A polêmica de Fady Abboud sobre o preço de um camembert levou a uma revisão de seis referências vendidas no Líbano e na França. As diferenças são consideráveis para alguns queijos, menores para massas e invertidos para manteiga. Esta declaração documentada distingue ofertas, promoções e limites de comparação. Examina igualmente os direitos aduaneiros, a exclusividade comercial e os custos bancários, sem transformar uma diferença de preços numa margem líquida ou numa prova de infracção.

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A 250 gramas camembert Rústico exibido em $18,24 no Líbano, em comparação com o equivalente de $2,68 na França. A comparação dos preços libanês-francês, relançada por Fady Abboud em 1o de novembro, merece mais do que uma indignação temporária. A declaração das ofertas disponíveis confirma este desvio dramático para esta referência. Também revela uma situação menos uniforme: as diferenças são importantes para dois outros queijos, muito mais fracos para a massa e invertidos para a manteiga.

As seis comparações que se seguem referem-se às ofertas do Carrefour no Líbano e na França. Eles reúnem marcas, variantes e formatos. Não são um índice de preços nacional nem uma comparação em toda a Europa. Os preços franceses provêm de páginas oficiais indexadas, algumas das quais têm duas semanas de idade. A conclusão justifica um inquérito sobre a formação dos preços, sem permitir a atribuição mecânica de qualquer desvio em benefício de um importador.

Preços Líbano-França: seis referências, diferenças muito diferentes

No Líbano, ofertas foram levantadas em 2 de novembro entre 1959 e 2009 hora Beirute. O local usou a área de Hazmiah-Baabda. Não foram seleccionadas lojas francesas específicas. Por conseguinte, os valores não devem ser apresentados como uma comparação garantida entre dois pontos de venda a retalho em Beirute e Paris.

As conversões usam 89.500 libras libanesas por um dólar e 1.1216 dólares por um euro, referências oficiais de 2 de novembro. São utilizados apenas para comparar montantes. Não representam um curso garantido para um pagamento bancário.

Ofertas de varejo consultadas em 2 de novembro de 2026, fora da entrega. Comparação indicativa, não representativa. Produto e formato Líbano, livros Líbano, dólares França, euros França, dólares Desvio indicativo O Rústico, camembert 250 g 1 632 170 18,24 2. 39 2.68 +580,3 % Alhos e plantas aromáticas, 150 g 887 753 9.92 2. 25 2. 62 +293,1 % Caprice dos deuses, 200 g 1.340.876 14.98 2.95 3.31 +352,8 % Doce presidente gourmet, Buttermaker 250 g 289 444 3.23 3.29 3.69 -12,4% Barilla Penne Rigate n°73, 500 g 130 065 * 1. 45 0, 99 1.11 +30,9% Barilla Spaghettini n°3, 500 g 103 155* 1.15 0, 99 1.11 +3,8 %

* Promoções postadas em Líbano sem data final estabelecida. Cálculo dos desvios da frente arredondados. As páginas francesas indexadas foram datadas do dia de Boursin, Caprice dos deuses e Penne, no dia anterior para Le Rustique, e cerca de duas semanas para Presidente e Spaghettini. As listas oficiais mais recentes corroboram estes dois últimos preços. O cartão francês Boursin tem uma menção de catálogo, sem quaisquer condições promocionais totalmente estabelecidas. As tarifas francesas podem variar consoante a loja e o modo de retirada.

Isto significa que custa cerca de 6,8 vezes o montante francês retido. Boursin se aproxima dessa quantidade quatro vezes e Caprice dos deuses excede quatro vezes e meia. Estas diferenças não desaparecem com alguns cêntimos de variação cambial. São suficientemente grandes para exigir uma explicação detalhada da cadeia comercial.

A manteiga é um contra-exemplo indispensável. A comparação é sobre um Presidente Butler de 250 gramas, não um mais barato. A estes preços, o produto libanês está cerca de 12% abaixo da oferta francesa. Quanto à massa, as promoções reduzem significativamente a diferença. Uma selecção limitada aos queijos mais caros teria dado uma imagem enganosa de todas as importações.

Um desvio de retalho não confere margem ao importador

O preço francês já inclui os custos e a margem do comércio francês. Não corresponde à factura do fornecedor ao importador libanês. Subtrair US $ 2,68 de US $ 18,24 dá uma diferença entre dois preços de varejo. Esta transacção não mede o benefício do distribuidor ou do seu fornecedor.

Para explicar esta diferença, você precisa saber o preço de compra, transporte, seguro, impostos e impostos realmente pagos. Acrescenta armazenamento, frio, possíveis perdas e financiamento de ações. As margens sucessivas devem ser distinguidas: importador, potencial grossista e retalhista. Nenhum destes montantes está documentado para as seis referências examinadas.

Este limite não isenta os profissionais de uma explicação. Invocar « os custos do Líbano » como um todo não é suficiente para justificar um preço multiplicado por quase sete vezes. Por outro lado, a comparação, por si só, não demonstra um excesso ou um acordo ilegal. A questão económica específica é quanto do suplemento corresponde a despesas verificáveis e que proporção reflecte uma baixa pressão concorrencial.

Nem todos os produtos europeus estão isentos de direitos aduaneiros

A controvérsia baseia-se também na ideia de que uma origem europeia aboliria necessariamente os direitos de entrada. Esta declaração é demasiado geral. O acordo comercial distingue os produtos industriais e agrícolas. Para este último, as preferências variam de acordo com a classificação aduaneira e as condições de origem.

Por exemplo, o protocolo agrícola original prevê a isenção para a manteiga na linha 040510. Mantém direitos preferenciais para certas categorias de queijo. Suas concessões levam aritmicamente a 28% para outros queijos não Kashkaval e 49% para certos queijos frescos. Estas são as disposições do texto original, não uma taxa padrão certificada para cada caixa vendida hoje.

Resta verificar a classificação exacta das referências, as alterações aplicáveis e as justificações originais. Por conseguinte, seria tão imprudente afirmar uma total ausência de direitos quanto apresentar essas percentagens como as taxas efectivamente pagas sobre os produtos no quadro. A peça decisiva seria a correspondente declaração de importação acompanhada da factura do fornecedor.

Exclusivos devem ser examinados na prática

A Lei Libanesa da Concorrência de 2022 alterou a protecção da exclusividade. O artigo 5.o torna a cláusula exclusiva inaplicável a terceiros e abre a importação aos libaneses que preencham as condições estabelecidas. Os produtos alimentares são especificamente visados. Isto não é para proibir qualquer contrato privado de representação exclusiva.

A questão prática continua a ser o acesso ao mercado. Um distribuidor concorrente pode comprar a referência, importar e vender em condições economicamente viáveis? Os fornecedores concordam em fornecer? Os custos de transporte, os volumes mínimos ou as condições de pagamento permitem esta concorrência? Um direito de importação produz pouco efeito se ninguém pode realmente exercê-lo.

Estas questões exigem verificação, não uma acusação automática contra um sinal ou uma marca. Um preço elevado não prova exclusividade, e a exclusividade por si só não prova uma infracção. Por outro lado, as autoridades dispõem de um terreno concreto para examinar as barreiras à entrada, onde persistem diferenças significativas.

O Conselho de Ministros aprovou novas nomeações para o Conselho da Concorrência em 10 de Setembro de 2026. Apresentar este corpo hoje como nunca constituído seria impreciso. A questão é agora a sua acção efectiva: pedidos de documentos, revisão das práticas e publicação de decisões fundamentadas. Não foram estabelecidos registros para esses seis produtos nos itens consultados.

Os bancos têm um custo, mas qual deles?

A crise bancária também deteriorou o financiamento comercial. O congelamento de depósitos e o enfraquecimento do crédito, documentado por instituições internacionais, complicam o fluxo de caixa das empresas. Um importador pode ter que aumentar a liquidez ou imobilizar seus fundos por mais tempo. Estas restrições podem afectar os preços. No entanto, seu efeito deve ser quantificado para cada circuito.

As comissões de pagamento oferecem um exemplo mais concreto. Uma brochura do Byblos Bank, datada de agosto de 2025, indicou para certas transferências internacionais de empresas em fundos frescos uma comissão de 4 por mil, com um mínimo de 25 dólares mais 25 taxas SWIFT. Quatro por cento significam 0,4 por cento, não 4%. Esta tarifa histórica não estabelece o custo actual de um importador nem as condições negociadas da sua transferência.

As cargas fixas pesam mais numa pequena operação do que numa grande conta. A sua distribuição entre as unidades depende, portanto, do montante do pagamento e do volume importado. Alguns importadores também utilizam contas no exterior. Seria abusivo cobrar todo o dinheiro extra observado a uma passagem exigida por um banco libanês.

A crítica ao sistema bancário deve centrar-se no seu verdadeiro serviço à economia: acesso ao crédito, custo dos pagamentos e disponibilidade de fundos. Perderia sua precisão se uma comissão não documentada se tornasse a explicação universal de cada preço excessivo.

Que sinais e autoridades podem documentar

Este registro continua sendo uma imagem imperfeita. Os códigos de barras comuns às versões vendidas em ambos os países não foram estabelecidos. As receitas de exportação, lotes e prazos não foram comparados. Nenhuma compra ou check-in confirmou a disponibilidade. As seis referências não representam a cesta alimentar de uma família.

No entanto, as ofertas postadas são suficientes para fazer perguntas específicas. Os sinais podem confirmar os preços e as datas de aplicação. Os importadores podem documentar os custos devolvidos ao Líbano. A administração pode verificar os direitos efectivamente pagos e os obstáculos à concorrência. O próximo passo útil é esta decomposição, referência por referência, em vez de uma justificação global que os consumidores não podem controlar.

Fontes e método

Fichas comerciais consultadas em 2 de novembro de 2026. Os preços franceses provêm das versões indexadas indicadas na nota de tabela. Os documentos jurídicos e bancários são datados: não substituem uma factura aduaneira ou liquidação existente.

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