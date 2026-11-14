Detentos libaneses: famílias exigem respostas

A comissão que representa os prisioneiros libaneses e ex-detidos enumerava 43 nomes, de acordo com declarações do seu representante Ahmad Taleb emitidas em 13 de Novembro. Este censo não constitui uma confirmação independente do local de detenção de cada pessoa. As famílias pedem informações sobre seus entes queridos e acesso humanitário. O número do Comité deve ser distinto dos 44 casos de detidos e de pessoas desaparecidas anteriormente registadas pela Comissão Nacional dos Direitos do Homem.

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A comissão que representa os prisioneiros libaneses e ex-detidos enumera 43 nomes na sua lista de pessoas que considera serem detidas ou raptadas por Israel. Seu representante Ahmad Taleb apresentou este número em 13 de novembro, após um encontro de famílias em frente ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) escritório em Beirute. Os seus pedidos dizem respeito à libertação dos seus familiares, mas também a um passo preliminar: obter informações sobre o seu destino e local de detenção.

Este total continua a ser o da comissão. Não há confirmação independente da presença de cada uma dessas pessoas em um estabelecimento israelense ou evidência de que todos estão atualmente vivos. O processo combina prisões recentes e desaparecimentos antigos, cujos elementos não são da mesma natureza.

Um nome adicionado, uma prisão reportada em junho

Novas informações incluem o nome de Wael Samer Assili. Segundo o comitê, ele foi preso em 26 de junho de 2026 no distrito de Hariss, Bint Jbeil, enquanto em motocicletas verificando sua casa. De acordo com a mesma organização, sua identificação é baseada nos testemunhos de três libaneses recém-leasados que afirmam tê-lo visto. É, portanto, um acréscimo ao censo tornado público em novembro, não um anúncio de uma captura nos últimos dias.

Ahmad Taleb relata que 40 das 43 pessoas identificadas foram presas desde outubro de 2024. A distinção entre a data de uma alegada detenção e a data em que uma família recebe depoimento é essencial: vários meses podem separar os dois, sem que este intervalo apenas forneça informações sobre as condições de detenção.

Famílias que pedem informações verificáveis

O encontro de quinta-feira, 12 de novembro, diante do CICV colocou os parentes no centro desta mobilização. Os pedidos apresentados pelo comité incluem esclarecimentos sobre o destino das pessoas procuradas, acesso aos detidos e apoio às famílias. O depoimento indireto pode fornecer uma pista, mas não substitui uma notificação oficial ou uma visita para estabelecer as condições em que uma pessoa é detida.

Por que o registro oficial tem 44 arquivos

Em 7 de Novembro, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos aumentou para 44 o número de casos registados no seu registo de detidos e desaparecidos. Ela acrescentou quatro casos: Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib e Fadi Ahmad Abdel Aal. Este registo não só inclui pessoas cuja detenção actual é confirmada, mas também inclui desaparecimentos e situações que exigem verificação.

A Comissão distingue entre a data de captura, a última indicação ou a prova de que uma pessoa estava viva e a data de recepção das informações pela família. Ela também mencionou 41 outras pessoas desaparecidas não incluídas no registro publicado, aguardando o consentimento informado dos familiares. Estas indicações não devem ser acrescentadas à figura da comissão para produzir um total comum.

Por conseguinte, os 43 nomes anunciados pelo Comité e os 44 ficheiros da Comissão descrevem dois recenseamentos distintos. Seu desvio não leva a um achado de libertação, morte ou diminuição do número de detidos.

O papel do CICV e seu acesso limitado

Em seu comunicado de 4 de setembro de 2026, o CICV confirmou que havia facilitado o retorno ao Líbano de cinco pessoas detidas por Israel: uma em 3 de setembro e quatro no dia seguinte. A organização interveio a pedido das partes como um intermediário humanitário neutro.

Nessa data, o CICV não tinha relatado acesso a locais de detenção israelenses desde outubro de 2023, inclusive para os detentos libaneses. Solicitou informações e retomou as suas visitas, prosseguindo um diálogo confidencial com as autoridades. Esta declaração datada não constitui mais uma confirmação, em Novembro, da situação individual das 43 pessoas mencionadas pelo Comité.

O CICV também lembrou que muitas famílias libanesas ainda esperavam notícias de seus parentes. As transferências de Setembro deram resposta a cinco pessoas; Não resolveram outros processos de detenção ou desaparecimento.

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