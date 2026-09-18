Antes da oitava negociação, Israel procuraria transformar seus ganhos militares em uma nova fronteira de fato?

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A poucas semanas da oitava sessão de negociações entre o Líbano e Israel, as informações de fontes políticas libanesas dão uma leitura especial das operações israelitas no Sul. De acordo com essas fontes, Israel procuraria usar o período anterior a esta nomeação para gradualmente consolidar um « fato consumado » militar e construir um cordão de segurança. O objetivo desta estratégia seria mudar as condições da negociação: chegar à mesa não só com reivindicações, mas com posições já ocupadas cuja evacuação poderia então se tornar uma contrapartida. Esta interpretação não é um reconhecimento oficial de um plano israelita. Baseia-se na análise de fontes políticas citadas por uma fonte midiática em 18 de setembro de 2026. Mas vários fatos relatados no mesmo dia fornecem material suficiente para examinar seriamente esta hipótese.

O problema não é apenas a extensão do avanço israelita. Trata-se da possível transformação de uma ocupação militar como instrumento temporário de negociação. Nesta configuração, o terreno e a diplomacia deixam de ser duas sequências distintas. As operações militares preparam-se para negociações e depois negociam para definir os termos de retirada. É precisamente isso que Beirute teme: que o tempo que separa duas reuniões permita a Israel criar uma nova realidade que o negociador libanês será então obrigado a discutir.

A « oitava sessão » torna-se um prazo militar e diplomático

As fontes políticas responsáveis por esta informação utilizam uma redacção precisa. Eles descrevem uma vontade israelense de explorar a « janela temporal » antes dos próximos prazos políticos, incluindo a oitava sessão de negociação programada para o mês seguinte, a fim de reduzir as possibilidades de desescalço e gradualmente construir um cordão de segurança. O objectivo deste exercício seria aumentar a pressão sobre o negociador libanês no sentido de aceitar certas condições israelitas à mesa.

Esta leitura permite que você olhe para operações no Sul de forma diferente. Uma posição ocupada por algumas horas não tem o mesmo valor político que uma posição preservada, fortificada e ligada a outras posições. Uma sucessão de avanços locais pode eventualmente produzir continuidade territorial. A partir daí, a questão já não é apenas operações militares: há que determinar se está a ser construída uma nova geografia de segurança.

O Líbano enfrenta então um problema de tempo. Quanto mais as negociações são espaçadas, mais o terreno pode evoluir entre dois encontros. A próxima consulta não toma necessariamente o arquivo onde o anterior deixou. As posições militares mudaram, pode ter havido mais destruição e as condições para o regresso dos habitantes podem deteriorar-se.

O rácio da força diplomática está a mudar ao mesmo tempo.

Este é um dos elementos mais concretos do arquivo. Se Israel se retirar antes da negociação, Beirute negociará mecanismos de segurança. Se ele permanecer em posições adicionais, Beirute também deve negociar a evacuação. Assim, o controle de terras produz um assunto adicional para o qual Israel pode fixar o preço político.

O desarmamento do Hezbollah parece ser o equivalente desejado

As mesmas fontes políticas ligam directamente esta pressão territorial ao ficheiro de armas Hezbollah. A mensagem israelense descrita em suas informações seria a seguinte: as operações continuarão e o controle territorial se expandirá se o exército libanês não desarmar o Hezbollah.

Há que distinguir dois níveis. A existência de pressões israelitas sobre a questão das armas é amplamente visível em posições públicas. Por outro lado, a existência de um plano específico para construir um cordão de segurança antes da oitava sessão é uma questão de informação atribuída a fontes políticas. Os dois elementos não devem ser confundidos.

Mas a combinação deles é reveladora. Se a retirada israelita estiver ligada ao progresso do desarmamento, cada posição no Sul torna-se potencialmente uma alavanca. Israel pode argumentar que ainda não tem as garantias para permitir a sua partida. O Líbano pode responder que a própria ocupação impede o Estado de exercer normalmente a sua autoridade e oferece ao Hezbollah um argumento para manter as suas armas.

Esta contradição está no cerne das actuais negociações.

Beirute quer estabelecer uma sequência em que a cessação dos ataques e a retirada de Israel permitam que o exército assuma o controlo do território. Israel está buscando garantias de que a retirada não será seguida por um retorno das capacidades militares do Hezbollah. Por conseguinte, o debate deixou de se centrar exclusivamente no objectivo final. Trata-se daquele que deve fazer o primeiro movimento.

Posição libanesa: a retirada e o destacamento devem progredir em conjunto

Joseph Aoun usou o encontro de Paris para defender uma lógica de simultâneo. O Líbano alega ter tomado a decisão de reforçar a autoridade do Estado e de confiar a proteção do território a instituições militares e de segurança. Mas o Presidente considera que a plena aplicação desta abordagem não pode ser separada do fim dos ataques israelitas e da retirada dos territórios ocupados.

Emmanuel Macron assumiu uma sequência similar. O presidente francês referiu-se a uma retirada progressiva de Israel acompanhada simultaneamente da suposição da terra pelo Estado libanês e seu exército. Esta formulação é importante porque procura precisamente impedir que uma das partes exija o pleno cumprimento das obrigações da outra antes de iniciar o seu próprio movimento.

Neste modelo, uma posição israelense é evacuada e o exército libanês se desloca. O alargamento do controlo e da retirada do Estado prossegue simultaneamente. Isto poderia teoricamente reduzir o risco de um vácuo de segurança e fornecer a Israel garantias de substituição das suas forças.

No entanto, exige um mecanismo de verificação particularmente preciso. Quem confirma que o exército controla a área? Como estabelecer que nenhuma estrutura paralela armada está a reinstalar? O que acontece se Israel considerar que um compromisso não é cumprido quando o Líbano considerar que cumpriu as suas obrigações?

Estas questões explicam por que razão a discussão sobre a futura presença internacional após a UNIFIL está directamente ligada à oitava negociação. O mecanismo de monitoramento do Sul poderia se tornar o árbitro técnico dessa progressão paralela.

Criar um cordão de segurança mudaria a natureza das negociações

O conceito de « cordão de segurança » utilizado por fontes políticas merece especial atenção. Não significa necessariamente, nesta fase, que Israel tenha decidido recriar oficialmente um sistema comparável ao do passado. As informações disponíveis não permitem uma decisão formal israelita desta natureza. Em vez disso, descrevem uma acumulação gradual de posições que poderia eventualmente produzir um resultado comparável no terreno.

A diferença é importante. Um cordão oficialmente anunciado causaria imediatamente uma grande crise diplomática. Um dispositivo passo a passo pode ser apresentado como uma consequência temporária dos requisitos operacionais. No entanto, se essas posições permanecerem ocupadas por tempo suficiente, seu caráter provisório gradualmente perde substância.

O mecanismo é conhecido em conflitos territoriais: a ocupação cria uma nova referência. O debate já não dizia respeito à situação que existia antes da operação, mas às condições para regressar a essa situação. A pessoa que controla a terra adquire então um ativo comercial.

Para o Líbano, o perigo seria que futuras sessões fossem menos dedicadas à implementação de um acordo existente do que à negociação de concessões necessárias para obter o que já era suposto ser adquirido: retirada.

Por conseguinte, as autoridades libanesas insistem na ordem dos debates. Querem assegurar que a questão da ocupação não seja absorvida pela questão das armas e que a retirada se torne uma recompensa, à medida que as exigências israelitas são executadas.

O tempo funciona contra o negociador libanês?

As fontes políticas referentes à oitava sessão enfatizam especificamente o fator tempo. Todas as semanas sem completa estabilização permite a continuação de operações militares, destruição e movimentos. Pode também atrasar o regresso dos habitantes e complicar a reconstrução.

Esta dimensão civil é importante porque um cordão de segurança não é construído apenas com posições militares. Também se consolida quando o espaço se torna difícil de viver. Se os habitantes não puderem regressar de forma sustentável, se as casas forem destruídas e se a infra-estrutura permanecer exposta, a separação entre a linha militar e a vida civil se amplia.

Uma área esvaziada de sua população torna-se mais fácil de tratar como um espaço seguro.

No entanto, seria excessivo afirmar, a partir das únicas fontes disponíveis, que cada destruição está deliberadamente envolvida num plano demográfico. A informação não demonstra uma intenção sistemática desta natureza. Por outro lado, o efeito territorial é real: quanto mais uma área é destruída e perigosa, mais difícil se torna seu retorno à vida normal.

Isto dá importância estratégica ao calendário de reconstrução. Restabelecer estradas, serviços e casas não é apenas um problema económico. É também uma forma de restaurar uma presença civil e, assim, desafiar a transformação sustentável de certas áreas em espaços militares.

O Exército Libanês é colocado no centro de uma equação quase impossível

A pressão israelense descrita pelas fontes visa em grande parte o exército. Deve poder assumir as posições evacuadas, assegurar o controlo territorial e garantir aos parceiros estrangeiros a ausência de armas não estatais. Mas deve cumprir esta missão sem se tornar uma força envolvida num confronto interno susceptível de ameaçar a sua coesão.

É precisamente por isso que o debate sobre o seu financiamento é indissociável da negociação. A instituição precisa de vigilância, mobilidade, controle de drones, comunicações e recursos logísticos. No entanto, estas necessidades têm de ser financiadas numa altura em que alguns doadores desejam ver progressos na questão das armas.

Israel tem aqui uma clara vantagem temporal. O exército dela está a agir com as capacidades que já tem. As Forças Armadas libanesas ainda devem receber algumas das necessárias para implementar os arranjos futuros.

Se os dois movimentos não estiverem sincronizados, o desequilíbrio pode piorar. Israel pode consolidar suas posições mais rapidamente do que o Líbano fortalece suas máquinas militares.

A oitava sessão chegaria então em um ambiente mais desfavorável em Beirute do que o anterior.

Uma negociação em que cada posição pode tornar-se uma moeda de câmbio

Esta é provavelmente a chave para a leitura de informações confidenciais publicadas em 18 de setembro. A batalha atual não é apenas sobre a capacidade de Israel para avançar ou Hezbollah capacidade de resistir. Trata-se da transformação do controlo territorial numa moeda diplomática.

Uma posição militar tem valor tático quando é usada para monitorar uma estrada, vale ou eixo. Ele adquire valor político quando pode ser devolvido em troca de um compromisso. Quanto mais longas forem as negociações, mais importante será esta segunda função.

Para Israel, o interesse de tal estratégia seria ter vários níveis de retirada em vez de um. Cada passo poderia estar ligado a uma exigência de segurança separada: implantação militar, controlo de uma área, desmantelamento de uma infra-estrutura ou criação de um mecanismo de monitorização.

Para o Líbano, aceitar esta lógica implica um risco: transformar gradualmente o seu próprio território numa transacção. Mas a recusa total pode prolongar a ocupação.

Por conseguinte, a margem de manobra libanesa dependerá muito da capacidade dos mediadores, principalmente Washington e Paris, de terem uma sequência reconhecida em que a retirada não se torne uma concessão israelita, mas continua a ser uma obrigação acompanhada de garantias de segurança.

A oitava sessão poderia revelar se o facto consumado funcionou

A próxima reunião será, portanto, menos interessante para as declarações que o acompanharão do que para a sua agenda. Se a oitava sessão se concentrar no calendário de retirada, nos mecanismos de substituição do exército e nas garantias mútuas, isso significará que a lógica de Simultaneidade de Beirute mantém um lugar importante.

Se, pelo contrário, a discussão começar com as condições que o Líbano deve cumprir antes de qualquer nova evacuação israelita, o equilíbrio de poder terá evoluído numa direcção diferente. As posições adquiridas no terreno teriam contribuído para a deslocalização do centro de negociação.

É precisamente isso que as fontes políticas que falam de um medo progressivo do cordão de segurança.

A sua análise ainda não é prova de um plano israelita oficialmente acordado. No entanto, fornece uma hipótese coerente para entender a combinação de operações militares, pressão sobre o exército libanês e calendário diplomático.

As apostas das próximas semanas serão, portanto, muito concretas. Será necessário observar não só quantas posições Israel ocupa, mas que, por quanto tempo e com que nível de fortificação. Será igualmente necessário acompanhar os locais de implantação das Forças Armadas Libanesas, bem como os mecanismos internacionais propostos para verificar essa implantação.

Para a verdadeira batalha antes da oitava sessão poderia ser jogado antes que os negociadores mesmo sentar em torno da mesa. Se o terreno mudar suficientemente entre dois compromissos, a próxima negociação começa com novas regras.