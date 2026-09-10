Alfa-Touch: o que está por trás das recargas

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A polêmica das notícias de quarta-feira anunciando o próximo fim das transferências de dólares entre linhas Alfa e Touch rapidamente tornou difícil entender o que é realmente decidido. Nesta fase, nenhuma abolição geral das pequenas cargas, nenhuma « carga obrigatória » por cartão completo e nenhuma entrada em vigor em 1 de Outubro foram oficialmente interrompidas. O Ministério das Telecomunicações, por outro lado, confirmou um problema específico: alguns dos montantes pagos pelos utilizadores no circuito de carregamento pré-pago não chegariam tanto aos operadores como ao Tesouro. Charles Hage pediu à Alfa e ao Touch que propusessem um mecanismo para fechar esse vazamento de receita, garantindo que os saldos atualmente nas linhas permaneçam com os assinantes.

Nuance é essencial. O arquivo atualmente não lida com um novo preço móvel. Concentra-se no ecossistema de distribuição desenvolvido em torno de linhas pré-pagos e, em particular, na utilização comercial de um serviço originalmente concebido para permitir que um assinante transfira uma pequena parte do seu crédito para outro. Numa economia em que muitas famílias compram alguns dólares ou dias de validade ao mesmo tempo, este mecanismo tornou-se uma forma de micro-recarga. É precisamente este mercado intermediário que o ministério quer assumir. O risco é que, ao eliminar uma anomalia financeira, a reforma remova também uma flexibilidade que se tornou socialmente útil.

Informação ainda não formalizada

Na quarta-feira, 9 de setembro, várias contas de mídia e mídia social anunciaram que Alfa e Touch planejavam proibir a transferência de dólares entre linhas pré-pagos a partir de outubro. De acordo com essas informações, o assinante não poderia mais comprar alguns dólares de crédito ou dias de validade separadamente e deveria contar com os cartões ou fórmulas predefinidas pelos operadores. A expressão « carga obrigatória » foi rapidamente imposta.

Esta apresentação deu a impressão de que já havia sido tomada uma decisão final. Não foi isso que o ministério confirmou. Charles Hage explicou que tinha dado instruções a ambas as empresas para lidar com uma « leakage » em receitas pré-pagos de recarga. O ministro diz que os cidadãos pagam pelo serviço, mas que parte da receita não atinge as contas dos operadores ou, em última análise, as receitas públicas. Ele pediu à Alfa e ao Touch que apresentassem uma proposta completa dentro de um prazo especificado. O departamento decidirá então.

As informações sobre a remoção da transferência de dólares, dias separados ou micro-recargas descrevem, portanto, um cenário relatado, mas ainda não um regulamento definitivo. O único princípio é o desejo de fechar um circuito que o departamento considera ser uma fonte de lucro fora do quadro de distribuição normal. Ao mesmo tempo, Charles Hage garantiu que os saldos já presentes nas linhas seriam mantidos.

Cartão de cobrança e transferência a crédito: duas operações diferentes

Grande parte da confusão surge do funcionamento particular das linhas pré-pago libanesas. Um cartão de cobrança e uma transferência a crédito não são a mesma operação. O recarga é um produto vendido pelo operador: ele credita uma linha de acordo com um valor e, dependendo do produto, uma duração especificada. A transferência de crédito permite que um assinante já com um saldo mova uma pequena quantidade para outra linha.

A Alfa confirma oficialmente a existência deste serviço. Um assinante pré-pago pode transferir crédito para outro assinante através de SMS, código USSD, aplicação ou serviço online. O valor transferível é limitado em $3 e a transação custa $0.14. Por conseguinte, o serviço foi concebido para pequenas transacções entre utilizadores, não como uma rede de distribuição paralela.

Na prática, essa característica adquiriu outra utilidade. Ponto de venda pode atender um cliente que não deseja comprar um custo padrão completo. O consumidor vem com uma necessidade específica: manter seu número, obter alguns dias extras ou adicionar uma pequena soma. Esta fragmentação do produto corresponde particularmente bem a uma economia de crise em que as despesas são frequentemente geridas diariamente.

É aqui que reside o coração da controvérsia. Se o departamento apenas proibir a exploração comercial abusiva da transferência, mantendo as micro-recargas oficiais, o efeito sobre o assinante pode permanecer baixo. Se a reforma eliminar tanto a transferência utilizada comercialmente como a possibilidade de compra de valores muito pequenos, o consumidor terá de pagar uma quantia maior por cada recarga. A taxa oficial não terá necessariamente aumentado, mas o bilhete de custo mínimo terá aumentado.

Uma fuga de receitas ainda não pública

O argumento do departamento é sério, mas falta uma figura central. Charles Hage afirma que parte do dinheiro pago pelos consumidores não vem da Alfa e Touch. No entanto, nenhuma quantidade pública específica desta fuga foi divulgada nas declarações disponíveis. É, pois, impossível, nesta fase, medir o seu peso nas receitas do sector ou determinar se justifica economicamente uma revisão completa do sistema.

Esta falta de encriptação é importante. Alfa e Touch não são duas empresas privadas comuns que competem livremente em um mercado. Ambas as redes pertencem ao Estado libanês e as suas receitas têm uma dimensão orçamental. Uma perda de receitas priva os operadores de recursos para manutenção e investimento e reduz o que pode recair sobre o Tesouro. Em uma área que precisa modernizar suas antenas, reconstruir locais danificados e financiar a extensão da cobertura, o controle da cadeia de receita é uma questão de política pública.

Alfa informou no início de setembro que havia implantado 93 novos locais desde o lançamento de seu programa sob o mandato de Charles Hage, 46 dos quais desde janeiro de 2026. Esses novos sites transportam 47 terabytes de dados, ou cerca de 7% do consumo diário de dados em sua rede. Mais da metade foi instalada em áreas onde a cobertura precisa ser melhorada. Estes investimentos recordam-nos que as receitas móveis devem também financiar uma rede física cara.

Mas o argumento do investimento não é suficiente para justificar qualquer reforma. A fim de avaliar a medida, será necessário conhecer o montante efectivamente perdido, os intervenientes que captam esta margem, a participação de práticas irregulares e a proporção correspondente à remuneração normal dos distribuidores. Sem esta ruptura, a noção de « fuga » permanece economicamente incompleta.

A verdadeira participação social: o montante mínimo para manter a sua linha

A questão mais importante para os consumidores é muito mais simples do que o debate sobre cartões: qual será o montante mínimo necessário para manter uma linha activa após a reforma?

Para muitos utilizadores, especialmente aqueles com rendimentos baixos ou irregulares, os telemóveis não são pagos sob a forma de uma subscrição mensal estável. As despesas são ajustadas ao dinheiro disponível. Uma família pode recarregar uma linha esta semana e outra na semana seguinte, transferir alguns dólares para uma criança ou manter um número com a despesa mínima possível.

Esta prática é uma consequência directa da crise económica. Desde 2019, parte do consumo libanês tornou-se fragmentado: famílias compram menos em cada transação e arbitram mais entre despesas essenciais. A Mobile agora pertence a serviços essenciais, pois fornece acesso a aplicações de comunicações, bancos, administração, trabalho e mensagens. A flexibilidade da cobrança tem, portanto, um valor económico em si.

Uma reforma que mantenha essa granularidade na rede oficial poderia ser relativamente neutra. Alfa e Touch poderiam oferecer diretamente as pequenas quantidades que os clientes compram hoje de intermediários. O consumidor continuaria a pagar conforme necessário, enquanto a transacção seria registada junto do operador. O departamento atingiria então o seu objectivo de rastreabilidade sem impor uma despesa mais elevada.

Por outro lado, se os valores disponíveis se tornarem significativamente mais elevados do que as actuais micro-recargas, a reforma terá um efeito regressivo. As famílias com rendimentos confortáveis não verão praticamente nenhuma diferença. O custo da medida centrar-se-á naqueles que repartiram as suas compras precisamente por falta de liquidez.

Por que se desenvolveu um mercado paralelo

O departamento descreve o mau uso do sistema como um mercado negro. O termo refere-se a uma possível captação de receitas, mas também deve ser entendido por que este mercado existe. Um mercado intermediário geralmente aparece quando um produto oficial não corresponde exatamente à demanda. Aqui, o assinante às vezes quer comprar uma quantidade menor do que os formatos padrão disponíveis ou transferir parte de seu saldo.

O intermediário responde a este pedido dividindo o produto. Ele pode cobrar uma margem por este serviço. Esta margem torna-se problemática se se basear numa utilização abusiva do mecanismo, em preços opacos ou numa actividade que não esteja abrangida pelas regras impostas aos distribuidores autorizados. Não significa, no entanto, que a necessidade económica que aborda seja artificial.

Remover o intermediário sem replicar oficialmente seu serviço pode, portanto, mover o problema em vez de resolvê-lo. O consumidor perde flexibilidade enquanto o operador recupera mais receita por transação. É precisamente isso que alimenta a acusação de « carga obrigatória »: adversários do projeto temem que a luta contra o mercado paralelo sirva, voluntariamente ou não, para aumentar o valor médio de cada recarga.

Nesta fase, essa consequência não está estabelecida. Dependerá inteiramente da proposta da Alfa e do Touch. Por conseguinte, apresentar hoje a reforma como um aumento de preços já decidido seria impreciso, como afirmaria que não terá qualquer efeito sobre as famílias.

Duas redes públicas, uma complexa cadeia de distribuição

A controvérsia recorda uma característica particular do setor móvel libanês. Alfa e Touch formam um duopólio público. O Estado possui as redes e controla as orientações tarifárias gerais, mas o marketing passa por vários canais: lojas de operadores, distribuidores licenciados, aplicações, serviços on-line, bancos e pontos de venda.

As duas empresas já tinham de recordar, durante as tensões anteriores, que os recargas podiam ser adquiridos ao preço oficial das suas lojas, dos seus distribuidores autorizados e electronicamente. Esta insistência já revelou o problema da multiplicação dos intermediários e as diferenças de preços encontradas pelos consumidores.

Por conseguinte, a reforma proposta pode ter uma justificação mais ampla: conciliar o pagamento efectuado pelo assinante com a contabilidade efectiva dos operadores. Em um sistema totalmente rastreável, cada dólar de recarga deve corresponder a uma receita registrada, menos apenas taxas de distribuição oficiais. O departamento teria então melhor visibilidade das receitas e os operadores poderiam prever melhor seus investimentos.

Mas esta racionalização implica não confundir rastreabilidade com rigidez. Uma rede digital moderna pode vender micro-recargas sem usar mapas físicos. Aplicações Alfa e Touch, códigos USSD e plataformas eletrônicas tecnicamente oferecem uma gama fina de tamanhos. A questão é, portanto, menos tecnológica do que comercial e regulamentar.

O que é confirmado, e o que ainda não foi decidido

A confusão das últimas 24 horas deve-se à forma como o processo saiu no debate público. Informações não oficiais apresentadas pela primeira vez como praticamente adquirida a abolição das transferências a partir de Outubro. As redes sociais transformaram esta medida numa obrigação geral de comprar cartões completos. O departamento respondeu confirmando o problema da receita, mas sem publicar o mecanismo que desejava adotar.

Diversas propostas circulam como se fosse uma decisão única. No entanto, remover a transferência de crédito entre indivíduos, proibir seu uso comercial, remover a compra separada de dias, remover micro-recargas e forçar a compra de um cartão padrão são cinco medidas diferentes. Não têm nem o mesmo objectivo nem o mesmo impacto económico.

A resposta de Charles Hage esclarece dois pontos: os saldos existentes não serão confiscados e o ministério quer recuperar receitas que atualmente não estão no circuito oficial. Para o resto, Alfa e Touch ainda têm que apresentar sua proposta.

Esta proposta terá de responder a três perguntas que determinarão o verdadeiro impacto da reforma. Será possível transferir entre dois indivíduos? Os assinantes ainda poderão comprar valores de crédito ou validade muito pequenos? Acima de tudo, qual será o montante mínimo a pagar para manter uma linha ativa?

Enquanto essas respostas não forem conhecidas, falar sobre um « novo cartão obrigatório » como uma decisão é confuso. Mas a preocupação dos assinantes não é infundada: se a luta contra a fuga de receitas conduzir à eliminação de compras fraccionadas sem criar alternativas oficiais equivalentes, o custo real das telecomunicações aumentará para os utilizadores que têm menos meios.

O próximo elemento concreto será a proposta que Alfa e Touch devem submeter ao ministério. Permitir-nos-á saber se a reforma consiste apenas em recuperar o controlo de um mercado paralelo ou se realmente altera a forma como os assinantes pré-pagos gerem o seu orçamento telefónico.