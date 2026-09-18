Mensagem secreta de Pequim em Teerão: Por que Riyadh pediu à China para conter os Houthis

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Uma abordagem diplomática discreta lança luz sobre a mudança de poder causada pela nova ofensiva Huthie no Iêmen. De acordo com três fontes iranianas informadas citadas em 18 de setembro de 2026 por fontes da mídia, a Arábia Saudita voltou-se para a China após o rápido avanço dos Houthis na costa do Mar Vermelho e em torno do Estreito Bab al-Mandeb. Pequim teria então pedido, em privado, Teerã para usar sua influência sobre o movimento iemenita para evitar uma nova extensão da guerra. A resposta iraniana teria sido igualmente política: a estabilidade regional não poderia ser separada do fim da guerra travada contra o Irão pelos Estados Unidos e Israel.

O interesse destas informações excede em muito a existência de uma mensagem confidencial entre três capitais. Mostra a Arábia Saudita usando Pequim como um canal para Teerã em um momento em que suas rotas de exportação de energia são simultaneamente ameaçadas no leste e oeste. Revela também as limitações do papel chinês: Pequim pode falar com sauditas, iranianos e outros atores da região, mas não há garantia de que Teerã possa ou possa imediatamente fazer com que os Houthis se comportem como desejado. Finalmente, a resposta iraniana transforma uma exigência saudita para o Iémen num elemento de negociação durante toda a guerra regional.

Portanto, a verdadeira questão não é se a China se torna subitamente o novo árbitro do Médio Oriente. É muito mais concreto:Riyadh procurou um interlocutor capaz de transmitir a Teerã que o arrogante avanço em torno de Bab al-Mandeb tinha acabado de cruzar um limiar estratégico.

Riyadh não entrou em contato com Pequim para uma simples mediação iemenita

A cronologia relatada pelas três fontes iranianas é essencial. A abordagem saudita vem após o rápido progresso dos Houthis ao longo da costa do Mar Vermelho e em torno de Bab al-Mandeb. Por conseguinte, a questão não é, em primeiro lugar, o controlo das novas localidades do Iémen. Trata-se da capacidade do movimento de pesar sobre uma das mais importantes travessias marítimas da região, embora o tráfego no Estreito de Ormuz já esteja severamente perturbado.

Esta simultaneidade explica a preocupação saudita. O reino tem duas grandes fachadas marítimas e seu modelo de energia depende da possibilidade de manter várias rotas de exportação. Quando a saída de Ormuz do Golfo se torna incerta, a costa ocidental e o Mar Vermelho se tornam automaticamente mais importantes. Mas se Bab al-Mandeb também se torna uma área sob forte pressão militar, a vantagem desta diversificação geográfica é reduzida.

Uma fonte de mídia também descreve uma situação particularmente tensa: Ormuz está gravemente perturbado no leste, o mecanismo de exportação para o Mar Vermelho foi atingido e os Houthis estão simultaneamente aumentando sua pressão do Iêmen. O problema saudita já não é, portanto, o de proteger o território nacional contra drones ou mísseis. Trata-se da segurança da arquitetura energética do reino.

É neste contexto que a escolha da China faz sentido. Pequim não é simplesmente um país com boas relações com o Irão. É também um poder cuja segurança económica depende directamente da estabilidade das rotas energéticas do Golfo e do Mar Vermelho. Por conseguinte, Riade poderia apresentar-lhe o problema não como um pedido de alinhamento político contra Teerão, mas como uma defesa de um interesse comum: impedir que duas travessias marítimas essenciais se tornem simultaneamente frentes activas.

China fez dois discursos: um em público, um em privado

Fontes iranianas fazem uma interessante distinção entre a posição pública da China e a mensagem de bastidores. Em público, Pequim apelou à contenção, ao diálogo e ao restabelecimento da segurança da navegação. Nada de anormal nesta linguagem diplomática. No entanto, em privado, a procura teria sido mais específica: o Irão deveria usar a sua influência com os Houthis para impedir o alargamento do conflito.

O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros confirmou então parte do raciocínio, sem confirmar publicamente o conteúdo exacto da abordagem secreta. Pequim afirmou que não queria que as tensões regionais se espalhassem para o Iêmen e para o Mar Vermelho e considerou que uma maior deterioração da estabilidade não serviria os interesses de nenhum partido.

Esta formulação permite compreender a motivação chinesa sem ter de assumir uma mudança de aliança. Pequim não pede necessariamente que Teerã termine com os Houthis. Procura impedir que a estratégia de pressão regional ameace directamente as rotas comerciais de que depende a economia chinesa.

A diferença é importante. A China mantém uma relação estratégica com o Irão, mas importa também enormemente energia do Golfo. Por conseguinte, tem um interesse próprio, que não se confunde com o de Riade ou de Teerão.

A abordagem relatada mostra assim uma diplomacia chinesa muito mais transacional do que a linguagem geral sobre estabilidade poderia sugerir. Quando as suas estradas energéticas são ameaçadas, Pequim já não se contenta em chamar todas as partes à contenção. Identifica o ator que considera capaz de influenciar a situação e faz um pedido específico.

Mas Pequim não ameaçaria o Irão

Um detalhe fornecido pelas três fontes iranianas é particularmente revelador. As autoridades chinesas não fizeram quaisquer ameaças explícitas contra Teerão. Nem sugeririam que a China usaria seu peso econômico para punir o Irã se o Irã se recusasse a agir sobre os Houthis.

Esta ausência de ameaça permite-nos medir os limites da mensagem.

A China tem considerável influência económica sobre o Irão, mas usá-lo abertamente transformaria a natureza da sua relação. Pequim passaria de estratégica para coerciva. Nada nas informações disponíveis indica que ele queira atravessar este limiar.

Assim, a abordagem é mais como um aviso baseado em interesses comuns: o alargamento da guerra ao Mar Vermelho acabaria por prejudicar a China, mas também o Irão se provocasse uma maior internacionalização do conflito.

Este método também permite que Pequim mantenha o seu papel de interlocutor. Uma ameaça pública teria reduzido a sua capacidade de falar em Teerão. Um pedido confidencial, pelo contrário, deixa ao Irão uma margem de manobra e permite-lhe responder politicamente sem dar a impressão de ter desistido.

Isso é exatamente o que Teerã parece ter feito.

A resposta iraniana move imediatamente a discussão do Iêmen para Washington e Israel

Segundo fontes iranianas, Teerão respondeu que a estabilidade regional e a paz foram condicionadas pelo fim da guerra travada contra o Irã pelos Estados Unidos e Israel. Esta resposta merece ser cuidadosamente ponderada, uma vez que não responde directamente à procura chinesa.

Pequim pede para conter os Houthis. Teerão está respondendo à guerra regional.

Isto equivale a recusar tratar Bab al-Mandeb como um caso isolado. Para o Irão, a pressão huthy é reposicionada em um todo que compreende confronto com Washington e Israel, tensões no Golfo e diferentes frentes regionais. Por conseguinte, a desfasamento no Iémen está ligada a uma maior desfasamento.

Essa posição pode ser interpretada de duas formas, sem que seja possível decidir entre elas a partir das únicas fontes disponíveis. Teerão pode sinceramente considerar que as diferentes frentes se tornaram interdependentes e que a estabilização local é impossível enquanto a guerra principal continuar. Mas esta resposta pode também permitir-lhe transformar a procura chinesa numa alavanca: se Riade quer reduzir a ameaça houthy, deve ajudar a criar as condições para uma saída do confronto regional.

Em ambos os casos, o Irão recusa-se a deixar que a China compartimente a crise.

Esta resposta revela também um ponto importante sobre a relação entre Teerão e os Houthis. Fontes chinesas, sauditas e iranianas falam implicitamente de uma influência iraniana. Mas influência não significa necessariamente comando direto. As três fontes iranianas também reconhecem que não estava claro se Teerão iria efectivamente abordar as preocupações chinesas.

A questão do verdadeiro grau de controlo iraniano continua, portanto, em aberto.

Houthis agora tem sua própria alavanca estratégica

A evolução militar das últimas semanas torna mais difícil ler os Houthis como um instrumento simples que executa automaticamente as decisões iranianas. O seu avanço na costa do Mar Vermelho dá-lhes os seus próprios interesses. O controlo ou a capacidade de ameaçar as proximidades de Bab al-Mandeb aumentam o seu peso no Iémen, mas também o seu valor em quaisquer negociações regionais.

Esta distinção é fundamental. Quanto mais um jogador adquire território e capacidade autônoma, mais aumenta o custo político de uma concessão imposta externamente. Mesmo que Teerã tenha uma influência importante, pedir aos Houthis que desistam de uma alavanca militarmente adquirida pode ser mais difícil do que pedir-lhes que reduzam o fogo a tempo.

O combate relatado em torno de Taez, Lahj e áreas perto de Bab al-Mandeb também mostra que a frente ainda está ativa. As forças governamentais reivindicaram a retomada de certas posições nas montanhas com vista para os estreitos. Os Houthis continuam as suas próprias operações. Os dois lados, portanto, disputam um espaço cujo valor excede muito a geografia iemenita.

Controle desta área significa ser capaz de ameaçar ou garantir o tráfego entre o Oceano Índico, o Mar Vermelho e o Canal de Suez. É precisamente isso que explica a intervenção diplomática chinesa.

A abordagem saudita também revela os limites de seus canais com Teerão

Outro aspecto é digno de nota: por que Riade teria de passar por Pequim para transmitir sua preocupação ao Irã?

As fontes disponíveis não fornecem a resposta. Apenas indicam que a Arábia Saudita procurou ajuda chinesa e que Pequim se dirigiu posteriormente a Teerão. A ausência total de canais sauditas-iranianos diretos deve, portanto, ser evitada.

Mas a escolha chinesa tem a sua própria lógica. Uma mensagem enviada diretamente por Riade poderia ter sido interpretada como uma ameaça ou um sinal de fraqueza. Transmitido por Pequim, torna-se uma preocupação partilhada por um poder que o Irão precisa economicamente e diplomaticamente.

Assim, a China traz valor adicional à mensagem. Não pede a Teerão que actue exclusivamente para proteger a Arábia Saudita. Isso o faz entender que a instabilidade em torno de Bab al-Mandeb está começando a afetar os interesses chineses.

Por conseguinte, a mediação altera a natureza do pedido.

Esta é provavelmente a principal razão pela qual a informação é importante. Pequim não age apenas como um factor de comunicação entre dois adversários. Modifica o cálculo iraniano acrescentando os seus próprios interesses aos de Riade.

Islamabad aparece como um segundo canal

A China não é o único intermediário envolvido. O ministro da Defesa do Paquistão disse que Islamabad enviou uma mensagem saudita a Teerã sobre as preocupações causadas pelos ataques huthis. O Paquistão está igualmente empenhado com a Arábia Saudita e a Turquia num acordo de defesa celebrado em Meca em Agosto.

Estes dados mostram que Riyadh não depende de um único canal. A China traz o seu peso económico e relação com Teerão. O Paquistão tem uma relação especial com a Arábia Saudita mantendo laços com o Irão. A Turquia também participa em consultas de segurança regional.

A existência de vários intermediários indica que a preocupação saudita é suficientemente séria para justificar a diplomacia em vários níveis. Mostra também que Riade busca, pelo menos nesta fase, conter a escalada através da comunicação antes de ampliar o confronto.

Este método é tanto mais significativo, uma vez que os ataques agora têm consequências dentro do reino. Os destroços de um drone interceptado em Taif mataram um residente iemenita e feriram uma mulher saudita e uma residente paquistanesa. Por conseguinte, a confrontação deixou de ser apenas marítima.

A China protege principalmente a sua própria segurança energética

A tentação seria apresentar a abordagem chinesa como evidência de um novo papel como mediador de Pequim no Oriente Médio. Seria muito rápido. As informações disponíveis permitem uma conclusão mais precisa: a China intervém quando a extensão da guerra ameaça directamente os seus interesses económicos.

Bab al-Mandeb e Ormuz são dois pontos críticos da circulação de energia global. Quando ambos estão simultaneamente sob pressão, a vulnerabilidade chinesa aumenta. Por conseguinte, Pequim não precisa de tomar partido no conflito para considerar alguns desenvolvimentos inaceitáveis.

Esta posição dá-lhe uma peculiaridade que Washington não possui. Os Estados Unidos estão diretamente envolvidos em confronto com o Irã. Por conseguinte, a sua capacidade de mediação com Teerão é reduzida. A China, pelo contrário, pode falar com o Irão mantendo as principais relações económicas com as monarquias do Golfo.

Riade parece ter desejado explorar esta posição precisamente.

Mas o episódio também mostra o limite do poder chinês. Pequim pode transmitir um pedido e recordar os seus interesses. Não pode impor automaticamente a desfasamento. A resposta iraniana demonstra isto: Teerão ouve a China, mas também usa a conversa para recordar as suas próprias condições.

As negociações regionais começam a aparecer por trás da batalha de Bab al-Mandeb

As informações confidenciais das três fontes iranianas revelam finalmente uma mecânica mais ampla. A batalha iemenita começou a produzir diplomacia além do Iêmen. Riyadh fala em Pequim. Pequim está a falar com Teerão. Islamabad também transmite mensagens. Teerã respondeu trazendo a discussão de volta para Washington e Israel. A segurança de Bab al-Mandeb ficou assim ligada à guerra regional e ao Estreito de Ormuz.

Esta interdependência pode aumentar os riscos, mas pode também criar uma oportunidade de negociação. Quando vários atores descobrem que uma extensão adicional do conflito ameaça seus interesses simultaneamente, a pressão para um arranjo aumenta.

A China tem aqui uma vantagem particular: não precisa de uma solução política abrangente do conflito iemenita para produzir um resultado útil. Uma redução dos ataques às rotas marítimas e ao território saudita já seria suficiente para proteger alguns dos seus interesses. Teerão também poderia encontrar uma maneira de responder parcialmente a Pequim sem abandonar todas as suas posições regionais.

Mas a resposta iraniana mostra que o preço de uma tal des-escalação provavelmente não será zero. O Irão procura incluir a questão Houthi numa negociação de guerra muito mais ampla.

É por isso que a mensagem secreta de Pequim é menos um sinal de uma mediação já bem sucedida do que de uma grande mudança:o progresso dos Houthis em torno de Bab al-Mandeb atingiu um nível onde a Arábia Saudita já não procura apenas conter militarmente o movimento. Agora mobiliza poderes capazes de falar directamente em Teerão.

O seguimento dependerá da verdadeira resposta iraniana, não apenas diplomática. Se a intensidade das operações houthy diminuir, a abordagem chinesa pode ter produzido um primeiro efeito. Se continuar, Pequim terá de escolher entre aceitar os limites da sua influência ou aumentar a pressão sobre um parceiro iraniano, que obviamente não quer tornar-se um adversário.