadr.

Depois de remover os corpos, os serviços líbios supostamente organizaram uma operação para fazer parecer que os três homens haviam deixado a Líbia viva.

Os agentes usaram os passaportes de Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine. Três membros dos serviços foram supostamente enviados para a Itália para se dar a conhecer a eles e para criar vestígios administrativos correspondentes a uma viagem a Roma.

Os bilhetes foram supostamente comprados numa rota Trípoli-Roma-Beirute.

O objectivo teria sido transferir a responsabilidade pelo seu desaparecimento da Líbia.

A segunda peça de que Hamid Abdullah fala é dessa missão. Envolveria enviar três oficiais líbios para Roma após o desaparecimento.

Esta parte da história junta-se a uma parte antiga do arquivo: o regime de Kadhafi alegou que Moussa Sadr e seus companheiros haviam deixado a Líbia para a Itália. No entanto, as investigações italianas não determinaram que os três homens tinham realmente entrado no território italiano.

A família de Moussa Sadr contesta a história

A publicação desta nova versão não removeu as diferenças sobre o destino do imã.

O próprio Hamid Abdullah relatou uma mensagem recebida de Sadreddine al-Sadr, filho de Moussa Sadr e diretor do Imam Sadr Center.

Segundo o pesquisador iraquiano, Sadreddine al-Sadr desafiou as informações apresentadas na transmissão e considerou que muitas delas não correspondiam à realidade.

Esta reacção é importante porque proíbe a apresentação da versão iraquiana como um facto adquirido.

A família e os funcionários responsáveis pelo caso há muito defendem a alegação de que Moussa Sadr e seus companheiros foram sequestrados na Líbia e continuaram a buscar informações para determinar seu destino.

Hamid Abdullah respondeu a essas reservas ao destacar a idade que hoje seria Moussa Sadr, nascida em 1928. No entanto, este argumento não constitui evidência das circunstâncias do seu desaparecimento ou morte.

O ponto que poderia alterar o arquivo está em outro lugar: nos arquivos.

Buscar documentos torna-se a questão central

Quase meio século depois dos factos, a nova pista iraquiana só poderá assumir uma dimensão probatória se as peças mencionadas por Hamid Abdullah forem encontradas.

O primeiro deve, segundo o seu relato, estabelecer que uma ordem para enterrar os três corpos foi executada. O segundo documentaria a operação na Itália para criar o aparecimento de uma partida de Moussa Sadr e seus companheiros da Líbia.

Sua descoberta não seria automaticamente suficiente para estabelecer os fatos. Sua proveniência, data, autores, cadeia de conservação e autenticidade devem ser ainda mais determinados. O seu conteúdo deverá ser confrontado com os arquivos líbios, italianos, libaneses e iraquianos e com as investigações judiciais já realizadas.

A data escolhida para o lançamento deste caso dá-lhe uma ressonância especial. Em 31 de agosto de cada ano no Líbano, Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine desapareceram. Em 2026, 48 anos se passaram desde o seu desaparecimento na Líbia.

A conta de Hamid Abdullah agora fornece nomes, um local de enterro presumido e, especialmente, a trilha de dois documentos que ainda estão disponíveis. Até que essas peças sejam produzidas e avaliadas, continuarão a ser a principal promessa, mas também o principal desconhecido, desta nova versão do caso Moussa Sadr.