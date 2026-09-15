Nos bastidores: por que o Hezbollah retém sua resposta apesar da pressão no Sul?

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A contenção militar do Hezbollah contra os desenvolvimentos no Sul, particularmente em torno das alturas de Ali al-Taher, alimenta várias leituras na imprensa de 15 de setembro de 2026. Ad Diyar fornece três explicações principais de fontes próximas à questão: para evitar dar a Israel o pretexto de um confronto mais amplo, para preservar as capacidades remanescentes do partido e esperar para ver como a relação entre Washington e Teerã irá evoluir. Estes elementos não são uma explicação oficial do Hezbollah. No entanto, permitem-nos compreender porque é que a ausência de uma resposta não pode ser interpretada apenas como um sinal de impotência.

Falta de resposta que alimenta as perguntas

Os acontecimentos de Ali al-Taher colocaram o Hezbollah numa situação particularmente difícil. Vários jornais em 15 de setembro de 2026 descrevem a destruição na área e declarações israelenses sobre seu controle. Em particular, Al Binaa observa as contradições entre várias comunicações israelenses. O ministro da Defesa de Israel apresentou o controle das alturas como um elemento que completa a zona de segurança. O exército anunciou então uma retirada para uma posição traseira, mantendo a área sob vigilância. Em seguida, novas declarações referiam-se à capacidade de recuperar o controle da área.

Além desta batalha de narrativas, surge uma pergunta em várias publicações: por que o Hezbollah não responde militarmente à pressão exercida no solo?

Ad Diyar de 15 de setembro de 2026 relata que o partido se depara com escolhas difíceis. Qualquer resposta importante pode conduzir a uma resposta israelita mais ampla. Mas uma prolongada ausência de resposta pode, inversamente, dar a impressão de que as regras do confronto mudaram em detrimento do Hezbollah.

Essa contradição explica parte da cautela observada.

O partido deve ter em conta a situação militar, mas também as consequências políticas de uma nova escalada. O Sul já sofreu uma destruição significativa. As pessoas continuam deslocadas. Não é fácil reconstruir. Uma retomada de uma grande guerra teria, portanto, um custo humano, material e político considerável.

A primeira hipótese apresentada pelas fontes de Ad Diyar é precisamente que o Hezbollah quer evitar dar a Israel um motivo para expandir suas operações.

Evite fornecer a Israel o pretexto para uma guerra mais ampla

De acordo com Ad Diyar, funcionários do Hezbollah acreditam que uma resposta direta e significativa poderia servir objetivos israelenses. Israel poderia apresentá-lo como evidência de que a ameaça militar persiste e usar este argumento para expandir suas operações.

Este pressuposto reveste-se de particular importância no contexto das negociações. O Líbano procura uma retirada israelita e reforça o destacamento do seu exército. Washington está a trabalhar em mecanismos de segurança. Paris está preparando uma reunião para apoiar a instituição militar.

Uma grande operação do Hezbollah pode perturbar esta sequência.

Poderia permitir que Israel argumentasse que as garantias solicitadas não são suficientes. Poderia também reforçar as exigências de armas partidárias e complicar a posição diplomática do Governo libanês.

A dedução pode, portanto, ser interpretada como um cálculo destinado a não alterar a relação das forças diplomáticas na pior altura.

Esta explicação não significa que o Hezbollah teria aceitado as novas realidades no terreno. Antes, ela sugeriu que ele talvez considerasse o momento desfavorável a uma resposta aberta.

Assim, o partido procuraria evitar uma situação em que uma reacção militar ad hoc teria consequências estratégicas muito maiores.

Essa cautela é consistente com o discurso público relatado por Al Binaa. Numa reunião conjunta, as lideranças Hizbullah e Amal insistem na paz civil, na reconstrução e no regresso dos habitantes. Apelam igualmente à resolução de litígios políticos através do diálogo e das instituições.

Essa linguagem contrasta com uma estratégia de escalada imediata.

Capacidade de conservação após perda

A segunda explicação apresentada por Ad Diyar é directamente militar. O Hezbollah procuraria preservar suas capacidades após as perdas acumuladas em confrontos anteriores.

Os jornais de 15 de setembro contêm vários elementos que mostram a intensidade das operações em torno de Ali al-Taher. Em especial, Al Binaa relata a destruição de uma importante rede subterrânea. O jornal menciona uma quantidade considerável de explosivos usados durante a operação israelense.

Al Quds Al Arabi relata a negação da agência iraniana Fars sobre a presença de membros do Corpo de Guardas Revolucionários nos túneis de Ali al-Taher. Segundo Fars, 48 membros do Hizbullah estavam nos dois túneis e oito foram supostamente mortos. A Agência não dá uma explicação completa da situação dos outros membros no extracto. Estes números vêm de Fars e não são confirmados de forma independente por outras fontes.

No entanto, eles mostram que a batalha em torno da infra-estrutura subterrânea se tornou um tópico importante.

Nesse contexto, uma estratégia de conservação de meios pode ter uma lógica militar. Uma organização que acredita ter sofrido perdas pode preferir evitar um confronto em que seria forçado a usar parte de suas capacidades restantes rapidamente.

Esta leitura é muito diferente daquela que apresenta a falta de resposta como evidência do desaparecimento completo da capacidade militar do Hezbollah.

As fontes de Ad Diyar não dizem que o partido ainda tem o mesmo poder que antes dos confrontos. Eles sugerem que ele procuraria precisamente preservar o que resta de suas habilidades.

Nuance é essencial.

A parte se recusa publicamente a ser apresentada como fraca

As declarações do deputado Hussein Hajj Hassan, relatadas por Al Sharq de 15 de setembro de 2026, lançam alguma luz interessante sobre este ponto. Ele afirma que a resistência, sua população e seus aliados mostram paciência com base em seus próprios cálculos. Ele adverte contra a ideia de que esta paciência poderia ser interpretada como uma fraqueza.

Hajj Hassan afirma que seu acampamento não é fraco nem na resistência, política ou popular.

Esta declaração não especifica quais as capacidades militares disponíveis. Também não fornece um calendário para uma possível resposta.

Seu interesse está em outro lugar: Hezbollah claramente sente a necessidade de combater publicamente a idéia de que sua falha em reagir seria imposta apenas pelo seu enfraquecimento.

A palavra importante é « cálculos ».

O deputado descreveu a restrição como uma decisão e não uma mera deficiência.

Al Sharq adota uma interpretação muito mais crítica. O jornal acredita que o Hezbollah procura mostrar uma força que não mais possuiria no mesmo nível e que move parte de seu confronto para o Estado libanês.

Esta avaliação pertence claramente à linha editorial do jornal. Não pode ser apresentado como um fato estabelecido.

Mas o confronto entre os dois relatos é instrutivo. Hezbollah diz: esperamos porque temos nossos cálculos. Seus oponentes respondem: você espera porque sua relação de poder se deteriorou.

As confidências de Ad Diyar oferecem uma terceira possibilidade: ambos os fenômenos podem existir simultaneamente. O partido pode ser enfraquecido mantendo uma capacidade de decisão e escolhendo preservar seus recursos remanescentes.

À espera de desenvolvimento entre Washington e Teerão

A terceira hipótese de Ad Diyar é política e regional. Hezbollah esperaria para ver como a relação entre os Estados Unidos e o Irã evoluiu antes de tomar uma decisão importante.

Isto é essencial porque as notícias de 15 de Setembro mostram que a relação entre Washington e Teerão está numa fase de incerteza.

Donald Trump diz que o Irão quer chegar a um acordo rapidamente. Ele disse que estava aberto ao envolvimento americano nesta pesquisa. Ao mesmo tempo, continuam as pressões militares, económicas e nucleares.

Teerã pediu o levantamento das medidas americanas e se recusou a reconhecer a legitimidade de várias demandas de Washington.

O diálogo é, portanto, possível sem um caminho claro.

Para o Hezbollah, uma evolução dessa relação poderia mudar profundamente as escolhas disponíveis.

Um acordo entre Washington e Teerão poderia produzir acordos regionais que afectassem indirectamente o Líbano. Por outro lado, o fracasso dos contactos e uma nova escalada poderia colocar o Hezbollah num confronto regional muito mais amplo.

Nessa perspectiva, usar uma parcela significativa de suas capacidades militares agora poderia ser considerado prematuro.

O partido beneficiaria de conhecer a direção do relatório Irã-Americano antes de escolher entre uma estratégia de confronto, negociação indireta ou retenção de contenção.

Esta hipótese permite também compreender por que razão os acontecimentos no Iémen, em Ormuz e no Golfo estão a ser tão seguidos no Líbano. Não são crises completamente separadas. Estão envolvidos na definição da relação das forças regionais entre o Irão, os Estados Unidos e os seus parceiros.

Silêncio iraniano em torno de Ali al-Taher também alimenta perguntas

Al Jumhouria, de 15 de setembro de 2026, relata, numa análise regional, a contenção de Teerão contra os acontecimentos de Ali al-Taher. O jornal questiona em particular o contraste entre a importância atribuída aos acontecimentos e a baixa intensidade da reação iraniana.

A agência Fars intervém principalmente para negar a presença de membros do Corpo de Guardas Revolucionários nos túneis visados.

Esta prioridade é significativa.

Teerão procura desafiar a ideia de uma presença militar iraniana direta no local em vez de anunciar uma resposta às operações israelenses.

Isto não prova a existência de uma ordem iraniana que exija que o Hezbollah não reaja. Não há provas disso.

Mas essa restrição paralela alimenta a hipótese de que o Irã e seus aliados estão atualmente procurando evitar uma extensão imediata do confronto libanês.

A precaução pode responder a diferentes razões. O Irão tem de gerir simultaneamente a Ormuz, a questão nuclear, as suas relações com os Estados do Golfo e a possibilidade de diálogo com Washington. Uma nova guerra em grande escala no Líbano acrescentaria uma frente adicional a esta equação.

A reconstrução do Sul também limita a margem de manobra do Hezbollah

A situação da população é outra restrição, embora não pareça ser uma das três principais explicações atribuídas às fontes de Ad Diyar.

Hezbollah e Amal colocam a reconstrução no centro em sua declaração conjunta por Al Binaa. Eles exigem compensação para os habitantes, seu retorno às suas aldeias e a mobilização de todos os recursos disponíveis.

Esta prioridade dificilmente é compatível com uma nova guerra imediata.

Uma retomada de confrontos em larga escala atrasaria ainda mais o retorno dos habitantes. Aumentaria a destruição e tornaria mais difícil obter ajuda internacional.

O Hezbollah deve também ter em conta a sua própria base social.

Al Joumhouria relata, através de uma personalidade política intermediária, que a população xiita no Sul carrega uma parte muito grande do custo da situação atual. Essa fonte fala de fadiga e exaustão, embora também saliente a persistência do apoio e resistência dessa população.

O interesse desta confiança reside na distinção entre lealdade política e disponibilidade para uma nova guerra.

Uma população pode continuar a apoiar o Hezbollah enquanto espera que o período de destruição acabe.

Isso reduz a margem para uma estratégia de escalada permanente.

A possibilidade de um diálogo interno aparece no fundo

Al Jumhouria de 15 de setembro de 2026 também relata as palavras de uma personalidade centrista a favor de uma retomada do diálogo entre Joseph Aoun e Hezbollah.

Esta fonte considera que as duas partes continuam profundamente opostas aos meios, mas partilham vários objectivos: parar os ataques, a retirada de Israel, a reconstrução e o regresso dos habitantes.

De acordo com ela, o diálogo poderia ajudar a diminuir o fosso entre Baabda e Hezbollah.

Nabih Berri poderia desempenhar um papel importante neste processo por causa de seus laços com o partido e seus canais com Joseph Aoun.

Essa hipótese permanece a de uma fonte política. Nada no corpus mostra que já foi decidido um diálogo formal desta natureza.

No entanto, é importante compreender a contenção militar. Se alguns atores pensam que uma janela política ainda pode ser aberta, uma escalada imediata poderia fechá-la.

O Hezbollah pode, portanto, ter interesse em preservar várias opções simultaneamente: manter suas armas, evitar uma nova guerra, esperar por desenvolvimentos regionais e deixar em aberto a possibilidade de um arranjo interno.

Uma restrição que não pode durar indefinidamente sem custos políticos

No entanto, esta estratégia representa um risco significativo para o Hezbollah.

Quanto mais Israel muda o terreno sem uma resposta militar direta, mais os oponentes do partido podem questionar a utilidade de suas armas.

Michel Sleiman já pede que as posições sejam entregues ao exército. Várias forças políticas estão usando os eventos de Ali al-Taher para fortalecer seu argumento em favor do monopólio de armas do Estado.

A restrição que permite ao Hezbollah evitar a guerra pode, assim, enfraquecer simultaneamente o seu argumento interno.

O partido enfrenta uma contradição.

Se reagir fortemente, corre o risco de provocar uma nova campanha militar e comprometer a reconstrução. Se ele não responder, seus oponentes podem perguntar por que ele mantém um arsenal que não impede as operações israelenses.

As declarações de Hussein Hajj Hassan procuram justamente abordar esta contradição apresentando a paciência como uma escolha calculada.

Todos os três pressupostos podem funcionar em conjunto

As confidências de Ad Diyar não nos permitem escolher uma única explicação.

A restrição do Hezbollah pode responder simultaneamente aos três fatores mencionados.

A parte pode quererevitar dar a Israel um pretexto para expandir a guerra.

Ele pode procurarpreservar capacidades diminuídas por confrontos anteriores.

Ele pode finalmenteesperando para saber se a relação entre Washington e Teerão está evoluindo para um acordo ou uma nova escalada.

A estes três elementos soma-se a necessidade de reconstrução, a fadiga das populações afetadas e o debate interno sobre o papel do exército.

O que as fontes não permitem estabelecer, por outro lado, é a existência de uma decisão formal do Hezbollah de renunciar a qualquer resposta, uma ordem iraniana que imponha silêncio ou um acordo secreto já alcançado sobre as suas armas.

A confiança interessante é, portanto, mais limitada, mas mais forte:a restrição atual seria um cálculo multivariado em vez de uma simples falta de reaçãoA sua duração dependerá do terreno do Sul, da evolução das negociações libanesa-israelenses e, sobretudo, da direcção da relação entre Washington e Teerão.