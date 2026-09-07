Líbano: 11 mortos na noite de domingo a segunda-feira após um fim de semana de greves

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Onze pessoas, incluindo duas crianças e dois trabalhadores humanitários, foram mortos na noite de domingo 6 a segunda-feira 7 de setembro em Kfar Remmane, distrito de Nabatiyah. Um primeiro ataque israelense destruiu um prédio residencial pouco depois da meia-noite, matando nove pessoas e ferindo outras cinco. Um segundo ataque de drone atingiu um veículo civil e matou dois trabalhadores de resgate. Esses bombardeios, realizados sem aviso da evacuação prévia relatada, constituem o episódio mais mortal de um fim de semana marcado por uma forte intensificação dos ataques israelenses no sul do Líbano. No domingo, sete pessoas já haviam sido mortas, enquanto o Hospital Ghandour foi destruído e as instalações do Ministério das Finanças foram danificadas em Nabatiyah.

Kfar Remmane, onze mortos no meio da noite

A sequência Kfar Remmane agora concentra a atenção no Líbano devido ao seu impacto humano e à natureza dos alvos afetados. De acordo com as informações fornecidas pela Agência Nacional de Informação Libanesa, o edifício residencial foi atingido logo após a meia-noite. Nove pessoas morreram no prédio, incluindo duas crianças, e outras cinco ficaram feridas. Pouco depois, um drone israelense atingiu um veículo civil na mesma cidade. Dois trabalhadores de resgate a bordo foram mortos. O exército israelita não tinha emitido um aviso online antes destes dois ataques e ainda não tinha fornecido uma explicação detalhada dos objectivos na segunda-feira de manhã.

O contraste é tanto mais marcado quanto um aviso de evacuação foi emitido algumas horas depois para um edifício localizado em outra cidade do sul. O exército israelense então alegou querer atacar instalações Hezbollah. Em Kfar Remmane, nenhuma medida comparável precedeu os ataques que mataram as onze pessoas. Essa diferença alimenta questões sobre as condições de alvo e a presença de civis no momento dos ataques. Intervém quando Israel afirma usar munição de vigilância e precisão para reduzir o risco para a população.

Três dias de bombardeio israelense no Líbano

O ataque de segunda-feira estende uma série de bombardeios iniciados sexta-feira, 4 de setembro. Naquele dia, várias greves israelenses atingiram partes do sul do Líbano, particularmente na área de Nabatiyah. O relatório final do Ministério da Saúde libanês relatou quatro mortes e 23 lesões. Mulheres, crianças e trabalhadores de resgate estavam entre os feridos. Israel alegou ter alvejado depósitos de armas Hezbollah após um ataque de drone contra seus soldados, sem um aviso de evacuação antes dos ataques.

A situação voltou a deteriorar-se no domingo, 6 de Setembro. Sete pessoas foram mortas em vários ataques israelenses no Sul. Dois homens morreram numa cidade localizada à beira da área ocupada pelas forças israelitas. Em Salim árabe, duas mulheres foram mortas e seis feridas, incluindo duas meninas. Um ataque de drone separado em Nabatiyah al-Tahta resultou em três mortes. O exército israelense alegou ter agido em resposta a dois drones explosivos do Hezbollah dirigidos contra suas forças no sul do Líbano.

Hospital Ghandour destruído em Nabatiyah

Além do impacto humano, as greves de domingo marcaram as mentes da infraestrutura em Nabatiyah. O Hospital Ghandour, localizado em Nabatiyah al-Fawqa, foi destruído. A instalação não hospedava pacientes ou pessoal no momento do ataque. Israel confirmou que tinha visado o local e alegou que um centro de comando Hezbollah estava operando em um edifício anteriormente usado como um hospital. De acordo com o exército israelense, membros do movimento envolvido em missões de artilharia e vigilância estavam operando lá.

No entanto, a destruição do hospital foi um dano adicional a uma infraestrutura de saúde para as autoridades libanesas. O Ministério da Saúde denunciou a greve e lembrou a proteção das unidades de saúde ao abrigo do direito internacional humanitário. O fato de Ghandour não estar mais em operação no momento do bombardeio impediu um impacto humano adicional, mas sua destruição reforçou o sentimento de extensão das greves às infraestruturas e serviços civis na região de Nabatiyah.

O Ministério das Finanças também foi afectado

Na mesma sequência, as instalações regionais do Ministério das Finanças sofreram danos significativos. O Ministério informou que a construção da Direção Regional de Serviços de Finanças e Agricultura, localizada perto do local, tinha sido afetada pela explosão e efeitos do bombardeio. Portas e janelas foram destruídas, escritórios danificados e arquivos dispersos. Dezenas de lojas e cafés nas proximidades também sofreram danos.

O ministro das Finanças, Yassine Jaber, pediu aos departamentos interessados que colocassem imediatamente os arquivos e documentos em segurança e assegurassem a continuidade do trabalho administrativo. Ele então afirmou que os funcionários estavam ilesos, a greve tendo ocorrido antes de sua chegada. Os contribuintes da região de Nabatiyeh tiveram de poder apresentar os seus ficheiros temporariamente junto dos serviços financeiros da Saida, a fim de evitar interrupções. Jaber descreveu o ataque às instalações que servem diretamente os cidadãos como um ataque às instituições estatais.

Aoun, Berry e Salam denunciam escalada

A destruição provocou uma reacção à cimeira das instituições libanesas. O presidente Joseph Aoun denunciou no domingo uma « escada perigosa » e considerou que as greves afetaram agora as administrações civis, as estruturas de saúde e os serviços prestados pelo Estado. Ele considerou Israel responsável por este desenvolvimento e pediu aos Estados Unidos e à comunidade internacional que interviessem para parar os ataques. Para a Presidência, o ataque aos edifícios públicos deu uma dimensão adicional às violações do cessar-fogo notificadas durante várias semanas.

O Presidente do Parlamento, Nabih Berry, também respondeu às mortes em várias localidades, à destruição do Hospital Ghandour e aos danos sofridos pelo Ministério das Finanças. Acusou Israel de não respeitar nenhuma das opções de cessar-fogo e instou as forças políticas libanesas a considerarem a situação no Sul como uma responsabilidade nacional. Berry também denunciou a contínua destruição de casas e aldeias em Nabatiyah, Marjayoun, Bint Jbeil e Tiro.

O primeiro-ministro Nawaf Salam também contactou o prefeito de Nabatiyah para avaliar a extensão dos danos e a situação da população. Ele afirmou que as greves não alterariam a vontade do governo de apoiar o retorno dos residentes e garantir a continuidade dos serviços públicos. Salam também falou com Yassine Jaber sobre o Ministério das Finanças, enfatizando a necessidade de evitar qualquer interrupção dos serviços aos cidadãos.

As reacções públicas libanesas convergem assim em dois pontos: o impacto humano e os danos causados às infra-estruturas civil e estatal. O governo e os líderes institucionais pedem uma resposta internacional mais forte, enquanto o cessar-fogo de junho reduziu a intensidade dos combates sem parar os ataques. Israel continua a operar em uma área do Sul que apresenta como uma área segura e continua ataques ao norte. Hezbollah afirma que a intensificação das operações israelenses visa exercer pressão sobre Beirute no contexto de discussões conduzidas sob mediação americana.

Pelo menos 22 mortos desde sexta-feira

Em três dias, o balanço cresceu rapidamente. Quatro pessoas foram mortas na sexta-feira, sete domingos e onze na noite de domingo a segunda-feira. Pelo menos 22 mortes foram registradas desde sexta-feira nos vários bombardeios. A figura ilustra a aceleração da violência, mas o evento central na segunda-feira permanece Kfar Remmane, onde nove pessoas foram mortas em um prédio residencial e dois trabalhadores de resgate em um veículo civil.

Na segunda-feira de manhã, a avaliação de alívio e danos continuou na área de Nabatiyah. O exército israelense ainda não tinha explicado precisamente os objetivos dos dois ataques de Kfar Remmane ou respondido perguntas sobre a falta de aviso prévio. Após a destruição de um hospital, os danos infligidos a uma administração pública e as sete mortes de domingo, as onze vítimas da noite confrontaram a região com uma nova avaliação humana, enquanto as modalidades de implementação do cessar-fogo permanecem pendentes.