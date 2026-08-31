A empresa NOISE PR anuncia sua representação exclusiva da SOLV no Líbano e na Síria e introduz uma nova geração de tecnologias de comunicação digital geo-alvo

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Tecnologia americana avançada, implantada por forças policiais, agências de aplicação da lei, instituições governamentais e campanhas políticas, agora é acessível a organizações e empresas no Líbano e Síria através de NOISE PR Firm

Beirute – 31 de agosto de 2026: A NOISE PR Firm, empresa especializada em relações públicas e comunicação estratégica, anuncia a assinatura de uma parceria estratégica com a SOLV Technology, desenvolvedora da plataforma SOLV, uma das tecnologias de comunicação digital geo-alvo mais avançadas do mundo, para se tornar seu representante exclusivo no Líbano e na Síria.

Esta parceria abre-se a organizações, empresas, bancos, empresas de tecnologia financeira, universidades, organizações não governamentais, agências de comunicação, instituições governamentais, partidos políticos e organizadores de eventos acesso a uma plataforma de comunicação digital sem precedentes, capaz de entregar mensagens a um público-alvo com extrema precisão geográfica, velocidade de execução recorde e capacidade de medição de desempenho em tempo real.

SOLV é uma empresa americana especializada em tecnologias de comunicação digital geoalvo em larga escala. Ao contrário das plataformas de publicidade tradicionais que dependem de redes sociais, bases de assinantes ou algoritmos de plataforma digital, a SOLV permite que qualquer organização alcance diretamente smartphones dentro de uma área geográfica definida, através de milhares de sites e aplicativos que os indivíduos usam diariamente – sem assinatura prévia ou rastreamento de contas.

A plataforma oferece a possibilidade de direcionar qualquer área geográfica, de um país inteiro para uma cidade, distrito, bairro, rua, shopping center, campus universitário ou mesmo uma área de um raio de um quilômetro. Em segundos, a publicidade digital torna-se visível em smartphones presentes nesta área, com um número garantido e mensurável de impressões.

O poder do SOLV está em seu avançado motor de geo-segmentação, que identifica em tempo real smartphones conectados ao escopo geográfico desejado, e depois distribui mensagens digitais através de uma vasta rede de milhares de sites e as aplicações de informação, esportes, negócios e entretenimento mais amplamente utilizadas, garantindo assim ampla disseminação e alta eficiência sem usar redes sociais.

A força da plataforma não se limita ao público alcançado; Ele se estende à capacidade de medição de desempenho com extrema precisão. Ao final de cada campanha, o cliente recebe dados detalhados sobre o número de impressões reais, as áreas geográficas cobertas, o número de cliques, as taxas de comprometimento e a medição de conversões – seja uma visita ao site, a abertura de uma página nas redes sociais, uma conversa iniciada via WhatsApp, uma chamada telefônica ou qualquer outra ação definida antecipadamente pelo cliente através do botão chamada à ação (CTA).

O modelo de negócio da SOLV é um dos mais competitivos no setor das comunicações digitais. A uma taxa fixa de apenas 5 dólares por 1000 impressões (CPM), é possível lançar uma campanha visando 100.000 impressões por cerca de 500 dólares, ou 1.000.000 impressões por cerca de 5.000 dólares, ou 5.000.000 impressões por cerca de 25.000 dólares cobrindo todos os usuários em território libanês. Este modelo faz da SOLV uma das tecnologias de comunicação digital mais avançadas, confiáveis e econômicas, oferecendo um nível incomparável de precisão, mensurabilidade e retorno do investimento em comparação com muitas ferramentas de publicidade tradicionais.

SOLV demonstrou sua eficácia em alguns dos ambientes políticos, institucionais e de segurança mais exigentes do mundo. Na eleição geral britânica de 2024, o Partido Liberal Democrata usou a plataforma para gerenciar mais de 270 campanhas geográficas direcionadas, alcançando o melhor resultado eleitoral em sua história recente, com um aumento de 8 a 72 assentos no Parlamento. Mais de 26 forças policiais no Reino Unido — mais da metade das forças territoriais britânicas — têm contas ativas na plataforma SOLV, incluindo a Polícia Metropolitana de Londres, junto com agências policiais e instituições governamentais nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que as usam para segurança pública, conscientização, pessoas desaparecidas, campanhas comunitárias e comunicação governamental.

O Dr. Georges Najm, fundador e CEO da NOISE PR Firm, disse: « Não estamos introduzindo hoje uma plataforma de publicidade simples, estamos trazendo uma nova geração de ferramentas de comunicação digital para o Líbano e Síria. É uma verdadeira revolução em como alcançar o público, na velocidade da execução da campanha, na precisão do alvo e na capacidade de medir resultados em um nível que nunca tinha sido acessível antes. »

Ele acrescentou: « É uma honra para nós ser a empresa que introduz esta tecnologia ao Líbano e à Síria, especialmente à luz das enormes oportunidades oferecidas pelo mercado sírio como parte de sua abertura gradual à economia global. Estamos confiantes de que a SOLV irá transformar as regras de comunicação e publicidade na região, pois combina desempenho excepcional, alta confiabilidade e custo que o torna acessível tanto para grandes organizações quanto para startups. »

Ele continuou: « O que também distingue SOLV é o nível de confiança que ele desfruta. Conheço pessoalmente os fundadores e a equipa técnica que desenvolveram esta tecnologia, e medi a extensão da experiência por trás dela. Quando uma plataforma foi projetada com o aporte de especialistas e ex-oficiais de instituições militares e de segurança ocidentais, e é posteriormente adotada por forças policiais, agências policiais e instituições governamentais em alguns dos países mais avançados do mundo, é um testemunho eloquente de sua qualidade e confiabilidade. »

Ele concluiu: « O que também traz admiração é a facilidade com que esta tecnologia pode ser testada. Qualquer organização pode lançar uma campanha piloto por apenas algumas centenas de dólares em uma área geográfica restrita, e então medir os resultados com precisão total. Tenho certeza de que qualquer um que testar o SOLV descobrirá rapidamente que permite alcançar mais pessoas, em menos tempo, com maior precisão, a um custo menor, enquanto tem a capacidade de saber o real impacto de cada dólar investido. Acredito que esta tecnologia passará por uma transformação radical nas práticas de comunicação, marketing e publicidade no Líbano e na Síria nos próximos anos. »

Através desta parceria, a NOISE PR Firm tem como alvo vários setores, incluindo tecnologia financeira (FinTech), bancos, empresas de telecomunicações, empresas de tecnologia, universidades, instituições educacionais, organizações não governamentais, organizações internacionais, agências de comunicação, grupos de hospitalidade e distribuição, organizadores de eventos, campanhas políticas e instituições governamentais.

Sobre o NOISE PR Firm: O NOISE PR Firm é uma empresa especializada em relações públicas e comunicação estratégica, com sede em Beirute, com um escritório operacional em Paris e uma presença ativa no Oriente Médio, Europa e vários mercados internacionais. A empresa apoia governos, instituições públicas, empresas locais e internacionais, líderes empresariais e organizações internacionais nas áreas de comunicação estratégica, relações de mídia, gestão de crises, assuntos públicos, gestão de reputação, criação de conteúdo e consultoria de comunicação integrada. NOISE PR Firm é reconhecido por sua capacidade de gerenciar arquivos sensíveis e complexos com profissionalismo, transformar desafios em mensagens poderosas, presença de mídia eficaz e resultados estratégicos mensuráveis.

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https://noise-lb.com/solv