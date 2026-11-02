2 novembre 2026
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Porto de Beirute: um recorde 2.072 TEU refrigerados

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O porto de Beirute anunciou na segunda-feira 2 de novembro um registro de 2.072 TEUs gravados em um dia. Segundo sua declaração, é o mais alto nível alcançado em sua história para esta categoria de contêineres. A figura é expressa em equivalente a vinte pés, uma unidade de capacidade, não em número de recipientes físicos. O porto enfatiza sua capacidade de processar esses bens a requisitos técnicos específicos. Não especifica a data deste desempenho ou o registro anterior.

Couverture éditoriale : port de Beyrouth, photographie d’archives de 2003.
Port de Beyrouth, archives 2003. Photo Ismail Küpeli / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Adaptation éditoriale Libnanews.
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O porto de Beirute anunciou segunda-feira 2 de novembro de 2026 um registro de 2.072 TEUs gravados em um dia. Segundo sua declaração, é o mais alto nível alcançado em sua história para esta categoria de contêineres.

Um registro anunciado pela porta Beirute

O estabelecimento apresenta esta figura como um indicador da sua capacidade de lidar com grandes volumes de contentores com requisitos técnicos especiais. Salienta a sua disponibilidade operacional, capacidade de resposta e resposta às necessidades dos comerciantes e exportadores.

O volume anunciado diz respeito a recipientes refrigerados, também referidos como « refer ». O valor de 2.072 é expresso em equivalentes de 20 pés (TEU), uma unidade de capacidade utilizada no transporte marítimo. Não corresponde necessariamente ao número de recipientes físicos.

O comunicado de imprensa não especifica a data do dia em causa nem o nível do registo anterior. Também não detalha a distribuição deste volume entre as diferentes operações do porto.

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