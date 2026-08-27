Aoun convida os Emirates a investir no Líbano

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O presidente Joseph Aoun convidou as empresas dos Emirados Árabes Unidos a investir no Líbano na quinta-feira, 27 de agosto, recebendo uma grande delegação do Palácio de Baabda liderada pelo ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. O Chefe de Estado apresentou a visita como uma « mensagem de esperança » e confiança na estabilidade do país. Al Zeyoudi também anunciou que o comércio não petrolífero entre os dois países tinha atingido4,2 mil milhões em 2025, um dos níveis mais altos nos últimos 15 anos. Esta visita de dois dias já é acompanhada por vários memorandos de entendimento e discussões sobre um quadro económico mais amplo entre Beirute e Abu Dhabi.

Joseph Aoun: « O Líbano é o seu segundo país »

Na quinta-feira, o segundo dia da visita econômica emirada ao Líbano assumiu uma dimensão política com a recepção da delegação de Joseph Aoun no Palácio Presidencial de Baabda. O Presidente saudou Thani bin Ahmed Al Zeyoudi e os empresários e investidores que o acompanham, na presença de vários líderes económicos libaneses e emirados.

Joseph Aoun destacou a profundidade das relações entre os dois países e agradeceu aos Emirates pelo seu apoio ao Líbano. Apresentou a presença de uma delegação económica desta importância como sinal que excede a mera realização de reuniões comerciais. Segundo ele, reflete confiança na « estabilidade do Líbano e seu futuro » e pode abrir novas oportunidades de cooperação e investimento.

O presidente convidou diretamente empresários Emirati para realizar projetos no país. « O Líbano é o seu segundo país, nós o convidamos a investir nele », disse ele. Ele destacou o capital humano libanês, o dinamismo do setor privado, a posição geográfica do país e a importância da diáspora como os principais benefícios que poderiam atrair investidores.

Aoun também agradeceu ao Presidente Emirati, Mohammed bin Zayed Al Nahyane, pelo seu apoio. Ele afirmou que o líder emirati tinha respondido favoravelmente às demandas libanesas, vendo-a como uma manifestação dos laços entre os dois países e suas populações.

« Segurança e investimento estão ligados »

No entanto, o Chefe de Estado não evitou um dos principais obstáculos à devolução de capital estrangeiro. « Não há dúvida de que segurança e investimento estão ligados », reconheceu à delegação.

Esta declaração tem lugar num contexto particularmente sensível. As operações militares israelenses continuam no sul do Líbano, onde os ataques, o fogo de artilharia e o bombardeio foram reportados novamente esta semana. Por conseguinte, a situação da segurança constitui uma consideração imediata para os investidores, tendo em conta os compromissos a longo prazo.

Joseph Aoun, no entanto, queria dissociar a existência dessas dificuldades de uma impossibilidade de investimento. Ele achava que suficiente vontade política e econômica poderia superá-los. « Enquanto houver vontade e intenção sinceras, os desafios não serão um obstáculo », disse ele.

Sua mensagem visa convencer as empresas Emirati de que o Líbano pode apresentar oportunidades mesmo antes de sua recuperação está concluída. Esta abordagem é coerente com a defendida por vários membros do governo, que procuram trazer os investidores árabes de volta enquanto prosseguem reformas institucionais e econômicas.

4,2 mil milhões de dólares no comércio não petrolífero

Thani ben Ahmed Al Zeyoudi trouxe uma figura importante para esta sequência: o comércio não-petróleo entre os Emirados Árabes Unidos e Líbano atingiu4,2 mil milhões em 2025O Ministro apresentou este resultado como um dos níveis mais elevados nos últimos quinze anos.

Os dados fornecidos no Fórum Económico Libanês-Emirati indicam igualmente um aumento anual do número de mulheres empregadas35,6%em 2025. Este aumento mostra que as relações comerciais continuaram a desenvolver-se apesar da crise económica libanesa e das tensões que caracterizaram as relações entre Beirute e vários Estados do Golfo nos anos anteriores.

Indicador Dados Comércio não petrolífero Líbano-Emirados em 2025 $4,2 bilhões Crescimento anual em 2025 35,6% Dimensão inicial anunciada da delegação 67 líderes económicos Participantes mencionados no fórum mais de 70, até cerca de 90 de acordo com os registros Protocolos de acordo assinados em 26 de Agosto 5 Acordos de parceria económica celebrados pela Emirates a nível mundial 38

As alterações no número de membros da delegação são explicadas pelos diferentes âmbitos utilizados nos anúncios. Preparações formais inicialmente referidas67 líderes emirados e líderes econômicosOs procedimentos do fórum realizado nesta quarta-feira relataram mais de 70 participantes emirados, alguns dos quais evocaram cerca de 90 personalidades, incluindo todos os investidores, gestores e membros associados à missão.

Por conseguinte, a importância económica da visita não é apenas medida pela sua dimensão. É principalmente devido ao perfil dos participantes e dos setores representados, bem como aos acordos já alcançados durante as reuniões de Beirute.

Cinco memorandos de entendimento assinados em Beirute

A delegação não veio apenas para uma série de reuniões políticas. O primeiro dia da visita, quarta-feira 26 de agosto, culminou com a assinatura decinco memorandos de entendimentono âmbito do Fórum Económico Libanês-Emirado de Beirute.

Uma delas diz respeito à criação do Conselho Empresarial Conjunto Libanês-Emirati, a fim de proporcionar um quadro permanente para as relações entre os sectores privados dos dois países. Foram celebrados dois outros acordos entre a Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Beirute e o Monte Líbano e os seus homólogos Abu Dhabi e Ras al-Khaimah.

Dois protocolos adicionais dizem respeito ao grupo Elite Agro Holding. Uma delas é a cooperação com a Universidade Americana de Beirute nos domínios da segurança alimentar e da agricultura árida. O outro associa o grupo com Jarjoura Dakkache & Sons em torno de cultivos de estufa.

Estes acordos continuam a ser memorandos de entendimento e não devem ser tratados como cinco grandes investimentos já financiados e autorizados. No entanto, são instrumentos que permitem às empresas e instituições envolvidas transformar as discussões em projetos específicos.

As infra-estruturas e a digitalização estiveram igualmente entre os sectores discutidos. No entanto, após o primeiro dia, não foi anunciado qualquer acordo específico sobre estas duas áreas.

Al Zeyoudi quer fortalecer a ligação logística e tecnológica

Na frente de Joseph Aoun, Thani Al Zeyoudi descreveu reuniões com empresas e investidores libaneses como « excelentes ». Segundo ele, permitiram que a delegação identificasse mais precisamente as oportunidades disponíveis em diferentes setores da economia libanesa.

O ministro salientou particularmente o potencial logístico. Ele acredita que as empresas Emirati presentes em Beirute podem ajudar a fortalecer as conexões entre o Líbano, a Emirates e empresas atuantes em outros mercados internacionais. O sector tecnológico é uma das áreas que considera promissoras.

Isto está de acordo com a estratégia comercial internacional de Abu Dhabi. A Emirates desenvolveu sua rede de acordos de parceria econômica nos últimos anos. O seu programa conta agora38 acordos globais de parceria económicafacilitar o acesso ao mercado e reduzir as barreiras comerciais.

Al Zeyoudi apresentou os Emirates não só como uma fonte potencial de capital, mas também como uma plataforma para as empresas libanesas acessarem uma rede comercial muito maior.

As competências libanesas realçadas

O Ministro Emirati também salientou o papel desempenhado pelos libaneses na economia dos Emirados. Ele elogiou sua expertise e contribuição para o desenvolvimento de empresas e instituições Emirati, inclusive na concepção de estratégias e gestão de projetos.

Essa presença da diáspora é um dos principais laços econômicos entre os dois países. As autoridades libanesas procuram agora utilizar este capital humano como ponte para facilitar o regresso dos investimentos ao Líbano.

Al Zeyoudi apresentou a visita da sua delegação como forma de reconhecimento desta contribuição. « Nossa presença é prova do amor dos Emirates pelo Líbano », disse ele, referindo-se também a uma vontade de devolver parte do que os libaneses trouxeram ao desenvolvimento de seu país.

O Ministro transmitiu a Joseph Aoun as saudações do Presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyane, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro Mohammed bin Rachid Al Maktoum e Mansour bin Zayed Al Nahyane, Vice-Presidente e Vice-Primeiro-Ministro.

O levantamento da proibição de viagem como primeiro sinal

A actual aproximação económica foi precedida de uma importante decisão política: o levantamento da proibição que impedia os cidadãos emirados de visitarem o Líbano. Al Zeyoudi salientou na quinta-feira o efeito positivo desta medida nas relações bilaterais.

Esta decisão facilita directamente o turismo, as viagens de negócios e os contactos com os investidores. Ele também tem um significado simbólico, pois reflete uma melhoria na avaliação emirada da situação libanesa após vários anos de prudência.

Em julho, o embaixador emirado no Líbano, Fahad Salem Saeed Al Kaabi, já havia mencionado com Joseph Aoun o fortalecimento das relações bilaterais. O Presidente libanês agradeceu a Abu Dhabi por ter permitido que os seus nacionais regressassem ao Líbano.

Por conseguinte, o actual movimento não começa apenas com a delegação de 26 e 27 de Agosto. Trata-se antes de uma aceleração e de uma realização económica de uma aproximação gradual iniciada nos meses anteriores.

Para um acordo económico mais amplo

Um dos desenvolvimentos mais importantes é a vontade de ir além dos protocolos sectoriais. Thani Al Zeyoudi mencionou a necessidade de começar a trabalhar numaacordo económico globalservir de quadro para as relações bilaterais.

O ministro libanês da Economia e do Comércio, Amer Bisat, também destacou esta perspectiva. Presente na reunião em Baabda, explicou que as discussões se concentraram na criação de um quadro de investimento mais amplo e indicou que o trabalho continuaria após a visita.

Por conseguinte, nesta fase, não se trata de um acordo já concluído. Ambas as partes exploram a possível forma de um quadro económico reforçado. Os próximos passos terão de especificar o seu âmbito de aplicação, os sectores em causa e quaisquer medidas comerciais ou regulamentares que o acompanhem.

Para o Líbano, tal mecanismo poderia proporcionar mais visibilidade aos investidores emirados. Para Abu Dhabi, permitiria uma maior integração do mercado libanês na sua rede regional e internacional de parcerias.

Sector privado no centro da aproximação

Ambos os governos dão um papel central ao sector privado. Al Zeyoudi considerou que deveria ser o principal motor da execução dos projectos e da « cobertura geral » das relações económicas com os vários partidos libaneses.

Esta abordagem permite distinguir a actual visita da assistência financeira directa que os países do Golfo puderam prestar ao Líbano em períodos anteriores. Desta vez, o discurso concentra-se mais nos investimentos, parcerias, empresas e na criação de projetos economicamente viáveis.

Para Beirute, esta é uma oportunidade e uma exigência. Atrair capital privado significa propor projectos lucrativos, mas também um ambiente regulamentar, bancário, judicial e de segurança suficientemente previsível.

A presença em Baabda do Ministro da Tecnologia e Inteligência Artificial, Kamal Shehadi, ao lado de Amer Bisat, também ilustra o desejo libanês de ampliar as discussões para além dos setores econômicos tradicionais.

Um sinal político, mas investimentos ainda a serem realizados

A visita é sem dúvida um sinal de aproximação entre Beirute e Abu Dhabi. Reuniu uma importante delegação económica, interveio após a supressão das restrições de viagem e já produziu cinco memorandos de entendimento. O nível do comércio constitui também uma base real para esta relação, com4,2 mil milhões de dólares no comércio não petrolífero em 2025.

No entanto, seria prematuro apresentar esta sequência como um retorno maciço e já adquirido dos investimentos da Emirati. Os protocolos ainda têm de ser traduzidos em realizações e o projecto de um quadro económico global continua por desenvolver. A situação de segurança, que o próprio Joseph Aoun tinha ligado ao investimento, também permaneceu um fator determinante.

É precisamente neste ponto que o discurso presidencial faz sentido. Aoun não nega os riscos para o Líbano, mas procura convencer os investidores de que não impossibilitam qualquer iniciativa. O seu apelo às empresas Emirati baseia-se na ideia de que a recuperação económica pode começar antes de todos os problemas políticos e de segurança serem resolvidos.

A delegação deve concluir a sua visita de dois dias a Beirute na quinta-feira. O próximo indicador será agora menos o número de funcionários presentes do que a transformação dos cinco protocolos assinados, as discussões sectoriais e o projecto de parceria económica em investimentos efectivamente realizados no Líbano.