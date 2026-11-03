Controlos alimentares: Salam visa o sector da carne

O governo libanês anuncia novos controles alimentares na sequência de casos suspeitos de triquinelose relatados em Beirute. Uma análise revelou parasitas numa amostra de carne picada. O estabelecimento em causa foi encerrado, mas a fonte da contaminação e das responsabilidades permanece sob investigação. Os matadouros e entrepostos serão sujeitos a inspecções coordenadas. O mecanismo anunciado por Nawaf Salam em 2 de novembro ainda não especificou seu calendário, seus meios e os resultados do monitoramento da saúde.

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Nawaf Salam anunciou em 2 de novembro de 2026 um fortalecimento dos controles de alimentos após casos suspeitos de triquinellose relatados em Beirute. As autoridades detectaram parasitas numa amostra de carne moída. A investigação ainda precisa determinar a origem da contaminação e as responsabilidades na cadeia de abastecimento.

Reunião no Grande Serail, vários ministros, o chefe da Autoridade Libanesa para a Segurança Alimentar e o Procurador-Geral discutiram o alerta. O Primeiro-Ministro solicitou a coordenação do controlo da saúde, das investigações judiciais e da prevenção. Ele também anunciou inspeções de matadouros e armazéns de carne.

Controlos alimentares: amostragem positiva e investigação aberta

Na reunião, o ministro da Saúde apresentou os casos notificados pelos hospitais de Beirute. São descritos como suspeita de triquinellose, uma doença causada por um parasita. As investigações e análises de campo identificaram pragas em uma amostra de carne moída coletada em um restaurante, de acordo com o relatório do governo fornecido pela Agência Nacional de Informação.

Este relatório indica suspeitas de mistura com carne de porco contaminada. Este pressuposto está incluído nas investigações preliminares. Nesta fase, não permite indicar onde teria sido feita uma possível mistura ou quem seria responsável por ela.

O estabelecimento foi fechado e selado. Os investigadores devem procurar a origem da carne e determinar se ocorreu uma irregularidade no local ou a montante. O Ministério Público prossegue as investigações. O Chefe de Governo promete acções contra aqueles cuja responsabilidade será estabelecida.

Ainda não foi estabelecida qualquer responsabilidade penal. As autoridades também não publicaram uma avaliação consolidada dos casos humanos confirmados.

Batateiros e armazéns no centro do dispositivo

A resposta anunciada confere à Autoridade Libanesa para a Segurança Alimentar um papel de coordenação. Deve preparar, juntamente com os ministérios competentes, um plano de inspecção imediato para matadouros e armazéns de carne. Os controlos devem abranger os requisitos sanitários, técnicos e jurídicos.

As instalações terão de satisfazer as condições exigidas dentro de um prazo apresentado rapidamente. No entanto, o relatório não estabelece um número de dias para todas as instituições. A Comissão anuncia a possibilidade de encerramento e de medidas administrativas ou penais em caso de incumprimento.

Ao mesmo tempo, os serviços de segurança devem identificar depósitos e matadouros não autorizados. O Ministério do Interior, municípios e governadores devem participar desse processo. Esta procura de instalações não declaradas complementa as inspecções de estabelecimentos conhecidos.

O escopo anunciado varia de importação para consumo. Inclui produção, armazenamento e distribuição.

Coordenação a traduzir em capacidade operacional

A Autoridade deve trabalhar com os Ministérios da Agricultura, da Saúde, da Economia, da Indústria e do Interior. Os serviços de segurança participarão sob a supervisão do Ministério Público competente. O governo também promete fortalecer os recursos humanos e técnicos da organização.

O financiamento e o pessoal adicional não estão incluídos no anúncio. Resta especificar o calendário das inspecções e as capacidades analíticas adicionais.

O que é triquinellose

A triquinellose é transmitida pelo consumo de carne crua ou mal cozida contendo larvas de Trichinella, segundo os Centros Americanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Referências sanitárias internacionais descrevem esta contaminação em várias espécies animais. Por conseguinte, a presença do parasita por si só não permite restabelecer a origem comercial da carne.

O Ministério da Saúde continua sendo responsável pelo acompanhamento de laudos e revisões clínicas, além da busca dos lotes em questão.

Nawaf Salam anunciou novas reuniões e medidas nos dias seguintes. Os itens seguintes são os resultados da pesquisa, o registro de saúde confirmado e o início efetivo das inspeções no setor.

Cobertura: Fabricação de carne moída na Argélia, arquivo de 1 de dezembro de 2024. Ilustração não relacionada com estabelecimentos, pessoas ou produtos do inquérito no Líbano; Nenhum defeito de saúde é atribuído a esta cena. Foto:Abdelah Zouggari (Abdellah zou) / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxe e curativo Libnanews; adaptação sob CC BY-SA 4.0.

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