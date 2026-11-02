EDL incorre em cortes por defeito do setor público

A indústria de eletricidade do Líbano anunciou segunda-feira, 2 de novembro, o lançamento de procedimentos de corte para administrações públicas não reembolsáveis, instituições públicas e municípios. A medida diz respeito a organismos que não contactaram também as EDL para regularizar a sua situação. Desde esta manhã, a instituição actualizou as suas listas de assinaturas e deu as instruções necessárias. O conselho de administração dele não pediu nomes não confirmados. Um novo comunicado deverá especificar o curso do dia e os resultados das medidas tomadas.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Electricité du Liban (EDL) anunciou segunda-feira, 2 de novembro de 2026 a implementação de sua decisão de incumprimento. Destina-se a administrações, instituições públicas e municípios que não tenham pago suas contas ou contatado a instituição para regularizar sua situação.

O Conselho de Administração afirma que as equipas começaram a actualizar as listas de assinaturas das organizações em causa esta manhã. A EDL também forneceu as instruções necessárias para realizar os cortes.

EDL pede para não transmitir nomes não confirmados

No entanto, o comunicado de imprensa não contém qualquer lista de autoridades ou municípios que estejam realmente sem poder. Nem menciona os cortes feitos.

O Conselho de Administração solicita aos meios de comunicação social que verifiquem os nomes dos organismos em causa. Pediu – lhes que se apegassem exclusivamente aos seus anúncios, a fim de evitar confusão.

Um novo comunicado deverá especificar o curso do dia e os resultados das medidas tomadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews