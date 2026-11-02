Porto de Beirute: um recorde 2.072 TEU refrigerados

O porto de Beirute anunciou segunda-feira 2 de novembro de 2026 um registro de 2.072 TEUs gravados em um dia. Segundo sua declaração, é o mais alto nível alcançado em sua história para esta categoria de contêineres.
Um registro anunciado pela porta Beirute
O estabelecimento apresenta esta figura como um indicador da sua capacidade de lidar com grandes volumes de contentores com requisitos técnicos especiais. Salienta a sua disponibilidade operacional, capacidade de resposta e resposta às necessidades dos comerciantes e exportadores.
O volume anunciado diz respeito a recipientes refrigerados, também referidos como « refer ». O valor de 2.072 é expresso em equivalentes de 20 pés (TEU), uma unidade de capacidade utilizada no transporte marítimo. Não corresponde necessariamente ao número de recipientes físicos.
O comunicado de imprensa não especifica a data do dia em causa nem o nível do registo anterior. Também não detalha a distribuição deste volume entre as diferentes operações do porto.
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