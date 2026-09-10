Líbano: A imagem de homens armados revive velhos demônios

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Homens marchando na linha, alguns armados, outros com os rostos escondidos, em torno do deputado Kataëb Nadim Gemayel: imagens transmitidas de um campo organizado no final de agosto, nas alturas de Tannourine rapidamente superaram o quadro da atividade partidária. O Ministério Público militar tomou o caso e pediu aos serviços de segurança para identificar os participantes que aparecem com armas para verificar a legalidade do seu porto. Num Líbano onde o monopólio das armas está no centro de um grande confronto político e onde a memória da guerra civil permanece ligada às milícias e às manifestações armadas, a sequência está muito além da questão das licenças de armamento.

A investigação judicial terá de estabelecer os factos e eventuais infracções. Não há nada nesta fase para descrever o encontro como formando uma milícia ou preparando-se para a ação armada. Mas a encenação é suficiente para causar mal-estar: quando o Estado afirma querer restaurar o seu monopólio sobre as armas, o exército é chamado a estender a sua autoridade em todo o território e o debate sobre o desarmamento do Hezbollah está a polarizar profundamente a vida política.

O nome de Gemayel finalmente dá a estas imagens uma ressonância histórica particular. Nadim Gemayel é filho de Bashir Gemayel, líder das Forças Libanesas durante parte da guerra civil, eleito presidente da República em 1982 e depois assassinado antes de assumir o cargo. O acampamento onde as imagens foram tiradas leva o nome dele. Num país onde as fotografias de homens armados marchando atrás dos políticos pertencem à memória visual dos anos 1975-1990, o paralelo foi imposto quase imediatamente no debate público.

Justiça militar quer identificar homens armados

O caso originou-se em fotografias e vídeos publicados no início de setembro. Eles mostram Nadim Gemayel no « Campaign Bachir Gemayel », organizado em Tannourine Jurd, no distrito de Batrun. Cerca de 30 homens aparecem em algumas imagens. Muitos carregam armas e alguns têm seus rostos cobertos.

O comício foi realizado nos dias 29 e 30 de agosto. Nadim Gemayel tem organizado este acampamento todo verão por vários anos em memória de seu pai. As imagens então circulavam amplamente nas redes sociais, onde causavam controvérsias políticas.

O ficheiro deixou agora o campo das redes sociais.

O comissário do governo para o tribunal militar, juiz Claude Ghanem, enviou uma comissão rogatória para o ramo de inteligência das Forças de Segurança Interna e para os serviços de inteligência das Forças Armadas libanesas. Pediu-lhes que examinassem as imagens e estabelecessem a identidade completa das pessoas que ali pareciam armadas.

O Ministério Público militar deve então convocar as pessoas em causa para determinar, nomeadamente, se as armas estavam legalmente detidas e se o seu transporte estava autorizado.

Por conseguinte, o procedimento continua a ser um inquérito nesta fase. A presença de uma arma apenas numa fotografia não permite concluir uma infracção. A legislação libanesa prevê regimes de autorização e os investigadores devem verificar especificamente a situação de cada pessoa em causa.

Nem o sistema judiciário parece ter qualificado a reunião como treinamento militar ou atividade de milícia. Esta qualificação não pode, portanto, ser considerada como um facto comprovado.

No entanto, esta prudência jurídica não apaga a questão política colocada pelas imagens.

Um desfile que cai no pior momento político

Em outro contexto, a sequência pode ter sido tratada como uma polêmica local em torno de um acampamento partidário. Em setembro de 2026, assumiu uma dimensão nacional.

O Líbano tem passado por um dos debates mais sensíveis sobre armas desde o fim da guerra civil. O governo defende o princípio de que a decisão sobre a guerra e a paz deve pertencer exclusivamente ao Estado. Os Estados Unidos estão a intensificar a sua pressão para o desarmamento do Hezbollah. O exército libanês é apresentado como a única instituição militar legítima para exercer a sua autoridade sobre todo o território.

Os Kataëb estão precisamente entre as formações que há muito defendem esta linha.

O partido se opõe às armas do Hezbollah fora do controle do Estado e exige um monopólio da força armada por instituições públicas. As imagens de pessoas armadas que cercam um dos seus deputados criam assim uma contradição política imediatamente explorável pelos seus adversários.

Apoiantes e funcionários próximos ao Hezbollah também retransmitiram os vídeos acusando os seus adversários de praticarem o que denunciam quando se trata de formação xiita.

A comparação tem os seus limites. Naturalmente, as imagens de Tannourine não demonstram a existência de uma organização militar semelhante ao Hezbollah, que tem uma estrutura armada, um arsenal e uma cadeia de comando que foi estabelecida há várias décadas. Consolidar as duas realidades impediria a compreensão do problema.

Mas, politicamente, o episódio enfraquece o discurso de que nenhuma manifestação armada fora das forças regulares deve ser tolerada.

O princípio do monopólio estatal das armas só pode funcionar numa base sustentável se se aplicar sem distinção quanto à justificação comunitária, partidária ou histórica.

É precisamente por isso que a abertura de um inquérito judicial é particularmente importante.

O espectro das milícias permanece profundamente enraizado no Líbano

No Líbano, uma coluna de homens armados atrás de um líder político nunca é uma imagem neutra.

A guerra civil, entre 1975 e 1990, fragmentava o território entre a Comunidade e as organizações políticas armadas. Barragens, uniformes, armas individuais, campos de treinamento e demonstrações de força faziam parte da vida diária.

Os Kataëb ocupam um lugar central nesta história.

Fundado em 1936 por Pierre Gemayel, o partido teve uma importante organização armada durante a guerra. Bachir Gemayel estabeleceu-se gradualmente como uma das figuras principais do campo cristão e desempenhou um papel decisivo na unificação das principais forças armadas cristãs sob a bandeira das Forças Libanesas.

Eleito presidente em 23 de agosto de 1982, enquanto o exército israelense ocupava parte do Líbano, foi assassinado em 14 de setembro de 1982 na explosão do cerco de Kataëb em Ashrafieh, antes de poder assumir o cargo.

Seu assassinato continua sendo um dos eventos mais politicamente acusados da história contemporânea libanesa.

Para seus apoiadores, Bachir Gemayel encarna um forte e soberano projeto estatal. Para seus oponentes, sua jornada permanece inseparável da guerra civil, milícias cristãs e aliança com Israel durante parte do conflito.

Quarenta e quatro anos após sua morte, sua memória continuou a se dividir.

É nesse contexto que o próprio nome de Camping Bachir Gemayel dá às imagens uma carga simbólica adicional. O comício não tem lugar sob um nome politicamente neutro: afirma explicitamente a memória de um senhor da guerra que se tornou presidente eleito.

Ver jovens, armados e mascarados, evoluir neste contexto é suficiente para reativar referências que a sociedade libanesa nunca ultrapassou completamente.

O Líbano de 2026 não é, no entanto, o de 1975

No entanto, o paralelo com a guerra civil deve permanecer sob controle.

O Líbano não se encontra hoje na situação de 1975. O exército libanês continua a ser uma instituição nacional estruturada. Os serviços de segurança estão a funcionar. O sistema político, apesar de suas crises, não irrompeu em administrações rivais. Neste caso, não há provas de que os Kataëb estejam a preparar uma organização militar para substituir o Estado.

A reacção da justiça é mesmo uma diferença fundamental com os primeiros anos de guerra.

Poucos dias após a distribuição das imagens, o Ministério Público Militar pede aos serviços de inteligência que identifiquem os homens armados e que verifiquem suas autorizações. Por conseguinte, o Estado intervém precisamente para determinar se a lei foi respeitada.

Seria, portanto, excessivo apresentar as imagens como anunciando mecanicamente um retorno à guerra civil.

Mas as guerras civis não permanecem apenas nas instituições. Eles persistem em memórias comunitárias, símbolos e reflexos. No Líbano, esta dimensão permanece particularmente forte porque o conflito terminou sem um verdadeiro trabalho nacional de memória.

O acordo do Taef acabou com a luta. As milícias foram oficialmente dissolvidas e suas armas entregues, com a notável exceção do Hezbollah, cujo arsenal foi mantido em nome da resistência à ocupação israelense.

Mas os antigos senhores da guerra entraram ou permaneceram na política. As histórias comunitárias do conflito continuaram a coexistir. Ainda não há uma leitura histórica comum dos quinze anos de guerra.

Assim, uma imagem pode acordar essas fraturas muito rapidamente.

O monopólio de armas não pode ser geometria variável

O caso surge especialmente num momento em que o conceito de monopólio estatal da força se torna um dos principais critérios para a reconstrução política do Líbano.

O debate começa com o Hezbollah, porque o seu arsenal é de longe a principal força militar organizada para além do comando do Estado. A guerra com Israel tornou esta questão ainda mais urgente.

Mas a credibilidade do princípio depende da sua universalidade.

Se o Estado afirma que nenhuma parte pode decidir por si só possuir ou usar armas em nome de sua comunidade, segurança ou história, esta regra também deve aplicar-se aos oponentes do Hezbollah.

É aí que a investigação das imagens em torno de Nadim Gemayel adquire escopo institucional.

A justiça não deve demonstrar equivalência política entre diferentes partidos. Ela teve que responder a uma pergunta muito mais simples: eram armas visíveis legalmente mantidas e transportadas, e as atividades mostradas nos vídeos respeitavam a lei?

A resposta deve vir da pesquisa e não de afiliações políticas.

Uma aplicação rigorosa da lei pode até reforçar a posição daqueles que pedem o desarmamento do Hezbollah. Defenderia que o monopólio estatal não é um instrumento dirigido contra uma determinada comunidade, mas uma regra geral aplicável a todos.

Por outro lado, qualquer impressão de tolerância seletiva alimentaria imediatamente o argumento de que a questão das armas seria usada como instrumento no equilíbrio religioso do poder.

Uma sociedade já sob alta pressão de segurança

O momento escolhido por esta controvérsia aumenta o desconforto.

O Sul do Líbano está a sofrer uma nova escalada das operações israelitas, apesar do cessar-fogo de Junho. Os ataques dos últimos dias resultaram em várias baixas civis. As aldeias são bombardeadas e energizadas. Na quarta-feira, o exército libanês relatou cerca de 7.700 violações israelenses desde o acordo de 26 de junho.

Ao mesmo tempo, a questão do desarmamento do Hezbollah divide profundamente as formações políticas.

Esta tensão nacional é agravada por incidentes comunitários mais localizados. Em 6 de setembro, o exército teve que intervir em Sin al-Fil após uma briga envolvendo jovens associados com o grupo « Soldados de Deus » e outros suspeitos de estar perto de Hezbollah por causa de sua aparência. A inteligência militar interveio para impedir que o incidente se degenerasse.

Tomados separadamente, nenhum destes acontecimentos significa que o Líbano está a avançar para um confronto interno.

Tomados juntos, no entanto, eles mostram por que qualquer manifestação armada hoje tem uma capacidade de desestabilização maior do que o que teria em um período mais calmo.

O país tem uma guerra ainda não terminada no Sul, uma crise econômica ainda profunda, um conflito político sobre as armas do Hezbollah e memórias comunitárias que permanecem muito presentes.

Neste ambiente, os decisores políticos têm especial responsabilidade pelos símbolos que utilizam.

Nadim Gemayel enfrenta contradição política

Nadim Gemayel não forneceu, nos primeiros dias da controvérsia, uma explicação pública detalhada para esclarecer a natureza das armas visíveis ou as atividades organizadas durante o acampamento.

Esta falta de resposta deixa margem para investigação judicial e interpretação política.

No entanto, para o deputado Achrafieh, o problema vai além da questão criminal.

A sua posição política baseia-se em grande parte na defesa da soberania do Estado, na oposição às armas do Hezbollah e no legado político do seu pai. Imagens que combinam essa memória com homens armados expõem seu discurso diretamente à acusação de duplo padrão.

A questão não é se cerca de 30 participantes num campo têm a capacidade militar do Hezbollah. É óbvio que não.

Trata-se da coerência do princípio defendido.

Embora a imagem de homens em armas por trás de um oficial do Hezbollah seja considerada incompatível com o Estado, uma imagem semelhante em torno de um deputado Kataëb não pode simplesmente ser considerada como folclórica no único terreno em que a escala militar é diferente.

A lei determinará a legalidade das armas. A política terá de responder pelo seu simbolismo.

A justiça torna-se o árbitro de um debate muito mais amplo

Por conseguinte, a investigação conduzida sob a autoridade do Comissário do Governo junto do tribunal militar é particularmente sensível.

Os serviços de informação devem identificar as pessoas que aparecem armadas. Qualquer convocação irá verificar as suas licenças e as circunstâncias específicas em que as imagens foram tiradas.

Estes elementos irão separar progressivamente os factos da controvérsia.

Em particular, determinarão se o caso continua a ser o das armas legalmente detidas expostas num ambiente politicamente embaraçoso ou se foram cometidas infracções.

A distinção é essencial.

No primeiro caso, o problema permanecerá essencialmente político e simbólico. No segundo, a justiça terá de determinar as responsabilidades individuais e o possível seguimento.

Para o Estado libanês, no entanto, as apostas vão além de Nadim Gemayel.

Num momento em que o governo diz que quer restaurar o monopólio de armas e confiar exclusivamente ao exército a proteção do território, cada caso envolvendo armas partidárias torna-se um teste de coerência.

Por conseguinte, o próximo desenvolvimento concreto virá dos serviços de segurança. Devem entregar ao Ministério Público militar as identidades dos homens que aparecem armados nas imagens e verificar a legalidade das suas armas. O resultado destas investigações dirá se o episódio Tannourine continuará a ser uma polêmica acusada dos fantasmas da guerra civil ou se levará à acusação perante a justiça militar.