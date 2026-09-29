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O conceito de uma « linha amarela » gradualmente se estabelece no vocabulário do confronto no sul do Líbano. No entanto, não corresponde à fronteira internacional ou à Linha Azul traçada pelas Nações Unidas. Em sua edição de 29 de setembro de 2026, Al Akhbar o descreve como um dispositivo militar israelense estabelecido dentro do território libanês. O jornal refere-se a uma área ocupada cuja profundidade varia, dependendo do setor, entre cinco e doze quilômetros. Israel iria apresentá-la como uma « linha avançada de defesa », projetada primeiro para remover ameaças imediatas de suas comunidades fronteiriças.

Esta descrição assume uma dimensão diferente quando é reconciliada com as informações publicadas no mesmo dia por Al Araby Al Jadid. Segundo as fontes do jornal, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam tinha recebido, durante as suas reuniões à margem da Assembleia Geral da ONU, mensagens americanas indicando que Israel pretendia continuar as suas operações e permanecer na zona de segurança que tinha desenhado no Sul. Esta informação não é um anúncio oficial de Washington ou Israel. Eles revelam, no entanto, o medo libanês de que um dispositivo militar apresentado como temporário se resolverá com o tempo.

O debate torna-se ainda mais sensível na sequência das declarações do ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich. Asharq Al-Awsat informa, em 29 de setembro de 2026, que se referiu publicamente à anexação dos territórios libaneses aos Litani. Al Jumhouria também volta a estas observações e sublinha a sua contradição com o compromisso israelita, contido nas negociações, de não alimentar ambições territoriais no Líbano. Três conceitos se sobrepõem sem serem equivalentes: a « linha amarela », a zona de segurança atualmente ocupada e a Litani. Sua confusão poderia mascarar objetivos muito diferentes.

Uma profundidade de cinco a doze quilómetros

Al Akhbar dedica desenvolvimento detalhado à lógica militar desta « linha amarela ». O jornal afirma que as forças israelenses estão presentes em aldeias e localidades integradas no que Israel chama de zona tampão. A sua profundidade varia entre cinco e doze quilómetros.

Segundo o jornal, as dificuldades encontradas na sétima sessão das negociações de Roma não se limitaram a detalhes técnicos. Israel já estabeleceu um conceito militar baseado nesta linha avançada, mantendo ao mesmo tempo alguma liberdade de ação além.

A sombra é importante. Uma área ocupada não se destinaria necessariamente, nesta leitura, a constituir uma nova fronteira política. Seria usado para criar uma profundidade militar entre a fronteira e as localidades israelenses.

Al Akhbar cita as declarações do Chefe de Estado-Maior israelense Eyal Zamir. Foi relatado que a missão confiada ao exército era um posicionamento em uma linha impedindo o fogo direto contra as comunidades israelenses. Ao mesmo tempo, ele mencionou a continuação das operações contra ameaças além dessa linha e até mesmo ao norte do rio Litani.

Essa distinção permite compreender o dispositivo descrito pela revista. A « linha amarela » poderia prevenir ou complicar alguns ataques de proximidade. No entanto, não neutralizaria armas capazes de agir de uma profundidade maior.

A presença no terreno de Israel serviria, portanto, uma função limitada. Criaria uma zona de vigilância e intervenção. Só ela não abordaria a questão dos foguetes ou drones que poderiam ser lançados de áreas mais remotas.

É precisamente esta limitação que poderia explicar a vontade israelita de manter a liberdade de acção para além da zona ocupada.

As alturas anteriores de Ali al-Taher

Al Akhbar usa as alturas de Ali al-Taher para ilustrar esta doutrina. Após uma operação de destruição nesta área, o exército israelense começou a retirar-se do alívio para reinstalar para a « linha amarela ».

Segundo o jornal, Israel foi então capaz de controlar a área por observação e fogo. Esta abordagem é importante. Significa que uma ocupação permanente de cada altura não seria considerada necessária quando o exército pode manter a capacidade de monitorar e atacar à distância.

A « linha amarela » funcionaria, portanto, menos como uma borda convencional do que como uma base de controle.

Esta abordagem proporciona também mais flexibilidade às negociações. Uma linha militar pode teoricamente ser movida. Pode diminuir à medida que as disposições são aplicadas. Pode também ser mantida ou reforçada se as negociações falharem.

Al Akhbar considera também que este mecanismo continua ligado a uma solução política que ainda não amadureceu. O jornal apresenta-o como uma fórmula de gestão frontal provisória.

O problema libanês está precisamente contido nesta palavra: provisória. Uma presença militar temporária pode tornar-se sustentável quando as condições para a sua retirada não são cumpridas.

Mensagens recebidas por Nawaf Salam

A informação de Al Araby Al Jadid reforça esta questão.

Em sua edição de 29 de setembro de 2026, o jornal afirma que Nawaf Salam recebeu várias mensagens durante sua estadia em Nova York. O mais importante teria vindo do lado americano. Segundo as fontes citadas, Israel permaneceria determinado a prosseguir as suas operações e a manter a sua zona de segurança no Sul até que o Estado libanês tomasse medidas suficientemente graves em relação às armas Hezbollah do ponto de vista comunicado por esses interlocutores.

Segundo Al Araby Al Jadid, as autoridades dos Estados Unidos consideram insuficientes as medidas já tomadas pelo Governo libanês. Alegadamente, exigiram uma aceleração do processo de colocação de armas sob a autoridade do Estado, avisando que a situação poderia de outra forma deteriorar-se.

A natureza exacta destas informações deve ser mantida. Eles são atribuídos às fontes do jornal e não correspondem a uma declaração oficial dos EUA. A sua importância reside precisamente no fosso que sugerem entre declarações públicas e mensagens transmitidas em reuniões diplomáticas.

Nawaf Salam continua defendendo o processo de negociação. Al Araby Al Jadid relata que as fontes oficiais libanesas consideram esta escolha difícil, mas sem qualquer alternativa real. O Primeiro-Ministro deveria pedir aos funcionários dos EUA que instassem Israel a implementar o acordo-quadro assinado em 26 de Junho e a manter as negociações.

Duas lógicas, portanto, aparecem face a face. Beirute pretende utilizar o quadro negociado para obter uma retirada. Segundo relatos, Israel liga sua presença e operações à evolução do caso Hezbollah.

A « linha amarela » torna-se assim um instrumento de pressão, bem como um dispositivo militar.

De arranjos militares a reivindicações políticas

As declarações de Bezalel Smotrich introduzem uma dimensão adicional.

Asharq Al-Awsat, de 29 de setembro de 2026, informa que o ministro israelense das Finanças declarou que desejava anexar territórios libaneses aos Litani. O jornal faz diretamente a pergunta: é um leilão político ou a expressão de um projeto territorial mais profundo?

O General aposentado Hicham Jaber, entrevistado por Asharq Al-Awsat, acredita que as ideias israelenses sobre os Litani ou anexação de partes do Sul não são novas. Considera, no entanto, que o seu reaparecimento no contexto actual visa mais aumentar o limite máximo dos créditos do que anunciar uma transacção imediatamente aplicável.

Esta distinção é essencial. Uma declaração ministerial não é uma decisão do Governo israelita. Nem se pode dizer que a « linha amarela » seria a primeira fase de um plano oficial de anexação aos Litani.

Mas a declaração muda o contexto político em que o aparelho militar é interpretado.

Al Joumhouria de 29 de setembro de 2026 destaca este problema. O jornal acredita que os comentários de Smotrich contradizem a parte do quadro negociado em que Israel não reivindica território libanês. Por conseguinte, o ministro israelita não se contenta em discutir uma profundidade de segurança. Coloca a questão territorial em debate público.

Isto é suficiente para alimentar as preocupações libanesas.

O Litani não é a « linha amarela »

No entanto, os dois conceitos não devem ser confundidos.

O Litani tem um lugar especial na resolução 1701. Asharq Al-Awsat recorda que serve de ponto de referência geográfico para os acordos de segurança no território libanês. Esta referência não transforma o rio numa fronteira internacional.

A « linha amarela » descrita por Al Akhbar responde a outra lógica. Encontra-se mais ao sul e a sua profundidade varia por sector. A posição dele é militar. Visa criar uma distância entre posições israelenses e ameaças próximas.

Finalmente, a zona de segurança referida pelas fontes de Al Araby Al Jadid refere-se ao território em que Israel, de acordo com as informações, deseja manter a sua presença durante a fase atual.

As três noções podem sobrepor-se no discurso político. Não devem ser apresentados como idênticos.

Esta distinção é ainda mais necessária, uma vez que a ideia de manter o Litani constituiria uma mudança considerável de escala. Deixaria de corresponder a uma profundidade de cinco a doze quilómetros. Isso afetaria uma parte muito maior do sul do Líbano.

Os ficheiros de origem não permitem afirmar que foi tomada uma decisão oficial israelita nesse sentido.

Por outro lado, mostram que este pressuposto é agora feito publicamente por um ministro israelita e discutido na imprensa libanesa e regional.

Uma terra que continua a se mover

O debate territorial tem lugar à medida que as operações militares prosseguem.

Al Binaa de 29 de setembro de 2026 relata ataques israelenses em várias partes do Sul. O jornal menciona Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa, Zibqin, Yater, Mays al-Jabal, Haris e Hadatha. Relata também uma grande explosão das forças israelenses em Mansuri.

Al Sharq também descreve uma sucessão de bombardeios e movimentos militares. O jornal relata, entre outros, movimentos de tanques israelenses na área de Arnun, acompanhados de fogo e bombardeios em direção a Zawtar al-Sharqiyah. Também afirma que uma unidade de engenharia do Exército Libanês desmantelou uma câmera de espionagem israelense equipada com um dispositivo solar perto de Wadi Zibqin.

Estes eventos dão à « linha amarela » uma dimensão concreta. O debate não é sobre um mapa teórico desenvolvido para futuras negociações. Trata-se de um território onde as operações continuam a ser realizadas e as pessoas continuam confrontadas com as consequências directas do conflito.

Esta realidade complica qualquer distinção entre ocupação temporária e instalação sustentável.

Quanto mais tempo o regime permanecer em vigor, mais a retirada depende de um acordo político. E quanto mais este acordo demorar, mais a situação militar ganha a sua própria inércia.

A estrutura tripartida como instrumento de saída

Neste contexto, Nawaf Salam conheceu o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio em Washington.

Asharq Al-Awsat, de 29 de setembro de 2026, informa que o primeiro-ministro solicitou a ativação do quadro tripartido. Pretende traduzir os princípios da reciprocidade e da progressividade em medidas concretas. O objectivo declarado é duplo: conseguir a retirada total de Israel e avançar para o monopólio estatal das armas.

Salam também apelou a um calendário claro para as autorizações. Espera que um mecanismo de verificação acompanhe a sua aplicação, a fim de evitar o incumprimento de uma obrigação como justificação para bloquear todo o processo.

Esta exigência revela o problema central.

O Líbano procura impedir que a retirada de Israel seja adiada indefinidamente enquanto se aguarda a conclusão de todas as medidas em matéria de armamento. Ele quer uma progressão paralela.

Do lado israelense, as informações publicadas por Al Araby Al Jadid sugerem, pelo contrário, que a presença militar continua ligada à avaliação das ações de Beirute contra o arsenal Hezbollah.

A sequência dos passos torna-se tão importante quanto seu conteúdo.

Se cada uma das partes exigir que a outra aja em primeiro lugar, a « linha amarela » pode permanecer em vigor mesmo que seja oficialmente apresentada como temporária.

Uma linha militarmente útil, mas insuficiente

A análise publicada por Al Akhbar traz aqui um elemento importante. Mesmo do ponto de vista militar israelense descrito pelo jornal, a « linha amarela » não resolve todo o problema.

Remove a ameaça terrestre imediata. Cria uma profundidade de vigilância. Torna mais difícil devolver as infra-estruturas militares directamente à fronteira.

Mas não neutraliza armas de longo alcance.

Esta limitação explica porque manter uma área ocupada não seria necessariamente suficiente para cumprir os objetivos de segurança declarados de Israel. Uma lógica de controle remoto e operações além da linha poderia, portanto, continuar.

Por outras palavras, o debate não é apenas sobre onde estão os soldados israelitas. Trata-se também do domínio em que Israel tenciona manter a liberdade de acção.

Uma linha pode recuar enquanto permite uma capacidade de resposta muito mais profunda.

Isto torna o futuro acordo particularmente complexo para o Líbano.

Risco de uma situação provisória sem maturidade

Nenhum dos arquivos fonte de 29 de setembro de 2026 mostram que o governo israelense decidiu transformar a « linha amarela » em uma fronteira permanente. Não há mais provas de que esteja a ser aplicado um plano oficial de anexação ao Litani.

As fontes, por outro lado, permitem estabelecer vários elementos distintos.

Al Akhbar descreve uma profundidade militar israelense que varia de cinco a doze quilômetros. O jornal apresenta essa linha como um dispositivo avançado para proteger as comunidades israelenses de ameaças.

Al Araby Al Jadid informa, com base em suas fontes, que Israel pretende permanecer na zona de segurança durante a fase atual e que Washington está exercendo pressão sobre Beirute sobre as armas do Hezbollah.

Asharq Al-Awsat e Al Jumhouria relatam as declarações de Smotrich a favor de uma extensão aos Litani, colocando-os no contexto da política interna e das negociações israelenses.

Por fim, vários jornais descrevem a continuação das operações militares no Sul.

Em conjunto, esses elementos não demonstram a existência de um único projeto territorial. No entanto, mostram por que a questão da duração se torna central.

Uma presença militar pode ser anunciada como provisória, mas pode permanecer por vários meses ou anos. Uma linha de segurança pode tornar-se um facto consumado se nenhum mecanismo estabelecer as condições e o calendário para o seu desmantelamento.

É precisamente isso que Beirute está a tentar evitar, pedindo um calendário para aplicar o quadro tripartido.

Entre pressão militar e negociação

A « linha amarela » finalmente aparece como um instrumento híbrido.

Tem uma função militar imediata. Protege as posições israelitas e elimina certas ameaças. Fornece também um meio de pressão nas negociações. A sua retirada pode estar ligada às medidas solicitadas no Líbano.

Mas está evoluindo num ambiente político onde alguns funcionários israelenses defendem objetivos territoriais muito mais amplos. Isto alimenta naturalmente a desconfiança libanesa.

O desafio, portanto, não é confundir as declarações mais maximalistas com a política oficialmente adotada, mas não ignorá-las.

Os arquivos de 29 de setembro de 2026 mostram acima de tudo uma batalha em torno da transformação do provisório em um acordo duradouro. Para o Líbano, o quadro tripartido deve conduzir à retirada completa de Israel e à restauração da autoridade estatal. Para Israel, de acordo com relatórios de vários jornais, as condições de segurança e o registro de armas permanecem críticos.

Entre estas duas posições, a « linha amarela » permanece no chão.

Enquanto um calendário de retirada não for implementado, a sua verdadeira natureza permanecerá, portanto, ambígua: uma linha militar destinada a desaparecer com um acordo, uma zona de segurança que durará ou um ponto de partida para exigências territoriais mais amplas impostas por uma parte da classe política israelita.

As fontes disponíveis permitem estes três cenários. Eles ainda não permitem decidir entre eles.

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