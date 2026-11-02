Maxime Chaya: 20 anos depois do Everest, 19 de novembro

Maxime Chaya dá um encontro na quinta-feira 19 novembro 2026 às 17:00 no MEA Training & Conference Center para uma noite dedicada aos vinte anos de sua ascensão do Everest. O programa combina a exibição de um documentário, a apresentação do último volume de sua série de quadrinhos e o anúncio de projetos para a juventude libanesa.
Este encontro celebra um aniversário sem retomar a data exacta: o montanhista chegou ao cume do Everest em 15 de Maio de 2006. Ele se tornou o primeiro libanês a usar a bandeira nacional lá, de acordo com a apresentação de sua viagem em seu site oficial. A noite de novembro, portanto, retorna a esta etapa vinte anos após a expedição.
Maxime Chaya : Everest, documentário e quadrinhos
O convite anuncia a exibição do documentário « Max Chaya Special », sob Discovery Channel. Ele também prevê a apresentação e assinatura do quarto e último volume da série de quadrinhos Maxum Max. Este novo livro é intitulado Chomolungma: Topo do Mundo.
A mensagem ao editor afirma que Maxime Chaya também apresentará seus projetos para a juventude libanesa. Seu conteúdo não é detalhado. O encontro deve assim ligar a memória da ascensão à transmissão desta experiência a um novo público.
Confirmação prévia obrigatória
O acesso não deve ser considerado gratuito e sem registo. É imperativo que os organizadores peçam confirmação do atendimento, os nomes dos participantes a serem transmitidos à segurança do aeroporto. Por conseguinte, é conveniente contactar a organização antes de qualquer viagem ao Centro de Formação e Conferências MEA.
- Data:quinta-feira, 19 de novembro de 2026.
- Tempo:17h00, hora do Líbano.
- Local:MEA Training & Conference Center.
- Confirmação:obrigatório com a organização, em +961 3 393 353, número indicado no convite.
- Programa:apresentação e assinatura de « Chomolungma: Topo do Mundo! », projetos para a juventude.
O convite não especifica qualquer taxa de entrada ou prazo de confirmação. Estes acordos continuam a ser controlados directamente com os organizadores.
Fontes
Convite e mensagem de The Full Circles enviado para Libnanews em 2 de novembro de 2026.Site oficial de Maxime Chaya: os sete picos e data da ascensão do Everest.
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