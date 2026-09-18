ONU: vistos para o Irão, recusa para os palestinianos

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A administração de Donald Trump autorizou o presidente iraniano Massoud Pezeshkian, o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi e uma pequena delegação em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU. A decisão é tomada quando os Estados Unidos e o Irão estão em guerra há mais de seis meses. Contrapõe-se, sobretudo, com a tomada por Washington no dia anterior: o Presidente palestiniano Mahmoud Abbas e a sua delegação foram negados vistos para participar na mesma reunião diplomática.

Washington abre a ONU para líderes iranianos

Na quinta-feira, 17 de setembro, o Departamento de Estado dos EUA anunciou que havia aprovado os vistos da « delegação principal » iraniana e o pessoal necessário para sua participação na semana de alto nível da Assembleia Geral.

Esta delegação inclui Massoud Pezeshkian e Abbas Araghchi. No entanto, será menor do que o enviado por Teerão no ano anterior.

A decisão é particularmente notável devido ao estado das relações entre Washington e Teerão. Ambos os países estão envolvidos há mais de seis meses num conflito que ainda não foi resolvido diplomaticamente.

Actualmente, não existe acordo sobre duas questões fundamentais. O primeiro diz respeito ao Estreito de Ormuz e às condições para um regresso ao tráfego marítimo normal. A segunda diz respeito a um eventual reatamento das negociações sobre o programa nuclear iraniano.

A presença de Pezeshkian e Araghchi em Nova Iorque não significa, portanto, que Washington esteja a relaxar a sua política em relação à República Islâmica.

As sanções dos EUA continuam em vigor. As autoridades norte-americanas continuam também a considerar o Irão como um Estado que apoia o terrorismo. Washington também lançou nas últimas semanas uma nova campanha para cortar o que apresenta como circuitos financeiros essenciais para Teerão.

Vistos iranianos: obrigações relacionadas com a sede da ONU

Para justificar a autorização concedida aos funcionários iranianos, o Departamento de Estado invocou as obrigações dos EUA como país anfitrião da sede das Nações Unidas.

Os Estados Unidos têm particular flexibilidade no que respeita às delegações estrangeiras que visitam a sede da organização internacional em Nova Iorque. Esta situação não os impede de impor certas restrições.

Washington anunciou que as autoridades iranianas permaneceriam sujeitas a restrições de viagem durante a sua estadia. Eles também estarão sujeitos a restrições na compra de luxo e outros bens.

As delegações iranianas anteriores já tinham sido sujeitas a regras rigorosas. Sua viagem para Nova Iorque foi altamente restrita em torno da sede das Nações Unidas, da missão iraniana e dos locais autorizados.

Funcionários iranianos também foram impedidos de fazer certas compras, particularmente em marcas atacadistas americanas acessíveis por membros.

Este ano, Washington acrescenta outra limitação: a delegação autorizada a entrar nos Estados Unidos será menor do que a de 2025.

Mahmoud Abbas privado de visto para a mesma Assembleia Geral

O contraste é ainda mais acentuado, uma vez que o anúncio relativo ao Irão chega apenas um dia após uma decisão contrária relativamente aos palestinianos.

O governo Trump recusou os vistos solicitados pelo presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas e membros de sua delegação para participar da Assembleia Geral.

Washington permite assim que os altos funcionários de um país com o qual os Estados Unidos estão em guerra viajem para Nova Iorque, ao mesmo tempo em que se recusam a se juntar à delegação política palestiniana liderada por Mahmoud Abbas.

O Departamento de Estado, no entanto, fornece bases separadas para ambas as decisões.

No caso iraniano, Washington destacou suas obrigações de país anfitrião e autorizou uma pequena delegação, sob fortes restrições.

No que diz respeito aos palestinianos, a administração dos Estados Unidos culpou a Autoridade Palestiniana, nomeadamente, pelas suas acções perante os tribunais internacionais e pela sua política de pagamento de subsídios aos palestinianos detidos por Israel.

Os Estados Unidos também acusam a Autoridade Palestiniana de procurar « internacionalizar » o conflito israelo-palestiniano, inclusive através de seus apelos ao Tribunal Internacional de Justiça e ao Tribunal Penal Internacional.

A administração Trump acredita que esses passos são incompatíveis com os compromissos que espera da liderança palestina no contexto de um acordo negociado com Israel.

Dois estatutos diferentes nas Nações Unidas

As diferenças de tratamento também ocorrem dentro de um determinado quadro jurídico e diplomático.

Os Estados Unidos não reconhecem a Autoridade Palestiniana como o governo de um Estado-Membro de pleno direito das Nações Unidas. A Palestina tem estatuto de observador não-membro junto das Nações Unidas.

O Irão, por outro lado, é um Estado-Membro das Nações Unidas desde 1945. Sua delegação representou, portanto, um membro pleno da organização baseada nos Estados Unidos.

Este status não remove todas as restrições americanas. Washington já restringiu a viagem de funcionários estrangeiros e pode, em certas circunstâncias, recusar vistos ou desencorajar certos pedidos.

Mas a situação atual produz uma imagem diplomática incomum: Massoud Pezeshkian será capaz de acessar a Assembleia Geral, enquanto Mahmoud Abbas não será capaz de retornar fisicamente a ela no chefe de sua delegação.

No entanto, a representação palestiniana nas Nações Unidas não é abolida. Os diplomatas palestinos já credenciados podem continuar a participar no trabalho da organização.

Autoridade Palestiniana denuncia medida punitiva

A Autoridade Palestiniana condenou a recusa dos EUA e desafiou os argumentos de Washington.

Afirma o seu empenho numa solução política negociada, defendendo simultaneamente o seu direito de utilizar as instituições internacionais para obter um reconhecimento mais amplo do Estado palestiniano e desafiar certas políticas israelitas.

Seu Departamento de Relações Exteriores acreditava que as restrições impostas aos seus funcionários não promoveram a paz ou a luta contra a violência.

A liderança palestiniana argumenta também que estas medidas enfraquecem os actores a favor de uma solução política de dois Estados. Ao mesmo tempo, acusa Israel de comprometer essa perspectiva através de projetos de colonização, ocupação e anexação.

Washington apresenta uma leitura diferente. O governo Trump há muito critica a Autoridade Palestiniana por algumas de suas políticas e considera suas ações judiciais internacionais contra Israel como um obstáculo ao processo diplomático que favorece.

Por conseguinte, o diferendo vai além da emissão de vistos. Afecta o estatuto internacional da Palestina, a sua estratégia diplomática e judicial e as condições impostas pelos Estados Unidos às suas relações com a Autoridade Palestiniana.

Delegação iraniana permitida apesar da guerra

No entanto, a situação iraniana continua excepcional no seu contexto militar.

Os Estados Unidos e o Irão estão directamente envolvidos em conflitos, enquanto as tensões se estendem às principais rotas marítimas do Médio Oriente.

O Estreito de Ormuz permanece no centro do confronto. As perturbações da navegação nesta área estratégica contribuíram para as tensões nos mercados mundiais da energia.

No Mar Vermelho, os ataques dos Houthis iemenitas, apoiados pelo Irão, contra a infra-estrutura saudita e a navegação comercial também agravam os riscos. As dificuldades simultâneas nestas duas rotas marítimas contribuíram para o aumento dos preços mundiais do petróleo.

Apesar desse confronto, Washington decidiu permitir que Pezeshkian e Araghchi defendessem a posição do Irã diretamente diante das Nações Unidas.

No entanto, não foram anunciadas reuniões com funcionários dos EUA. Por conseguinte, a emissão de vistos não constitui, nesta fase, uma indicação de uma retoma do diálogo bilateral.

Pezeshkian e Araghchi sob fortes restrições em Nova Iorque

No entanto, a semana de alto nível da Assembleia Geral oferecerá à diplomacia iraniana uma rara oportunidade de contactos internacionais no mesmo local.

Massoud Pezeshkian pode apresentar a posição de Teerão perante os Estados-Membros. Abbas Araghchi, por sua vez, poderá aumentar as reuniões com seus homólogos à margem das reuniões oficiais.

Estas reuniões podem permitir intercâmbios directos ou indirectos sobre o conflito, o Estreito de Ormuz e a energia nuclear iraniana. No entanto, não há qualquer indicação de que eles irão conduzir a negociações formais com Washington.

As restrições americanas recordarão também a natureza especial desta presença iraniana. Vistos dão aos líderes iranianos acesso ao trabalho das Nações Unidas, mas não uma liberdade geral de circulação nos Estados Unidos.

Assim, a administração Trump mantém duas decisões paralelas a alguns dias antes da abertura do encontro de Nova Iorque: uma pequena delegação iraniana poderá entrar nos Estados Unidos, apesar da guerra, sob estritas restrições, enquanto Mahmoud Abbas e sua delegação palestina permanecerão sem vistos.