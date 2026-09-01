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O mundo à beira de Ep.3: 600 mil homens, o que realmente significa

Em 27 de agosto, a Presidência ucraniana afirma que o pessoal russo preparou uma mobilização de 600 mil homens entre 2026 e 2027. É necessária precaução: a informação vem de um país directamente envolvido na guerra, não da confirmação independente. No entanto, existem outras pistas — exercícios que testam a capacidade logística em Kaliningrado. Mas este número não significa 600.000 soldados prontos para atacar a Europa: muito seria usado para compensar as perdas na Ucrânia, para garantir rotações, para reconstruir unidades. O próprio presidente finlandês disse que não viu « nenhuma prova ou fato » de uma capacidade russa para abrir uma segunda frente. O que realmente mudaria a leitura: uma concentração de tropas na Bielorrússia, em Kaliningrado, ou perto das fronteiras do Báltico — com depósitos de combustível, munições, hospitais de campo. Por enquanto, esse dispositivo não é observado.

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