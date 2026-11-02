Cedar do Líbano: seus cones quebram na árvore

O cedro do Líbano esconde um detalhe surpreendente em seus ramos: seus grandes cones que contêm sementes se desintegram na maturidade. As escalas separam-se, as sementes aladas dispersam-se e um eixo central permanece ligado ao ramo. Este mecanismo explica porque cones inteiros não são necessariamente encontrados no pé da árvore. Para inaugurar nossa nomeação « Você sabia? », olhe para a reprodução do símbolo nacional, com uma fotografia de arquivo tirada no Cedar de Deus.

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O cedro do Líbano mantém seus cones eretos em seus ramos, mas geralmente não os deixa cair inteiros na maturidade. Suas escamas gradualmente se desprendem e liberam as sementes. Parte do cone então permanece presa à árvore: seu eixo central, despojado de seu envelope. Este detalhe discreto explica por que uma caminhada sob um cedro não necessariamente entrega os cones grandes que são vistos em sua fileira.

A silhueta da árvore aparece na bandeira libanesa. Seus órgãos reprodutivos permanecem menos conhecidos. Para reconhecê-los, deve-se olhar sobre os ramos: os cones carregando sementes assemelham-se a pequenos barris, instalados verticalmente. Sua desagregação pertence ao funcionamento normal da espécie.

O cedro do Líbano espalha suas sementes em pedaços

Um cone feminino consiste em escamas apertadas em torno de um eixo. Depois da polinização, estas escalas fecham. O cone cresce, torna-se lenhoso e muda de cor. Primeiro verde, depois acinzentado, depois castanho na maturidade. Quando chega a hora, as escamas se separam em vez de permanecerem montadas em uma estrutura destinada a cair inteira.

As sementes liberadas têm uma asa, uma fina extensão que acompanha sua dispersão. A Société nationale d’horticultura de França descreve duas sementes por escala no cedro do Líbano. A abertura do cone permite assim que eles sejam liberados gradualmente, para não colocar no chão um bloco contendo toda a progênie potencial da árvore.

O resto visível no ramo pode surpreender. O barril grande desapareceu, mas um pequeno tronco ereto permanece. O arboreto da Universidade de Copenhaga descreve precisamente este eixo central persistente. Um ramo portador de tal vestígio não mostra, por esta razão, um sinal de doença.

Dois tipos de cones na mesma árvore

Nem todos os cones de cedro têm a mesma função. A espécie possui órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo. O primeiro produz pólen; o segundo carrega as sementes após a fertilização. Cones machos são mais estreitos e alongados do que grandes cones fêmeas em forma de barril.

Cones machos liberam pólen no ar, depois secam e caem. A sua presença no terreno não contradiz, portanto, o mecanismo de desagregação dos cones femininos. Confundir os dois facilmente leva a acreditar que todos os cones seguem o mesmo ciclo.

A Plataforma Libanesa de Informação sobre Biodiversidade descreve cones femininos de 7 a 10 centímetros de comprimento. Ele também levanta suas sementes aladas e sua posição no final de galhos curtos. São estes caracteres, associados com as agulhas reunidas em buquês, que permitem olhar para a árvore, exceto pela sua única silhueta.

Um detalhe a observar sem tomar

O fenómeno não diz respeito apenas ao cedro do Líbano. Outros cedros e abetos também têm cones que se desarticulam na maturidade. Por conseguinte, não basta por si só identificar as espécies. Forma geral, agulhas e outros caracteres botânicos ainda são necessários.

Em um cedral, a observação pode começar no chão, com escalas desprendidas, em seguida, continuar em direção aos ramos. O cone inteiro, o cone sendo desagregado e o eixo nu correspondem a diferentes etapas. Não há necessidade de quebrar um ramo para compará-los: uma fotografia próxima ou binóculos manter esses detalhes sem levá-los.

Nos cedros de Deus, uma fotografia de arquivo tirada em 2001 mostra vários destes barris marrons ainda erguidos entre as agulhas. Parecem estar bem montados. Na maturidade, porém, cada conjunto de escamas está destinado a desfibrilar para deixar suas sementes irem.

Fontes e crédito fotográfico

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