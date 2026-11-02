Quatro Estações Beirute: reabertura prevista para o verão de 2027

O regresso do Four Seasons Beirute continua por vir. As páginas oficiais do hotel e do grupo são agora anunciadas no verão de 2027, enquanto um comunicado de imprensa em janeiro de 2025 previa o primeiro trimestre de 2026. O projeto inclui 230 acomodações renovadas, incluindo 60 suítes, bem como espaços de jantar e bem-estar. Fechado após a explosão do porto em agosto de 2020, o estabelecimento ainda precisa especificar sua data de chegada. Durante esta verificação, não foi possível confirmar qualquer disponibilidade comercial para uma estada específica.

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O Four Seasons Beirute agora planeja reabrir para o verão de 2027, não para o início de 2026. Fechado após os danos da explosão portuária, em 4 de agosto de 2020, o hotel está preparando uma completa reconstrução e renovação. Seu retorno anunciado faz parte de uma história marcada pela crise econômica, a queda de sua clientela e as esperanças políticas demonstradas em janeiro de 2025.

Four Seasons Beirute: um retorno anunciado, não realizado

A partir de 2 de novembro de 2026, tanto a página oficial do estabelecimento como o calendário de abertura do grupo anunciam o verão de 2027. Este último documento está marcado com « Outubro de 2026 ». Nenhum dia específico de recepção dos primeiros clientes está incluído. Portanto, isto não é uma reabertura hoje.

O anúncio diz respeito a um endereço inaugurado em 10 de janeiro de 2010, perto da marina de Zaitunay Bay. Seu retorno devolveria 230 unidades de alojamento, incluindo 60 suítes. Para compreender essa expectativa, devemos distinguir entre as dificuldades comerciais pré-2020, a catástrofe que levou ao encerramento e o projeto de reconstrução.

Por que o hotel fechou após 4 de agosto de 2020

O Four Seasons sofreu danos significativos durante a explosão no porto de Beirute em 4 de agosto de 2020. Ele fechou depois do desastre. A destruição constitui assim a razão material documentada para a cessação prolongada do estabelecimento, e não uma mera decisão de abandonar o mercado libanês.

O desastre atingiu um hotel já enfraquecido pela crise econômica e política. Em dezembro de 2019, Rami Sayess, então vice-presidente regional da Four Seasons, descreveu o colapso da atividade. Em declarações a uma agência de notícias, indicou uma queda na ocupação de 100% para 4% em outubro. Novembro terminou em 10%.

Em entrevista publicada em 5 de março de 2020, antes da explosão, o líder detalhava as consequências dessa contração. Quase um quarto dos empregados tinha sido enviado para outros hotéis Four Seasons como reforços. O objectivo era reduzir os custos salariais mantendo estes trabalhadores na rede. Ele também observou o cancelamento de vinte de vinte e quatro casamentos agendados nos últimos dois meses de 2019. Alguns eventos foram transferidos para Dubai ou Chipre. Finalmente, explicou a perda de alguns dos visitantes do Golfo por recomendações de viagem e razões políticas.

Renovações pré-desastre

O projeto de modernização não nasceu inteiramente em 2025. Em março de 2020, Rami Sayess já mencionou projetos para restaurantes, lobby e salas. Ele explicou que queria aproveitar a baixa taxa de ocupação para acelerar algumas intervenções sem perturbar os clientes.

Depois da explosão, a perspectiva se tornou a de uma reabilitação de um prédio danificado. Em janeiro de 2021, quando partiu para o Bahrein, o líder se opôs aos bons resultados dos anos anteriores às dificuldades de 2020. Combinou desempenho de 2016 a 2019 com a estabilidade do país e o trabalho de suas equipes.

Em julho de 2021, Simon Casson, então chefe das operações hoteleiras do grupo na Europa, Oriente Médio e África, relatou após o trabalho em Beirute. Ele disse que mantinha contacto regular com a equipa local. Estas declarações documentam um antigo projeto de retorno, sem estabelecer que o trabalho tem continuado continuamente desde então.

Em 2025, Al-Walid invocou uma « nova era »

Em 14 de janeiro de 2025, o príncipe Al-Walid bin Talal, presidente da Kingdom Holding Company, deu uma dimensão política ao renascimento. Em seu anúncio, ele invocou uma « nova era para o Líbano » sob a presidência de Joseph Aoun. Ele apresentou o retorno do hotel como parte desta sequência política.

O comunicado de imprensa confiou a reconstrução e renovação completas ao Reino de Beirute S.A.L. Ele anunciou uma abertura ao público no primeiro trimestre de 2026. O programa foi para renovar a aparência do hotel e trazê-lo para os mais recentes padrões Four Seasons, com alta ambição de posicionamento.

Esta é a justificação expressa pelo líder nessa data, não a prova de que todas as condições económicas estavam preenchidas. O texto não forneceu um orçamento detalhado ou previsão de custo-efetividade. Nem é possível confundir as Four Seasons, Kingdom Holding e a construtora.

Porquê 2027? O fosso continua inexplicável

O calendário actual substitui o objectivo do primeiro trimestre de 2026, que ainda está incluído numa publicação económica de Junho de 2025. As páginas oficiais consultadas não explicam esta discrepância. Não há evidência verificada para atribuir a causa ao financiamento, obstáculos administrativos ou um incidente específico no local.

O programa agora inclui acomodações renovadas, novas áreas de refeições, um spa, uma piscina no último piso e instalações para eventos. Descreve a oferta futura, sem confirmar que estes serviços já estão a funcionar. O grupo também destaca o 26o andar terraço.

Este projecto não é suficiente para demonstrar uma retoma geral do turismo libanês. As páginas públicas não confirmaram uma oferta de reserva para uma estadia especificada. A data exata de recepção do cliente, taxas de lançamento e reabertura do pessoal permanecem para ser especificado.

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