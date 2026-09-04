Fora isso, vamos atravessar o fogo

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De onde vem esse sentimento difuso, que, sem fazer barulho, se torna um pouco mais intenso em nossa vida cotidiana, e nos dá a impressão de sermos mais do que peões, nós os inocentes, nós os inofensivos, nós os pobres, nós os apolíticos, os não afiliados, os pacíficos, nós do tipo? De onde vem esse medo de se tornar reféns das sombras?

Uma sombra muito mais ameaçadora do que as que prevalecem em Berlim pós-guerra, um ninho de espiões e um centro de todos os comerciantes e comerciantes de guerra fria.

Sim, uma sombra mais ameaçadora, porque as nossas guerras estão borbulhando!

Após quatro anos de batalhas ferozes, centenas de milhares de vidas sacrificadas, cidades devastadas, Rússia e Ucrânia continuam a afiar novas armas e infligir perdas recíprocas. O Putin quer ganhar e o Zelensky não quer perder..

Netanyahu, de Gaza, diz que quer paz, mas, na verdade, continua a semear fogo porque tem de ceifar a guerra… O sul do Líbano continua a arder sob os olhos que preferem olhar para outro lugar.

Trump bombardeou o Irão para, disse ele, ajudar o povo iraniano a libertar-se do jugo dos mulás… para mudar a dieta… para destruir o potencial nuclear do Irão… para apreender o Estreito de Hormuz… para desbloquear o Estreito de Hormuz, abrir o estreito antes da guerra..

O Irão quer punir a América, humilhar Satanás e vingar Trump..

Os árabes que gastaram centenas de biliões de dólares para serem defendidos e protegidos pelo Tio Sam, encontram-se privados,

sob a ameaça contígua do império persa.

Assim vai a vida. Assim como as nossas vidas onde quer que estejamos.

E ainda por cima, os elementos estão a libertar-se em todo o mundo e as alterações climáticas em França

por exemplo, estamos sujeitos a três ondas de calor sem precedentes e a temperaturas inatas durante três meses.

Mas no Líbano, um país resistente, um país diferente, nada pode perturbar nem a festa nem a época do casamento, e apesar do lento

incomum no verão, casado e convívio cantado à cabeça na chuva e saltou alto e forte nas poças, até mais sede..

uma nota de alegria e frescor num mundo fervente.

*Mona Makki diretor – Programa de produção Espace Francophone