Crédito Mutuel Archéa recupera parte dos fundos

Credit Mutuel Arkéa recuperou parte do dinheiro desviado durante o ataque cibernético revelado em 4 de novembro. Daniel Baal anunciou na sexta-feira 6 de novembro, sem especificar o montante recuperado. O grupo tinha reconhecido uma ordem de grandeza superior a 100 milhões de euros. Os fundos bloqueados, os montantes devolvidos e as perdas permanentes continuam por distinguir. O banco assegura que os ativos de seus clientes sejam preservados e nega uma invasão por Fortuneo. A investigação judicial continua sob a liderança do Escritório Anticrime.

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Crédito Mutuel Arkéa recuperou parte do dinheiro roubado durante o ciberataque revelado na quarta-feira, 4 de novembro. Daniel Baal, presidente da Confederação Nacional de Crédito Mutuel, anunciou sexta-feira, 6 de novembro na televisão. Ele não especificou o montante recuperado ou a proporção de fundos recuperados. O banco reconheceu um desvio superior a 100 milhões de euros. Por conseguinte, continua por estabelecer o prejuízo definitivo.

« O Crédit Mutuel Archéa já recuperou parte dela », disse Daniel Baal, segundo uma agência de notícias. A palavra « hoje » refere-se a sexta-feira, 6 de novembro, o dia de seu discurso. Este anúncio marca um passo em frente nos esforços para encontrar o dinheiro. Não constitui um balanço financeiro do ataque.

Crédito Mutuel Archéa ainda não quantifica as suas perdas

O gestor confirmou que os montantes roubados excederam 100 milhões de euros por ordem de grandeza. O valor mais preciso de 118 milhões de euros circula na imprensa francesa. No entanto, Arkea não o validou como uma quantia exata. Em seus esclarecimentos publicados em 4 de novembro, o grupo aceitou apenas a ordem de magnitude dessa estimativa.

Há ainda que distinguir três elementos: transacções fraudulentas, fundos bloqueados e recuperações efectivas. Já na quarta-feira, o banco informou que tinha obtido o bloqueio de parte do dinheiro. Prosseguia outros passos para recuperá – lo. A declaração de sexta-feira não nos permite saber se os fundos mencionados por Daniel Baal correspondem aos montantes já bloqueados.

Esta distinção é relevante para a avaliação do prejuízo. Um montante desviado não se torna necessariamente uma perda permanente se os fundos puderem ser devolvidos. Por outro lado, o anúncio da recuperação parcial não fornece informações sobre a totalidade dos montantes ainda solicitados. Nenhuma percentagem de recuperação pode ser deduzida das informações publicamente disponíveis.

Arquéa afirma que os montantes envolvidos não ameaçam sua saúde financeira. O grupo não acompanhou esta avaliação por uma conta detalhada dos fundos liberados, bloqueados e recuperados. A publicação de tal revisão ajudará a medir o efeito das abordagens em curso.

A conta própria do banco foi utilizada para transferências

Em seu comunicado complementar de 4 de novembro, Arkea descreveu transferências feitas de sua própria conta para outras instituições bancárias. O grupo alega que os atacantes não utilizaram as contas dos clientes de suas federações ou subsidiárias.

O banco coloca o ponto de entrada na plataforma de um provedor. Ela não diz o nome dela. Nega uma intrusão da Fortuneo, sua subsidiária bancária online, ao contrário das primeiras notícias na imprensa. Também espalha um erro humano dentro dele e descreve um ataque de fora.

Estes pormenores estabelecem a versão do estabelecimento. Não constituem as conclusões do inquérito. O papel exacto do prestador e o mecanismo de transferência permanecem por clarificar. Não há base pública para atribuir responsabilidade criminal a uma pessoa ou empresa nomeada.

Arquéa também evoca uma possível conversão de dinheiro em criptomoeda, após sua transferência para outros atores bancários. O texto escolhido permanece condicional. Não basta estabelecer que todos os fundos desviados seguiram esta rota, nem identificar o seu destino final.

Transferências diferidas, bens preservados de acordo com Arquéa

O grupo suspendeu algumas transações após detectar o ataque. Apresenta esta medida como medida de precaução destinada a evitar novos movimentos fraudulentos. Para os clientes, o resultado anunciado foi um atraso na execução das transferências.

Na sua comunicação de 4 de Novembro, o banco indicou que quase todas as operações tinham retomado de manhã. Afirmou que tinha realizado controlos e reforçado as suas medidas de segurança antes da retoma. Esta situação não constitui um registo em tempo real de cada serviço ou operação.

A Arkea assegura que o incidente não resultou em quaisquer consequências sobre os ativos de seus clientes. Daniel Baal assumiu este seguro na sexta – feira, lembrando – se de que nenhuma conta privada havia sido afetada de acordo com o banco. As informações disponíveis referem-se, assim, à fraude contra os fundos do grupo e não a uma imposição geral sobre a poupança dos clientes.

O perímetro deve ser especificado. Crédit Mutuel Archéa inclui as federações de Crédit Mutuel de Bretagne e Crédit Mutuel du Sud-Ouest, bem como Fortuneo. A Confederação Nacional de Crédit Mutuel, presidida por Daniel Baal, supervisiona as várias federações. As duas estruturas não estão confusas.

A investigação continua, sem nenhum prêmio anunciado

A seção de crimes cibernéticos do Ministério Público de Paris abriu uma investigação após uma denúncia apresentada na quarta-feira, de acordo com informações judiciais relatadas pela imprensa francesa. As investigações dizem respeito a uma violação de um sistema automatizado de processamento de dados organizado. Eles foram confiados ao Escritório Anti-Cybercrime.

Daniel Baal disse na sexta-feira que não podia dizer se o ataque era francês ou estrangeiro. Por conseguinte, nenhuma origem geográfica pode ser deduzida das suas declarações. Arkéa disse para trabalhar com as autoridades judiciais e policiais para reconstruir a origem e a condução das operações.

O banco também mantém um aviso preventivo contra o phishing. Lembra aos seus clientes nunca comunicarem os seus IDs, senhas, números de cartão ou códigos de validação recebidos pela SMS. Em seus esclarecimentos, explica esse aviso pelo risco de fraudes explorando a atualidade do ataque. Este aviso por si só não constitui confirmação de uma fuga de dados do cliente.

Os dados futuros esperados dizem respeito ao montante efectivamente recuperado e aos fundos ainda procurados. A recuperação parcial anunciada em 6 de Novembro deixa estes dois números em aberto.

Foto da sede da Relecq-Kerhuon, 21 de setembro de 2023: FJaffres / Focale fixa, via Wikimedia Commons. Cobertura assistida pelos IA da fotografia real. Fotografia e adaptação sobCC BY-SA 4.0.Fotografia de origem.

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