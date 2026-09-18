Nos bastidores do Futuro: Saad Hariri prepara seu retorno a uma nova doutrina política?

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O possível retorno de Saad Hariri ao jogo político libanês não estaria preparado para o momento pelo anúncio de uma candidatura ou pela reconstituição espetacular do aparelho eleitoral da Corrente do Futuro. A informação publicada por uma fonte de mídia em 18 de setembro de 2026 descreve uma abordagem mais estruturada: a preparação de um congresso político sob sua supervisão para produzir uma nova declaração política e redefinir a tendência atual após vários anos de retirada. Os temas em discussão são suficientemente específicos para ir além da questão pessoal do regresso do antigo Primeiro-Ministro. Trata-se do monopólio estatal das armas, da decisão sobre a guerra e a paz, da recusa de colocar o Líbano em conflitos regionais e do regresso ao acordo de Taif como quadro de referência.

Esta informação provém de fontes internas da corrente do futuro e ainda não é o anúncio oficial de um programa adoptado. Esta reserva é essencial. Mas eles permitem entender o que poderia estar em preparação: menos um mero retorno de Saad Hariri do que uma tentativa de reposicionar a corrente em uma paisagem política profundamente diferente daquela que ele tinha deixado. O Hezbollah está sob pressão militar e política sem precedentes, o Estado afirma querer o monopólio de armas de volta, Joseph Aoun e Nawaf Salam colocar a soberania no centro de seu discurso, Arábia Saudita permanece envolvida na questão libanesa eo Sul está envolvido em uma negociação que poderia alterar permanentemente o equilíbrio interno. A Corrente do Futuro parece querer construir sua nova doutrina em torno desta transformação.

Um congresso para produzir uma linha, não apenas para reorganizar um partido

Segundo informações de fontes internas, os preparativos para o congresso estão sob a supervisão de Saad Hariri. O objectivo seria emitir uma nova declaração política. A escolha desta fórmula é significativa. Uma declaração política não é apenas um meio de reorganizar estruturas partidárias ou de distribuir responsabilidades internas. Estabelece uma leitura da situação nacional, identifica as prioridades e define as linhas em torno das quais a actualidade pretende reconstruir a sua identidade.

Os eixos relatados são particularmente reveladores. O primeiro diz respeito à exclusividade das armas nas mãos do Estado. A segunda diz respeito à decisão sobre a guerra e a paz, que deveria ser também da exclusiva responsabilidade das instituições. O terceiro é que o Líbano não deve ser usado como um terreno para o confronto externo. O quarto coloca o acordo de Taif no centro do projecto político.

Tomados separadamente, nenhum desses temas é novo no discurso soberano libanês. Seu interesse vem de sua combinação e especialmente a partir do momento em que reaparecem. Durante anos, o debate sobre as armas do Hezbollah foi largamente bloqueado pela relação de poder interior. O tema existia em programas políticos, mas as instituições tinham pouca capacidade para traduzi-lo em políticas públicas. Em setembro de 2026, a situação era diferente: o monopólio de armas já não era apenas uma exigência de oposição. Tornou-se um objectivo assumido pelo Estado.

O Movimento Futuro poderia, portanto, voltar a um ambiente onde parte de seu discurso histórico já está no centro da política oficial. Esta situação dá-lhe uma oportunidade, mas também cria um problema: como podemos regressar politicamente sem simplesmente repetir o que a Presidência e o Governo já dizem?

A resposta parece ser buscada em uma doutrina mais ampla ligando armas, Taif e a rejeição de guerras regionais.

A escolha do ficheiro de armas não é aborrecida

Colocar o monopólio das armas na vanguarda de uma futura declaração política permitiria que nos reposicionássemos sobre a questão mais importante da actual fase. Mas essa orientação também redefiniria sua relação com o Hezbollah.

O assunto já não é apenas o da existência de um arsenal. Trata-se da capacidade de um actor não estatal participar numa guerra ou abrir uma frente sem que a decisão seja tomada exclusivamente por instituições libanesas. As consequências dos conflitos recentes conferiram a esta questão uma dimensão muito mais concreta. A destruição no Sul, o deslocamento da população, a ocupação israelita de certas áreas e a dependência do Líbano em mediações internacionais colocaram a decisão de guerra no centro do debate.

A linha futura atribuída ao Futuro procuraria justamente ligar os dois elementos: armas e decisão. Não bastaria dizer que as armas devem pertencer ao Estado. Deve-se também estabelecer que ninguém pode envolver o país em confronto externo fora de uma decisão institucional.

Esta formulação permitiria que Saad Hariri evitasse um discurso dirigido exclusivamente contra o Hezbollah. O problema seria apresentado como uma questão de funcionamento do Estado. O objectivo político permaneceria identificável, mas o argumento seria institucional: um país não pode exercer a sua soberania se vários centros tiverem a capacidade autónoma de decidir sobre o uso da força.

Isso será importante se o congresso for realizado e se a declaração anunciada de fato seguir as linhas relatadas. Um discurso de confronto comunitário correria o risco de reconstruir as velhas linhas de fractura. Pelo contrário, uma doutrina centrada na autoridade institucional poderia procurar colocar a corrente no novo consenso que as autoridades estão tentando construir em torno do exército.

« Não mais transformar o Líbano na terra das guerras dos outros »

O terceiro eixo relatado por fontes internas é provavelmente o mais político: impedir que o Líbano seja reengajado em conflitos externos. Por trás desta fórmula está uma leitura de quase duas décadas de crises libanesas.

O Movimento Futuro poderia assim procurar fazer da neutralização do território libanês um princípio estrutural. Não seria necessariamente neutralidade jurídica no sentido estrito, uma vez que as informações disponíveis não mencionam a adopção de um estatuto de neutralidade. A linha seria mais pragmática: os conflitos regionais já não devem poder determinar automaticamente a entrada do Líbano em confronto.

Esta posição é particularmente importante no contexto actual. As tensões entre o Irã, Israel e os Estados Unidos estruturam grande parte da região. O Iémen é mais uma vez um lar importante. O Estreito Bab al-Mandeb e o Estreito Ormuz estão no coração de um confronto que afeta diretamente a energia e os fluxos comerciais. Neste contexto, o objectivo atribuído à corrente é separar o Líbano, tanto quanto possível, destes confrontos.

Esta doutrina também poderia ser uma mensagem para a Arábia Saudita. Riyadh há muito tempo queria que o Líbano deixasse de ser usado como uma extensão das relações regionais de poder do Irão. Uma nova linha baseada na soberania e na decisão exclusiva do Estado seria, portanto, compatível com as atuais prioridades sauditas.

No entanto, temos de evitar ir mais longe do que as fontes. Não há provas de que já tenha sido alcançado um acordo político entre Saad Hariri e Riade no seu regresso. Fontes internas falam de superar tensões passadas e um desejo de reconstruir o relacionamento. Isto é um sinal, não uma prova do patrocínio saudita do projecto.

Taëf como instrumento de retorno ao centro do sistema

A escolha de voltar a colocar o acordo de Taef no centro da futura declaração é provavelmente a menos espectacular e, no entanto, uma das mais importantes. Para o Courant du Futur, o Taëf é simultaneamente um quadro institucional e parte do seu património político. Reafirmação ajudaria a defender a reconstrução do Estado sem abrir imediatamente o debate explosivo sobre uma revisão completa do sistema.

Esta estratégia teria várias vantagens. Em primeiro lugar, permitiria responder aos apelos à alteração dos equilíbrios institucionais, recordando que parte das disposições de Taëf ainda está incompleta. Em seguida, colocaria a Presidência do Conselho e as instituições constitucionais no centro do funcionamento político sem apresentar esta afirmação como estritamente sunita.

Finalmente, Taef oferece uma linguagem comum com a Arábia Saudita, que historicamente tem desempenhado um papel importante na conclusão do acordo.

A escolha do texto como referência poderia, assim, desempenhar três funções simultâneas: reconstruir a identidade da corrente, restabelecer uma ponte com Riade e opor-se ao sistema de relações armadas de força um quadro institucional reconhecido.

Mas há uma dificuldade. Reafirmação O Taef é politicamente simples desde que permaneça ao nível dos princípios. Sua implementação levanta imediatamente questões muito mais delicadas: o funcionamento das instituições, a descentralização, as relações entre as comunidades, a abolição gradual do confessionalismo político e a organização do poder executivo. As informações disponíveis ainda não indicam até que ponto o futuro congresso pretende ir sobre estas questões.

Este é um dos elementos que permitirá distinguir uma verdadeira doutrina de um simples retorno às referências históricas da corrente.

A conexão com Riyadh será o teste real

Fontes internas da Future Current descrevem as tensões passadas com a Arábia Saudita como um parênteses a serem superados. Esta formulação é importante porque a retirada de Saad Hariri da vida política não pode ser entendida independentemente da deterioração de sua relação com Riade.

Por conseguinte, um regresso sustentável exigiria provavelmente uma clarificação desta relação. Mas o contexto mudou. A Arábia Saudita não parece mais querer reproduzir exatamente o modelo em que um grande líder sunita foi seu principal relé no sistema libanês. Informações de fontes informadas indicam que Riade agora favorece o apoio ao Estado, Joseph Aoun, Nawaf Salam e ao exército.

Este desenvolvimento obriga Saad Hariri a adaptar seu eventual retorno.

Ele não pode mais simplesmente se apresentar como o principal interlocutor libanês na Arábia Saudita. Deve demonstrar que o seu projecto faz parte da consolidação das instituições que Riade já apoia. Os temas do congresso são precisamente em resposta a esta restrição: estado, exército, monopólio de armas, Taif e recusa de conflitos regionais.

A convergência é suficientemente forte para ser observada. Contudo, ainda não leva à conclusão de que Riyadh está a preparar ou a financiar o regresso de Hariri. O silêncio das fontes sobre uma decisão saudita explícita exige que esta distinção seja mantida.

O verdadeiro indicador virá, portanto, da forma como Riade reagirá quando a nova declaração política for tornada pública. Uma retomada visível de contactos, reuniões de alto nível ou apoio político explícito teria um significado mais forte do que a especulação actual.

A corrente deve também resolver o seu problema interno

Saad Hariri não iria encontrar o Líbano político que ele deixou. A sua ausência deixou um espaço sunita fragmentado. Membros do Parlamento, funcionários locais e novos números desenvolveram a sua própria autonomia. Nawaf Salam assume agora a Presidência do Conselho e tem legitimidade institucional independente da actualidade. Várias forças políticas também se acostumaram a operar sem um grande bloco Hariri capaz de estruturar uma parte importante do Parlamento.

Um congresso político deve, portanto, responder a uma pergunta que o único retorno de Saad Hariri não resolve: o que se tornou a Corrente do Futuro como uma organização?

Uma declaração sobre armas e Taif pode definir uma identidade. Não reconstrói automaticamente uma rede política, eleitoral e territorial. A corrente terá de determinar quem fala em seu nome, quais estruturas são reativadas, como os quadros que tomaram sua distância serão tratados e que lugar será deixado para uma nova geração.

As fontes disponíveis concentram-se principalmente na doutrina e dão pouca informação sobre essa reorganização. Esta ausência é por si só interessante. Ela sugere que a prioridade atual poderia ser reconstruir primeiro uma razão política para voltar antes de reconstruir completamente a máquina.

Este é um método mais conservador do que um anúncio imediato de eleições de regresso.

Hariri pode voltar sem competir com Nawaf Salam?

Outra novidade é a presença de Nawaf Salam como chefe de governo. Há muito que o Courant du Futur é central na representação política sunita e no acesso à Presidência do Conselho. Hoje, esta função é desempenhada por uma pessoa que não sai do seu aparelho e que ela própria carrega alguns dos temas que a corrente parece querer retomar: Estado, reforma, soberania e monopólio de armas.

Por conseguinte, um regresso da Saad Hariri poderia produzir concorrência. Mas ele também poderia tentar evitá – lo.

A futura declaração política ajudará a compreender a direcção escolhida. Se atacar a ação governamental de frente, a corrente se posicionará como uma força que busca recuperar seu antigo espaço. Se apoiar as orientações institucionais gerais, propondo a sua própria leitura de Taëf e representação política, Hariri poderia escolher uma estratégia de complementaridade antes de uma possível competição eleitoral.

As informações atuais parecem ser mais consistentes com a segunda hipótese, mas não é possível estabelecê-la. Ainda não há provas suficientes para descrever uma estratégia acordada para Nawaf Salam.

Por conseguinte, este ponto merece ser acompanhado em vez de preenchido por pressupostos.

Um retorno que se prepara primeiro com ideias

O elemento mais interessante das informações disponíveis é finalmente o que não dizem. Eles não dão uma data oficial de retorno. Eles não anunciam uma candidatura. Não descrevem uma lista de eleitores. Eles não concordam com Riade. Eles falam de um congresso, uma declaração e uma doutrina.

Isto indica que a primeira questão é política antes de ser eleito.

Saad Hariri parece ter que responder a uma pergunta simples, mas difícil: que função pode a Future Current ainda cumprir no Líbano de 2026? O regresso apenas em nome da sua história ou do seu peso comunitário seria insuficiente. A paisagem mudou, e parte dos temas anteriormente levados pelo seu acampamento é agora tomada pelo próprio Estado.

A linha em preparação parece buscar a resposta em uma síntese: apoiar o Estado no momento em que tenta recuperar a decisão militar, colocar Taif de volta no centro do sistema, recusar-se a envolver o território em guerras regionais e gradualmente reconstruir a relação com a Arábia Saudita.

A aposta é consistente. Ele não está sem dificuldades. A corrente terá de demonstrar que não volta apenas para ocupar um espaço vago. Ele também terá que explicar como os princípios anunciados podem ser aplicados sem produzir um novo confronto interno.

É a este nível que o congresso anunciado se tornará mais importante. Se ele simplesmente repetir as referências históricas da corrente, ele continuará a ser um exercício de reorganização partidária. Se especificar como o Estado deve recuperar a decisão de guerra, o calendário do monopólio de armas, a leitura contemporânea de Taif e as relações com as potências regionais, será o primeiro passo para um verdadeiro retorno político.

Para Saad Hariri, o desafio é talvez mais saberquando retornarmas para determinarcom que projeto de retorno a um país onde o foco do debate mudou para temas que ele já estava defendendo, mas que outros atores institucionais carregam agora sem ele.