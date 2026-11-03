Nasser Al-Attiyah anunciou na Baja d’Oman em dezembro

Nasser Al-Attiyah planeja participar da Oman International Baja, organizada de 17 a 19 de dezembro de 2026 em torno de Bidiyah. O piloto do Qatar competirá neste novo evento com um Touro T3 Max na categoria Challenger. Ele confirmou sua presença no Qatar, na chegada da corrida Baja no fim de semana anterior, de acordo com o comunicado transmitido em 3 de novembro.
A sua participação deve acompanhar o início internacional desta competição. Organizado de acordo com os regulamentos da Federação Internacional de Automóveis e da Federação Internacional de Motocicletas, o evento será observado com vista à possível integração nos calendários 2027. Uma data de 4 a 6 de novembro de 2027 está prevista para uma rodada da Copa Baja do Oriente Médio. Esta perspectiva ainda não é uma inscrição definitiva.
Um Touro na categoria Challenger
Al-Attiyah escolheu um carro Challenger em vez de um protótipo Ultimate. O comunicado de imprensa relata que ele quer apoiar os organizadores e que ele concordou com Hamed Al-Wahaibi sobre esta escolha de categoria. Qatari já havia vencido o Dubai International Baja em 2024 com um veículo semelhante, acompanhado pelo navegador espanhol Pablo Moreno.
O novo encontro é separado do Rally Internacional de Omã, onde Al-Attiyah tem nove vitórias de acordo com o arquivo de imprensa. A Baja emprestará as dunas de Sharqiya e as áreas arenosas adjacentes a Rub al-Khali.
Três dias no fim do Carnaval de Bidiyah
A Oman Automobile Association organiza o evento com o Ministério da Cultura, Desportos e Juventude e do Norte Sharqiya Governorate. A Shell Oman é uma das apoiantes dele. A corrida coincidirá com os últimos três dias do Bidiyah Sand Carnaval, anunciado de 19 de novembro a 19 de dezembro.
O prazo de inscrição é quarta-feira, 2 de dezembro de 2026. O comunicado de imprensa ainda não especifica o conjunto completo ou detalhes das etapas.
Capa: foto fornecida com Nasser Al-Attiyah comunicado de imprensa de 3 de novembro de 2026, fotógrafo não especificado. Nasser Racing veículo fotografado em corridas; local e data de tiro não especificado. Ilustração, não uma fotografia da próxima Baja d’Oman. Disposição: Libnanews.
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