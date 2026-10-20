Depois da UNIFIL: Paris e Roma negociam o seu lugar no Sul do Líbano, Washington complica os planos europeus

Paris e Roma procuraram estender a UNIFIL no sul do Líbano, mas uma oposição americana pode comprometer seus esforços. Os europeus estão a preparar uma missão alternativa para apoiar o exército libanês, sem intervenção militar directa. Uma fórmula limitada que levanta questões sobre a segurança do Sul após a partida dos pacificadores.

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Paris quer estender a UNIFIL, mas já está preparando uma alternativa

A França e a Itália estão a trabalhar para alargar a presença internacional no Sul do Líbano. O seu objectivo imediato é obter um novo quadro para a Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, cuja missão está prestes a ser cumprida. Mas Paris também está preparando uma alternativa. Uma oposição americana poderia impedir a extensão solicitada do Conselho de Segurança. Neste caso, os europeus considerariam uma missão civil e militar para acompanhar o exército libanês. No entanto, há uma grande limitação a esta fórmula: o pessoal militar europeu não seria responsável pela condução de operações no terreno.

O deputado Simon Abi Ramia, presidente do grupo de amizade parlamentar franco-libanês, delineou esta abordagem em 20 de Outubro de 2026. Segundo ele, Paris trabalha diretamente com Roma para estender a missão internacional em um quadro renovado. Ao mesmo tempo, as duas capitais estão estudando uma missão para ajudar as forças libanesas. Poderia intervir em vários domínios para reforçar as capacidades militares e de segurança. Por outro lado, não se destinaria a realizar operações militares no Sul. Esta clarificação revela a principal fragilidade do projecto: uma missão de apoio não substituiria totalmente as funções actualmente desempenhadas pela UNIFIL.

Continuam as discussões com Washington, as autoridades libanesas e várias capitais europeias. A administração militar francesa examina as tarefas que poderiam ser atribuídas a esta nova missão. Ainda não foi anunciado qualquer acordo final sobre o seu mandato, força ou recursos.

França procura garantias para os seus militares

A recente visita do Ministro francês dos Negócios Estrangeiros Jean-Noël Barrot a Beirute faz parte destas negociações. Paris quer saber as condições em que os seus militares poderão continuar a sua presença no Líbano após o fim dos acordos em vigor. A sua segurança é uma questão importante nas discussões. A França procura também obter garantias sobre as missões que lhe foram confiadas e sobre as condições para o seu destacamento.

As apostas também são diplomáticas. Paris deseja manter um papel nos acordos que determinarão a segurança do Sul do Líbano. Uma redução da presença internacional poderia diminuir sua capacidade de participar diretamente no monitoramento dos compromissos militares. Por conseguinte, as autoridades francesas aumentam as consultas com os seus parceiros europeus e árabes. Procuram manter um acordo internacional evitando, ao mesmo tempo, empenhar-se numa missão cujas responsabilidades permaneceriam mal definidas.

A França está a considerar duas opções. O primeiro é obter uma extensão da UNIFIL, possivelmente acompanhada de uma alteração nas suas missões. A segunda é a criação de uma nova estrutura de assistência europeia. Esta última opção dependerá em particular da posição americana. Exige também um acordo sobre as respectivas responsabilidades dos militares estrangeiros e do exército libanês.

Roma, parceiro indispensável e não adversário de Paris

Contrariamente à imagem de um confronto aberto entre Paris e Roma, a informação de 20 de Outubro descreve sobretudo a cooperação entre as duas capitais. Simon Abi Ramia confirma a sua coordenação directa no ficheiro da UNIFIL. As diferenças referem-se mais a possíveis formas de presença internacional do que a um desacordo formal entre os dois governos.

A Itália tem uma experiência importante no sul do Líbano graças à sua participação na força internacional. Também mantém relações militares continuadas com Beirute. Esta experiência dá-lhe um lugar especial nas discussões sobre o mecanismo futuro. A França, por seu lado, mantém um papel diplomático importante e procura mobilizar os parceiros europeus em torno de uma solução comum.

No entanto, os dois países têm de chegar a acordo sobre várias questões concretas. Uma nova missão necessitará de um mandato específico. Será necessário determinar se os seus militares só podem treinar e aconselhar as forças libanesas ou se irão beneficiar de competências adicionais. A questão do financiamento e do pessoal também permaneceu em aberto.

Nesta fase, os documentos não permitem atribuir a Roma um projecto definitivamente contrário ao de Paris. Apresentar as duas capitais como envolvidas em uma rivalidade frontal seria, portanto, excessivo.

Washington poderia impedir a extensão solicitada

O obstáculo mais claramente identificado vem dos Estados Unidos. Uma oposição americana ao Conselho de Segurança poderia comprometer a extensão da UNIFIL. Esta possibilidade empurra Paris e Roma para preparar outra fórmula. Ela explicou por que motivo as discussões europeias já se concentraram numa missão civil e militar separada das disposições actuais.

Washington também favorece negociações militares entre o Líbano e Israel. A reunião de 20 de Outubro em Tampa tem por objectivo analisar as disposições de segurança e as condições de execução do acordo-quadro. Os Estados Unidos gostariam de reforçar os mecanismos de comunicação entre os dois exércitos. No entanto, esta abordagem não aborda todas as preocupações libanesas sobre a presença internacional.

O Líbano continua a exigir a cessação dos ataques israelitas e a retirada dos territórios ocupados. A coordenação militar directa por si só não garantiria a realização destes objectivos. Também não substituiria automaticamente uma força internacional no terreno.

A posição americana coloca assim os europeus perante uma escolha difícil: defender a extensão de uma missão que poderia ser bloqueada ou preparar um esquema menos ambicioso, mas mais susceptível de obter um acordo diplomático.

Beirute recusa-se a deixar o Sul sem presença internacional

O Governo libanês procura manter uma presença internacional após o fim do mandato da UNIFIL. O Primeiro-Ministro Nawaf Salam abordou esta questão com Jean Arnault, representante do Secretário-Geral da ONU. A reunião centrou-se em possíveis disposições para o período seguinte e na situação de segurança no Sul. Ambos os funcionários salientaram igualmente a necessidade de proteger o Líbano de novas escaladas regionais.

O Presidente Joseph Aoun defende a continuação dos esforços diplomáticos. Apelou à implementação dos compromissos relativos à retirada de Israel e à cessação dos ataques. Ao mesmo tempo, pediu o fortalecimento da presença de forças de segurança libanesas em aldeias do sul não ocupadas por Israel. Esta medida destina-se a tranquilizar os residentes e facilitar o seu acesso aos serviços administrativos.

O Secretário-Geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, também defendeu a manutenção de uma força internacional com um quadro oficial. Durante sua visita a Beirute, ele reafirmou o apoio da Liga às instituições libanesas e anunciou sua intenção de visitar o Sul.

Estas posições convergem para um ponto: Beirute não quer que a partida da UNIFIL deixe o exército sozinho perante todas as responsabilidades actualmente assumidas no quadro internacional.

O grande problema: uma missão sem intervenção

A fórmula europeia actualmente em estudo tem um limite claramente declarado por Simon Abi Ramia. A futura missão poderia apoiar o Exército Libanês, reforçar suas capacidades e apoiar sua implantação. No entanto, não conduziria operações militares no terreno.

Esta restrição altera profundamente o âmbito do dispositivo. Uma missão de formação poderia contribuir para o funcionamento das forças libanesas. Não teria necessariamente os meios para controlar directamente os incidentes ou intervir em áreas expostas a tensões militares. A sua eficácia dependerá, portanto, em grande medida, das capacidades do exército libanês e dos acordos alcançados com as outras partes.

A França continua a estudar as responsabilidades específicas que poderiam ser confiadas aos seus militares. As discussões centraram-se também na continuidade do apoio internacional na sequência da partida da UNIFIL. Por conseguinte, o acordo proposto ainda não pode ser apresentado como uma força de substituição operacional.

Para o Líbano, a diferença é considerável. A presença de conselheiros e formadores europeus não corresponderia necessariamente às necessidades de vigilância e segurança em aldeias próximas de posições israelitas. Poderia fortalecer o exército sem lhe proporcionar todas as capacidades actualmente oferecidas pela missão internacional.

O caso permanece suspenso em três decisões: a posição americana sobre a prorrogação da UNIFIL, o acordo europeu sobre uma missão de substituição e as garantias obtidas por Beirute relativamente ao seu mandato.Em 20 de outubro de 2026, Paris e Roma trabalharam juntos, mas nenhuma fórmula final foi acordada.A principal incerteza não é, portanto, qual dos dois países irá liderar o futuro mecanismo. Trata-se das missões que os europeus aceitarão realmente realizar no sul do Líbano.

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