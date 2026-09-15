Nos bastidores: O FMI relaxa seu projeto de colocar os bancos libaneses sob supervisão?

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A evolução discreta dos debates entre o Fundo Monetário Internacional, o Banco do Líbano e o sector bancário poderia alterar profundamente a metodologia utilizada para reestruturar as instituições libanesas. A Al Akhbar, de 15 de Setembro de 2026, informa que está a ser examinada uma fórmula intermédia: em vez de confiar cada banco em causa a um administrador temporário com grandes poderes, poderia ser nomeado um supervisor para controlar a sua reestruturação e coordenar as suas actividades com o Banco do Líbano. Por trás desta diferença técnica está uma questão muito mais importante:quem irá realmente manter o controlo dos bancos durante a sua reestruturação?

O FMI defendeu inicialmente a administração bancária temporária

Segundo Al Akhbar de 15 de setembro de 2026, a reestruturação bancária continua a ser um dos principais pontos de discussão com o Fundo Monetário. O problema não é apenas determinar quais os bancos que podem continuar a funcionar. É igualmente necessário definir o regime de governação a aplicar-lhes durante o período de reestruturação.

A fórmula original teria sido muito mais vinculativa para os acionistas e a gestão atual. O Fundo teria desejado que um administrador temporário fosse colocado à frente de cada instituição em fase de reestruturação. Teria poderes suficientes para intervir directamente na gestão do banco.

Em particular, o objectivo seria impedir que os gestores e accionistas que conduziram as instituições antes e durante a crise continuassem a controlar a sua própria reestruturação.

A questão é central. A reestruturação bancária implica geralmente reconhecer perdas, reavaliar activos e determinar requisitos de capital. Também pode levar a mudanças na estrutura de propriedade e direção.

Por conseguinte, é um problema de governação claro confiar este processo aos mesmos actores que já controlam a instituição.

A fórmula de administrador temporário criaria uma quebra de rede. Durante a reestruturação, o banco deixaria de ser totalmente gerido pelos seus proprietários ou pela sua gestão habitual.

Mas esta opção afecta directamente os interesses dos accionistas. É precisamente neste terreno que teria surgido uma nova fórmula.

Uma solução intermédia estaria agora na mesa

Al Akhbar relata que uma proposta diferente está a ser discutida. Em vez de um administrador temporário com poderes executivos muito amplos, cada banco em causa poderia acolher uma pessoa responsável pelo acompanhamento da reestruturação.

O seu papel seria principalmente o de um supervisor e coordenador.

O Banco funcionaria como ligação com o Líbano e acompanharia a execução das medidas de reestruturação. No entanto, os seus poderes seriam inferiores aos de um director que assumiria a gestão directa da instituição.

Esta diferença pode parecer limitada. Não está.

No primeiro cenário, proprietários e gestores perderiam grande parte de seu controle operacional durante a reestruturação.

Na segunda, poderiam manter um lugar muito maior na gestão diária, sob a supervisão de um representante responsável pela verificação do cumprimento das novas regras.

A fórmula intermediária seria, portanto, um compromisso entre dois imperativos contraditórios: reforçar o controle sobre os bancos sem causar um despejo total e imediato dos seus líderes.

Al Akhbar apresenta este desenvolvimento como resultado das discussões em curso. Não é anunciada como decisão final do Fundo Monetário ou do Banco do Líbano.

Esta reserva é importante. O corpus permite falar defórmula negociadanenhum mecanismo já adoptado.

Por trás da escolha do título está a questão do poder

A diferença entre « administrador » e « supervisor » pode dar a impressão de um debate jurídico secundário. No entanto, determina a distribuição de energia em bancos reestruturados.

Um administrador temporário pode tomar decisões. O superintendente pode especialmente controlar os que são tomados por outros.

No primeiro caso, os líderes atuais perdem parte de sua capacidade de agir. No segundo, podem continuar a exercer as suas funções desde que cumpram as regras impostas pelo processo.

Esta distinção torna-se particularmente importante quando se decide sobre o valor dos activos, o tratamento dos accionistas e como recapitalizar.

A pessoa que controla o banco durante este período tem necessariamente influência na forma como estas decisões são preparadas e executadas.

Por conseguinte, Al Akhbar vê a governação como um dos verdadeiros campos de batalha da reestruturação.

O Fundo Monetário procuraria impedir que o processo fosse controlado por aqueles cujas decisões anteriores estão relacionadas com a situação atual no setor. Em vez disso, os proprietários procurariam evitar a despossessão completa.

Entre os dois, está o Banco do Líbano, liderado por Karim Suaid, que deve desempenhar um papel central na supervisão do sector e na implementação do futuro regime.

O Banco do Líbano tornar-se-ia a peça central do compromisso

A fórmula referida por Al Akhbar reforçaria mecanicamente o papel do Banco do Líbano. Se o chefe designado para cada instituição for o principal responsável pelo acompanhamento e coordenação, a autoridade central de supervisão torna-se essencial.

O Banco do Líbano deverá receber informações, acompanhar a aplicação das medidas e intervir quando os compromissos não forem cumpridos.

Isso move parte do problema.

A questão já não seria saber se os accionistas mantiveram o controlo. Seria igualmente necessário determinar que poderes o Banco do Líbano tem para impor a reestruturação quando uma instituição resiste.

O dispositivo só pode funcionar se os critérios estiverem claramente definidos.

Um banco precisa de saber que níveis de capital precisa de atingir. Ela deve saber o horário. As condições para continuar a sua actividade devem ser precisas. As consequências do fracasso também devem ser estabelecidas.

Sem estes elementos, um supervisor pode tornar-se um intermediário administrativo com meios limitados para impor alterações.

Por conseguinte, a eficácia do compromisso dependerá menos da sua designação do que dos poderes jurídicos inerentes à função.

Os accionistas procuram evitar o despejo total

Al Akhbar coloca claramente os interesses dos proprietários de bancos no centro das negociações. O setor busca preservar parte de seu capital e poder em instituições que sobreviverão à reestruturação.

Esta posição é compreensível do ponto de vista dos accionistas. A reestruturação pode resultar em perdas significativas no capital existente. Em alguns casos, pode conduzir a uma diluição maciça ou ao desaparecimento da participação dos actuais proprietários.

Mas esta defesa dos accionistas surge contra outra questão: responsabilidade na acumulação de perdas.

O jornal acredita que o Fundo Monetário quer evitar uma reestruturação que coloque a maior parte do esforço a outros atores, deixando intacta a posição dos proprietários.

A escolha do mecanismo de governação torna-se um meio de lidar indirectamente com esta responsabilidade.

Colocar um banco sob administração temporária significa que os proprietários não podem decidir sozinho como as perdas serão reconhecidas.

Manter a gestão sob supervisão deixa-os mais espaço.

É por isso que o compromisso actualmente mencionado poderia representar uma concessão importante para o sector bancário, segundo Al Akhbar.

No entanto, essa avaliação deve permanecer atribuída ao jornal. As fontes fornecidas não contêm uma declaração do Fundo Monetário reconhecendo que foi transferida para os pedidos dos proprietários dos bancos.

O compromisso não resolve a questão fundamental das perdas

Mesmo que se chegue a um acordo sobre a governação, o problema central da crise bancária continua a ser o modo como as perdas serão distribuídas.

A nomeação de um diretor ou supervisor não cria novo capital.

Não devolve automaticamente depósitos.

Também não regula sozinha os compromissos entre bancos, o Banco do Líbano e o Estado.

O mecanismo de governação é utilizado para gerir a reestruturação. Não substitui a própria reestruturação.

É precisamente isso que torna a discussão importante, mas insuficiente.

O futuro sistema terá de determinar quais os bancos viáveis. Alguns podem exigir capital adicional. Outros podem ter que se fundir, reduzir seu tamanho ou sair do mercado.

O tratamento dos accionistas também deve ser definido.

Finalmente, o destino dos candidatos continuará a ser político e socialmente central.

O corpus de 15 de setembro fornece mais detalhes sobre o mecanismo de governança do que sobre a fórmula final de alocação de perdas. Por conseguinte, seria incorrecto concluir que o Fundo e as autoridades libanesas já chegaram a um acordo global sobre o sector bancário.

Missão do FMI em Beirute dá importância imediata à confiança

Esta indiscrição surge num momento em que uma delegação do Fundo Monetário inicia uma nova série de reuniões no Líbano.

Al Sharq de 15 de setembro de 2026 afirma que a missão deve continuar o seu trabalho até 18 de setembro. O Departamento de Finanças é um dos principais centros de discussão. Os representantes do Fundo devem reunir-se com as autoridades e organismos envolvidos nas reformas económicas e financeiras.

O calendário é, portanto, particularmente interessante.

A fórmula revelada por Al Akhbar não aparece como uma hipótese remota. Chega num momento em que os funcionários libaneses e o Fundo têm de retomar as suas discussões.

Os dias seguintes podem, portanto, ser utilizados para determinar se este compromisso está a progredir.

É bom que o governo de Nawaf Salam consiga um avanço. A reestruturação bancária exige uma parte significativa do retorno à actividade financeira normal. Também influencia a relação com doadores internacionais.

Para o Fundo, o desafio consiste em evitar um acordo político que produza apenas uma reestruturação formal.

Para os bancos, o objectivo é sobreviver à reforma sem perder o controlo total das suas instituições.

O retorno anunciado do crédito torna a reestruturação ainda mais urgente

Ad Diyar de 15 de setembro de 2026 anuncia ao mesmo tempo que os empréstimos da Fundação de Habitação Pública poderiam retomar no início de 2027, com um teto de até US $ 100.000.

Esta informação confere uma dimensão muito concreta ao debate bancário.

O Líbano não pode funcionar de forma sustentável com um sistema financeiro incapaz de fornecer crédito a longo prazo.

O financiamento da habitação, das empresas e dos investimentos depende de instituições capazes de recolher recursos e de conceder empréstimos num quadro estável.

O retorno de certos mecanismos de crédito pode ser um sinal de padronização. Mas não pode tornar-se sustentável se a reestruturação do sector bancário permanecer inacabada.

A questão da governação, portanto, não se limita aos banqueiros e ao Fundo Monetário. Afecta a capacidade futura da economia para recuperar um sistema de financiamento.

Um relaxamento que poderia ser politicamente explosivo

Se a fórmula relatada por Al Akhbar for confirmada, pode causar controvérsias significativas.

Os proponentes do compromisso poderão argumentar que evita uma aquisição demasiado brutal de bancos e preserva a continuidade do seu funcionamento.

Podem igualmente argumentar que um supervisor com poderes suficientes pode controlar eficazmente a reestruturação sem substituir sistematicamente todas as sucursais.

Os críticos poderão responder que esta solução permite que os atuais funcionários mantenham uma influência excessiva após uma crise que imobilizou a economia de grande parte da população.

Por conseguinte, o debate passará rapidamente do terreno técnico para o terreno da responsabilidade.

Quem deve perder o controlo quando um banco já não é viável?

Os accionistas devem ser excluídos antes de utilizarem outros recursos?

Que poder deve ser a direção histórica?

Quem representa os interesses dos depositantes durante a reestruturação?

A fórmula do supervisor ainda não responde a todas essas perguntas.

O ponto decisivo será a verdadeira extensão dos poderes do futuro superintendente

A confiança de Al Akhbar deve, portanto, ser seguida com precisão.

A mera substituição da palavra « administrador » por « supervisor » não deixa claro se o Fundo Monetário realmente acalmou a sua posição.

Dependerá dos poderes dados a essa pessoa.

Se puder bloquear decisões, exigir alterações, aceder a todos os dados, impor um calendário e apreender o Banco do Líbano em caso de incumprimento, a diferença com uma administração temporária pode ser menor do que parece.

Se o seu papel se limitasse à observação, elaboração de relatórios e coordenação de intercâmbios, o compromisso representaria uma concessão muito mais substancial aos proprietários.

Então é..o conteúdo jurídico da função, não o seu título, que medirá o verdadeiro âmbito da mudança.

No momento, fontes mostram queuma fórmula menos intrusiva do que a administração temporária completa seria discutidaNão permitem afirmar que foi definitivamente aceite pelo Fundo Monetário ou que foi concluído um acordo global sobre a reestruturação bancária.

É precisamente isso que torna esta confiança importante: se for confirmada durante os debates sobre a missão do Fundo a Beirute, poderá tornar-se um dos principais compromissos que determinarão a existência de um espaço económico europeuque irá controlar os bancos libaneses durante a sua reestruturação e até que ponto os actuais proprietários manterão a sua influência.