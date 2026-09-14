TERRA BRUCLE E HUMANIDADE OLHARAM TODOS

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A crise climática não é apenas uma crise de temperatura. É uma crise de civilização, responsabilidade e respeito pelos vivos.

O Pólo Norte está a derreter. As geleiras estão a recuar. As ondas de calor estão a assentar. As florestas estão a arder. Solos secos tornam – se incapazes de reter água, então chuvas violentas os transformam em correntes de lama. Vales inteiros podem balançar em poucas horas, da seca à inundação. E, no entanto, continuamos a falar sobre estes eventos como se fossem acidentes separados, sucessivos azar, imagens distantes que olhamos alguns segundos antes de seguir em frente.

Não. Já não se trata de procurar noutro lugar.

O planeta envia-nos uma mensagem de crescente violência: o nosso modo de viver a Terra tornou-se incompatível com os equilíbrios dos quais depende a nossa própria vida.

Talvez a maior catástrofe seja a nossa indiferença

Claro, o clima da Terra sempre variou. Naturalmente, incêndios, tempestades, secas e deslizamentos de terra sempre existiram. Mas o homem moderno aumentou enorme pressão a estes fenómenos: emissões de gases com efeito de estufa, destruição de florestas, artificialização do solo, poluição dos oceanos, sobreexploração de recursos, acumulação de resíduos, plásticos espalhados para as partes mais remotas do mundo.

Acreditávamos que a Natureza podia absorver tudo. Que poderia receber os nossos cigarros, as nossas águas sujas, os nossos plásticos, os nossos produtos químicos, os nossos aterros, as nossas construções, as nossas escavações, as nossas florestas arrasadas, e, no entanto, continuar a funcionar como antes.

Estávamos errados.

A natureza não é um lixo infinito. Não é uma reserva inesgotável de matérias-primas. Não é uma decoração que você dirige através do fim de semana antes de voltar a produzir e consumir mais e mais.

A natureza é o sistema vivo do qual dependemos a cada segundo.

A natureza não é externa ao homem

Talvez este seja o erro intelectual mais grave da nossa civilização: colocamos o ser humano de um lado e a Natureza do outro. Como se fôssemos seus donos. Como se um rio existisse apenas para ser capturado, uma floresta a ser cortada, uma montanha a ser arrancada, um vale a ser concreto e um mar para receber o que já não queremos ver.

Mas não estamos fora da Natureza.

Respiramos graças a ela. Bebemos graças a ela. Comemos graças a ela. Nossa carne, sangue, ossos e cérebro são feitos de matéria da mesma Terra. Pertencemos ao ciclo de vida que afirmamos dominar.

Destruir a Natureza é, portanto, destruir-nos — com uma defasagem de alguns anos ou gerações que nos dá a ilusão de que o acto não tem consequências.

A dívida ecológica é uma dívida estranha: quem a contrata nem sempre é quem a paga. Hoje podemos destruir uma floresta, envenenar um lençol freático, degradar uma costa ou desregular permanentemente um ecossistema, e passar a conta a crianças que ainda não nasceram.

Temos de sair da civilização dos resíduos

Nossa economia aperfeiçoou a arte de produzir. Ela deve agora aprender a arte de não destruir mais.

A produção sem pensar em resíduos já não é aceitável. O consumo sem saber de onde vem ou para onde irá já não é aceitável. Projetar objetos por alguns meses de uso e séculos de poluição não é mais aceitável.

A reciclagem não deve mais ser um suplemento de boa consciência. A redução de resíduos deve deixar de ser uma campanha publicitária. A protecção do solo, das florestas, dos rios, das costas e dos oceanos deve tornar-se uma prioridade tão fundamental como a energia, a segurança ou a saúde.

Temos de reutilizar. Conserto. Reciclagem. Limpa. Reflorestação. Restaurar solos. Proteger bacias hidrográficas. Evite que os rios se tornem esgotos. Reduzir plásticos desnecessários. Construir melhor. Produza melhor. Transporte melhor. Come menos estupidamente.

E acima de tudo, pare de acreditar que um país pode resolver um problema que não conhece fronteiras sozinho.

O clima não tem passaporte

O carbono não pára na alfândega. Os oceanos não têm fronteiras. Os principais sistemas climáticos ligam continentes. Uma floresta destruída, um oceano aquecido, uma calota de gelo enfraquecida ou uma atmosfera cheia de mais gases de efeito estufa afetam toda a humanidade.

Por conseguinte, a acção deve ser rápida e global.

Não em 50 anos. Não quando todos os governos acham o tempo politicamente confortável. Não quando todas as empresas amortizam seus modelos antigos. Não quando a próxima geração herdar os danos.

Agora.

Precisamos de acordos internacionais mais exigentes, de políticas energéticas coerentes, de investimentos maciços em eficiência e tecnologias limpas, mas também de uma profunda mudança de comportamento.

Pois nenhuma conferência internacional salvará um rio se os habitantes continuarem a despejar seus resíduos lá. Nenhuma tecnologia protegerá uma floresta se todos considerarem que ainda pertence a outra pessoa. Nenhuma lei será suficiente se o respeito pelos vivos não entrar em nossa consciência.

A revolução mais urgente começa com as crianças

É aí que tudo começa.

Temos de ensinar a uma criança que um rio está vivo.

Não vivo como homem ou animal, é claro, mas vivo como sistema: nasce, circula, alimenta, transporta, liga, abriga, transforma. Tem um equilíbrio que pode ser protegido ou quebrado.

Temos de lhe ensinar que uma floresta não é apenas um conjunto de árvores. Que uma montanha não é uma pilha de pedras. Que um vale não é um espaço vazio disponível para imóveis. Que uma praia não é um lugar para deixar para trás garrafas, sacos e bundas.

Cada criança deve conhecer um território real: um rio, uma floresta, uma montanha, um litoral, um vale. Observa as estações dele. Compreende as suas fraquezas. Apanha o lixo. Planta. Veja como a água circula. Entendam o que é solo vivo.

A educação ambiental não deve ser um capítulo secundário de um livro didático escolar. Deve ser uma formação em responsabilidade.

Ensinamos as crianças a respeitar uma luz vermelha, a propriedade dos outros e as regras da vida coletiva. Por que não devemos ensiná-los com a mesma força que um riacho, uma floresta ou uma montanha também têm uma dignidade que impõe deveres?

Expulsámos o sagrado da Natureza

Finalmente há uma dimensão mais profunda, que o nosso tempo hesita em pronunciar porque não é medida nem em dólares nem em graus: a dimensão espiritual.

Por milênios, o homem olhou para montanhas, florestas, fontes, céu, estrelas e oceanos com uma forma de respeito misturado com medo e admiração. Ele sabia intuitivamente que estava diante de algo que o excedeu.

Então nós gradualmente transformamos o mundo em uma mercadoria.

Demos um preço à madeira, ao metro quadrado, ao minério, ao barril, ao quilowatt, ao peixe, à água, mas esquecemos de dar valor à própria existência dos vivos.

Para aqueles que crêem em Deus, a questão torna-se ainda mais tonta: como podemos fingir respeitar o Criador enquanto desprezamos a sua Criação? Como podemos falar sobre a santidade da vida enquanto tratamos o mundo vivo como um depósito de lixo ou um armazém de matérias-primas?

A natureza não é Deus. Mas a vida da Natureza pode ser recebida como manifestação da Criação, como algo que nos foi confiado e não entregue à nossa predação ilimitada.

Podemos ter esquecido que o respeito pelos vivos é também uma forma de humildade.

E a humildade é precisamente o que falta numa civilização que se considera suficientemente poderosa para transformar todo o planeta sem ter de sofrer as consequências.

Somos a geração que sabe

Os nossos antepassados podiam dizer que não sabiam.

Não temos.

Vemos os glaciares a recuar. Estamos a medir o aquecimento. Observamos que os oceanos mudam. Conhecemos o papel dos gases com efeito de estufa. Sabemos o que acontece com os plásticos. Sabemos que solos destruídos absorvem menos água. Sabemos que algumas florestas e ecossistemas não são eternas.

Nós sabemos.

É por isso que a inacção do nosso tempo coloca uma terrível questão moral: o que será dito de nós se tivermos o conhecimento, as tecnologias e os meios para agir, mas, no entanto, optaram por preservar os nossos hábitos?

O que dirá uma criança de 2050 em frente a um rio morto, a uma floresta perdida ou a uma área inabitável?

Provavelmente não nos vai perguntar se a transição foi politicamente difícil.

Ele vai perguntar-nos:tu sabias. Porque não fizeste nada?

A Terra provavelmente sobreviverá. A questão é, e nós?

Falamos muitas vezes sobre salvar o planeta. A expressão é quase demasiado tranquilizadora.

O planeta não precisa de nós para virar o Sol. A Terra sofreu enormes convulsões muito antes do aparecimento da humanidade e experimentará outros.

O que precisamos para salvar são as condições extraordinárias que tornam possível a nossa civilização e uma imensa diversidade de formas de vida.

A questão não é, portanto, apenas ecológica.

Ele é humano.

Ele é moral.

Ele é espiritual.

E torna-se urgente.

Devemos escolher entre duas formas de civilização.

Continuará a medir o seu sucesso no volume do que extrai, produz, consome e descarta.

O outro finalmente compreenderá que o poder sem responsabilidade leva à destruição, e que uma civilização verdadeiramente avançada também reconhece o que protege.

Proteger um rio. Uma floresta. Uma montanha. Um vale. Mar. Um glaciar. Uma espécie.

Estes não são pequenos gestos marginais.

Está a reconstruir o nosso lugar no mundo.

Temos de reaprender a olhar para a Natureza não como uma reserva de recursos, mas como uma comunidade viva da qual fazemos parte.

E se não o fizermos rapidamente, chegará um dia em que deixaremos de debater como evitar a degradação.

Vamos ver os danos.

E será tarde demais para arranjar uma parte.

« Não somos os donos da Natureza. Somos parte dos vivos que temos o dever de transmitir. »

Bernard Raymond JABER