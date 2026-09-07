LEBAN NÃO É POBITY: É RENOVADO

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As comissões solicitadas em projectos são um verdadeiro cancro no Líbano

O Líbano não é apenas uma vítima da crise.

Ele é uma vítima de um sistema.

Um sistema em que demasiados projectos, demasiados investimentos, demasiadas autorizações, demasiados mercados parecem ter de passar por uma questão que se tornou quase banal:

« Quanto eu tomo? »

Talvez esta seja uma das sentenças que mais destruiu o Líbano.

Por trás desta pequena frase estão as centrais eléctricas que não estão a ser construídas, as estradas que ainda estão em ruínas, as infra-estruturas que estão a envelhecer, os investidores a deixar, os empregos que nunca surgem e os jovens que emigram.

O Líbano não carece apenas de dinheiro.

O Líbano é muitas vezes resgatado antes de chegar o dinheiro.

A Comissão já não é uma « utilização local »

Temos de acabar com a hipocrisia.

Uma comissão comercial legítima, transparente e declarada correspondente a um serviço genuíno é uma coisa.

Um montante reclamado porque um funcionário político, administrativo ou intermediário pode bloquear ou desbloquear uma decisão pública é outro.

Chama-se suborno. Uma retrocomissão. Corrupção. Influência no trânsito.

E o mundo internacional já não tolera práticas como antes.

As grandes empresas europeias, americanas e britânicas estão agora a operar sob legislação anticorrupção extremamente rigorosa. Devem explicar os seus intermediários, documentar os seus pagamentos, identificar os seus beneficiários, justificar as suas taxas e controlar os seus parceiros.

O pagamento oculto a um funcionário público já não é apenas moralmente condenável. Pode tornar-se um grande risco criminoso.

E é aqui que o comportamento de alguns funcionários libaneses se torna economicamente suicida.

Quem pede 10% pode perder 100%

Imagine um investimento de 200 milhões.

Um intermediário reivindica 10% para « facilitar » o projeto.

Na sua mente, ele provavelmente pensa que vai ganhar 20 milhões.

Mas o investidor internacional recusa. O projecto desaparece.

O Líbano não perde 20 milhões. Ele está a perder 200 milhões.

Está a perder a construção. Ele está a perder empregos. Ele perde subcontratantes. Ele perde receitas fiscais. Está a perder tecnologia. Ela perde a atividade econômica criada em torno do projeto. Ele perde principalmente a confiança do próximo investidor.

É por isso que as comissões ocultas não estão apenas a roubar.

São uma máquina para destruir o investimento nacional.

O verdadeiro escândalo começa então

Mas há um problema ainda mais grave.

Quem precisa de votar em leis anti-corrupção? Os delegados.

Quem precisa de reforçar os controlos? Poder político.

Quem deveria impor transparência? Poder político.

Quem deve dar à justiça os meios para processar os beneficiários de comissões ocultas? Poder político outra vez.

E então chegamos à questão essencial: o que acontece se aqueles que têm de eliminar o sistema se beneficiarem do sistema?

Por que um político que ganha dinheiro através de comissões votaria voluntariamente para uma lei que destrói sua própria fonte de renda? Porque votaria a favor da total transparência da sua herança? Porque quereria conhecer o verdadeiro beneficiário de cada empresa? Porque aceitaria ele justiça totalmente independente? Por que ele removeria os intermediários de que beneficia?

Aqui está a armadilha. E é enorme.

Quando a pessoa que tem de escrever a lei tem interesse financeiro em não mudar a lei, a corrupção torna-se institucional.

Ela já não está só a roubar o estado. Protege politicamente o mecanismo para continuar a roubá-lo.

É o verdadeiro cancro

O cancro do Líbano não é apenas o corrupto que aceita dinheiro.

É o sistema que permite aos corruptos reter o poder necessário para impedir a reforma que poderia sancioná-lo.

O círculo torna-se perfeito: a corrupção produz dinheiro; o dinheiro produz influência; a influência protege o poder; o poder bloqueia as reformas; e a falta de reforma permite que a corrupção continue.

É a mecânica que temos de quebrar.

O Líbano deve aplicar uma regra de simplicidade absoluta

Qualquer eleito, ministro, alto funcionário ou funcionário público deve ser absolutamente proibido de receber, direta ou indiretamente, remuneração por um projeto sobre o qual exerce influência pública.

Os contratos públicos deverão ser acessíveis. Os beneficiários efectivos das empresas devem ser identificados. Os intermediários pagos devem ser reportados. Conflitos de interesse devem ser públicos. Os funcionários públicos devem declarar os seus bens antes e após o seu mandato. E qualquer aumento inexplicável da riqueza deve ser sujeito a uma investigação real e independente.

Acima de tudo, quem denunciar um suborno deve ser protegido.

Hoje, com demasiada frequência, os que recusam o sistema são penalizados enquanto os que o utilizam prosperam. Essa lógica deve ser revertida.

Um deputado não tem o seu cargo

Devemos lembrar-nos de uma verdade elementar.

Um deputado não tem o seu lugar. O ministro não é dono do seu ministério. Um Director-Geral não tem a sua administração. Um partido não tem uma parte do estado.

O serviço público não é uma franquia comercial. Não dá qualquer direito de cobrar uma comissão da República.

O funcionário público administra temporariamente algo que pertence aos cidadãos. Nada mais.

Próximo investidor deve ouvir outra frase

Quando uma empresa estrangeira quer construir uma usina solar, uma rede de água, uma fábrica, um data center, uma infraestrutura digital ou um sistema de transporte no Líbano amanhã, ela não deve mais ouvir: « Quem você conhece? »

Ela não deve mais ouvir: « Quem é o seu intermediário? »

E acima de tudo, ela nunca deve ouvir: « Qual é a nossa parte? »

Ela deveria ouvir: « Esta é a lei. Aqui estão as regras. Este é o convite à apresentação de propostas. Todos são tratados da mesma forma. »

Nesse dia, o Líbano voltará a atrair dinheiro.

Porque o capital não tem medo do risco. Ele pode calculá-lo. O que ele odeia é arbitrário.

A pergunta deve agora ser feita publicamente

Com cada grande projecto misteriosamente bloqueado no Líbano, uma pergunta deve tornar-se automática: por que é que este projecto está bloqueado?

Quem se opõe a isso? Quem controla melhor a atribuição dele? Que intermediários estavam envolvidos? Quem ia ser pago? Quem é o verdadeiro beneficiário económico?

E, acima de tudo, quem perderia dinheiro se as regras se tornassem completamente transparentes?

Talvez comecemos a compreender porque é que algumas reformas são tão difíceis de votar.

O Líbano não precisa de um milagre

Ele precisa de acabar com um sistema.

O Líbano tem empresários. Ele é dono de engenheiros. Ele tem uma diáspora enorme. Ele é dono de universidades. Ele é dono de capital. Tem uma posição geográfica excepcional. Ainda tem uma extraordinária capacidade de recuperação.

O que falta é mais simples: um Estado onde ninguém pode vender a assinatura do Estado.

A verdadeira batalha económica no Líbano está lá.

Não se opõe à direita à esquerda. Não se opõe a uma comunidade a outra. Contrapõe aqueles que consideram o Estado como um bem comum àqueles que o consideram como uma fonte de renda privada.

E um dia terás de escolher.

Ou o Líbano continua a ser um país onde alguns assumem uma comissão em cada projecto.

Ou finalmente se torna um país onde cada projeto ajuda a reconstruir a nação.

Porque, retirando uma percentagem de tudo, alguns parecem ter esquecido uma realidade básica: não se pode tomar para sempre 10% de um país que foi gradualmente reduzido a zero.

Bernard Raymond Jabre

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