Presidente 2027: o Estado no centro dos programas

As eleições presidenciais francesas de 2027 vieram à tona após a entrada de Teddy Riner, as discussões sobre uma primária e o debate sobre os serviços públicos. Este arquivo semanal compara propostas, estratégias partidárias e três pesquisas recentes, anúncios distintivos, reações cidadãs, potencial eleitoral e intenções de voto para 2027.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A campanha presidencial francesa de 2027 mudou de ritmo entre 7 e 13 de novembro. A entrada de Teddy Ringer na competição, os esclarecimentos sobre uma direita e centro primário e o confronto de projetos de serviço público adicionaram escolhas concretas às discussões da aliança. Os inquéritos publicados esta semana lançam luz sobre estas recomposições, mas não medem todas as mesmas aplicações ou o mesmo assunto.

O grande discurso oral de 12 de Novembro tornou particularmente visíveis as diferenças no número de funcionários públicos. À esquerda, a criação de emprego e a remuneração são fundamentais. À direita e ao centro, vários candidatos defendem reduções, de acordo com diferentes mecanismos. Esta oposição, porém, não resume todos os programas: escola, Europa, fiscalidade e instituições também separam candidatos de um lado.

Este arquivo lida com os desenvolvimentos verificados da semana de 7 a 13 de novembro de 2026. As propostas anteriores recordadas para incluir o debate são datadas como tal. Uma candidatura declarada, uma hipótese testada em uma pesquisa e participação legalmente validada na votação permanecem três estatutos diferentes.

Utilitários: oito candidatos, caminhos opostos

Em 12 de novembro, Fabien Roussel, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Éric Zemmour e Édouard Philippe foram sucessivamente questionados sobre os serviços públicos. Este não foi um debate contraditório envolvendo os oito em torno da mesma mesa. Marine Le Pen e David Lisnard tinham recusado o convite.

Roussel defendeu 500 mil recrutas em cinco anos. Tondelier mencionou 250.000 a 350.000 postagens. Retailleau propôs 400 mil não-substituição, dos quais 300.000 estão associados com os ganhos esperados em inteligência artificial. Zemmour avançou 800.000 abolições ao longo de cinco anos, salvando professores, policiais, militares e cuidadores.

Glucksmann reafirmou a atualização dos professores, de 10% para 25%, dependendo da situação. Philippe defendeu a autonomia das escolas. O Retailleau propôs um sexto exame de entrada. Por conseguinte, estes compromissos dizem respeito tanto à organização das missões como ao número de pessoal. Nesta fase, nenhum ganho de produtividade anunciado é uma poupança orçamental alcançada.

Attal favorece partidas voluntárias

Em 12 de novembro, Gabriel Attal afirmou que seu objetivo de 100.000 partidas do serviço público seria voluntário e subsídio, em vez de abolição imediata e uniforme dos postos. Apresenta este mecanismo como um acompanhamento para agentes que desejam mudar de carreira.

A diferença é importante na avaliação da proposta: a partida voluntária envolve os candidatos ao regime e o financiamento inicial. Por conseguinte, o número indicado não indica apenas o montante das economias líquidas. Compensação, possíveis substituições e a distribuição de partidas entre as transações condicionariam o resultado. A discussão sobre o pessoal não isenta a consideração da retenção de competências em cada departamento.

A questão dos salários vai além do campo

Em seu relatório de uma reunião com David Amiel em 10 de novembro, o Serviço Público da CGT exigiu um aumento imediato de pelo menos 10% no ponto índice, sua indexação sobre a inflação e uma reformulação das grades. Ela também pediu a abolição do dia de espera e a restauração completa do salário em licença médica regular.

O sindicato achou a resposta do governo inadequada e pediu mobilização em 17 de novembro. São exigências sindicais, não um acordo com o governo. A sua proximidade com certos compromissos de campanha não apoia automaticamente um candidato. No entanto, explicam por que razão o debate sobre os serviços públicos diz simultaneamente respeito ao recrutamento, ao tratamento do pessoal e à atractividade do comércio.

No centro e na direita, uma primária ainda a ser construída

Bruno Retailleau propôs as datas 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2027 para uma primária, numa carta de 10 de novembro dirigida a Gabriel Attal, Édouard Philippe e David Lisnard. Uma reunião de equipe é anunciada para 17 de novembro. Este calendário é uma proposta de negociação, não um procedimento definitivamente adoptado por todas as formações em causa.

A recusa de Filipe em submeter-se a esta primária continua a ser um grande obstáculo político. Sua comitiva mantém uma estratégia de aplicação independente. Por conseguinte, a existência de intercâmbios entre equipas não significa a retirada de candidatos nem o acordo sobre uma única oferta.

O âmbito da concorrência seria tão decisivo como as suas datas: quem poderia votar, quem poderia competir, que garantias seriam necessárias e que compromisso vincularia os perdedores? Sem respostas comuns, o ensino primário continua a ser um projecto. As pontuações de candidatos separados não podem ser adicionados para anunciar antecipadamente o de um possível vencedor.

Guardas Republicanos no Elysée, 4 de setembro de 2025. Arquivo fotográfico: Dati Bendo / União Europeia, Serviço Audiovisual da Comissão Europeia, CC BY 4.0.

Ringer entra na campanha, sem um programa completo comparável

Teddy Ringer anunciou sua candidatura em 9 de novembro. Esta entrada é um novo fato político, distinto do eco de redes ou pesquisas de opinião. Apresenta-se fora da oposição tradicional entre esquerda e direita. Em sua declaração emitida naquele dia, ele disse: « Eu vou fazê-lo com você e por você. »

Suas primeiras orientações incluem atividade econômica e pensões. Sobre estes, enfatiza a solidariedade e a penitibilidade, sem excluir um lugar para a capitalização. Estas indicações ainda não estão totalmente detalhadas: as regras de contribuição, a transição entre sistemas e o financiamento não podem ser deduzidas de uma fórmula geral.

Uma viagem ao Hospital Delafontaine em Saint-Denis foi anunciada em 13 de novembro. Este anúncio não é apresentado aqui como prova de uma visita real. Sua presença no Salon du Made em França, em 14 de novembro, às 14 horas. O horário de Paris também está incluído no calendário anunciado. Uma agenda de campanha e sua execução devem permanecer distintas.

Reações cidadãs, sem transformá-las em uma pesquisa

Em um relatório de rádio transmitido em 9 de novembro de Guadalupe, na época da Route du Rhum, Jean-Gabriel saúda esta aplicação: « Eu sou para mudança. Esse depoimento reflete a expectativa de um entrevistado entrevistado no local, não uma medida de opinião guadeloupéana ou francesa.

Um resumo qualitativo publicado com a pesquisa de Odoxa também retransmite este comentário crítico: « Um grande atleta não faz um grande presidente ». Vem de uma seleção de reações on-line por Backbone, cujo autor individual não é identificado na síntese. Ela ilustra um argumento, não sua frequência na população. Essas duas reações revelam expectativas diferentes, a renovação política, por um lado, a experiência necessária, por outro, sem lhes permitir uma hierarquia estatística.

LFI especifica o conteúdo da sua oferta

A nova edição deFuturo em comum, lançado em 6 de novembro, em seguida, realizada na campanha de Jean-Luc Mélenchon, serve como uma referência programática. O LFI anuncia 1.069 medidas, das quais 238 novas e 118 alteradas. Esses números descrevem a arquitetura reivindicada do programa; eles mesmos não fornecem informações sobre seu custo ou viabilidade.

O capítulo de renda propõe um SMIC líquido de 1.700 €, indexação salarial sobre os preços e um aumento de 10% no ponto de índice. A reforma fiscal inclui catorze escalões de impostos sobre o rendimento, um imposto sobre a riqueza com dimensão climática e uma garantia fiscal de 2% para activos superiores a 100 milhões de euros.

O texto prevê igualmente a abolição da imposição fixa sobre os rendimentos de capital e um limite máximo de herança de 12 milhões de euros. Assim, articula um aumento da renda do trabalho e uma redistribuição da riqueza. Trata-se de um programa de transformação fiscal, não de medidas que entraram em vigor.

Em ecologia, o programa quer incluir uma regra limitando a amostragem da natureza à sua capacidade de regeneração. Ele prevê o planejamento de carbono empresarial, contabilidade e atenção especial à energia e autonomia alimentar no exterior. A questão da implementação surge a vários níveis: objectivos nacionais, investimentos, obrigações impostas às empresas e aos meios de controlo.

Ucrânia: Finalização do candidato não solicitado · Vozes globais

Em 9 de novembro, LFI publicou um esclarecimento após a controvérsia sobre os comentários de Mélenchon no Bourget. O movimento afirma que qualquer transferência territorial deve ser sujeita ao voto das populações envolvidas. Defende uma paz negociada que envolva os europeus e recorda as suas reservas quanto ao envio de tropas e mísseis de longo alcance.

Esta declaração estabelece a posição reivindicada pelo LFI. Não é um acordo de paz nem uma aceitação desta abordagem pela Ucrânia. As condições de consulta no território ocupado e as garantias de segurança não são regidas apenas por um princípio de voto. A controvérsia, portanto, gira em torno dos meios para alcançar a paz, bem como o objetivo declarado.

Glucksmann, Tondelier e Roussel: três caminhos distintos

O projecto educativo de Raphaël Glucksmann não é oral. Já em agosto, ele havia apresentado um plano de cinco anos combinando salários dos professores, menor matrícula por série na escola primária e renovação de edifícios. A sua proposta de pagar melhor o trabalho tributando os maiores legados também pertence a esta oferta anterior, recordada aqui para situar as intervenções de Novembro.

Defendeu também um serviço cívico obrigatório de dez meses e uma convenção cidadã sobre imigração, seguida de um debate parlamentar. Estes mecanismos diferem tanto das restrições de migração impostas à direita como das reformas institucionais levadas a cabo pelo LFI. Um tema comum, como o aumento dos salários, não significa a identidade dos meios.

Marine Tondelier disse em 9 de novembro: « Eu não vou me retirar. » Ao mesmo tempo, deixou aberta a participação ambiental numa coligação. A manutenção de uma candidatura e a disponibilidade de um acordo colectivo não descrevem necessariamente dois anúncios contraditórios: tudo dependeria do quadro e do conteúdo deste acordo.

Em um texto assinado no mesmo dia, defende « uma federação de estados, descentralizada e ecológica ». Propõe mobilizar os contratos públicos a favor da produção europeia, com limiares que variam consoante o sector, e financiar a transição através de empréstimos europeus. A sua visão inclui também uma reorientação da política e da acção agrícola do Banco Central Europeu. Trata-se de um projecto de transformação europeia, para o qual uma Presidência francesa não pôde decidir sozinha.

O PCF reafirmou sua linha em 7 de novembro. O Conselho Nacional recorda que Fabien Roussel foi escolhido em 6 de Setembro por 72% dos membros consultados. Considera que um membro que apoie outra candidatura está fora da escolha do partido e não pode falar em seu nome. Esta declaração sublinha a persistência de uma oferta comunista autónoma; Não permite a criação de uma lista de exclusões individuais.

RN prepara seu financiamento, Reconquista delineia suas prioridades

Em 10 de novembro, o tesoureiro Kevin Pfeffer anunciou um pré-acordo com dois bancos europeus não franceses para um empréstimo de 10,6 milhões de euros para a campanha Marine Le Pen. Aguarda uma resposta final antes do final do mês e não nomeou as instituições. Este pré-acordo não significa que os fundos foram desembolsados.

Eric Zemmour confirmou sua candidatura em seu site de campanha e anunciou uma reunião de lançamento em 21 de novembro em Toulon. Suas prioridades combinam a cessação da imigração legal e ilegal, a reserva de benefícios não contributivos para os franceses e a abolição da ajuda médica estatal. São propostas da Reconquista, não disposições da lei em vigor.

Em particular, oferece mais 100.000 locais de prisão em 24 meses. Sobre as receitas, promete abolir o CSG e reduzir os impostos sobre o combustível em 40 centavos. Os ganhos associados a essas mudanças são objetivos da campanha: seu financiamento e seus efeitos não podem ser considerados adquiridos.

Cluster17: quatro ofertas eleitorais, não quatro previsões

A pesquisa Cluster17 encomendada pela Politico, referenciada em 11 de novembro, foi realizada online em 9 e 10 de novembro entre 1.242 adultos, incluindo 1.164 registrados. São aplicadas quotas sociodemográficas e ajustamentos políticos. Os números ponderados dos quatro cenários são 899, 888, 883 e 899.

Nas três primeiras hipóteses, Philippe, Attal ou Christine Lagarde ocupam alternadamente a posição central. Marine Le Pen coleta 30,5%, 31% e 30,5% respectivamente; Melenchon 20%, 20,5% e 20,5%. Philippe obteve 13,5%, Atal 11% e Lagarde 14%. David Lisnard é 10% nos três casos. O testador Lagarde não vale uma aplicação.

Com dezoito nomes simultaneamente, Le Pen alcançou 27%, Mélenchon 19%, Philippe, Lagarde, Glucksmann e Lisnard 8% cada; Riner e Attal 2% cada. O folheto informativo indica aproximadamente ±3 pontos em torno de 30% e ±3,3 em torno de 50%. As diferenças entre cenários não são mudanças cronológicas.

Toluna: uma pesquisa realizada antes da candidatura Ringer

O inquérito Interativo Toluna Harris para M6 e RTL, publicado em 9 de novembro, foi realizado online de 3 a 5 de novembro: 2.436 adultos, incluindo 2.101 registrados, com cotas e ajustes sociodemográficos e eleitorais. O terreno precede o anúncio de Riner.

No cenário de Philippe, Villepin e Lisnard, Le Pen alcançou 34%, Mélenchon 19%, Philippe 12%, Glucksmann 11% e Lisnard 9%. A base é 1.370 registrados alguns para votar e expressar uma escolha. Os outros quatro pressupostos têm bases de 1.336 a 1.367; a caneta coleta 35% ou 36%.

Os três duelos testados deram Le Pen 68% contra Mélenchon, 60% contra Glucksmann e 58% contra Philippe, com base em 1.171, 1.237 e 1.211 respondentes, respectivamente. Excluem-se a abstenção, branca e zero. As margens relatadas foram de ±2,9 pontos na primeira rodada e ±3,1 pontos na segunda. Estas simulações não prejulgam os finalistas nem o resultado.

Odoxa: 21% potencial não significa 21% dos votos

Em 12 de novembro, Odoxa publicou uma pesquisa com 1.005 adultos para Backbone e Le Figaro. De acordo com a notificação apresentada, o terreno ocorreu nos dias 9 e 10 de novembro, com quotas e ajustes nos votos de 2022. O método de recolha não é especificado no folheto consultado. As margens relatadas variam de ±1,4 a ±3,1 pontos.

Ringer tem 21% de potencial, dos quais 4% « certamente » e 17% « provavelmente ». Esta questão permite considerar várias personalidades: não obriga a escolher um único boletim informativo. Os 4% não são, portanto, uma intenção de voto competitivo.

Outra pergunta aberta sobre a personalidade desejada pela Presidência dá, em particular, Le Pen 16%, Mélenchon 10% e Riner 4%. Segundo a síntese, 46% não citam nenhum nome. O desejo espontâneo, o potencial e a intenção de votar devem permanecer separados, mesmo quando um número idêntico aparece em duas respostas.

O que as diferenças realmente significam

O primeiro erro seria transformar os 34% de Le Pen em Toluna e os 30,5% em Cluster17 em uma diminuição ao longo de alguns dias. Os institutos, datas, listas propostas e tratamento da participação diferem. Para estudar uma evolução, uma série construída em condições comparáveis deve ser dada prioridade e sua incerteza deve ser tomada em consideração.

Por fim, uma margem indicativa não abrange todos os vieses do inquérito. O recrutamento dos respondentes, a formulação e a lembrança de votos anteriores também contam. As pequenas discrepâncias não permitem a certeza de candidatos próximos, quanto mais prever transições após a retirada.

Os próximos prazos anunciados

Equipes que apoiam uma discussão sobre o ensino fundamental estão programadas para se reunir em 17 de novembro, enquanto um compromisso de serviço público também é anunciado naquele dia. As regras para uma possível selecção comum e as respostas às reivindicações salariais formarão, portanto, duas reuniões separadas, uma eleição e outra social.

Riner anunciou a mudança para o show Made in France em 14 de novembro e a reunião de Zemmour em 21 de novembro terá de ser apreciada com base em seus progressos reais e propostas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews