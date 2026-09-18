Após a UNIFIL, a batalha escondida pelo controle do sul do Líbano

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A reunião de Paris sobre o apoio ao exército libanês deu a imagem de um consenso: reforço da instituição militar, preparação para o fim da UNIFIL e evitar um vazio de segurança no Sul. A informação dos bastidores publicada em 18 de setembro, no entanto, desenha um quadro muito menos consensual. Vários projetos concorrentes são discutidos para o dia seguinte. Paris e Roma estão a trabalhar numa presença europeia. Ankara supostamente propôs uma força multinacional dominada pelos muçulmanos. Washington procura salvaguardas muito mais precisas no controlo de armas. Finalmente, Israel pretende manter um controle decisivo sobre a natureza do arranjo que poderia se estabelecer perto de sua fronteira.

O desafio já não é simplesmente substituir a UNIFIL. É saberque irá realmente controlar o sistema de segurança do Sul após a sua partidaPor trás desta questão está também o futuro papel do exército, o calendário de retirada israelense, o destino das armas do Hezbollah e o lugar que a França, os Estados Unidos e as potências regionais manterão no arquivo libanês.

Paris quer impedir que a partida da UNIFIL signifique também o seu próprio apagamento

A França começou a preparar o pós-FINUL com a Itália. Este trabalho já não é uma simples hipótese diplomática. Joseph Aoun e Emmanuel Macron discutiram isso diretamente em Paris. Em particular, está a ser analisada uma fórmula civil e militar europeia no âmbito da política europeia de segurança e defesa. Ao mesmo tempo, foram realizadas discussões sobre o quadro internacional para evitar um vazio entre a partida da força atual e a ascensão do exército libanês.

Emmanuel Macron estabeleceu publicamente a doutrina francesa: a força internacional não deve ser substituída por outra força que exerceria as responsabilidades do Estado. O exército tem de se tornar o principal actor. Uma presença externa poderia permanecer para apoiá-la. Esta distinção é essencial porque Paris não só defende a continuidade de uma presença estrangeira. A França procura organizar uma transferência gradual de responsabilidade para Beirute, mantendo em torno do exército um mecanismo capaz de prestar assistência material e operacional.

Mas fontes diplomáticas citadas por uma fonte midiática descrevem uma negociação mais conflituosa. Segundo eles, Paris gostaria de apoiar o exército e a preparação do pós-FINUL os dois instrumentos do seu regresso ao primeiro plano no dossiê libanês. Esta estratégia atenderia às reservas americanas e israelenses. O desacordo não diz respeito apenas à bandeira dos soldados que permaneceriam no Sul. Isso diz respeito à missão deles.

Este é provavelmente o ponto mais importante em todo o caso. Uma missão de assistência ao exército no controlo de uma fronteira não é comparável com uma força para verificar a implementação do desarmamento. No primeiro caso, o Estado libanês mantém a iniciativa. Na segunda, um ator externo adquire controle sobre uma questão que afeta diretamente o equilíbrio político interno.

O mandato da força futura é o verdadeiro ponto de ruptura

Segundo informações de fontes diplomáticas, Israel não iria querer encontrar um mecanismo internacional após a UNIFIL se limitar a observar violações. Procuraria obter garantias mais vinculativas. Uma eventual força sucessora deverá poder verificar eficazmente a aplicação das disposições de segurança e a ausência de infra-estruturas militares do Hezbollah nas zonas em causa.

Tal evolução alteraria profundamente a natureza da presença internacional. Verificar a ausência de armas requer inteligência, vigilância e acesso ao solo. O próximo passo é determinar o que acontece quando uma instalação suspeita é descoberta. A informação é transmitida apenas ao exército libanês? Aos Estados participantes? Nos Estados Unidos? Israel através de um mecanismo internacional? Uma missão pode solicitar acesso a um site? O exército é o único autorizado a entrar?

Nenhuma resposta definitiva a estas questões aparece nas informações disponíveis. É precisamente isso que torna as discussões importantes. O mandato futuro poderia decidir sobre o equilíbrio de poder mesmo antes da composição da missão ser conhecida.

O Líbano, por seu lado, procura manter uma forte legitimidade internacional para qualquer acordo de substituição da UNIFIL. Esta preferência não é apenas diplomática. Uma missão com cobertura internacional oferece mais garantias ao seu pessoal e, teoricamente, limita a possibilidade de que apenas um Estado imponha as suas regras. Também permite que Beirute defenda o princípio de que o exército permanece a autoridade soberana, enquanto a presença estrangeira desempenha uma função de assistência.

O problema é que esta abordagem não responde automaticamente à exigência de Israel de salvaguardas verificáveis. É aqui que as duas lógicas se chocam.

O apoio ao exército poderia ser condicionado ao que se pede para alcançar

Outra informação de fundo lança luz sobre a dificuldade. Fontes diplomáticas relatam uma ligação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita entre uma ajuda militar substancial e a implementação de decisões governamentais sobre a concentração de armas nas mãos do Estado. Isto não é, nos documentos disponíveis, uma condição escrita e oficialmente anunciada. Por conseguinte, deve ser considerada uma informação atribuída, e não uma decisão formal.

Mas esta informação permite-nos entender porque Paris insiste tanto na necessidade de fortalecer o exército primeiro. A França favoreceria uma abordagem gradual. A ideia é simples: pedir ao exército para assumir um espaço muito maior, substituir gradualmente uma força internacional e simultaneamente lidar com o arquivo de armas requer meios adicionais, mesmo antes que os resultados possam ser alcançados.

O paradoxo é óbvio. Alguns parceiros podem solicitar ao Estado que demonstre a sua capacidade de impor a sua autoridade antes de prestar qualquer assistência necessária para o conseguir.

A reunião de Paris também identificou necessidades muito concretas. Estes incluíam vigilância aérea, controle de drones, peças sobressalentes, controle territorial e capacidades para permitir que o exército expanda sua implantação em uma base sustentável. O Rei Abdullah II pediu que essas lacunas fossem rapidamente preenchidas. Também ligou o fortalecimento do exército à sua capacidade de lidar com a questão da concentração de armas nas mãos do Estado.

Por conseguinte, o debate sobre o financiamento não é secundário. É uma das chaves para o equilíbrio de poder. Aqueles que financiam as novas capacidades do exército necessariamente ganham influência nas prioridades que querem ver implementadas.

Israel poderia usar calendário militar para influenciar negociações

Informações adicionais dos círculos políticos ligam esta batalha diplomática às operações de campo. Segundo estas fontes, Israel procuraria utilizar o período anterior à oitava sessão de negociação para melhorar a sua posição antes da próxima reunião. O objectivo seria consolidar gradualmente uma realidade de segurança em certas partes do Sul e chegar à mesa com um equilíbrio de poder mais favorável.

Esta leitura dá outro significado às operações militares. Cada avanço ou posição mantida não seria apenas um evento tático. Pode tornar-se um elemento de negociação. Quanto mais Israel controla os pontos à medida que uma nova fase diplomática se abre, mais coisas tem de voltar em troca de garantias.

Esta lógica também explica a insistência libanesa na retirada. Beirute se recusa a tratar o controle de armas como uma obrigação isolada, enquanto parte do território permanece ocupada. Joseph Aoun lembrou a Paris que o Líbano tinha assumido compromissos, mas que a sua plena implementação não podia ser separada da cessação dos ataques e da retirada de Israel.

A sequência torna-se decisiva. Israel pode solicitar garantias antes de retirar. O Líbano apela à retirada para que o Estado possa exercer plenamente a sua autoridade. Alguns doadores querem resultados sobre armas antes de mais assistência. O exército pede meios para realizar estas missões. Assim, cada ator condiciona seu movimento ao de outro.

Este mecanismo pode produzir negociações sem fim.

A Turquia colocou sobre a mesa uma solução que altera a natureza do problema

Neste contexto, Ancara teria apresentado uma proposta muito diferente do projecto europeu. Segundo fontes políticas, a Turquia gostaria de participar no quadro pós-FINUL e teria proposto uma força multinacional, incluindo Egito, Paquistão, Indonésia e Malásia, com a possibilidade de envolver outros países árabes.

Esta proposta não é trivial. Responde a uma das fraquezas de um mecanismo exclusivamente europeu: a sua aceitabilidade política. Uma força composta por países árabes e muçulmanos poderia ser mais difícil de apresentar no Líbano como um arranjo ocidental projetado principalmente para satisfazer demandas israelenses. Daria também a Ancara um papel directo no equilíbrio de segurança do Levante.

No entanto, as mesmas fontes indicam que Israel rejeita esta hipótese, precisamente porque não quer que as forças turcas se estabeleçam perto da sua fronteira. Se essa oposição for confirmada, a proposta turca revela uma restrição fundamental: a composição da futura missão dependerá tanto da geopolítica regional como das necessidades do exército libanês.

A posição do Hezbollah acrescenta outra dimensão. As fontes políticas apontam para uma maior flexibilidade no movimento para uma fórmula que inclui a Turquia e os países muçulmanos em oposição a uma força ocidental. Mais uma vez, este não é um acordo formal Hezbollah sobre um projeto finalizado. Mas esses dados mostram que a escolha dos contribuintes poderia ser usada para reduzir a resistência política doméstica a um novo mecanismo.

O resultado é um triângulo particularmente difícil de resolver. Uma força aceitável para Israel dificilmente pode ser aceitável para o Hezbollah. Uma fórmula considerada menos problemática pelo Hezbollah pode ser rejeitada por Israel. O Governo libanês deve encontrar entre os dois uma missão suficientemente legítima para funcionar sem se tornar um novo terreno para o confronto.

Arábia Saudita permanece no arquivo, apesar de uma presença pública mais discreta

Fontes informadas também contradizem a ideia de uma retirada saudita do arquivo libanês. Riade permaneceria envolvido com o Estado, Joseph Aoun, Nawaf Salam e o exército. A sua actual discrição estaria mais ligada às prioridades regionais, nomeadamente no Iémen, do que ao abandono do Líbano.

Isto é importante para o pós-FINUL. Uma transformação do exército para a escala prevista exigirá financiamento que a França provavelmente não pode assumir sozinha. Os Estados Unidos podem fornecer alguns dos equipamentos e assistência. Os países do Golfo têm capacidade financeira para dar ao projecto uma dimensão completamente diferente.

O papel saudita poderia, portanto, tornar-se decisivo quando as discussões gerais fossem convertidas em compromissos quantificados. Mas se a condicionalidade política relatada por algumas fontes diplomáticas for confirmada, Riade não seria apenas um locador. Ele também estaria envolvido na definição da sequência: auxílio, extensão da autoridade do Estado e processamento do arquivo de armas.

É precisamente por esta razão que a reunião de Paris não deve ser apenas lida como uma conferência de apoio. É o início das negociações sobre as próprias condições para esse apoio.

O risco real: uma transição onde ninguém aceita o mesmo « dia seguinte »

A dificuldade do pós-FINUL é, em última análise, menor devido à ausência de projetos do que à sua incompatibilidade parcial. Paris e Roma estão a trabalhar numa solução europeia. Ancara está apresentando uma fórmula multinacional com domínio muçulmano. Washington quer garantias de segurança suficientes. Israel procura um mecanismo para impedir a reconstrução das capacidades do Hezbollah. O Líbano quer que o exército continue a ser a autoridade central e recusa um mecanismo externo para substituir a soberania nacional.

Estas posições ainda podem ser reconciliadas, mas isso requer responder a perguntas muito concretas que permanecem em aberto. Quem vai monitorar as áreas evacuadas por Israel? Que país irá fornecer capacidades de vigilância aérea? A presença futura terá acesso às informações recolhidas pelo exército? Será ela própria capaz de verificar certos locais? Quem financiará a sua operação? O que acontecerá se as suas observações e as das autoridades libanesas discordarem? Acima de tudo, será que a retirada israelita precederá a implantação do novo dispositivo ou irá avançar em paralelo com ele?

É em torno destas questões que se joga a verdadeira batalha.

A França pretende evitar duas perdas simultâneas: a da UNIFIL e a da sua influência histórica no caso libanês. Os Estados Unidos têm a alavanca israelense e uma grande parte dos recursos militares necessários para o exército. Israel quer transformar a transição numa garantia duradoura contra o Hezbollah. A Turquia procura um portal estratégico. A Arábia Saudita tem uma capacidade financeira e política que pode tornar-se decisiva. Quanto ao Líbano, deve obter assistência suficiente de todos, sem permitir que nenhum destes actores defina apenas o Sul.

O pós-FINUL ainda não é um plano. É..uma negociação sobre o poderPoder do exército no território, poder de uma possível missão internacional para controlar o que acontece, poder dos doadores sobre as condições da sua ajuda e poder de Israel para ligar a sua retirada às garantias que exige.

A questão decisiva não é, portanto, a de que uniforme substituirão os pacificadores. É para determinarquem vai verificar o quê, em nome de quem, e com que consequênciasÉ sobre estes poucos parâmetros muito concretos que decidirá se o fim da UNIFIL marca realmente o regresso do Estado libanês ao Sul, ou simplesmente a transição de um sistema de controlo internacional para outro.