Irão–Estados Unidos: Qatar procura acordo provisório

O Qatar continua a mediar entre os Estados Unidos e o Irão com o objectivo de um acordo provisório. Na terça-feira, Majed Al Ansari informou que ambos os lados estão revisando as propostas dos mediadores, na sequência de uma visita do Qatar a Teerã. Doha quer um primeiro acordo para reconstruir a confiança antes de discussões mais amplas. Nenhuma assinatura ou data de aplicação foi anunciada. O porta-voz também defendeu a liberdade de navegação em Ormuz, enquanto as demandas iranianas permanecem altas.

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O Qatar está trabalhando em um acordo provisório entre os Estados Unidos e o Irã, disse terça-feira, 3 de novembro de 2026 Majed Al Ansari. Em Doha, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que ambas as partes considerariam as propostas dos mediadores. Mantém a esperança de um acordo, sem anunciar uma assinatura ou um calendário de execução.

Segundo ele, Washington e Teerão continuam envolvidos no processo. Intermediários trocam propostas entre as duas capitais, enquanto as discussões ainda buscam diminuir suas diferenças. Assim, o funcionário do Qatar distingue a continuação dos contactos do seu resultado: a negociação activa não constitui um acordo.

Acordo provisório para reconstruir a confiança

Na sua conferência de imprensa semanal, relatada pela Península, Al Ansari descreveu uma abordagem progressiva. Doha está primeiro buscando um acordo inicial que iria restaurar a confiança e levar cada parte a cumprir seus compromissos no terreno. A questão dos garantes viria após a conclusão desta primeira fase.

O porta-voz não tornou público o texto do compromisso pretendido. Por conseguinte, não estabeleceu uma lista definitiva das obrigações dos EUA e do Irão. A duração de um eventual acordo, os seus mecanismos de controlo e a sua data de entrada em vigor ainda não foram especificados.

Uma delegação do Qatar retornou a Doha na segunda-feira após as reuniões em Teerã terem durado mais de três horas. Al Ansari apresentou essas trocas como positivas. No entanto, ele advertiu que a escalada militar complicaria as negociações.

Anadolu, assumindo Al-Araby Al-Jadeed, na terça-feira relatou uma luz verde americana ao projeto apresentado pelos mediadores do Qatar, de acordo com fontes anônimas próximas ao caso. Esta informação não é um anúncio conjunto de um acordo assinado por Washington e Teerão.

Ormuz continua a ser um ponto central de discordância

Na mesma terça-feira, o porta-voz salientou que a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e no Golfo não poderia ser negociada. Rejeitou ameaças contra navios, quer Qatar quer estrangeiros. Esta posição acompanha o esforço diplomático, sem anunciar um novo arranjo marítimo.

Do lado iraniano, um alto funcionário anônimo citado pela Reuters acredita, pelo contrário, que um acordo permanece distante. Alega que Teerão recusa as alegações dos EUA de que são excessivas. Esta avaliação não contradiz a existência do comércio descrito por Doha, mas sublinha a ausência de um compromisso anunciado.

O chefe do Estado-Maior do Irão, Ali Abdollahi, também reafirmou as exigências de sanções na terça-feira, bens congelados e Ormuz. Os seus pedidos constituem uma posição iraniana, não cláusulas aceites pelos mediadores.

Nesta fase, o anúncio do Catar trata de um objectivo diplomático e de uma análise das propostas. Não confirma a cessação da luta nem a reabertura do Estreito de uma forma acordada por ambas as partes.

Capa: Bandeiras do Catar, fotografia de arquivo publicada em setembro de 2011. Foto: Samrah Shahid / Creative Commons Qatar, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Fotografia integral preservada, redimensionada proporcionalmente; Libnanews vestido editorial adicionado fora da fotografia. Esta imagem não representa as negociações de novembro de 2026.Fonte fotográfica·Licença CC BY 2.0.

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