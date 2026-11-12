Preço do café: por que o pacote não segue o curso

Referências internacionais para café verde aumentaram acentuadamente entre 2023 e 2025. Seu nível de outubro de 2026 não é traduzido mecanicamente no balcão. Com dados comparáveis e simulações explicitamente identificadas, este arquivo decompõe matéria-prima, processamento, distribuição e serviço. Também explica como comparar pesos e preços sem inventar a inflação do café libanês.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O preço do café não está diretamente em uma cotação global. Após um aumento acentuado entre 2023 e 2025, as referências de café verde foram menores em outubro de 2026. Mas o pacote comprado na loja e o copo servido no balcão incluem outras despesas. A decomposição dessa cadeia ajuda a entender por que uma liberação da matéria-prima não produz uma gota idêntica ao corpo.

Após memória, processadores, eletricidade e o uso de inteligência artificial, esta série de preços se transforma em uma compra diária. O café oferece um exemplo particularmente revelador: duas variedades podem evoluir de forma diferente, as mudanças de peso durante o processamento e o serviço torna-se parte do produto quando se consome fora.

Preço do café: três anos medidos com o mesmo indicador

ABanco Mundial Folha Rosa 3 de novembro de 2026fornece médias anuais comparáveis, em dólares atuais por quilograma de café verde. Sua referência arábica passou de $4,54 em 2023 para 5.62 em 2024, e então 8.47 em 2025. A referência robusta aumentou de 2,63 para 4,41 e, em seguida, $4,86.

Média anual Arábica, $/kg Robusta, $/kg 2023 4. 54 2,63 2024 5.62 4. 41 2025 8.47 4.86

Em ambos os anos, os aumentos calculados foram de 86,6% e 84,8% respectivamente. Seu ritmo é diferente: o aumento da robusta está mais concentrado em 2024, o da arabica em 2025. Estas séries internacionais não medem o preço de um pacote específico nem o rendimento recebido por um agricultor.

Média anual 2023-2025 e outubro 2026 separados. Referências internacionais, não preços de retalho no Líbano. Banco Mundial, Folha Rosa, 3 de novembro de 2026; gráfico © Libnanews.

Em outubro de 2026, as referências atingiram $7,40 e $3,63 por quilograma. Este ponto mensal deve manter-se separado das médias anuais. Não dá o balanço de 2026, que ainda está incompleto, e não permite anunciar uma diminuição equivalente nas empresas libanesas.

Concentração do tempo e da oferta tornam os preços sensíveis

Na suaanálise publicada em 14 de julho de 2026A FAO lembra que o Brasil e o Vietnã representam quase metade da produção mundial de café. Um choque em algumas regiões pode, portanto, alterar rapidamente a oferta internacional. A organização associa surtos recentes a secas, geadas e perdas de produção em vários países fornecedores.

A FAO também aponta que essas variações são transmitidas de forma incompleta e desigual ao longo da cadeia. Os produtores e os consumidores não experimentam simultaneamente o mesmo movimento. Transporte, transformação e distribuição separam o preço internacional das despesas finais.

Essa concentração explica uma vulnerabilidade, mas não permite atribuir cada variação diária a um evento climático isolado. Um anúncio de colheita, estoques disponíveis e expectativas podem mudar o comércio antes de novos grãos chegarem a um torrefador.

Um quilograma verde não se torna um quilograma assado

A comparação requer primeiro que o mesmo material seja mantido. Café verde é processado antes de sua venda habitual ao consumidor. Em particular, a torrefação altera o seu peso. Dividir o preço da embalagem pelo preço de um quilograma verde não dá, portanto, uma margem directa.

Umaestudo metodológico da Organização Internacional do Café, 2011, usou um coeficiente de 1,19 para converter peso torrado em equivalente verde. Este velho congresso estatístico serve apenas como ilustração aqui. Não mede o rendimento real de cada assado.

Com esta convenção, um pacote de 250 gramas corresponde a 297,5 gramas de café verde. Para uma suposição de matéria-prima de $6 por quilograma, seu componente verde seria aproximadamente $1.79. Com 9 dólares chegaria a 2,68 dólares. Estes preços hipotéticos não são cotações de importação nem preços observados no Líbano.

O cálculo isola um mecanismo: um aumento de 50% no preço da matéria-prima aqui aumenta seu custo de $0,89 por pacote. Não demonstra que o preço final deva aumentar 50%. Transporte, torrefação, embalagem e outros itens ainda devem ser contabilizados.

Do grão ao pacote, várias faturas somam-se

A compra de café é uma primeira linha. De acordo com os contratos, acrescenta frete, seguro, desembaraço aduaneiro e transporte doméstico. Você tem que verificar o que o preço da fatura já inclui: adicionar duas vezes um seguro ou transporte superestimaria o custo.

A transformação envolve então uma máquina, energia, pessoal, manutenção e instalações. A embalagem inclui o saco, o fecho, a rotulagem e o manuseamento. Distribuição também adiciona armazenamento e despesas comerciais. No estudo ICO, a diferença entre o valor de importação e o preço de retalho abrangeu precisamente várias destas funções, impostos e resultados empresariais, não apenas o lucro.

O custo unitário depende também do volume efectivamente vendido. Um gasto fixo de 600 dólares distribuídos por mais de 1.000 pacotes representa 0,60 dólares por pacote. Dos 500 pacotes, são $1.20. Este exemplo puramente aritmético não descreve nenhum negócio: mostra por que um vendedor pode ser pressionado sobre seus custos, mesmo quando o café verde cai.

A margem líquida exige a supressão de todos os custos relevantes do volume de negócios. Uma diferença entre o preço de compra do grão e o preço de venda do pacote não é suficiente para o calcular. A fim de medir um possível aumento da rendibilidade, seriam necessárias contas comparáveis durante vários períodos.

O preço exibido pode ocultar uma alteração na quantidade

Para o consumidor, a comparação começa com o peso líquido. Um pacote vendido $5 por 250 gramas é $20 por quilograma. Se o seu conteúdo aumentar para 200 gramas ao mesmo preço, o quilograma custa $25, ou 25% mais. Os valores são fictícios, mas o cálculo se aplica a dois tickets reais.

Deve também ser mantido um produto comparável. Uma montagem, origem, certificação ou apresentação diferentes podem alterar o custo. Uma alteração das receitas não permite uma referência inalterada para medir correctamente a inflação. O preço por quilograma melhora a leitura, sem tornar todos os cafés equivalentes.

A comparação das promoções requer a mesma disciplina. Um desconto único, uma compra em lote ou um benefício do assinante não representa necessariamente o preço disponível para cada cliente. O montante pago, a quantidade efectivamente obtida e os eventuais custos de entrega devem ser reconciliados.

No balcão, o cliente também compra um serviço

Um copo servido em um estabelecimento inclui preparação e serviço. O espaço, equipamentos, lavagem, água, energia e tempo de trabalho não desaparecem quando o grão flui de volta. Um café no balcão não pode, portanto, ser comparado com o custo de uma dose preparada em casa.

Um segundo cálculo permite isolar a ordem de magnitude. Com uma dose hipotética de 8 gramas de café torrado e o coeficiente estatístico de 1,19, um aumento de 3 dólares do quilograma verde acrescenta cerca de 2,86 centavos à matéria-prima da xícara. Este resultado altera- se com a dose e o rendimento. Não é nem uma tarifa recomendada nem uma estimativa da margem de um café.

Um aumento muito mais forte no copo pode ter outras causas. Deve ser examinada com base nos custos reais e na política comercial do estabelecimento. A evolução do grão por si só não é suficiente para justificá-lo, assim como o seu declínio sozinho não fixa automaticamente o novo preço do serviço.

O que estes números dizem ao Líbano

As fontes consultadas não fornecem um conjunto consistente de preços libaneses, com constante marca, peso e composição, ao longo de vários anos. Seria, portanto, abusivo transformar a evolução global em taxas de inflação do café nacionais. Referências internacionais iluminam a fatura; bilhetes locais e faturas são necessários para medir a jusante.

Um acompanhamento útil manteria as mesmas referências nos mesmos vendedores, com datas, pesos e condições de compra. Para uma instalação, traria o custo do café mais próximo de outras despesas e do número de bebidas vendidas. Isto distinguiria entre uma matéria-prima mais cara, uma quantidade reduzida e um custo de serviço aumentado.

O próximo relaxamento dos cursos não deve, portanto, ser julgado apenas no rótulo de um dia. Para determinar se realmente atinge o orçamento, o teste será o de um produto inalterado, na mesma quantidade, comprado em condições comparáveis. É esta aproximação que torna possível passar do preço mundial do grão para o preço concreto do café.

Ilustração real : Maria Orlova, mesa de café, 2020,Pexels, utilizado emlicença PexelsNão representa um comércio libanês identificado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews