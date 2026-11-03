O novo índice de opinião sírio revela uma lacuna entre a avaliação da situação geral e os meios das famílias. Metade dos entrevistados sentiu que o país estava indo na direção certa, mas apenas uma minoria disse que poderia economizar depois das despesas essenciais. Realizada com 3.600 respondentes, a pesquisa deve ser lida com suas limitações estatísticas e em um contexto de reconstrução, recuperação desigual e forte pressão sobre receitas e serviços públicos.

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O novo índice de opinião sírio contrasta entre a avaliação da situação geral e os recursos familiares. Publicado em 2 de novembro, seus primeiros resultados indicam que 50% dos entrevistados acreditam que seu país está indo na direção certa, em comparação com 35% na direção errada. Mas apenas 13% dizem que podem satisfazer suas necessidades básicas e economizar.

Parecer sírio sobre os rendimentos

Na pesquisa, 55% dizem ter o necessário sem economizar, enquanto 30% dizem que têm renda insuficiente para suas necessidades básicas. 68% dos entrevistados classificaram a segurança como positiva, 63% como política e 41% como econômica. Outra lacuna: 66% acreditam que a política externa expressa suas opiniões, mas apenas 44% dizem isso da política econômica interna, que 52% rejeitam.

Estas respostas nem todas medem o mesmo. Julgar favoravelmente a liderança do país não significa aprovar cada decisão do governo, nem considerar seu próprio padrão de vida como satisfatório. A segurança, a representação política e o orçamento familiar são registos separados. Agregando-os em um único veredito eliminaria exatamente o que a investigação deixa claro.

Uma pesquisa, não um censo

O Centro Árabe de Investigação e Estudos Políticos realizou este trabalho com o Centro Árabe de Estudos sobre a Síria Contemporânea. A pesquisa envolveu 3.600 respondentes entre 28 de setembro e 15 de outubro de 2026, utilizando amostragem por conglomerados estratificada em múltiplos estágios. Os organizadores relatam todas as províncias e componentes sociais e econômicos. Eles anunciaram um nível de confiança de 98% e uma margem de erro de dois a três pontos.

Esta precisão estatística não elimina todas as limitações de um inquérito. A formulação de perguntas, as condições das entrevistas e a liberdade sentida para responder podem influenciar os resultados. Acima de tudo, uma amostra entrevistada no país não deve ser apresentada como um voto de todos os sírios, incluindo aqueles que vivem no exterior. As percentagens descrevem os relatórios recolhidos durante um determinado período, não uma certificação da qualidade institucional.

A recuperação económica não resolve imediatamente as dificuldades

O contexto descrito pelo Banco Mundial ajuda a entender por que a melhoria global pode coexistir com orçamentos limitados. A instituição regista sinais de recuperação, mas salienta que as estatísticas oficiais permanecem limitadas e de qualidade desigual. Referiu-se nomeadamente à melhoria do abastecimento de electricidade, ao regresso dos refugiados e ao reinício de certas actividades. Além disso, adverte que os conflitos regionais podem afectar o comércio, o turismo, o investimento e a electricidade. Sua estimativa de reconstrução física é de $216 bilhões, com base em danos à infraestrutura e edifícios estimados para 2011-2024.

O FMI também fez uma importante distinção no final da sua missão de Julho: uma recuperação económica reforçada mas desigual entre as regiões e uma pobreza generalizada. Os seus serviços foram um aumento das pressões inflacionistas em 2026, ligadas, em particular, ao custo das importações de alimentos e energia, serviços públicos e habitação. Insistiram no emprego, nos serviços públicos e na reabilitação da habitação para apoiar o regresso sustentável.

As mudanças nos rendimentos reais, no acesso aos serviços e nas disparidades entre as regiões continuam a ser o centro das dificuldades descritas pelas instituições económicas. Para avaliar futuras pesquisas, esses indicadores serão mais informativos do que uma única taxa de satisfação, desde que comparem questões e métodos verdadeiramente equivalentes.

Capa: mercado de rua em Damasco, Síria, arquivo de 16 de agosto de 2008. Ilustração, não uma imagem do inquérito de 2026; as pessoas fotografadas não são apresentadas como participantes. Foto:© Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Boxe e vestir Libnanews.

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