Karaté: oito medalhas para o Líbano em Amã

A seleção libanesa de karatê ganhou oito medalhas no Campeonato da Ásia Ocidental em Amã, de acordo com o comunicado de imprensa emitido em 14 de novembro de 2026. Randa Choucair recebe o ouro, enquanto Aya Choucair e Salim Chamli obter a prata. Lynn Kain, Luna Daouk, Louloua Choucair, Khaled Habbal e Hassan Daouk completam os resultados com cinco medalhas de bronze. A delegação foi liderada por Elijah Aoun, Sami Alayli, Rami Choucair e Yara Kain. A Federação felicitou os seus representantes pelos seus resultados.

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Comunicado de imprensa, traduzido do árabe.

A seleção libanesa de karatê ganhou oito medalhas no Campeonato da Ásia Ocidental em Amã, Jordânia. O balanço apresentado em 14 de novembro de 2026 inclui uma medalha de ouro, duas medalhas de prata e cinco medalhas de bronze.

Uma medalha de ouro para Randa Choucair

Randa Choucair pegou ouro em combate, na categoria júnior mulheres com menos de 59 kg.

As duas medalhas de prata remontam a Aya Choucair, em kata feminina para menores de 14 anos, e a Salim Chamli, em combate para os 10-11s, na categoria de mais de 45 kg.

Cinco medalhas de bronze

Os outros cinco pódios libaneses são os seguintes:

Lynn Kain: bronze em crianças menores de 21 anos, em combate, abaixo de 55 kg.

Luna Daouk: bronze em crianças mais novas, menos de 54 kg.

Louloua Choucair: bronze nos menores de 14.

Khaled Habbal : bronze entre cadetes, em combate, menos de 57 kg.

Hassan Daouk: bronze em combate entre os menores de 14 anos, abaixo de 55 kg.

Gestão da delegação

Os árbitros asiáticos Élie Aoun e Sami Alayli acompanharam a seleção, juntamente com Rami Choucair, treinador nacional, e Yara Kain, treinador kata.

Elie Aoun, chefe da delegação e árbitro asiático, também participou de uma reunião do Comitê Administrativo da União da Ásia Ocidental, realizada à margem do campeonato.

Em nome da delegação, Elijah Aoun agradeceu ao Presidente da Federação Libanesa de Caratê, Moussa Fattouche, ao seu Secretário-Geral, Georges Malkoun, e aos membros do Comité Administrativo pelo seu apoio e apoio.

O Presidente e os membros da Federação felicitaram a delegação libanesa pelos resultados alcançados nesta competição regional.

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