Inflação regional: O que as lacunas dizem

Os índices de preços regionais aumentaram em setembro de 2026, mas a taxas diferentes. A liberação CAS em 21 de outubro compara seis variações mensais. Não permite que os níveis de preços sejam classificados, nem permite que as diferenças sejam atribuídas a rubricas de despesas específicas. Em Nabatiyah, grande parte do preço teve que ser cobrado por falta de coleta eficaz. Esta reserva deve ser mantida para interpretar os resultados sem que eles digam mais.

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Em Setembro de 2026, o índice de preços no consumidor aumentou nas seis regiões apresentadas pelo Serviço Central de Estatística. Os aumentos mensais variam de 1,10% no Norte a 2,30% no Bekaa. Estas diferenças não classificam as regiões de acordo com o seu custo de vida. Em Nabatiyé, a comparação requer cautela adicional: grande parte do preço teve de ser cobrado por falta de registros reais.

A inflação regional fornece informações sobre os movimentos de preços, não a quantidade necessária para viver em cada território. A liberação CAS emitida em 21 de outubro de 2026 compara os índices de setembro a agosto. Este período de referência deve ser mantido antes da interpretação.

A nível nacional, o aumento é de 1,35% em relação a um mês e 17,53 % em relação a doze meses. A primeira taxa descreve a transição de agosto para setembro de 2026. O segundo compara setembro de 2026 a setembro de 2025. As variações regionais do comunicado são mensais e não podem ser directamente comparadas com a taxa anual de 17,53 %.

Seis variações, mesmo período

O CAS apresenta os seguintes resultados para setembro de 2026 em comparação com agosto de 2026:

Região de acordo com a CAS News Release Alteração mensal no IPC Beirute +1,45% Monte Líbano +1,24% Norte do Líbano +1,10 % Bekaa +2,30 % Sul do Líbano +1,17 % Nabatiyah +1,65%

O Bekaa apresenta o maior aumento entre esses seis resultados. A diferença com o Norte é de 1,20 pontos percentuais. Esta é uma diferença entre duas taxas de variação, não uma diferença de 1,20 % entre os preços nestas regiões.

Um aumento mais rápido não prova que o nível inicial foi maior. Para fins ilustrativos, uma cesta de 100 para 102 unidades está aumentando em 2%. Uma cesta de 200 para 202 aumenta em 1%, enquanto permanece mais caro. Este exemplo aritmético não descreve nenhuma região libanesa; mostra porque a taxa de aumento e o nível de preços são duas questões distintas.

Em Nabatiyah, o limite de coleta

A nota anexa ao comunicado de imprensa deve acompanhar a leitura do quadro. O CAS indica que persistem dificuldades de coleta, particularmente em Nabatiyah. Uma vez que a maioria dos preços reais não pôde ser cobrada, o cálculo baseia-se num grande número de preços imputados.

Impute consiste em substituir uma observação em falta por um valor estimado usando um método estatístico. A taxa publicada continua a ser a do CAS, mas nem todos os seus dados devem ser apresentados como preços directamente registados no local.

O comunicado de imprensa não fornece o número preciso de inquéritos substituídos ou uma margem de incerteza para testar a extensão das diferenças regionais. Por conseguinte, o resultado de Nabatiyé não deve alimentar uma classificação demasiado assertiva. A extensão das imputações é uma informação essencial sobre a própria medida.

O que a tabela não explica

As seis taxas agregadas não são suficientes para atribuir diferenças ao aluguel, transporte, alimentação ou outros itens. A fim de identificar as contribuições, seriam necessários desenvolvimentos pormenorizados e pesos relevantes. O comunicado regional não os apresenta.

Também não leva à conclusão de que uma família na Bekaa teria incorrido exatamente 2,30% das despesas adicionais. O orçamento efectivamente pago depende dos produtos adquiridos, das quantidades, da habitação e dos serviços utilizados. Um índice regional continua a ser uma medida agregada, não uma declaração contabilística para cada família.

Finalmente, um mês não é suficiente para estabelecer uma tendência territorial sustentável. Uma série de meses permitiria-nos ver se as diferenças persistem, estreitas ou inversas. Deve ser acompanhada de informações sobre as condições de recolha para distinguir os movimentos observados dos limites de medição.

Por conseguinte, os números de Setembro fornecem um valor de referência preciso: os índices aumentaram nas seis regiões a taxas diferentes. Para passar disso para uma comparação custo de vida, ou uma explicação de variâncias, mais dados seriam necessários. A publicação de dados regionais e a parte dos preços imputados tornariam esta leitura mais robusta.

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