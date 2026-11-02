EDL incorre em cortes por defeito do setor público

Electricité du Liban (EDL) anunciou segunda-feira, 2 de novembro de 2026 a implementação de sua decisão de incumprimento. Destina-se a administrações, instituições públicas e municípios que não tenham pago suas contas ou contatado a instituição para regularizar sua situação.
O Conselho de Administração afirma que as equipas começaram a actualizar as listas de assinaturas das organizações em causa esta manhã. A EDL também forneceu as instruções necessárias para realizar os cortes.
EDL pede para não transmitir nomes não confirmados
No entanto, o comunicado de imprensa não contém qualquer lista de autoridades ou municípios que estejam realmente sem poder. Nem menciona os cortes feitos.
O Conselho de Administração solicita aos meios de comunicação social que verifiquem os nomes dos organismos em causa. Pediu – lhes que se apegassem exclusivamente aos seus anúncios, a fim de evitar confusão.
Um novo comunicado deverá especificar o curso do dia e os resultados das medidas tomadas.
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