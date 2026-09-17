Em Paris, Aoun, Macron e Abdallah II falam do Líbano

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O presidente libanês Joseph Aoun, seu homólogo francês Emmanuel Macron e o rei Abdullah II da Jordânia reuniram-se quinta-feira, 17 de setembro de 2026, em Paris, para coordenar sua ação em favor do Líbano, com a prioridade de fortalecer o exército libanês e as Forças de Segurança Interna. A reunião tripartida no National Invalid Hotel precedeu uma reunião preparatória internacional para identificar as necessidades das instituições militares e de segurança libanesas. Os três líderes também abordaram a escalada regional, a situação no Sul do Líbano e formas de evitar um vazio de segurança após o fim programado do mandato Finul.

O encontro de Paris deve preparar uma conferência internacional mais ampla para apoiar o exército libanês e as forças de segurança. Joseph Aoun pediu que as discussões conduzissem a um roteiro e um calendário claros. O Presidente libanês apresentou o fortalecimento destas instituições como essenciais para o exercício da soberania do Estado sobre todo o território.

Aoun, Macron e Abdullah II reunidos nos Inválidos

A reunião entre os três chefes de Estado realizou-se antes da abertura da reunião preparatória organizada no âmbito do processo Aqaba, iniciativa lançada pelo rei Abdullah II da Jordânia.

Os debates centraram-se principalmente nos mecanismos de reforço da cooperação e coordenação entre a França, o Líbano e a Jordânia.

Paris e Amã procuram mobilizar mais parceiros em torno das instituições de segurança libanesas. Beirute, por sua vez, quer transformar essa mobilização diplomática em compromissos concretos, permitindo que o exército e as Forças de Segurança Interna aumentem suas capacidades.

Os três líderes salientaram a importância da nova reunião do processo Aqaba em França. Este quadro deverá permitir aos parceiros do Líbano avaliar colectivamente as necessidades do seu exército e coordenar a sua assistência.

A questão vai além do mero financiamento das forças armadas.

O Líbano tem de aumentar as capacidades do seu exército quando é chamado a exercer maiores responsabilidades no sul do país. Ao mesmo tempo, a cessação do mandato da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano levanta a questão da organização de segurança após a sua partida.

É neste contexto que a França, a Jordânia e o Líbano querem preparar uma resposta internacional coordenada.

Apoio ao Exército Libanês no centro da reunião

A prioridade da reunião de Paris são as capacidades operacionais do exército libanês.

Joseph Aoun defendeu uma abordagem de longo prazo. O Líbano, explicou na reunião preparatória, não procura uma sucessão de ajudas ad hoc ou soluções temporárias.

Beirute quer que as instituições militares e de segurança possam planear as suas necessidades e desenvolver as suas capacidades de forma sustentável.

Esta distinção é importante. A ajuda internacional ao exército libanês permitiu muitas vezes que a instituição mantivesse o seu funcionamento apesar do colapso financeiro do país. A reunião de Paris procura agora ir além desta lógica urgente.

As necessidades incluem equipamentos, logística, treinamento e desenvolvimento de capacidade operacional.

Na preparação da reunião, a Presidência libanesa indicou que o objectivo era dotar o exército dos meios e recursos necessários para desempenhar eficazmente as suas responsabilidades. As prioridades devem ser definidas com base no plano de acção e nas necessidades identificadas pela própria instituição militar.

As Forças de Segurança Interna também fazem parte dos arranjos.

O raciocínio de Beirute é que o fortalecimento dos PSI permite uma melhor divisão das responsabilidades de segurança. Uma força policial interna com recursos suficientes pode assumir suas próprias tarefas e impedir que o exército seja mobilizado em tarefas que estão longe de suas prioridades militares.

Joseph Aoun pede um roteiro

O Presidente libanês solicitou que a reunião não ficasse na fase das declarações políticas.

Espera que o processo conduza a um roteiro para a futura conferência internacional e a um calendário claro para a sua organização.

Joseph Aoun propôs a criação de um mecanismo transparente para identificar as prioridades, acompanhar os compromissos assumidos pelos parceiros e verificar se os auxílios atingem efectivamente os sectores em que são necessários.

O Presidente apresentou o processo Aqaba como um quadro para reunir os parceiros do Líbano em torno de objectivos comuns.

Acima de tudo, colocou a questão militar na questão mais ampla da autoridade estatal.

Para Joseph Aoun, o exército e os vários serviços de segurança realizam missões diferentes, mas complementares. O Estado não pode impor a sua autoridade sobre todo o território de forma duradoura sem instituições militares e de segurança que aí possam estar presentes.

O Chefe de Estado libanês alegou que o Líbano tinha escolhido confiar a protecção da sua soberania, segurança e estabilidade às suas instituições oficiais.

Pediu aos parceiros internacionais que acompanhassem esta direcção.

Macron quer construir capacidades militares

Emmanuel Macron também colocou o exército libanês no centro do acordo proposto.

O Presidente francês considera o seu reforço essencial para permitir ao Estado libanês exercer a sua plena autoridade no Sul.

Paris liga vários elementos: a retirada das forças israelitas dos territórios libaneses ocupados, o destacamento de forças libanesas e o desenvolvimento das capacidades necessárias para garantir a segurança a longo prazo.

Emmanuel Macron defendeu assim uma retirada progressiva israelense acompanhada simultaneamente de um fortalecimento do exército libanês.

A lógica francesa é impedir que uma retirada ou uma mudança no sistema internacional crie um vazio de segurança.

O Presidente francês disse que o apoio ao exército deveria permitir-lhe assumir plena responsabilidade pelas responsabilidades do Estado libanês no Sul.

Ele também anunciou sua intenção de continuar seus contatos com o presidente dos EUA Donald Trump para garantir o cumprimento dos compromissos de Israel sob os arranjos em discussão.

Esta dimensão coloca Washington no centro da equação, embora o encontro de Paris seja politicamente realizado pela França, Jordânia e Líbano.

Sul do Líbano no centro das discussões

Antes da reunião tripartida, Joseph Aoun conheceu Emmanuel Macron no Élysée.

O presidente libanês chegou ao palácio presidencial francês às 8h30 em Paris, ou 9h30 em Beirute.

Esta reunião bilateral permitiu aos dois presidentes abordar a situação no Líbano, em especial a evolução no Sul.

Joseph Aoun e Emmanuel Macron discutiram os esforços para acabar com os ataques e negociações israelenses envolvendo Líbano, Estados Unidos e Israel.

O Presidente libanês informou o seu homólogo francês sobre a situação no terreno e os desafios do período seguinte à presença do Finul.

Beirute insiste num princípio: os compromissos do Líbano não podem produzir estabilidade duradoura se as violações israelitas continuarem e os territórios libaneses permanecerem ocupados.

Joseph Aoun pediu, portanto, aos parceiros do Líbano que trabalhassem para a plena implementação dos compromissos assumidos e considerassem a soberania e a integridade territorial do país como princípios que não podem ser aplicados seletivamente.

Paris já está se preparando para o pós-final

A questão do Finul é um dos dossiers mais importantes da nomeação parisiense.

A missão da ONU no sul do Líbano aproxima-se do fim do seu mandato. A perspectiva da sua retirada obriga os parceiros internacionais a reflectirem agora sobre o mecanismo que pode acompanhar o exército libanês após este prazo.

Emmanuel Macron expressou suas reservas sobre o fim da missão da ONU. No entanto, considera necessário preparar na prática o período seguinte.

A França está a trabalhar com a Itália em cenários possíveis.

Joseph Aoun saudou a iniciativa empreendida por Emmanuel Macron com o presidente do Conselho italiano Giorgia Meloni para preparar o pós-Final.

As discussões incluem a possibilidade de uma presença internacional diferente da atual missão. No entanto, os contornos de um possível novo dispositivo ainda não foram determinados.

Paris insiste num ponto: uma força internacional não deve substituir o exército libanês.

O seu papel seria apoiar a instituição militar nacional, enquanto ela própria exerceria as responsabilidades da soberania do Estado.

Por conseguinte, as discussões incidiram sobre as missões que poderiam ser confiadas a um futuro mecanismo internacional, o seu estatuto, composição e como funcionaria com as forças libanesas.

Representantes americanos, europeus e árabes em Paris

A reunião preparatória não se limitou às delegações da França, do Líbano e da Jordânia.

Também participaram representantes dos Estados Unidos, Canadá, países árabes, União Europeia e organizações internacionais.

A delegação americana incluiu o general Joseph Clearfield, que liderou o grupo de coordenação militar no Líbano, bem como o embaixador americano em Beirute, Michel Issa.

Esta participação amplia o âmbito da reunião.

O objectivo é precisamente evitar a multiplicação de ajudas bilaterais sem coordenação. Os parceiros devem ter uma avaliação comum das necessidades militares e identificar as áreas em que cada um pode intervir.

A reunião de Paris ainda não é, portanto, a principal conferência de doadores procurada por Beirute.

É uma etapa preparatória.

Os participantes devem identificar necessidades, discutir futuras missões militares e preparar compromissos que possam então ser discutidos em um formato internacional mais amplo.

Abdullah II apela ao rápido reforço do exército

O rei Abdullah II salientou a urgência de apoiar o exército libanês.

O soberano jordano considera que os parceiros internacionais têm a responsabilidade colectiva de reforçar a instituição e de lhe permitir desempenhar as suas funções.

A Jordânia desempenha um papel especial nesta sequência, uma vez que a reunião de Paris faz parte do processo Aqaba.

Esta iniciativa, lançada por Abdallah II em 2015, foi originalmente concebida como um quadro de coordenação internacional sobre questões de segurança e contraterrorismo. O encontro em Paris adapta este formato às necessidades específicas do Líbano.

Amã também tem significativa cooperação militar com vários países ocidentais.

A França e a Jordânia aproveitaram a visita do rei a Paris para reforçar a sua parceria bilateral de defesa. Ambos os países assinaram um acordo de cooperação militar.

Em sua declaração conjunta, Paris e Amã confirmaram seu compromisso de apoiar as Forças Armadas Libanesas, avaliar suas necessidades e melhorar a coordenação entre os parceiros que prestam assistência.

Gaza e escalada regional também discutiram

A reunião de Aoun-Macron-Abdallah II não se limitou ao Líbano.

Os três líderes discutiram a escalada regional e apelaram à intensificação dos esforços internacionais para alcançar uma desfasamento sustentável.

Foi mencionada a situação na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Joseph Aoun defendeu uma abordagem mais ampla da segurança regional.

O Presidente libanês considerou que a segurança dos vários países do Médio Oriente era interdependente. Apelou a uma estratégia regional baseada não só na cooperação em matéria de segurança, mas também em projectos energéticos comuns e na cooperação económica e política.

Esta dimensão regional também explica a presença da Jordânia no formato parisiense. Amã está diretamente envolvida em várias questões regionais e tem estreitas relações com Washington, Paris e Beirute.

Mas o caso libanês permaneceu o principal assunto operacional do dia.

Reconstrução, energia e cooperação franco-libanesa

O encontro bilateral entre Joseph Aoun e Emmanuel Macron também ajudou a abordar questões além do apoio militar.

O Presidente libanês recordou a importância de uma conferência sobre reconstrução.

Beirute espera que a mobilização internacional para suas instituições de segurança seja acompanhada de apoio à reconstrução de áreas afetadas por confrontos e operações militares.

Joseph Aoun e Emmanuel Macron também discutiram a cooperação econômica e energética.

Os tópicos abordados incluem a retomada das atividades de exploração de petróleo e gás em blocos offshore libaneses.

Os dois Presidentes concordaram em manter contactos sobre estas questões.

No entanto, o aspecto económico permanece distinto do objectivo imediato da reunião de 17 de Setembro: definir como os parceiros do Líbano podem reforçar eficazmente o seu exército e as suas forças de segurança.

Paris quer passar de intenções para necessidades concretas

A reunião de 17 de Setembro constitui, portanto, uma etapa preparatória e não uma conferência final de compromisso financeiro.

Os participantes devem transformar uma vontade política amplamente partilhada numa lista de necessidades e mecanismos de cooperação.

Para o exército libanês, há muitas necessidades: equipamentos, logística, treinamento, inteligência, vigilância, mobilidade e capacidades especializadas.

O desafio é tanto mais importante quanto a instituição deve simultaneamente manter a segurança interna, fortalecer sua presença no Sul e se preparar para assumir mais responsabilidade após a Final.

O apoio aos PSI responde ao mesmo raciocínio. Ao reforçar as forças de segurança internas, os parceiros querem permitir que o exército concentre mais recursos em suas missões militares.

A reunião Franco-Lebano-Jordan fornece o quadro político para esta mobilização.

O próximo passo será transformar os trabalhos preparatórios em Paris numa conferência internacional capaz de obter compromissos precisos. Joseph Aoun pediu um calendário e um roteiro. Os parceiros têm agora de determinar a data desta conferência, os meios que estão prontos a assumir e o mecanismo que acompanhará o exército libanês quando se aproximar do fim do mandato da Final.