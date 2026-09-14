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Crise bancária no Líbano Ep.5 (final): Quem está a pagar

Síntese dos 4 episódios anteriores: reservas já negativas desde 2015, mais de 24 bilhões de dólares transferidos dos bancos para o banco central (incluindo uma parte dos quais entrou em dividendos no exterior), US$ 6,1 bilhões retornaram desde 2023, mas em 68% pagos pelo próprio banco central, e uma liquidez real dos bancos reduziu para um resíduo de US$ 1,59 bilhões. Então, quem paga a conta? Depósitos, por levantamentos tampados. As empresas que financiam as suas importações em numerário. Os consumidores, através de preços que absorvem o custo invisível do crédito perdido. E eventualmente, o contribuinte. Entretanto, a inflação ultrapassou 17,5% e a economia contraiu-se em mais de 6%: a própria definição de estagnação. Oito anos após 2019, o Líbano ainda vive a mesma crise.

Fontes: Balanços do Banco Central do Líbano, Auditoria Alvarez & Marsal, Fundo Monetário Internacional, Administração de Estatísticas Centrais.

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