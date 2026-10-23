Explosivos Dahr al-Baidar: nos bastidores de um compromisso que impediu o governo de romper

Os explosivos apreendidos em Dahr al-Baydar e Al-Qasr provocaram uma grande crise no Governo libanês. As consultas entre Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam permitiram seu encaminhamento ao Conselho de Justiça. Apesar deste compromisso, os Ministros das Forças Libanesas deixaram a reunião. Persistem diferenças quanto ao monopólio das armas, às responsabilidades judiciais e às relações entre o Hezbollah e as instituições do Estado libanês.

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Duas apreensões de explosivos que causam uma crise política

As apreensões de explosivos realizadas em 5 e 9 de outubro de 2026 em Dahr al-Baidar e na região al-Qasr provocaram uma crise que rapidamente ultrapassou o quadro judicial. O caso coloca o governo de Nawaf Salam diante de uma questão sensível: deveria o caso ser confiado ao Conselho de Justiça, correndo o risco de provocar um confronto político com o Hezbollah? O ministro da Justiça, Adel Nassar, defendeu esta opção devido às possíveis consequências do transporte de materiais explosivos para a segurança nacional. O Hezbollah, por sua vez, desafiou uma abordagem que poderia transformar um caso de transporte de armas em confronto direto com o Estado.

A situação era importante. O deputado Hassan Fadllallah reconheceu que os explosivos pertenciam ao Hezbollah, afirmando que se destinavam às suas atividades de resistência. Esta declaração deu uma dimensão política adicional à investigação. No entanto, não abordou a questão da legalidade dos transportes, da questão das responsabilidades individuais ou do destino preciso dos materiais apreendidos. Estas questões ainda estavam sujeitas a investigação judicial. Para os opositores do Hezbollah, este reconhecimento reforçou a necessidade de um procedimento perante o Conselho de Justiça. Para os opositores a este pedido, pelo contrário, corre o risco de transformar um processo penal num confronto institucional.

O dossier foi incluído no sétimo ponto da ordem do dia do Conselho de Ministros na quinta-feira, 22 de Outubro. O pedido do Departamento de Justiça dizia respeito a explosivos apreendidos em ambos os locais, mas também a qualquer pessoa cujas investigações estabeleceriam uma ligação directa ou indirecta com o assunto. Essa formulação potencialmente ampliou o escopo das investigações. Ela explicou parte das tensões que precederam a reunião do governo.

Nabih Berri no centro das consultas

As horas que antecederam o Conselho de Ministros foram marcadas por uma série de consultas entre os principais funcionários do Estado. O Presidente do Parlamento, Nabih Berri, desempenhou um papel central na procura de um compromisso. Suas discussões com o presidente Joseph Aoun e o primeiro-ministro Nawaf Salam visavam impedir que uma votação sobre a demissão do tribunal provocasse um colapso no governo. O Presidente do Parlamento defendeu uma solução que permite novas investigações sem tomar imediatamente uma decisão sobre o tribunal competente.

A posição do Hezbollah foi uma das principais dificuldades. De acordo com as informações políticas relatadas sobre estas consultas, o partido indicou, através de intermediários, que uma remessa imediata ao Conselho de Justiça seria considerada uma decisão particularmente hostil. Temia as consequências políticas e de segurança de um procedimento que pudesse colocar as suas actividades militares no centro de uma investigação sobre a segurança do Estado. As mensagens também destacaram os riscos de um confronto interno em um contexto marcado por tensões militares com Israel.

As consultas não se limitaram ao Hezbollah e aos líderes institucionais. Joseph Aoun também recebeu o presidente de Kataëb, Sami Gemayel, antes da reunião do governo. Esta reunião fez parte dos esforços para alargar o apoio a uma solução de compromisso. As informações disponíveis indicam que os intercâmbios contribuíram para preparar o terreno político. No entanto, não permitem que as discussões privadas sejam restabelecidas palavra por palavra ou dêem a Sami Gemayel um compromisso específico que não teria sido tornado público.

A fórmula finalmente adotada baseou-se num princípio: rever o pedido do Ministro da Justiça, mas adiar a decisão até que as investigações fossem concluídas. Este mecanismo evitou uma votação imediata, mantendo oficialmente a possibilidade de um novo envio ao Conselho de Justiça. Ofereceu assim uma saída para os responsáveis que recusaram um confronto governamental. Por outro lado, não satisfazia aqueles que exigiam uma decisão judicial sem demora.

Joseph Aoun e Nawaf Salam enfrentam o risco de ruptura

O Presidente Joseph Aoun ajudou a estabelecer um clima propício ao compromisso. No início da reunião governamental, elogiou os esforços dos serviços de segurança no combate ao terrorismo, ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas e ao crime. Ele também salientou a importância de preservar as instituições militares apesar das dificuldades econômicas. Sua intervenção incluía uma homenagem especial a Nabih Berri, particularmente para que sua posição como linha vermelha não fosse cruzada.

Esta declaração foi politicamente relevante no contexto da reunião. Reconheceu o papel do Presidente do Parlamento na redução dos esforços e recordou a necessidade de preservar a paz civil. Joseph Aoun também advertiu contra as consequências da extensão dos conflitos regionais. Exortou os líderes políticos a tomarem precauções para evitar que as tensões externas causem uma nova crise no Líbano.

Nawaf Salam tomou uma abordagem diferente em sua intervenção sobre os méritos do caso. O Primeiro-Ministro reafirmou que o monopólio das armas pertence ao Estado e que as decisões sobre a guerra e a paz são exclusivamente constitucionais. Recordou as disposições do Acordo de Taif, da Resolução 1701 do Conselho de Segurança e dos compromissos contidos na declaração de cessação de hostilidades de novembro de 2024. Ele também afirmou que os corpos legalmente autorizados a transportar armas incluíam o exército, as Forças de Segurança Interna, Segurança Geral, Segurança do Estado, alfândegas e polícia municipal.

O Primeiro-Ministro salientou as consequências do transporte e armazenamento de armas fora das estruturas autorizadas. Segundo ele, tais atividades violam as regras aplicáveis e podem ameaçar a segurança dos cidadãos. Ele pediu ao Hezbollah que respeitasse os princípios anteriormente declarados pelo Hezbollah. Esta intervenção confirmou que o Governo não estava a renunciar à sua posição sobre o monopólio das armas, mesmo que a decisão sobre o Conselho de Justiça fosse adiada.

Forças libanesas deixam reunião

A discussão do governo finalmente levou a uma ruptura com os ministros das Forças Libanesas. Solicitaram o envio imediato do caso ao Conselho de Justiça. Consideraram que a gravidade dos factos e das informações já disponíveis justificava uma decisão rápida. Em particular, o Ministro Joe Issa el-Khoury recordou que certos casos tinham sido submetidos a esse tribunal pouco depois de terem ocorrido. Considerou que esperar por novas investigações não era motivo suficiente para adiar a decisão.

Os ministros das Forças Libanesas apresentaram precedentes judiciais para apoiar seus argumentos. A sua posição era que a ordem de remoção não exigia necessariamente a conclusão de todas as investigações. Consideraram também que o reconhecimento de Hizbullah como explosivo tornou o caso suficientemente claro para justificar a intervenção do governo. Esta interpretação foi contestada pelos defensores do adiamento, que invocaram a necessidade de clarificar as responsabilidades antes de alterar o quadro jurídico do caso.

A retirada dos ministros foi o principal incidente político na reunião. Nawaf Salam criticou essa abordagem, que ele apresentou como uma lógica política de leilão. A reacção do Primeiro-Ministro ilustrou a tensão entre a necessidade de manter a coesão do governo e as exigências de alguns dos seus parceiros. As Forças Libanesas optaram por demonstrar publicamente o seu desacordo, sem obter o voto que exigiam.

No entanto, um detalhe distingue esta sequência de uma ruptura completa entre os treinamentos em causa. Adel Nassar, ministro da Justiça e autor do pedido de remessa, permaneceu na reunião. Por conseguinte, não seguiu a retirada dos ministros das Forças Libanesas. Esta decisão permitiu uma análise mais aprofundada do caso no quadro governamental. Não implicava o abandono de sua aplicação, pois o ministro mantinha sua intenção de voltar ao assunto.

Por que razão o Conselho de Justiça estava a cristalizar tensões

O desacordo dizia respeito a uma decisão com consequências institucionais significativas. O Conselho de Justiça é competente para conhecer de certos casos graves que envolvem, nomeadamente, a segurança do Estado. A sua remessa exige uma decisão do Conselho de Ministros. O caso dos explosivos já estava em processo judicial, mas Adel Nassar queria dar-lhe outra dimensão, pedindo o seu encaminhamento para aquele tribunal.

Os proponentes do encaminhamento consideraram que a natureza dos materiais transportados, as circunstâncias de sua movimentação e os possíveis riscos para a população justificavam esse procedimento. Consideraram que o inquérito deveria determinar a origem dos explosivos, as pessoas que organizaram o seu transporte, o seu destino e as condições em que foram introduzidos ou deslocados para o território libanês. O reconhecimento da sua adesão ao Hezbollah não foi suficiente, de acordo com esta abordagem, para responder a todas estas perguntas.

Os opositores do despedimento imediato apresentaram outra leitura. Consideraram que uma decisão tomada antes da conclusão dos inquéritos poderia ter um impacto político desproporcionado. Alguns também questionaram a existência, nesta fase, de condições que justificam a transferência do caso para o Conselho de Justiça. A questão de saber se a simples posse ou o transporte de explosivos estava abrangido pelas infracções em causa fazia assim parte do debate.

Esta discrepância explicava por que razão a escolha do tribunal se tornou tão sensível como a própria investigação. A referência teria sido uma decisão governamental importante num contexto em que o monopólio de armas já era objecto de profundas divergências. O adiamento evitou esta decisão imediata, mas não abordou nenhuma das questões jurídicas levantadas.

Decisão de adiar, sem abandonar as investigações

Após cerca de quatro horas de debate, o Conselho de Ministros adoptou uma fórmula para uma nova investigação antes de decidir sobre o recurso ao Conselho de Justiça. Por conseguinte, a decisão não constituía uma rejeição definitiva do pedido de Adel Nassar nem uma validação da posição da Hezbollah. Manteve o caso aberto e adiou a escolha da jurisdição.

Esta solução permitiu que ministros próximos ao Hezbollah permanecessem no governo e evitassem confrontos diretos durante a reunião. Também permitiu que o Primeiro-Ministro mantivesse as suas declarações sobre o monopólio de armas sem causar imediatamente uma grande crise institucional. Por outro lado, a retirada dos Ministros das Forças Libanesas mostrou que o compromisso não foi unânime.

As consequências do adiamento dependerá dos resultados das investigações e de como o governo lidará com uma possível nova solicitação de encaminhamento. Em particular, os investigadores terão de clarificar as circunstâncias das duas apreensões, as responsabilidades individuais e as infracções que podem ser detidas. A questão da competência pode então ser submetida ao Conselho de Ministros.

A crise de 22 de Outubro revela assim os limites do compromisso alcançado. Os líderes políticos têm evitado uma ruptura imediata, mas as suas divergências permanecem no lugar de Hezbollah de armas, os poderes do Estado e os meios judiciais para impor decisões do governo. Assim, o caso dos explosivos continua a ser um caso criminoso em curso e um assunto de confronto político.