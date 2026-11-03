3 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Nasser Al-Attiyah anunciou na Baja d’Oman em dezembro

Libnanews
· 2 min de leitura · 4 vues

Nasser Al-Attiyah participará da nova Baja de Omã, de 17 a 19 de dezembro de 2026 em Bidiyah. O motorista do Qatar escolheu um Touro T3 Max na categoria Challenger. O evento será observado para os calendários internacionais de 2027. A inscrição deve ser fechada no dia 2 de dezembro, antes do carnaval de areias Bidiyah local.

Véhicule Nasser Racing en course ; illustration du communiqué sur Al-Attiyah au Baja d’Oman
Photo fournie avec le communiqué Nasser Al-Attiyah du 3 novembre 2026 ; photographe, lieu et date de prise de vue non précisés. Illustration, pas une photographie de l’épreuve à venir.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nasser Al-Attiyah planeja participar da Oman International Baja, organizada de 17 a 19 de dezembro de 2026 em torno de Bidiyah. O piloto do Qatar competirá neste novo evento com um Touro T3 Max na categoria Challenger. Ele confirmou sua presença no Qatar, na chegada da corrida Baja no fim de semana anterior, de acordo com o comunicado transmitido em 3 de novembro.

A sua participação deve acompanhar o início internacional desta competição. Organizado de acordo com os regulamentos da Federação Internacional de Automóveis e da Federação Internacional de Motocicletas, o evento será observado com vista à possível integração nos calendários 2027. Uma data de 4 a 6 de novembro de 2027 está prevista para uma rodada da Copa Baja do Oriente Médio. Esta perspectiva ainda não é uma inscrição definitiva.

Um Touro na categoria Challenger

Al-Attiyah escolheu um carro Challenger em vez de um protótipo Ultimate. O comunicado de imprensa relata que ele quer apoiar os organizadores e que ele concordou com Hamed Al-Wahaibi sobre esta escolha de categoria. Qatari já havia vencido o Dubai International Baja em 2024 com um veículo semelhante, acompanhado pelo navegador espanhol Pablo Moreno.

O novo encontro é separado do Rally Internacional de Omã, onde Al-Attiyah tem nove vitórias de acordo com o arquivo de imprensa. A Baja emprestará as dunas de Sharqiya e as áreas arenosas adjacentes a Rub al-Khali.

Três dias no fim do Carnaval de Bidiyah

A Oman Automobile Association organiza o evento com o Ministério da Cultura, Desportos e Juventude e do Norte Sharqiya Governorate. A Shell Oman é uma das apoiantes dele. A corrida coincidirá com os últimos três dias do Bidiyah Sand Carnaval, anunciado de 19 de novembro a 19 de dezembro.

O prazo de inscrição é quarta-feira, 2 de dezembro de 2026. O comunicado de imprensa ainda não especifica o conjunto completo ou detalhes das etapas.

Capa: foto fornecida com Nasser Al-Attiyah comunicado de imprensa de 3 de novembro de 2026, fotógrafo não especificado. Nasser Racing veículo fotografado em corridas; local e data de tiro não especificado. Ilustração, não uma fotografia da próxima Baja d’Oman. Disposição: Libnanews.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *