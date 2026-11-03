Aluguer de adesão: Habib quer estudar financiamento

Antoine Habib apoia arrendamento e propõe estudar financiamento com o estado, desenvolvedores e parceiros financeiros. No entanto, o Habitat Bank não anuncia qualquer programa aberto ou dotação atribuída. Parte dos pagamentos mensais poderia ir para o preço da habitação, de acordo com um contrato ainda a ser definido. Isto leva a discussões recentes sobre uma estratégia nacional de habitação. Em Saida, trocas em torno de terrenos móveis também mostram a importância dos créditos disponíveis para passar de propostas para moradias acessíveis.

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O arrendamento é apoiado pelo Presidente e CEO do Habitat Bank, Antoine Habib. Em uma entrevista em Al-Markazia transmitida em 2 de novembro de 2026, ele propõe estudar seu financiamento com atores públicos e privados. A fórmula permitiria que parte dos pagamentos mensais fossem gastos em habitação. O seu quadro jurídico, os seus recursos e as suas condições continuam por definir.

Antoine Habib visa jovens e famílias de baixa e média renda. Apresenta esta fórmula como uma forma adicional de propriedade. O Banco Habitat está disposto a examinar os mecanismos necessários para contribuir para os projectos, sem anunciar uma dotação já atribuída.

O anúncio é sobre esta disponibilidade para trabalhar na edição. Não abre uma janela de aplicação e não apresenta uma lista de alojamentos. Nenhum calendário de lançamento, calendário de pagamento mensal ou número de beneficiários são incluídos nas propostas detalhadas pelo chefe.

A locação-adesão baseia-se num contrato a construir

O princípio descrito por Antoine Habib distingue a ocupação da habitação de sua aquisição progressiva. A família residiria na propriedade e faria pagamentos mensais. Parte desses pagamentos entraria no preço de compra, sob reserva das condições do contrato.

A parte dedicada à aquisição é, portanto, um ponto central. O regime não significa que todas as rendas pagas até agora se transformem automaticamente em capital. Pressupõe um acordo específico, que estabelece os montantes tomados em consideração e as condições para a transferência de propriedade.

Este mecanismo é de particular interesse para as famílias que não têm imediatamente um contributo para a compra. Mas a sua acessibilidade dependerá do montante total solicitado e da duração prevista. Estes parâmetros permitirão-nos saber quais as famílias que poderão efectivamente suportar os pagamentos mensais.

Antoine Habib apela a um quadro jurídico, regulamentar e financeiro abrangente. Deve definir os direitos do ocupante, promotor e financiador. Deve também especificar o cálculo dos pagamentos e garantias de cada parte.

A protecção dos montantes já pagos é uma questão concreta desta assembleia. O contrato deve permitir que o agregado familiar compreenda o que adquire e quando. Os pormenores sobre a partida, a interrupção dos pagamentos ou o atraso na entrega continuam a ser clarificados. Nenhuma disposição detalhada sobre estas situações acompanha o anúncio.

Associar o banco, estado e promotores

O líder prevê a cooperação com o Estado libanês, desenvolvedores imobiliários e instituições financeiras. Ele também mencionou os fundos árabes e internacionais como possíveis parceiros. A sua participação é um canal de financiamento, não um compromisso já obtido.

O Banco Habitat poderia fornecer a sua experiência na gestão de empréstimos. Os outros parceiros devem contribuir, dependendo da configuração escolhida, para a terra, infra-estrutura ou construção. Assim, o projecto exige mais do que apenas uma repartição de pagamentos entre um vendedor e um comprador.

Entre as possíveis aplicações, Antoine Habib cita unidades residenciais para militares e segurança. Referiu-se também aos programas destinados aos jovens e às famílias. Essas categorias aparecem como audiências previstas, sem constituir critérios de admissão já acordados.

A seleção faz parte das condições que impõe. Solicita regras transparentes e prioridade para as famílias mais necessitadas de habitação. No entanto, não especifica qualquer limiar de rendimento ou procedimento de apresentação de pedidos.

Debate público ainda precede decisões

Esta posição surge na sequência de uma reunião realizada em 27 de Outubro no Conselho Económico, Social e Ambiental. Seu presidente, Charles Arbid, e o gerente geral da Instituição Pública Habitat, Rony Lahud, organizaram os intercâmbios. A ministra dos Assuntos Sociais Hanine Sayyed e o deputado Georges Okais participaram.

Rony Lahud apresentou um roteiro para uma estratégia nacional de habitação. Uma das várias vias é o regime de locação-adesão, com especial atenção para os agregados familiares que não conseguem obter uma contribuição inicial. Ele também mencionou incentivos fiscais para proprietários e promotores.

Hanine Sayyed indicou que o projeto de estratégia continuou a evoluir à medida que as consultas avançavam. Foi então apresentado ao Conselho de Ministros. Charles Arbid defendeu uma política de cinco ou dez anos capaz de sobreviver às mudanças de governo.

Por conseguinte, as discussões dizem respeito tanto a um instrumento contratual como a uma política pública. O Habitat Bank e o Habitat Public Establishment operam como duas instituições distintas. O apoio expresso por Antoine Habib não vale a pena adotar o roteiro apresentado por Rony Lahud.

Em Saida, a questão da terra atende à do orçamento

Uma resposta municipal ilustra as dificuldades práticas. Em relatório divulgado em 30 de outubro, Saida apresentou a participação de seu conselheiro Youssef Tohmé na reunião. Ele representou o presidente do conselho municipal, Mustapha Hijazi.

Ele discutiu o possível uso de propriedade relacionada a projetos de reconstrução após o terremoto de 1956. A ideia seria desenvolver novas habitações. De acordo com o relato do conselheiro, o chefe da Instituição Pública Habitat opôs-se à fraqueza dos créditos disponíveis.

Por conseguinte, o projecto local continua a ser uma oportunidade de discussão. O município preconiza um papel para os municípios na identificação de necessidades, beneficiários e terrenos. Este exemplo distingue a possível disponibilidade de terras da capacidade de financiar a sua transformação.

Em 29 de outubro, Rony Lahud também apresentou o presidente Joseph Aoun com os preparativos para uma retomada dos empréstimos de seu estabelecimento. Associava esta perspectiva à adopção e promulgação do orçamento de 2027. Esta preparação diz respeito aos créditos da Instituição de Habitação Pública; não constitui uma abertura da locação-adesão.

Para estes últimos, os próximos passos continuam a ser a definição do contrato, a identificação do financiamento e a adoção de critérios de seleção. As famílias esperam principalmente condições publicadas: que moradia, pagamentos mensais, quanto tempo e o que garante até a transferência de propriedade.

Cobertura: edifícios residenciais no Líbano, arquivos fotográficos de François el Bacha / Libnanews. Data de filmagem não especificada; fotografia publicada na biblioteca de mídia de abril de 2018. Nenhum destes edifícios é identificado como participando de um programa de arrendamento de adesão. Todos os direitos reservados; Libnanews reutilização permitida. Boxe e vestir Libnanews.

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