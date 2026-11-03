Miguel Ángel Astúrias: o retorno à Guatemala está se preparando

A Guatemala está se preparando para o repatriamento dos restos mortais de Miguel Ángel Astúrias da França, com uma chegada anunciada em 12 de novembro e um enterro planejado três dias depois. Uma exposição de arquivo será aberta no Palácio Nacional da Cultura. Este calendário alarga a decisão tomada pela família em 2024 e o trabalho de coordenação institucional. Além das cerimônias, os acordos celebrados prevêem projetos para publicar, pesquisar e transmitir o trabalho do Prêmio Nobel de Literatura.

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Miguel Ángel Astúrias retornou à Guatemala. As autoridades anunciaram a chegada dos remanescentes do Prêmio Nobel de Literatura em 12 de novembro, e depois seu enterro em 15 de novembro no centro cultural com seu nome. Antes dessas cerimônias, uma exposição de arquivo está prevista para ser aberta na Guatemala em 3 de novembro. O programa combina assim o repatriamento da França com a transmissão dos trabalhos.

O regresso de Miguel Ángel Astúrias, da transferência para os arquivos

De acordo com o calendário do Ministério da Cultura e Desporto, a exposição planeada no Palácio Nacional da Cultura reúne documentos históricos, correspondências e peças de teatro relacionadas com o percurso literário do escritor. Eles vêm do fundo familiar mantido pelos Arquivos Gerais da América Central. Abra às 18h, hora local.

Os principais tributos são devidos de 12 a 15 de novembro. Depois de receber o Aeroporto Internacional de La Aurora, o programa inclui palcos no bairro de La Candelaria e na Universidade Popular, cerimônia maia em Kaminaljuyú e homenagens funerárias estaduais. O enterro está previsto no Centro Cultural Miguel Ángel Astúrias. O acesso ao monumento ao público é anunciado a partir de 16 de novembro.

Uma decisão familiar se torna um projeto público

O processo não começou com o anúncio deste calendário. De acordo com o relato oficial publicado em agosto, o filho do escritor, Miguel Ángel Asturias Amado, e seu neto, Sandino Asturias, haviam comunicado sua decisão ao presidente Bernardo Arévalo em 9 de junho de 2024. A Guatemala então organizou a coordenação entre a família, os ministérios da cultura e as relações externas e a fundação com o nome do autor.

O acordo governamental 104-2026 forneceu um quadro para esta preparação. Outro acordo entre o Ministério da Cultura e a Fundação Família prevê a cooperação em projetos de publicação, ensino, pesquisa e museu. Não se trata apenas de organizar um enterro. O objetivo das autoridades é estender a homenagem por atividades que tornem os textos e arquivos acessíveis a novos leitores.

Uma rota entre a Guatemala e a Europa

Nascido na Guatemala em 1899 e falecido em Madrid em 1974, Astúrias praticava como escritor, jornalista e diplomata. Sua passagem por Paris também foi um tempo de treinamento. O anúncio dos Arquivos espanhóis recorda seus estudos sobre antropologia e mitologia indígena, bem como uma obra nutrida de realismo mágico e surrealismo. Após sua morte, ele foi enterrado em Père-Lachaise, em Paris.

A Biblioteca do Congresso dos EUALeyendas de Guatemalapublicado em 1930,El señor presidentepublicado em 1946, eMaíz escurode 1949. A estes títulos adicionar a trilogiaViento fuerte,El Papa VerdeeLos ojos de los enterradosPremiado pelo Prêmio Nobel de Literatura em 1967, o autor também foi Embaixador da Guatemala na França. Sua jornada relaciona assim a criação literária, a vida política e a circulação entre vários países.

Após a exposição de 3 de novembro, o programa deve, portanto, continuar com a chegada dos restos mortais no dia 12 de novembro, seguido de tributos públicos e enterro três dias depois.

Cobertura : túmulo de Miguel Ángel Astúrias em Père-Lachaise, Paris, arquivo de 20 de março de 2023, antes do repatriamento anunciado. Foto:ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxe, redimensionamento e curativo Libnanews; adaptação sob CC BY-SA 4.0.

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