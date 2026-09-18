A Arábia Saudita voltou mesmo do Líbano? Nos bastidores, Riade permanece no coração do novo equilíbrio

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A discrição saudita no Líbano pode dar a impressão de apagamento. No entanto, informações publicadas por fontes de mídia em 18 de setembro contam uma história diferente. Riyadh ainda estaria diretamente envolvido no caso libanês e continuaria a apoiar a presidência de Joseph Aoun, o governo de Nawaf Salam e, sobretudo, o fortalecimento do exército. A diferença estaria no método: menos exposição pública, mais condições políticas e uma vontade de ver o Estado libanês produzir resultados antes de escala de mudanças de apoio externo. Esta leitura é particularmente importante num momento em que o fim da UNIFIL obriga o Líbano a procurar financiamentos substanciais e em que a questão do monopólio estatal das armas se torna o principal teste da nova fase.

Várias informações de bastidores ajudam principalmente a descartar uma leitura muito simples. A atenção de Riade é fortemente mobilizada pelo Iémen e pela deterioração da segurança regional, mas isso não significa que o processo libanês tenha sido abandonado. Pelo contrário, fontes informadas descrevem o envolvimento continuado da Arábia Saudita. Outra fonte de mídia, baseada em círculos diplomáticos, vai mais longe: refere-se a uma convergência EUA-Saudi sobre a necessidade de vincular significativa assistência ao exército com progressos concretos na implementação das decisões do Estado sobre as armas Hezbollah. Este segundo elemento não é confirmado por um anúncio oficial, pelo que deve ser considerado como informação atribuída. No entanto, deixa claro por que a ausência de grandes anúncios financeiros sauditas não significa necessariamente uma falta de estratégia.

Riade apoiaria Aoun e Salam, mas sem voltar à antiga política libanesa

As fontes informadas descrevem uma posição saudita bastante precisa. Riade continuaria a apoiar o Estado e suas instituições, com especial atenção para Joseph Aoun, Nawaf Salam e o exército. Isto é diferente dos períodos durante os quais a política saudita no Líbano se baseou mais diretamente em alianças partidárias, personalidades ou redes políticas. O centro de gravidade parece agora ser colocado na instituição estatal.

Este desenvolvimento merece ser levado a sério, uma vez que altera a forma como a influência saudita pode ser exercida. Apoiar um partido permite a intervenção na relação de poder interior. Para apoiar a presidência, o governo e o exército devem investir na transformação do funcionamento do Estado. No contexto atual, essa transformação tem um conteúdo muito concreto: o Estado deve gradualmente tornar-se o único detentor de decisão militar e armas.

A convergência com Joseph Aoun parece, portanto, estrutural. O Presidente afirmou em Paris que os libaneses escolheram o Estado e que a protecção do país deve ser da responsabilidade das suas instituições militares e de segurança. Nawaf Salam também defende a concentração de armas nas mãos do Estado. O exército é chamado para estender seu controle no Sul. Neste contexto, Riade não precisa ocupar diariamente a cena política libanesa para ver uma parte significativa de suas prioridades diretamente abordadas pelas instituições.

Isto talvez explique parte de sua discrição. Quando os objectivos perseguidos são consagrados na política oficial do Estado, a intervenção pública permanente torna-se menos necessária. Pode até tornar-se contraproducente se permitir que os opositores desta política a apresentem como uma injunção externa.

O apoio saudita poderia, assim, ser mais eficaz quando permanece em segundo plano.

O indicador real será financeiro

No entanto, a questão é até onde esse apoio institucional pode ir. As declarações políticas custam pouco. A transformação do exército custa muito mais.

Informações de uma fonte parlamentar indicam uma necessidade de até cerca de $5 bilhões para permitir que o exército assuma as funções necessárias para retornar com a partida da UNIFIL. Este montante não é confirmado por uma desagregação oficial disponível e deve continuar a ser tratado como uma estimativa comunicada. No entanto, basta demonstrar que o Líbano não poderá financiar toda esta transformação a curto prazo.

É aqui que a Arábia Saudita se está a tornar uma necessidade.

A França pode desempenhar um papel diplomático e fornecer certas capacidades. Os Estados Unidos são um grande parceiro militar e têm equipamento particularmente útil para o exército. A Jordânia tem experiência operacional e pode contribuir para a formação e coordenação. Mas os países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, têm uma capacidade financeira que pode alterar a escala do programa.

A ausência de um espetacular anúncio saudita em Paris torna, portanto, impossível concluir que Riade não participará. A reunião foi preparatória. As necessidades ainda precisam de ser transformadas em pedidos específicos e depois em contribuições nacionais. O momento-chave virá quando os parceiros tiverem de indicar o que realmente estão dispostos a financiar.

É também neste ponto que quaisquer condições sauditas se tornarão mais visíveis.

Ajudando o Exército Hezbollah e Armas: A Condição Ainda Não Escrito

Uma fonte de mídia relata, com base em informações diplomáticas, a existência de uma abordagem americana-saudiana que combina ajuda substancial ao exército na execução de decisões governamentais sobre armas Hezbollah. Esta formulação exige uma precaução essencial: as fontes fornecidas não apresentam qualquer acordo assinado ou declaração oficial saudita que estabeleça esta condição formalmente. Por conseguinte, seria incorrecto escrever que Riade apresentou publicamente um ultimato financeiro.

Mas o conteúdo da informação corresponde a uma lógica política identificável. Se o objetivo estratégico é tornar o exército o único instrumento militar legítimo no país, os doadores podem querer garantir que o dinheiro investido efetivamente muda a relação entre o estado e as estruturas armadas para além de seu controle.

A dificuldade reside na cronologia. Para exercer um verdadeiro monopólio, o Estado deve ter uma instituição militar suficientemente forte. No entanto, se o financiamento necessário para reforçar esta instituição depende de resultados anteriores no caso das armas, o exército pode encontrar-se confrontado com uma missão de que ainda não dispõe de todos os meios.

É sobre esta questão que as fontes diplomáticas descrevem uma nuance entre Paris e a abordagem americano-saudiense. A França gostaria de uma progressão mais gradual a fim de evitar um confronto interno e primeiro dar ao exército os meios para aumentar a sua presença. Washington e Riade estariam mais empenhados na tradução eficaz das decisões já tomadas.

A diferença não é necessariamente uma oposição ao objectivo final. É sobre como chegar lá.

Iémen explica parte da discrição saudita

A crise do Iémen é outro elemento essencial para compreender o comportamento de Riade. Os combates em torno do Estreito de Bab al-Mandeb, os ataques atribuídos aos Houthis e os incidentes que afetam o território saudita colocam o Reino em face de uma ameaça muito mais imediata do que o arquivo libanês.

Fontes de comunicação social em 18 de setembro descrevem confrontos significativos em torno dos eixos estratégicos do Iémen, enquanto a segurança marítima se tornou uma grande preocupação. Um residente iemenita foi morto na Arábia Saudita após os destroços de um drone interceptado na área de Taif, enquanto outros foram feridos. A questão da segurança de Meca também veio ao coração do confronto, com uma acusação saudita sobre uma tentativa de ataque e uma negação dos Houthis.

Neste contexto, seria surpreendente que o Líbano fosse a primeira prioridade operacional para Riade. Mas a redução da prioridade não significa desengajamento. Fontes informadas salientam precisamente esta distinção: a crise regional absorve uma parte considerável da atenção saudita, enquanto a questão libanesa continua a ser monitorada.

Esta hierarquia de prioridades pode mesmo aumentar o interesse de Riade na estabilização institucional no Líbano. Quanto mais o reino se depara com tensões no seu ambiente regional, menos melhor é ver um novo foco de confronto duradouro no Mediterrâneo oriental.

O caso libanês junta-se directamente ao confronto regional com o Irão

O Líbano não pode ser isolado do caso iemenita. Em ambos os casos, Riade é confrontado com a questão das organizações armadas ligadas ao Irã e sua relação com os Estados em que eles operam. As situações libanesas e iemenitas são muito diferentes política, institucional e militarmente. Seria abusivo confundi-los. Mas pertencem ao mesmo ambiente estratégico saudita.

Isto também dá um significado especial ao apoio ao exército libanês. Para Riade, o reforço do Estado não é apenas uma política de estabilização interna. Isso, teoricamente, reduz a capacidade de um ator não estatal de envolver o país em um confronto regional sem que as instituições oficiais controlem totalmente a decisão.

A recente guerra reforçou esta questão. O debate libanês sobre a decisão de guerra e paz já não é abstrato. Está directamente ligada às consequências económicas, territoriais e humanas de um confronto em que as escolhas regionais do Hezbollah desempenharam um papel importante.

Assim, a posição saudita pode ser entendida como uma estratégia de longo prazo: não procurar substituir um ator libanês por outro, mas empurrar gradualmente o sistema para um modelo onde o Estado tenha os instrumentos necessários para decidir.

No entanto, essa estratégia apresenta um risco. Se visto por uma parte da população como um projeto externo voltado exclusivamente para o Hezbollah, pode reforçar a polarização que o fortalecimento do Estado deveria reduzir.

Daí a importância do método.

Riade não tem interesse em transformar o exército em oponente de um partido libanês

Um dos desafios para os parceiros estrangeiros é apoiar o exército sem alterar a percepção nacional da instituição. A sua força política deve-se em grande medida ao facto de continuar a ser uma das poucas estruturas públicas capazes de manter a legitimidade transcomunitária.

Pedir-lhe para rapidamente se tornar o instrumento de um confronto com o Hezbollah poderia colocar esta característica à prova. É precisamente isso que o método gradual defendido por alguns parceiros procura evitar.

Para Riade, o dilema é real. O reino quer um estado capaz de monopolizar armas. Mas se o caminho para alcançar esse objetivo enfraquece o exército ou produz um conflito interno, o resultado seria contrário ao seu interesse estratégico.

Por conseguinte, a condicionalidade do auxílio deve ser tratada com prudência. Pode ser utilizado para levar as instituições à reforma. Pode também colocá-los numa posição impossível se os objectivos necessários forem mais rápidos do que as suas capacidades operacionais e o consenso político disponível.

Esta é provavelmente uma das razões pelas quais as possíveis condições permanecem mais perceptíveis na informação diplomática do que nas declarações públicas sauditas.

A relação com Washington dá a Riyadh outra alavanca

A dimensão americana-saudica também merece consideração. Ambos os países têm interesses comuns no reforço do Estado libanês e na limitação das estruturas militares autónomas. Mas eles não têm os mesmos instrumentos.

Washington pode fornecer uma parte significativa de equipamentos, treinamento e apoio militar. Os Estados Unidos também têm um canal decisivo com Israel. Riade tem capacidade financeira e influência política árabe.

A coordenação entre os dois combinaria assim as alavancas: assistência militar americana, financiamento árabe e pressão diplomática sobre os vários partidos.

Essa possibilidade explica por que a condicionalidade relatada pelas fontes é apresentada como americana-saudi e não estritamente saudita.

Também ajuda a entender por que Paris procura preservar seu próprio espaço. Se Washington, Riade e Israel determinassem apenas os parâmetros do futuro aparelho sulista, o papel francês seria consideravelmente reduzido. A reunião de Paris permitiu precisamente que Emmanuel Macron colocasse a França no centro do processo, envolvendo a Jordânia e outros parceiros.

A questão do apoio militar é, portanto, também uma questão de distribuição de influência internacional.

O retorno de Saad Hariri é outro indicador a ser monitorizado

Um elemento interno também poderia ser usado para medir a evolução da relação entre Riade e Líbano: o reposicionamento da Future Current e Saad Hariri.

Fontes internas relatam que um congresso político está sendo preparado e que uma nova doutrina deve se concentrar no monopólio estatal de armas, na decisão sobre guerra e paz, na rejeição de conflitos externos no território libanês e na implementação do Acordo de Taif. As mesmas fontes apresentam a ruptura do passado com a Arábia Saudita como um período a ser ultrapassado.

Seria prematuro inferir uma recuperação completa da antiga relação entre Riade e Saad Hariri. As fontes disponíveis não apoiam isso. Mas a convergência de temas é notável. O futuro discurso da corrente estaria precisamente em consonância com as prioridades actualmente apresentadas pelas instituições apoiadas por Riade.

O reino poderia assim encontrar-se confrontado com uma paisagem política diferente daquela que tinha deixado: uma presidência, um governo, um exército e potencialmente uma grande corrente sunita convergindo sobre a necessidade de colocar a decisão militar sob a autoridade do Estado.

Isto não significa o regresso da antiga « política saudita ao Líbano ». Pelo contrário, isso poderia marcar a transição para uma nova fórmula.

Influência menos visível mas potencialmente mais estruturante

A questão, portanto, provavelmente não é se a Arábia Saudita está « voltando » para o Líbano. A informação disponível sugere que ela realmente não saiu. O que mudou foi a natureza de sua presença.

Riade parece menos interessado na ocupação permanente da cena política do que no resultado institucional da fase atual. Joseph Aoun goza de seu apoio. Nawaf Salam também. O exército é o principal instrumento em torno do qual a nova arquitetura de segurança pode ser construída. As armas do Hezbollah continuam a ser a questão decisiva. O financiamento internacional pode tornar-se a alavanca para acelerar o processo.

Mas o reino avança em um ambiente onde cada decisão libanesa está ligada a uma questão regional. O Iémen, o Irão, Israel, os Estados Unidos e o pós-FINUL estão agora na mesma equação. Riade deve, portanto, escolher não só o que quer obter no Líbano, mas também o ritmo em que quer obtê-lo.

É aí que a discrição dele se torna interessante. Não parece necessariamente uma ausência. Pode ser uma política que aguarda o momento em que os retornos terão de ser convertidos em dinheiro, equipamento e decisões.

O verdadeiro teste não será, portanto, o número de funcionários sauditas que aparecem em Beirute. Virá quando a conferência internacional de apoio ao exército tiver de atribuir contribuições e os parceiros do Líbano especificarem as suas condições. Nesse momento, será possível medir muito mais precisamente o papel que Riade pretende desempenhar.

Para trás da questão financeira é uma questão política mais importante:está a Arábia Saudita disposta a financiar a ascensão do Estado libanês antes de resolver a questão das armas, ou considera agora que esta subida do poder e o monopólio das armas têm de progredir em conjunto?

A resposta determinará se a atual discrição saudita é a de um ator que se afasta, ou a de um ator que espera que o equilíbrio de poder seja maduro o suficiente para enfrentar suas principais alavancas.