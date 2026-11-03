Agricultura no Líbano: Perdas Além da Terra

O ministro Nizar Hani reafirma uma estimativa de 56 mil hectares de terras agrícolas afetadas pela guerra no Líbano. Seu balanço também inclui mais de 30.000 colmeias perdidas e uma redução acentuada do gado no Sul. Estas categorias excedem apenas os danos causados pelo fogo e devem permanecer separadas. A ajuda anunciada em Outubro destina-se a 465 agricultores, enquanto o acesso a parcelas, alimentos para animais e reabilitação de instalações continua a condicionar a recuperação das explorações afectadas.

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As perdas da agricultura no Líbano também afetam rebanhos, urticária e os meios para retomar a agricultura. Em uma entrevista em Anadolu publicada em 2 de novembro de 2026, o ministro Nizar Hani reafirma uma estimativa de 56 mil hectares de terras agrícolas afetadas pela guerra. Relata também mais de 30.000 colmeias perdidas e uma redução acentuada no número de animais no Sul.

Estas avaliações departamentais descrevem vários componentes da actividade agrícola. Não se limitam a incêndios. O regresso a um campo, a disponibilidade de um efectivo ou a manutenção de alimentos para animais constituem um problema diferente para os agricultores.

Agricultura no Líbano: os danos concentram-se no Sul

De acordo com o colapso do ministro, aproximadamente 52.000 hectares de terra estão nas províncias do sul e Nabatieh. Os 4.000 hectares restantes estão localizados em Baalbek-Hermel. Estima-se que o total represente 22,5% das terras agrícolas do país.

Este total não é uma contagem das únicas áreas queimadas. Abrange as terras directamente afectadas pelo conflito. Portanto, não é necessário adicionar a um saldo de fogo como se necessariamente descrevesse diferentes parcelas. Os dados públicos citados não fornecem esta correspondência parcela por parcela.

O total de 56 mil hectares já circulava em declarações oficiais antes de novembro. O ministério o mencionou depois de uma reunião com o presidente Joseph Aoun, em 10 de setembro. A sua recuperação esta semana não é, portanto, apenas evidência de um agravamento recente da mesma magnitude.

Colmeias perdidas, fazendas enfraquecidas

Nizar Hani estima perdas em mais de 30.000 colmeias. Estima também que o conflito assumiu cerca de 70 por cento do gado no sul do Líbano. Esta proporção diz respeito ao Sul, não a todo o gado nacional. O Ministro cita especialmente bovinos, ovinos e caprinos.

As dificuldades não param em animais já perdidos. Os agricultores ainda ativos precisam financiar alimentos, cuidados veterinários e outras despesas de produção. A FAO salienta que estes encargos já estavam no sector dos lacticínios antes dos últimos combates.

A organização estima que este setor fornece mais de 13.000 fazendas no Líbano. Este número descreve todo o sector, não as únicas explorações destruídas ou beneficiárias de ajuda. Ajuda a identificar o interesse económico das medidas destinadas a preservar os animais ainda em produção.

Ajuda orientada para 465 agricultores

Em 21 de outubro, o Ministério e a FAO anunciaram uma intervenção financeira para 465 agricultores vulneráveis no Sul e Nabatieh. Cada beneficiário deve receber $300. O envelope total anunciado está se aproximando de $140 mil.

O programa destina-se a pequenos agricultores libaneses activos na cadeia leiteira, especialmente aqueles com grandes ruminantes ainda produtivos. As transferências deverão contribuir para cobrir as despesas urgentes, tais como forragens, serviços veterinários e outras necessidades de gado.

Esta intervenção apoia a continuação de uma actividade existente. O seu montante e âmbito de aplicação não permitem que seja apresentado como compensação geral por todas as perdas agrícolas. O anúncio também não detalha o pagamento real a cada beneficiário.

Retomar a produção requer acesso à terra

O ministério tinha colocado o acesso aos domínios no centro das suas discussões com a Presidência em Setembro. Referiu-se ao trabalho feito com o exército para facilitar os movimentos dos agricultores e a colheita. Esta questão permanece separada da avaliação financeira dos danos.

A FAO também descreve as infraestruturas de terra e agricultura danificadas, bem como as redes de irrigação afetadas. Suas equipes examinaram essas necessidades em Nabatieh com produtores, cooperativas e departamentos do Ministério. A reativação deve, portanto, abranger equipamentos e serviços, além das culturas.

Um hectare identificado como afectado não fornece, por si só, informações sobre o trabalho necessário para o restabelecer na produção. O tipo de cultivo, a condição das instalações e a possibilidade de acesso à terra permanecem decisivos. Por conseguinte, os balanços de superfície devem acompanhar, em vez de substituir, o exame das necessidades de cada exploração.

Para os agricultores abrangidos pelo regime de Outubro, o próximo passo concreto continua a ser o acesso às transferências anunciadas. Para os outros produtores, a recuperação depende ainda do acesso às parcelas e dos meios para restabelecer as suas instalações.

Capa: colmeia de exposição no festival de cerejas em Hammana, Líbano, 12 de junho de 2016. Ilustração da apicultura libanesa, nenhuma colmeia destruída ou fotografias de áreas afetadas. Foto:Bdx / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxe e curativo Libnanews; adaptação CC BY-SA 4.0.

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