Cinco bilhões de dólares para substituir a UNIFIL: o número que revela a magnitude do desafio militar no Sul

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Uma figura, quase despercebida nas declarações políticas em torno da reunião de Paris, dá outra dimensão ao debate sobre o futuro do Sul do Líbano:5 biliões de dólaresSegundo uma fonte parlamentar citada por uma fonte de mídia em 18 de setembro de 2026, representantes da instituição militar informaram que, em uma reunião da Comissão Parlamentar de Defesa e do Interior realizada na semana anterior, as Forças Armadas Libanesas precisariam de cerca de cinco bilhões de dólares para realizar as missões atualmente realizadas pela UNIFIL no Sul. O montante não foi oficialmente anunciado pelo comando do exército nos documentos disponíveis e, portanto, deve permanecer apresentado como informação atribuída. Mas sua ordem de grandeza de repente lança luz sobre o problema enfrentado pelo Estado: substituir uma força internacional não significa simplesmente enviar mais soldados ao sul de Litani.

A questão torna-se ainda mais sensível à medida que o fim da missão internacional previsto chega num momento em que o exército é chamado a exercer mais responsabilidades territoriais, a acompanhar uma possível evacuação israelita e a implementar a política governamental de concentração de armas nas mãos do Estado. Em Paris, os parceiros do Líbano reafirmaram o seu apoio a esta direcção. No entanto, nenhum envelope de $5 bilhões foi anunciado. O fosso entre as responsabilidades prometidas ao exército e os meios efectivamente garantidos é, portanto, um dos casos menos visíveis, mas os mais importantes, pós-FINUL.

O que os cinco bilhões realmente cobrem

Seria enganoso apresentar os cinco mil milhões como mero « custo de substituição da UNIFIL ». A fonte parlamentar citada não fornece a desagregação deste montante. Não há tabela para indicar quanto seria gasto em balanças, veículos, sistemas de monitoramento, infraestrutura ou equipamentos. Por conseguinte, o valor não deve ser artificialmente pormenorizado.

Por outro lado, as discussões em Paris permitem-nos compreender a natureza das necessidades que o exército irá enfrentar. O rei Abdullah II da Jordânia referiu-se publicamente aos equipamentos necessários para garantir as fronteiras, as peças sobressalentes necessárias para o equipamento existente, a luta contra os drones e a vigilância do espaço aéreo. Outras fontes de comunicação social sublinham as necessidades logísticas e a necessidade de formação adaptada às novas missões. O desafio é, assim, transformar a capacidade e não simplesmente aumentar o pessoal.

A UNIFIL agora fornece muito mais do que uma presença humana. Uma força internacional tem uma cadeia de abastecimento, meios de transporte, comunicações, instalações permanentes e capacidade de monitorização. Quando desaparece, o espaço que deixa não só é medido pelo número de soldados que saem do território. Algumas das suas funções devem ser retomadas, outra pode tornar-se desnecessária e algumas devem ser completamente repensadas em torno das responsabilidades do exército libanês.

O desafio também é geográfico. O exército deve estar suficientemente presente no Sul para controlar o terreno, continuando a realizar as suas missões no resto do país. O reforço maciço do Sul não pode ser conseguido através do enfraquecimento permanente dos acordos de segurança noutros locais. Além disso, esta é uma das razões pelas quais o apoio às Forças de Segurança Interna está associado ao apoio ao exército: quanto mais recursos o exército se concentra no Sul, mais as outras instituições devem poder assumir certas missões de segurança interna.

Os cinco mil milhões dão uma indicação da profundidade da transformação proposta. Embora o montante ainda precise ser formalmente confirmado, mostra que o pós-FINUL é um problema com a estrutura militar antes de ser um problema de implantação.

Paris não trouxe os cinco bilhões

O objectivo da reunião de 18 de Setembro foi precisamente preparar o futuro apoio internacional ao exército e às forças de segurança. Reuniu funcionários libaneses, franceses, jordanos, americanos, árabes e europeus e representantes de organizações internacionais. No entanto, as informações dos debates não indicam qualquer compromisso financeiro global correspondente à amplitude da necessidade mencionada na Comissão Parlamentar.

A reunião foi preparatória. Foi para identificar as necessidades, coordenar os parceiros e preparar uma futura conferência. A delegação libanesa apresentou relatórios para explicar as demandas do exército e das Forças de Segurança Interna. Joseph Aoun pediu que fosse estabelecido um roteiro e um calendário claro para a verdadeira conferência de apoio. O rei Abdullah II, por sua vez, indicou que deveria realizar-se uma nova reunião antes do final do ano para avaliar o progresso.

Esta arquitectura diplomática mostra que o financiamento ainda não foi adquirido. As necessidades são conhecidas ou definidas, mas os compromissos continuam a ser assumidos. Uma fonte de mídia também relatou que a data final da conferência de apoio ainda não estava definida e dependia de consultas diplomáticas lideradas por Paris e Amã.

Por outras palavras, o Estado libanês está já a preparar-se para a transferência de responsabilidades, enquanto o financiamento total desta transferência não é seguro.

Este é provavelmente o principal risco da sequência atual.

A armadilha da condicionalidade

No entanto, as informações mais sensíveis não dizem respeito ao montante. Diz respeito às condições que poderiam acompanhar o seu financiamento.

Segundo fontes diplomáticas citadas por várias fontes de mídia, alguns dos parceiros internacionais não consideram a ajuda ao exército como independente do arquivo de armas do Hezbollah. Uma fonte de mídia relata uma abordagem norte-americana e saudita ligando substancial ajuda à implementação das decisões do Estado sobre a concentração de armas em suas mãos. Outro descreve as condições consideradas particularmente exigentes por suas próprias fontes e apresenta o financiamento militar como intimamente associado aos resultados esperados no Sul.

Há que fazer aqui uma distinção entre o facto comprovado e as informações de fundo. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita não anunciaram publicamente tal fórmula nos documentos fornecidos: tal quantidade de armas retiradas terá direito a tal soma. Nem o corpus contém um documento que detalha uma condição financeira oficial. Por outro lado, várias fontes midiáticas convergem na ideia de que os doadores querem que o fortalecimento do exército provoque uma mudança concreta no controle das armas e do território.

O problema é então quase mecânico. Se o exército precisa de vários bilhões para adquirir as capacidades para assumir o pós-FINUL, mas alguns desses bilhões dependem de sua capacidade de cumprir certas missões primeiro, a instituição se depara com uma equação difícil:deve produzir os resultados que justificarão o auxílio com meios que exige precisamente por falta deles.

É aí que a posição francesa assume um significado particular. Fontes diplomáticas descreveram Paris como favorecendo uma abordagem mais gradual. A ajuda deverá permitir ao exército construir as suas capacidades antes de serem impostos todos os objectivos políticos e de segurança. Este método visa igualmente evitar que uma instituição concebida como garante da estabilidade nacional seja colocada demasiado rapidamente no centro de um confronto interno.

Uma missão militar muito além da fronteira

Também não se pode separar a questão dos cinco mil milhões da evolução do papel que os parceiros estrangeiros querem que o exército desempenhe. O discurso público fala de soberania, controle territorial e segurança nas fronteiras. Mas a missão prevista é mais ampla: o exército também deve se tornar o principal instrumento para a concentração de armas nas mãos do Estado.

Esta transformação é considerável. Já não se trata apenas de enviar unidades para Israel. O objectivo é tornar a instituição militar o garante de um novo equilíbrio interno.

Joseph Aoun formulou explicitamente esta orientação em Paris, afirmando que a protecção do Líbano, a sua soberania e estabilidade deveriam ser da responsabilidade das instituições militares e de segurança do Estado. Ele também afirmou que as decisões difíceis começaram a ser implementadas. O rei Abdullah II associou o reforço do exército à sua capacidade de lidar com ficheiros internos e de assegurar a concentração de armas nas mãos do Estado.

O financiamento torna-se então político. Os cinco mil milhões, se corresponderem realmente à estimativa da instituição militar, não seriam utilizados apenas para substituir as capacidades internacionais. Ajudariam a construir um exército que ocuparia um lugar muito maior na organização da segurança nacional.

Esta diferença explica porque é que os doadores querem saber exactamente o que vão financiar.

A retirada israelense complica ainda mais a equação

Uma fonte parlamentar levanta uma questão particularmente sensível neste contexto: como se pode pedir ao Estado que assuma a defesa das fronteiras e da soberania sem lhe dar as correspondentes capacidades militares, enquanto Israel mantém posições no Sul? A mesma fonte questiona as garantias do Líbano contra um avanço israelense ao norte do rio Litani se Hezbollah desistiu de suas armas sem que o exército tivesse sido reforçado antes.

Este é um argumento de uma fonte e não uma conclusão que deve ser repetida como certeza. Mas revela o coração do desacordo no calendário.

Para uma parte dos parceiros do Líbano, a concentração de armas nas mãos do Estado deve permitir a estabilização do Sul e facilitar a retirada de Israel. Para aqueles que defendem uma sequência inversa, a retirada de Israel e o reforço prévio do exército devem criar as condições para lidar com o arquivo de armas.

Ambos os raciocínios buscam formalmente o mesmo resultado, mas sua ordem é oposta.

Esta questão de sequência poderia ser mais decisiva do que o montante final do auxílio. Mesmo que amanhã fossem prometidos cinco mil milhões, a sua utilização ainda dependeria da forma como a retirada israelita, o destacamento do exército, o tratamento das armas e o estabelecimento do acordo sucessor da UNIFIL foram coordenados.

Cinco mil milhões, mas quantos anos?

Outra pessoa desconhecida merece ser destacada. As informações disponíveis não indicam se os cinco mil milhões representam uma necessidade imediata, um programa plurianual ou todos os investimentos necessários para uma transformação sustentável do exército.

Esta falta de pormenor é essencial. Cinco mil milhões em um ano seria uma operação excepcional. O mesmo montante repartido ao longo de vários anos seria um programa de modernização a longo prazo. As implicações orçamentais, militares e políticas seriam muito diferentes.

O financiamento poderia também ser dividido em várias categorias. Alguns parceiros podem fornecer equipamentos diretamente em vez de dinheiro. Outros podem financiar a formação. Alguns podem apoiar infraestruturas ou sistemas de monitoramento. Os países árabes poderiam participar financeiramente, enquanto os Estados com indústrias militares trariam equipamentos.

É provavelmente nesta forma que o apoio futuro será negociado: não um único cheque de cinco mil milhões, mas um conjunto complementar de compromissos.

No entanto, esse método é fraco. Quanto mais o financiamento é fragmentado entre os doadores, mais complexa se torna a coordenação. Cada Estado tem as suas próprias regras, prioridades e, por vezes, condições políticas. O exército pode então receber equipamentos sem as peças de reposição necessárias, ou obter sistemas que são permanentemente dependentes do país fornecedor.

Portanto, a questão não é apenas levantar cinco mil milhões. Há que construir uma capacidade coerente.

O Estado libanês também terá de pagar

Joseph Aoun acrescentou em Paris um elemento raramente enfatizado: a ajuda internacional não pode ser o único financiamento de instituições militares e de segurança indefinidamente. Com a recuperação das finanças públicas, o Estado libanês terá de suportar uma parte crescente dos seus custos.

Esta declaração aborda o problema estrutural. Um exército pode ser modernizado por doações estrangeiras. Não pode funcionar de forma sustentável apenas graças a eles. Os saldos, a manutenção, o combustível, a infra-estrutura e a renovação do equipamento são despesas em curso.

O futuro modelo deve, portanto, ser sustentável após a partida dos doadores.

Isto é particularmente importante se o exército retomar funções actualmente desempenhadas por uma missão financiada internacionalmente. De outro modo, o Líbano poderia ter êxito na transição militar, criando simultaneamente um encargo orçamental que não poderia manter alguns anos depois.

O debate sobre os cinco mil milhões está, portanto, directamente ligado ao debate sobre as finanças públicas. O apoio internacional pode financiar a transformação inicial. A sustentabilidade do regime dependerá então da capacidade do Estado para financiar o seu próprio aparelho de segurança.

O número que exige olhar para além dos discursos

Os cinco mil milhões ainda precisam ser formalmente confirmados e detalhados. Seria prematuro torná-lo um orçamento pós-FINAL acordado. Mas a informação atribuída à fonte parlamentar já tem um valor: revela a lacuna entre a simplicidade do discurso político e a complexidade de sua execução.

Dizer que o exército vai gradualmente substituir a UNIFIL é fácil. Dar ao exército os meios para isso é muito menos. O acompanhamento, a mobilidade, as comunicações, a manutenção, a protecção das fronteiras e o aumento da presença militar no Sul devem ser financiados sem enfraquecer a segurança do resto do território. Ao mesmo tempo, as Forças de Segurança Interna devem ser reforçadas. Finalmente, temos de organizar este aumento do poder precisamente no momento em que o exército é encarregado do dossiê politicamente explosivo da concentração de armas nas mãos do Estado.

O número de cinco mil milhões levanta, portanto, a questão de que a diplomacia não pode evitar por muito tempo:será que os parceiros do Líbano querem realmente financiar o exército capaz de levar a cabo a missão que estão a pedir, ou querem obter os resultados políticos antes de se comprometerem com os recursos necessários?

A resposta determinará em grande medida a credibilidade do pós-FINUL. Pois o perigo não é apenas que nenhuma força internacional substitua a atual missão. É que as Forças Armadas libanesas sejam oficialmente designadas para substituí-la antes de receberem os recursos materiais, financeiros e operacionais correspondentes a essa responsabilidade.