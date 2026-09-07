A primeira Cimeira Oncológica no Líbano organizada pela AstraZeneca reúne peritos regionais para promover a gestão do cancro

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Beirute, 7 de setembro de 2026A primeira Cúpula de Oncologia organizada pela AstraZeneca no Líbano sob o tema « Abrir o caminho para o futuro da gestão do câncer » reuniu os principais especialistas em oncologia do Líbano e Líbia, juntamente com membros de faculdades internacionais, por dois dias de intercâmbios científicos e colaboração dedicados ao avanço do cuidado do câncer e melhoria dos resultados dos pacientes. A cúpula deu origem a discussões sobre a evolução dos padrões de gestão, avanços científicos emergentes e abordagens multidisciplinares no câncer de pulmão, câncer gastrointestinal, câncer de mama e câncer de ovário.

« Reuniões científicas como esta são essenciais para avançar na prática da oncologia », dissedr. Arafat Tfayli, Presidente do Comitê para a implementação do Plano Nacional de Controle do Câncer Libanês« Eles permitem aos profissionais de saúde trocar experiências, discutir os últimos dados e aprender com especialistas regionais e internacionais. Ao fortalecer a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, podemos continuar a melhorar a qualidade do cuidado ao paciente em nossa região. »

« Os desafios que enfrentamos em lidar com o câncer são compartilhados por muitos países, assim como as oportunidades de progresso », disse o Drdr. Abdelmnam Elbarathi, Diretor do Centro de Câncer de Trípoli, falando em nome da delegação líbia« Encontrar peritos da Líbia e do Líbano cria oportunidades reais de colaboração, aprendizagem e intercâmbio profissional que podem, em última análise, contribuir para uma melhor assistência ao paciente. Estamos ansiosos para reforçar estes laços e continuar a trabalhar em conjunto para promover a prática da oncologia em toda a região. »

Este evento marcante destacou o compromisso da AstraZeneca em apoiar a comunidade oncológica através da inovação, ciência e parcerias, ao mesmo tempo em que reafirma o papel do Líbano como plataforma regional de excelência médica e diálogo científico.

« O Líbano há muito é reconhecido pela sua perícia médica, e temos orgulho em contribuir para o seu papel de centro de liderança científica e inovação », disseAgnar Aboujaoude, Director da AstraZeneca no Líbano, que destacou o impacto crucial da colaboração no futuro do manejo do câncer. « Estamos orgulhosos de reunir os principais especialistas em oncologia do Líbano, Líbia e comunidade científica internacional em torno de um objetivo comum: melhorar a vida dos pacientes com câncer. Ao promover o intercâmbio científico e a colaboração regional, podemos ajudar a acelerar a adoção de melhores práticas, fortalecer os ecossistemas de saúde e, em última análise, trazer novas esperanças aos pacientes e suas famílias. »

A cúpula proporcionou aos profissionais de saúde uma plataforma para trocar conhecimentos, examinar dados emergentes, discutir experiências clínicas do mundo real e explorar abordagens inovadoras que ajudam a redefinir o manejo do câncer em todo o mundo. Ao longo das discussões, os participantes examinaram a evolução da paisagem oncológica e as possibilidades de melhoria dos resultados por meio do diagnóstico precoce, da medicina de precisão, da assistência multidisciplinar e da continuação dos avanços científicos.

« Em AstraZeneca, nossa ambição é eliminar o câncer como causa da morte », disseMark Farid, Director de Oncologia para o Próximo Oriente e Magrebe em AstraZeneca,sublinhando o compromisso de longo prazo da empresa em transformar a gestão do câncer através da inovação científica.« Continuamos a investir em um dos maiores portfólios e gasodutos da indústria, avançando a ciência inovadora em múltiplos tipos de tumores e modalidades de tratamento. Através da colaboração com profissionais de saúde, pesquisadores e sistemas de saúde, estamos trabalhando para transformar os resultados e aproximar os pacientes de um futuro onde o câncer pode ser detectado mais cedo, tratado de forma mais eficaz e, em última análise, curado. »

Sobre AstraZeneca:

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) é uma empresa biofarmacêutico de base científica internacional dedicada à descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos prescritos em Oncologia, Doenças Raras e Biofármacos, incluindo Cardiovascular, Renal & Metabolismo e Respiratório & Imunologia. Com sede em Cambridge, Reino Unido, os medicamentos inovadores da AstraZeneca são comercializados em mais de 125 países e utilizados por milhões de pacientes em todo o mundo. Por favor, consulte astrazeneca.com e siga a empresa nas redes sociais @AstraZeneca.