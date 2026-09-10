Líbano: suspensão da anistia geral

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Na quinta-feira, 10 de Setembro, o Conselho Constitucional suspendeu a entrada em vigor da lei geral de anistia recentemente adoptada pelo Parlamento, abrindo uma nova batalha jurídica e política em torno de um texto que já tinha provocado uma considerável controvérsia. A decisão é provisória: não significa que a lei seja definitivamente anulada. Bloqueia os seus efeitos enquanto os juízes constitucionais examinam o recurso contra o texto e decidem sobre a sua conformidade com a Constituição. Entretanto, nenhuma das disposições da anistia pode produzir os efeitos jurídicos esperados pelos seus beneficiários.

O recurso foi apresentado na quarta-feira, 9 de setembro, pelo bloco parlamentar « Líbano forte » (Tayyar al-Watani al-Horr), presidido pelo deputado Gebran Bassil. Basílio foi ao Conselho Constitucional à frente de uma delegação do bloco e fez o pedido publicamente em seu nome. Envios disponíveis identificam formalmente « forte Líbano » como o queixoso e Gebran Bassil como aquele que liderou o depósito. Não devem, neste momento, publicar a lista completa das assinaturas parlamentares anexas ao recurso; Por conseguinte, o documento não empresta uma assinatura individual aos deputados cujos nomes não tenham sido tornados públicos.

Basil afirma que o remédio se baseia em três preocupações políticas: justiça, direitos das vítimas — incluindo os militares e outras vítimas do crime — e o destino de um número limitado de detidos islâmicos que permanecem sem julgamento. Ele disse que apoiou uma solução direcionada para esta última categoria, mas acusou a lei adotada de usar sua situação para estender a anistia a pessoas e crimes não relacionados com o problema original.

As queixas específicas apresentadas pelo « forte Líbano »

Existem três áreas principais de recurso. A primeira é a formação da vontade legislativa. « Fort Lebanon » invoca, nomeadamente, o artigo 36.o da Constituição e desafia a forma como a votação foi organizada, em particular a observância do voto público por chamada nominal. Argumentou também que a versão finalmente publicada teria sido modificada em comparação com o texto efectivamente aprovado, que o Conselho teria de verificar materialmente.

O segundo eixo ataca as regras da lei. Os queixosos consideram que várias formulações são demasiado vagas para permitir uma aplicação uniforme e invocam a jurisprudência do Conselho Constitucional sobre a inteligibilidade da norma. Eles também levantam a questão da separação de poderes: certas disposições teriam um efeito nas decisões judiciais ou administrativas além do que uma lei de anistia pode fazer, e o recurso alega, em particular, a falta de consulta com o Conselho Supremo do Judiciário.

O terceiro foco é o conteúdo. O recurso invoca o interesse geral, a ligação entre o objectivo declarado e as categorias beneficiárias, a igualdade perante a lei, a proporcionalidade e os direitos das vítimas. Em particular, ele contesta que uma situação particular — a dos detidos islâmicos que não foram julgados por longos anos — pode servir de base para uma anistia muito mais ampla. Basílio argumenta que o texto poderia assim beneficiar infratores graves ou pessoas que nunca foram presas, enquanto uma das razões dadas foi a superlotação.

O que a suspensão implica hoje

A decisão do Conselho Constitucional de 10 de Setembro é provisória e não definitiva. Bloqueia a aplicação da lei durante a revisão do recurso. As pessoas que deveriam beneficiar da anistia não podem, portanto, obter a sua libertação apenas com base na nova lei enquanto a suspensão permanece; os processos judiciais não são extintos por esta lei e condenações anteriores continuam a ter o seu efeito.

Esta precaução impede que a libertação ou o apagamento das consequências criminais se tornem difíceis de reverter se o Conselho censurar posteriormente a lei. Restam três questões: rejeição do recurso e implementação do texto; censura parcial de disposições separáveis; ou invalidação mais ampla se as queixas aceitas afetarem a arquitetura geral da lei. Em caso de censura, o Parlamento poderá assumir o processo e votar a favor de um novo projecto.

Esta suspensão ocorre num caso particularmente sensível no Líbano. Os defensores da anistia apresentam o texto como resposta a situações judiciais e penitenciárias que se tornaram insustentáveis, especialmente para prisioneiros que passaram muitos anos na prisão ou na detenção preventiva. Pelo contrário, os seus opositores denunciam uma lei demasiado ampla, capaz de eliminar graves responsabilidades criminais, de criar desigualdades entre indivíduos e de transformar a justiça num instrumento de compromisso político. Os apelos conflitantes aumentaram desde a votação parlamentar, dando remédios constitucionais muito além do processo legal.

Qual é o significado jurídico do remédio

A consulta ao Conselho Constitucional não é um recurso na acepção de um processo penal ordinário. Trata-se de um remédio constitucional contra a lei aprovada pelo Parlamento. Em particular, a Constituição libanesa permite que um grupo de pelo menos dez deputados contestem uma lei nas condições e prazos estabelecidos na legislação do Conselho. Por conseguinte, os recorrentes não devem demonstrar que a anistia é politicamente má, mas que uma ou mais das suas disposições viola uma regra ou princípio constitucional.

A suspensão decidida em 10 de Setembro é provisória. Ainda não indica se os argumentos dos recorrentes são bem fundamentados. No entanto, impede que a lei produza efeitos durante o exame do processo. No caso de uma anistia, esta precaução é decisiva: uma libertação, o fim da acusação ou a eliminação das consequências de uma condenação poderiam tornar-se difíceis de reverter se a lei fosse posteriormente censurada.

O que é que a suspensão altera imediatamente

Enquanto a suspensão permanecer em vigor, nenhum detido pode obter a sua libertação unicamente com base na nova lei da anistia. As condenações continuam a ter efeito, os processos judiciais não são extintos pelo texto suspenso e os tribunais aplicam o quadro jurídico anterior. As famílias que aguardam a aplicação antecipada da anistia devem, portanto, aguardar a decisão sobre os méritos.

Para os opositores do texto, a suspensão evita que a lei crie situações irreversíveis antes de seu controle. É uma vitória processual, mas ainda não uma vitória legal: o Conselho pode sempre rejeitar o recurso e validar a lei.

Três saídas possíveis

O primeiro cenário é a rejeição do recurso. A suspensão então termina e a lei pode ser aplicada. A segunda é uma censura parcial: se se verificar que certas disposições são contrárias à Constituição, mas são separáveis das restantes, o Conselho pode cancelá-las, permitindo que outros permaneçam. O terceiro é uma invalidação mais ampla se as disposições censuradas afetarem a economia geral do texto ou não puderem ser separadas dele.

A censura não acabaria necessariamente com a questão política. O Parlamento pode assumir os artigos anulados e votar a favor de uma nova redacção, de acordo com as razões expostas pelo Conselho. A decisão constitucional determinará, portanto, tanto o destino imediato dos potenciais beneficiários como a possível necessidade de uma nova passagem perante os deputados.

O princípio da igualdade no centro do desafio

Uma anistia necessariamente cria categorias: alguns fatos e alguns condenados beneficiam, outros são excluídos. Esta distinção deve basear-se em critérios suficientemente coerentes para respeitar a igualdade perante a lei. No Líbano, esta questão é particularmente sensível porque há muito que os projectos de amnistia combinam reivindicações muito diferentes: casos de segurança do Norte, Bekaa procurados ou condenados, crimes contra armas e narcóticos e outras categorias politicamente negociadas.

Por conseguinte, o controlo constitucional centra-se na forma como o Parlamento transformou este compromisso político em categorias jurídicas. Se as pessoas colocadas em situações comparáveis forem tratadas de forma diferente sem justificação objectiva, ou se os critérios utilizados criarem dificuldades para defender a discriminação, o Conselho pode censurar as disposições em causa.

Suspensão, ainda não cancelamento

A primeira distinção é essencial. O Conselho Constitucional não declarou nesta fase a lei geral da anistia contrária à Constituição. Decidiu suspender o seu pedido de tempo para apreciar o recurso. Este procedimento impede que uma lei contestada produza efeitos potencialmente irreversíveis antes de os juízes se pronunciarem sobre os méritos.

No caso de uma anistia, esta precaução é particularmente importante. Tal lei pode levar ao encerramento do processo, alterar a situação das pessoas condenadas ou detidas e permitir a libertação. Se esses efeitos ocorressem imediatamente antes de uma eventual invalidação do texto, seu tratamento legal se tornaria particularmente complexo. Por conseguinte, a suspensão mantém a situação existente até à decisão final.

Para aqueles que esperavam beneficiar – se rapidamente da lei, o efeito é imediato: terão de esperar. Os processos judiciais e as decisões já em vigor continuam a produzir efeitos em condições anteriores à anistia, sob reserva de decisões individuais tomadas pelos tribunais competentes.

Uma lei politicamente cobrada desde a sua origem

A anistia geral tem sido uma das questões mais explosivas do debate libanês há vários anos. Por trás de uma única expressão legal estão as categorias de presos, condenados e fugitivos cujas situações são muito diferentes. É precisamente esta diversidade que torna extremamente difícil a procura de um compromisso.

Várias forças e movimentos políticos locais há muito exigem uma solução para prisioneiros cujos arquivos remontam a episódios de segurança passados. Em algumas regiões, incluindo o Norte e o Bekaa, a questão dos prisioneiros tornou-se uma exigência política e social duradoura. As famílias relatam detenções prévias excessivamente longas, longos ensaios e diferenças de tratamento entre os casos.

Estas exigências sobrepõem-se à crise geral do sistema prisional. As prisões libanesas sofrem de superlotação crónica, infra-estruturas degradadas e recursos financeiros inadequados. A crise económica tinha deteriorado ainda mais as condições de detenção, enquanto o lento funcionamento dos tribunais tinha contribuído para prolongar certos procedimentos. Os defensores da anistia argumentam que uma resposta excepcional se tornou necessária. Mas é precisamente a mudança da reforma judicial para uma anistia geral que alimenta os críticos.

Controvérsia sobre aqueles que a lei poderia evitar a justiça

Uma anistia não é uma reforma dos tribunais. Elimina, para as infracções por ela abrangidas, a totalidade ou parte das consequências penais previstas pela lei. Esta diferença explica a virulência do debate. Os opositores do texto estão preocupados com o facto de, em nome da superlotação da prisão ou da reconciliação política, as infracções graves poderem beneficiar de um tratamento colectivo que deixe de ter suficientemente em conta a sua natureza, as vítimas ou as responsabilidades individuais.

Por conseguinte, o debate centra-se nas exclusões previstas na lei e na forma como são definidas as diferentes categorias de infracções. Uma anistia estreita pode resolver alguns casos antigos sem perturbar toda a política criminal. Por outro lado, uma anistia demasiado ampla pode ser vista como um apagamento político das decisões judiciais.

Esta questão é particularmente sensível no Líbano, onde a memória da anistia adoptada após a guerra civil permanece muito presente. A Lei de 1991 concedeu uma ampla anistia por crimes cometidos durante o conflito de 1975-1990, com algumas exceções. Tinha acompanhado o fim da guerra e o retorno das milícias à vida civil, mas também tem sido criticado por mais de três décadas por ajudar a estabelecer uma cultura de impunidade.

O contexto de 2026 é diferente e a lei recentemente aprovada não constitui uma reprodução da anistia pós-guerra. Mas o precedente explica por que o termo em si permanece politicamente carregado.

Vítimas e suas famílias no centro das objeções

Uma das críticas mais fortes diz respeito ao lugar dado às vítimas. No processo penal ordinário, o alegado autor, a justiça e a vítima ocupam um lugar definido pela lei. Uma anistia geral introduz uma decisão legislativa que pode interromper ou apagar as consequências criminais, independentemente da vontade das vítimas.

Para as famílias afectadas por crimes graves, a questão torna-se concreta: pode uma maioria parlamentar decidir que um caso deve ser encerrado enquanto ainda aguardam justiça? Os defensores da anistia responderam que os textos continham exclusões e que não era uma questão de libertar qualquer pessoa condenada sem distinção. Salientam a necessidade de distinguir os crimes mais graves dos casos relacionados com circunstâncias políticas, de segurança ou sociais específicas.

A dificuldade reside nesta fronteira. Se as categorias estiverem mal definidas, duas pessoas que tenham cometido actos comparáveis podem encontrar-se em situações diferentes, dependendo da qualificação escolhida. Esta questão apoia directamente o princípio constitucional da igualdade perante a lei e pode, portanto, ser considerada pelo Conselho Constitucional.

Créditos regionais e comunitários acumulados durante anos

Ao longo dos anos, o caso da anistia tem sido fragmentado entre reivindicações regionais e comunitárias. Cada projeto teve de lidar com vários grupos de potenciais beneficiários, que muitas vezes transformaram o debate jurídico em negociações políticas.

Os casos relacionados com os confrontos de Trípoli, Nahr el-Bared, grupos islâmicos, pessoas que estavam lutando na Síria ou acusados de laços com organizações armadas têm particularmente mobilizado parte da rua sunita. Há muito que os funcionários do Norte exigem uma distinção entre os envolvidos em actos terroristas graves e os que são processados ou detidos em circunstâncias que consideram mais questionáveis.

Em Bekaa, outras alegações dizem respeito a pessoas procuradas ou condenadas por crimes como armas, narcóticos ou vários conflitos com as forças de segurança. Os defensores da anistia às vezes invocam a acumulação de mandatos e a falta de oportunidades para algumas pessoas regularizarem sua situação.

Cada vez, o risco é o mesmo: a anistia pode se tornar o resultado de uma troca entre blocos políticos, cada um buscando trazer para o texto uma categoria correspondente à sua base eleitoral ou regional. É precisamente este mecanismo que os seus opositores denunciam, pelo qual a justiça penal não deve tornar-se uma adição de concessões confessionais.

Os apelos à anistia baseiam-se também numa verdadeira crise judicial

No entanto, reduzir os apoiadores do texto a uma lógica clientelista seria insuficiente. Os seus argumentos baseiam-se também em verdadeiras disfunções na justiça libanesa. A duração da detenção pré-julgamento é um dos problemas mais frequentemente relatados. As pessoas podem esperar por julgamentos muito longos, por vezes em condições de prisão extremamente difíceis.

O problema, portanto, não é apenas o número de prisioneiros. É a rapidez com que a justiça processa os casos. A crise financeira afectou o conjunto dos tribunais. A desvalorização dos salários, greves, escassez de recursos, problemas de transporte e má infra-estrutura abrandaram o processo judicial. Ao mesmo tempo, as prisões tinham de absorver essa acumulação.

As famílias de prisioneiros e vários líderes políticos argumentam assim que é impossível pedir às pessoas envolvidas que aguardem indefinidamente por uma reforma abrangente do sistema. Este é um dos argumentos mais poderosos para uma medida excepcional. Mas ele também faz uma pergunta: será que devemos responder ao fracasso do sistema judicial, melhorando o seu funcionamento ou suprimindo alguns dos processos com os quais não conseguiu lidar?

A superlotação da prisão não desapareceria com uma única lei

A anistia pode reduzir rapidamente o número de detidos. Não necessariamente aborda as causas que preenchem as prisões. Se os tribunais continuarem a funcionar lentamente, se a detenção preventiva continuar a ser excessiva e se as infra-estruturas prisionais não forem reformadas, as instituições poderão voltar a preencher-se após alguns anos.

É por isso que vários advogados defendem uma série de reformas: acelerar os julgamentos, aumentar o uso de sentenças alternativas, rever certas infracções, melhorar os mecanismos de liberdade condicional e limitar eficazmente a detenção preventiva. Estas medidas são menos dramáticas politicamente do que uma amnistia geral. Eles também são muito mais longos para implementar.

O Parlamento foi confrontado com esta contradição. A emergência da prisão exige uma resposta rápida, mas uma resposta demasiado geral poderia lidar com as consequências sem reparar o sistema.

O Conselho Constitucional torna-se o árbitro do compromisso parlamentar

A suspensão anunciada na quinta-feira está agora a mudar o debate para um terreno constitucional. Os juízes não são responsáveis por determinar se a anistia é politicamente desejável. Devem analisar se a lei cumpre as regras constitucionais, incluindo os princípios da igualdade, da legalidade e dos procedimentos impostos ao legislador.

Uma lei pode ser politicamente controversa sendo constitucional. Por outro lado, um compromisso apoiado por uma maioria parlamentar pode conter disposições incompatíveis com a Constituição. A suspensão dá ao Conselho tempo para proceder a esta revisão antes da libertação ou encerramento de processos criar uma situação reversível difícil.

Tem também um efeito político imediato. As formações que obtiveram a adopção do texto devem agora defender a sua construção jurídica, enquanto os seus opositores dispõem de um tempo adicional para se mobilizarem contra certas disposições.

A memória de 1991 ainda pesa sobre a palavra « amnistia »

O Líbano tem uma relação especial com a ideia de anistia. Em agosto de 1991, o Parlamento aprovou uma lei que concede anistia geral por grande parte dos crimes políticos e militares cometidos antes de 28 de março daquele ano. Esta decisão era uma necessidade política: desmobilizar as milícias e permitir que o país saísse de quinze anos de guerra civil.

Mas também produziu uma consequência duradoura. Grande parte da violência de guerra nunca foi julgada. Os oficiais da Milícia então ocupavam posições políticas importantes. As famílias dos desaparecidos esperaram décadas por respostas sobre o destino dos seus entes queridos. Nenhum processo comparável às comissões de verdade estabelecidas em outros países pós-conflito realmente acompanhou a anistia.

Este precedente alimenta uma profunda desconfiança de qualquer nova lei usando o mesmo termo. A comparação tem seus limites, mas o princípio permanece sensível em um país onde o apagamento judicial já serviu de mecanismo para sair da crise.

A suspensão revive os apelos de ambos os lados

Para famílias de detidos e funcionários que defendem a anistia, a decisão do Conselho Constitucional significa mais um atraso após anos de espera. Devem intensificar os seus recursos para que a revisão do recurso seja atempada e que a lei possa entrar em vigor se for validada. A sua pressão poderia também passar para o Parlamento se certas disposições fossem censuradas.

Os opositores da lei têm uma primeira vitória processual, mas ainda não uma vitória legal. A suspensão permite-lhes continuar a exigir uma definição mais rigorosa dos beneficiários, mais garantias para as vítimas e a exclusão indiscutível dos crimes mais graves.

O debate está a decorrer num clima político já tenso pelas discussões sobre o monopólio das armas, as operações israelitas no Sul, a situação económica e o aumento de vários movimentos sociais. Juntar a estas tensões a questão dos detidos e das famílias que aguardam uma decisão confere ao Conselho Constitucional uma responsabilidade particularmente pesada.

O próximo passo será a sua decisão sobre os méritos. Até então, a lei aprovada pelo Parlamento permanece legalmente suspensa: nem os seus apoiantes nem os seus opositores podem ainda considerar o caso como resolvido.