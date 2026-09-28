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O EQUIPAMENTO SOCIAL DE AUN JOSEPH — Um ano e meio após a sua eleição, onde está o Líbano?

Um ano e meio após a eleição de Joseph Aoun, oito em cada dez libaneses ainda vivem abaixo da linha da pobreza.

472 000 partidas desde 2021, 63% dos jovens querem emigrar, 40% dos médicos deixaram o país: o êxodo não desacelera.

Crianças no trabalho, sofrimento psíquico em ascensão: a crise social atinge os mais vulneráveis.

Face a esta urgência, qual é o resultado da Presidência Aoun? Medidas de emergência, mas sem reformas estruturais.

E acima de tudo: como os bancos libaneses bloquearam durante sete anos a lei pretendia distribuir as perdas, agravando ainda mais a cada ano a situação dos depositantes.

Uma estimativa, sem complacência, do estado real do país.

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