Líbano: Quase 700 farmácias ameaçadas de encerramento

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A rede farmacêutica libanesa está passando por uma nova fase crítica. Cerca de 200 farmácias já fecharam suas portas e quase 700 mais estão agora em risco, enquanto as farmácias ainda ativas vêem suas margens comprimidas por custos crescentes, fraco poder aquisitivo e mudanças no mercado de drogas. Por detrás destas dificuldades financeiras parece agora constituir um risco para a saúde: se os encerramentos continuarem, o acesso aos medicamentos poderá concentrar-se nas grandes cidades e tornar-se mais difícil em áreas onde uma farmácia por vezes serve várias localidades.

A crise vem como o setor já absorveu seis anos de agitação desde o colapso financeiro de 2019. A desvalorização da libra, a supressão progressiva dos subsídios, a explosão do preço dos medicamentos importados, o desenvolvimento de genéricos, a diminuição do poder de compra e o desaparecimento do crédito bancário alteraram profundamente a economia dos funcionários. O rápido aumento do pagamento electrónico hoje acrescenta uma nova restrição: taxas bancárias, prazos de liquidação e custos de transacção podem reduzir uma margem já reduzida.

Farmacêutica no Líbano: 200 encerramentos e 700 farmácias ameaçadas

Os números comunicados pela imprensa libanesa dão o aviso. Cerca de 200 estabelecimentos já cessaram as suas operações e um adicional de 700 estaria em risco de encerramento. Quando comparados a uma rede nacional de vários milhares de funcionários, estes números não significam o desaparecimento iminente da farmácia local. Por outro lado, mostram que grande parte do sector opera actualmente com uma rentabilidade insuficiente.

O problema reside na própria estrutura da actividade. Uma farmácia não fixa livremente o preço dos medicamentos que vende. Isto depende dos mecanismos de fixação de preços e das margens regulamentadas. Quando os custos de exploração aumentam mais rapidamente do que as receitas de vendas, os preços oficiais não podem simplesmente aumentar, tal como o comércio normal.

No entanto, estes custos aumentaram acentuadamente desde 2019. Aluguel, eletricidade, geradores, assinaturas, software, segurança, equipamentos e parte dos salários são agora faturados ou indexados ao dólar. Além disso, há a necessidade de manter um estoque suficientemente grande de medicamentos, que detém um dinheiro considerável.

A dolarização de facto da droga reduziu algumas das carências causadas pelo antigo sistema de subsídios. Também transferiu uma parte muito maior do custo para pacientes e farmácias forçadas a financiar suas ações a preços muito superiores aos do período pré-crise.

Assim, o farmacêutico encontra-se entre duas restrições: um paciente com baixo poder de compra e fornecedores cujos produtos estão em grande parte ligados a moedas.

O medicamento mudou de economia desde 2019

Para compreendermos a situação actual, temos de voltar ao colapso do sistema financeiro.

Antes de outubro de 2019, o Banco do Líbano realizou oficialmente o livro em torno de £1.507.5 por um dólar. Os medicamentos importados beneficiaram então de um mecanismo de financiamento em moeda estrangeira para limitar os seus preços em moeda local.

Este modelo tornou-se insustentável quando as reservas cambiais do banco central contraíram.

O Líbano importa a maior parte dos medicamentos consumidos no país, mesmo que exista uma indústria farmacêutica local. Quando os dólares começaram a esgotar-se, os importadores encontraram dificuldades em financiar suas ordens. A escassez aumentou e as farmácias têm visto alguns tratamentos comuns, como medicamentos para doenças crônicas, desaparecerem de suas prateleiras.

O sistema de subvenções foi progressivamente reduzido.

Esta evolução era praticamente inevitável em termos financeiros: continuar a financiar as importações à taxa artificial da antiga paridade teria consumido já reservas externas muito enfraquecidas. Mas a abolição da ajuda levou a um aumento considerável dos preços pagos pelos doentes.

Assim, o sector passou de uma crise de disponibilidade para uma crise de acessibilidade.

Os medicamentos estão mais disponíveis do que no auge da escassez, mas algumas famílias têm agora dificuldade em comprá-los. Para as farmácias, isto significa que o aumento nominal do volume de negócios não corresponde necessariamente a uma melhoria da rendibilidade: o preço das acções aumentou simultaneamente.

Existências caras numa economia sem crédito

O desaparecimento quase completo do crédito bancário é uma das diferenças fundamentais entre uma farmácia libanesa e um escritório numa economia normal.

Uma farmácia deve sempre ter centenas ou até milhares de referências. Alguns giram rapidamente; Outros podem permanecer nas prateleiras por vários meses antes de serem vendidos. No entanto, devem ser mantidos para satisfazer os requisitos.

Este estoque representa capital fixo.

Antes da crise, uma empresa poderia utilizar facilidades bancárias, descobertos ou outros instrumentos de financiamento para gerir o seu capital de giro. Desde 2019, esses mecanismos permanecem extremamente limitados. Muitas empresas libanesas têm de financiar o seu negócio com o seu próprio fluxo de caixa.

Para uma farmácia, a dificuldade é agravada pela natureza do produto. Não pode decidir reduzir seu catálogo aos únicos medicamentos mais rentáveis sem afetar diretamente o serviço prestado aos pacientes.

Os produtos também têm datas de validade. Uma droga não vendida não é simplesmente um estoque de sono: pode se tornar uma perda.

Esta restrição favorece mecanicamente as instituições com mais capital. Uma grande farmácia localizada em uma área densamente povoada pode espalhar seus custos por um volume de vendas maior e renovar seu estoque mais rápido. Uma pequena zona rural tem muito menos margem de manobra.

É aí que a crise económica pode gradualmente tornar-se um problema de acesso ao cuidado.

O risco de um deserto farmacêutico em certas regiões

Duzentos fechamentos não produzem o mesmo efeito dependendo de sua localização.

O desaparecimento de uma farmácia num bairro em Beirute, onde vários estabelecimentos operam a poucas centenas de metros de distância, pode ser absorvido pela rede vizinha. O encerramento de uma pequena cidade em Akkar, Bekaa ou Sul pode exigir que os residentes viajem vários quilômetros para tratamento.

Esta questão torna-se particularmente importante para os idosos e pacientes com doenças crônicas.

Hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, tratamento psiquiátrico ou outras patologias muitas vezes requerem renovação regular. A farmácia também é o primeiro ponto de contato com o sistema de saúde em muitas regiões.

O farmacêutico obviamente não substitui o médico. No entanto, em um país onde uma consulta pode representar uma despesa significativa, os pacientes frequentemente procuram aconselhamento em clínicas sobre sintomas menores, uso de drogas ou encaminhamento para um profissional de saúde.

A redução da rede, portanto, aumenta a distância entre o paciente e esse primeiro nível de acesso.

Pode também acentuar as diferenças territoriais. Naturalmente, as farmácias têm interesse em se estabelecer em áreas onde a densidade populacional e o poder de compra permitem volume de vendas suficiente. Se a rentabilidade global do setor diminuir, essa lógica se torna ainda mais forte.

As áreas menos rentáveis são então as primeiras expostas.

Pagamento eletrônico adiciona uma nova equação

O aumento dos pagamentos com cartões e outros meios eletrônicos pode ser visto como uma modernização bem-vinda em uma economia que se tornou fortemente dependente de dinheiro após 2019.

No entanto, para as farmácias, levanta uma questão de custo.

Cada pagamento electrónico pode implicar uma comissão ou custos relacionados com o prestador e o banco. Tomada isoladamente, a percentagem parece limitada. Aplicado a uma atividade em que a margem sobre a droga é regulada, ela pode se tornar significativa.

A equação é simples: o farmacêutico não pode necessariamente passar esta comissão para o preço de um medicamento regulamentado. Por conseguinte, é absorvida pela sua margem.

O problema torna-se mais sensível à medida que a parte dos pagamentos electrónicos aumenta.

É igualmente necessário distinguir entre o volume de negócios e o rendimento real. Um oficial pode descontar grandes quantias porque as drogas se tornaram muito mais caras, mantendo uma pequena margem depois que o fornecedor e as despesas foram pagas.

Assim, uma comissão calculada sobre o montante total da transacção pode representar uma parte substancialmente maior do lucro do que a sua percentagem aparente.

No entanto, o desenvolvimento dos pagamentos electrónicos tem vantagens para a economia libanesa. Reduz a dependência em dinheiro, melhora a rastreabilidade das transações e pode facilitar a formalização fiscal. O problema não é, portanto, o princípio do pagamento electrónico, mas o seu custo quando aplicado a um produto cujo preço e margem são enquadrados.

O ajustamento das taxas ou o processamento dos pagamentos farmacêuticos podem tornar-se necessários se o Estado pretender incentivar simultaneamente a digitalização das transacções e preservar a rede de farmácias.

Nova recessão enfraquece ainda mais as farmácias

A situação económica de 2026 reduz ainda mais a capacidade do sector para absorver estes custos.

O Banco Mundial está agora a planear uma contracção no6,4% do PIB libanês deste ano, após o retorno ao crescimento positivo em 2025. A instituição também acredita que a inflação poderia atingir17,5% em média2026.

Essa nova recessão afeta diretamente as farmácias.

Contrariamente a uma ideia intuitiva, o medicamento não está totalmente protegido contra a queda do poder de compra. Os pacientes, naturalmente, continuam a comprar os tratamentos necessários, mas podem adiar certas compras, buscar alternativas mais baratas, pedir genéricos ou desistir de produtos considerados menos urgentes.

A procura torna-se assim mais sensível aos preços.

Os medicamentos parafarmacêuticos, cosméticos, suplementos e produtos de cuidados, que podem proporcionar margens diferentes para os medicamentos que são regulados, são particularmente vulneráveis a esta contração no consumo.

Como resultado, as farmácias sofrem simultaneamente de sobrecargas aumentadas e de maior cautela entre os domicílios.

A concentração do sector poderá acelerar

Se várias centenas de funcionários desaparecerem, o mercado não necessariamente contrai nas mesmas proporções.

Alguns dos seus clientes serão transferidos para as farmácias restantes.

Por conseguinte, os maiores estabelecimentos, aqueles com uma localização favorável, um elevado volume de vendas e dinheiro suficiente para manter grandes existências, podem emergir da crise.

É um mecanismo clássico de concentração.

Existem certos benefícios económicos: grandes estruturas podem negociar de forma mais eficiente, automatizar parte da sua gestão e atribuir os seus custos fixos a mais transacções.

Mas aplicado à farmácia, este mecanismo tem um limite. Um funcionário não é apenas um negócio. Participa da rede de saúde do território.

A racionalização econômica da rede pode, portanto, entrar em conflito com o objetivo de acesso aos medicamentos.

O mercado tende naturalmente a concentrar farmácias onde são rentáveis. A política de saúde deve, pelo contrário, garantir uma presença suficiente onde a população necessita dela.

Se os cerca de 700 estabelecimentos hoje considerados frágeis forem encontrados principalmente em áreas com baixa densidade ou baixo poder aquisitivo, seu desaparecimento teria um impacto muito maior do que sua única participação no número total de farmácias.

É precisamente isso que as autoridades sanitárias terão de medir.

Uma crise que agora ultrapassa os farmacêuticos

Por conseguinte, o debate não pode ser reduzido à rentabilidade de uma profissão.

O encerramento de uma empresa comum resulta numa perda de actividade e de emprego. Uma farmácia pode também mudar o acesso territorial a um produto essencial para a saúde.

No entanto, o governo tem uma margem orçamental muito pequena. Em uma economia em recessão novamente, com funcionários públicos e militares alegando aumentar seus próprios rendimentos, o apoio público maciço para farmácias parece ser difícil.

Por conseguinte, as soluções devem provavelmente centrar-se mais no funcionamento do mercado: margens, tributação, custos das transacções electrónicas, condições de abastecimento, desenvolvimento de medicamentos genéricos e apoio específico aos medicamentos essenciais em regiões desfavorecidas.

A própria alteração das margens teria consequências. Se resultar num aumento do preço final, transferirá o custo para os doentes. Se absorvido por importadores ou distribuidores, passaria a pressão para outra parte da cadeia farmacêutica.

Por conseguinte, não existe uma solução sem custos.

A primeira prioridade é determinar onde as farmácias estão em risco, quais são suas reais dificuldades e quantas comunidades correriam o risco de perder sua última farmácia.

Com cerca de 200 fechamentos já identificados e quase 700 estabelecimentos adicionais apresentados como ameaçados, esse mapeamento torna-se urgente. Determinará se o Líbano está a passar por uma grande reestruturação económica da sua rede farmacêutica ou se está a começar a ver áreas em que o acesso físico aos medicamentos está agora em perigo.