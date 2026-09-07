Ashrafieh Race 10452: nomeação em 25 de Outubro

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A Achrafieh Race 10452 retornará a Beirute no domingo 25 de outubro de 2026 para uma nova edição sob o signo do esporte e da solidariedade. Organizada pela Associação do Caminho Direito, a corrida visa reunir atletas experientes, amadores e residentes em torno de um objetivo comum: apoiar ações sociais para as pessoas mais vulneráveis no Líbano. Em particular, as receitas do evento devem contribuir para o financiamento de necessidades alimentares, médicas e educacionais. A Libnanews acompanha esta edição como parceira de mídia.

Uma nova edição da Raça Achrafieh 10452

« Achrafieh é o começo, o Líbano é o fim. É em torno desta fórmula que A Associação Caminho Direito prepara a edição 2026 da Raça Achrafieh 10452. O encontro está marcado para 25 de outubro nas ruas de Achrafieh em Beirute, com a ambição de fazer da corrida um evento esportivo e comunitário.

A associação deseja atrair um público amplo. Atletas, corredores amadores e entusiastas de esportes simples são convidados a participar. Depois de várias edições organizadas em um contexto particularmente difícil para o Líbano, O Caminho Direito depende de mobilização pública para manter o evento e ampliar seu impacto social.

A Raça Achrafieh excede o único quadro de uma competição desportiva. Para seus organizadores, visa reunir participantes de diferentes regiões do país em torno do mesmo evento. A corrida torna-se assim um meio de mobilizar recursos para programas sociais, incentivando simultaneamente o desporto.

Uma corrida para financiar ações sociais

As receitas da edição de 2026 serão dedicadas aos programas de ajuda da Associação do Caminho Direito. A organização indicou que queria atender várias das necessidades básicas das famílias no Líbano: alimentação, moradia, educação e acesso ao cuidado.

Deve ser dada especial atenção às pessoas consideradas mais vulneráveis. A associação cita, em particular, idosos, crianças órfãs e mulheres que enfrentam diferentes formas de discriminação. Os fundos arrecadados também se destinam a cobrir as despesas de ensino, medicamentos, hospitalização e outros cuidados de saúde.

Esta dimensão caritativa é um dos principais objetivos da Raça de Ashrafieh 10452. O Caminho Direito quer usar a visibilidade de um evento esportivo para apoiar ações concretas com pessoas que enfrentam as consequências sociais de vários anos de crise econômica e financeira no Líbano.

Esporte como uma ferramenta de mobilização em Beirute

Através desta nova edição, a associação pretende também defender um conceito de desporto como instrumento de coesão social. Destaca os valores da solidariedade, da ajuda mútua e da responsabilidade coletiva, ao mesmo tempo que combina sua ação com a luta contra a droga e a corrupção.

A escolha de Ashrafieh como ponto de partida dá ao evento uma identidade particular. O bairro é o coração histórico da corrida, mas os organizadores querem dar-lhe um alcance nacional. O slogan escolhido para a edição de 2026 resume esta ambição: de Achrafieh para enviar uma mensagem para todo o Líbano.

O evento é organizado sob a supervisão da Federação Libanesa de Atletismo e das Forças de Segurança Interna, com o acordo do município de Beirute, de acordo com a Associação do Caminho Direito. Este quadro deve acompanhar a organização do curso e as modalidades necessárias para realizar a corrida na capital.

O Caminho Direito convida os participantes e parceiros a mobilizar

Como 25 de outubro, a Associação Caminho Direito está agora lançando sua campanha de mobilização. A organização apela aos atletas profissionais e amadores, mas também a todos aqueles que desejam apoiar a sua acção, para se inscreverem na corrida. As inscrições estão abertas no site oficial da associação.

O Caminho Direito também procura envolver empresas e organizações libanesas e internacionais no evento. Os parceiros e patrocinadores devem contribuir para o financiamento da corrida e através dela para os programas sociais apoiados pela associação. Isso inclui a necessidade de educação, medicação, hospitalização e acesso ao cuidado.

Libnanews acompanha a Raça Achrafieh 10452 como parceiro de mídia desta edição. Esta parceria visa contribuir para a visibilidade do evento e da sua dimensão social à medida que se aproxima da corrida de 25 de Outubro.

Os organizadores estão agora continuando os preparativos e inscrições. Para a Associação do Caminho Direito, o desafio é transformar a participação desportiva em apoio concreto aos beneficiários dos seus programas, tendo a Ashrafieh como ponto de partida para uma mobilização que pretende estender muito para além da vizinhança.

Sítio oficial e registo:https://therightpathngo.com/

Contacto da Associação do Caminho Direito : +961 81 175 924events@ therightpathngo.com

Parcerias e patrocínio: +961 81 175 925events@ therightpathngo.com

Instagram e Facebook: @therightpathngo